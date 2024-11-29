«Яндекс Лавка» заработала в Казахстане

Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома «Яндекс Лавка» стал доступен жителям Алматы с 29 ноября 2024 г. Сейчас к заказу в каждом городе доступно порядка 3,2 тыс. позиций, в том числе от местных производителей. Казахстан стал второй страной, куда вышла «Лавка» в этом году: в начале недели сервис запустился в Узбекистане.

Пользователи из Алматы уже могут заказать в «Лавке» продукты, товары для дома, готовую еду, кофе, а также горячие блюда. В каждом дарксторе работают дарккитчены ― небольшие кухни, на которых еду готовят прямо перед доставкой клиенту. В ассортимент вошло порядка 50 горячих блюд.

Сейчас в Алматы работает 2 даркстора. «Лавка» планирует, что в 2025 г. в городе будет работать до 12 складов.

«Яндекс Лавка» планирует расширять список стран в международном бизнесе. Благодаря этому сервис сможет выйти на новую аудиторию, а также развивать сотрудничество с производителями из разных стран.