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Яндекс.Лавка

Яндекс.Лавка
 

Никита Терехин, Head of IBP, Яндекс Лавка "IBP в E-Grocery: вызовы и продуктовые решения" Конференция CNews 27.05.2025 | Москва Рынок IBP-систем 2025

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28.05.2026 «Яндекс» расширяет сотрудничество с глухими и слабослышащими курьерами

«Яндекс Лавка» открывает новые возможности сотрудничества для людей с особенностями здоровья: теперь

07.05.2026 Рекламные алгоритмы «Яндекс UrbanAds» помогут поставщикам «Яндекс Лавки» перераспределять бюджеты и увеличить количество продаж

Поставщикам «Яндекс Лавки» стала доступна новая стратегия продвижения «Максимум заказов» в рекламном кабинете «Яндекс UrbanAds». Она автоматически перераспределяет рекламный бюджет в пользу размещений, кото
07.04.2026 «Яндекс Лавка» довела число городов присутствия до 26

«Яндекс Лавка» продолжает расширять географию франшизы в регионах России. Набережные Челны стали 13 г
08.12.2025 С ИИ-помощником в «Яндекс Лавке» теперь можно общаться голосом

Пользователи «Яндекс Лавки» смогут вслух задавать вопросы ИИ-помощнику в приложении. «Лавка AI» научилась распознавать голосовые команды и отвечать на них в чате. У нее можно спро
30.09.2025 «Яндекс Лавка» запустилась в Великом Новгороде, Калуге и Липецке

«Яндекс Лавка» начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых горо
24.09.2025 «Яндекс Лавка» усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды

«Яндекс Лавка» внедрила новый метод контроля готовой еды и будет дополнительно проверять остаточный у
03.09.2025 «Яндекс Лавка» начала работать с фермерскими хозяйствами

им образом, сервис расширяет ассортимент товаров, которые пользуются постоянным спросом: по данным «Лавки», молочные продукты есть в каждой второй корзине. Перед тем, как попасть на полку «Л
27.08.2025 Обновленный интерфейс «Яндекс Лавки» поможет быстрее находить нужные товары

«Яндекс Лавка» обновила мобильное приложение: впервые на главной странице основным сценарием стала ре
07.08.2025 «Яндекс Роботикс» и «Яндекс Лавка» запустили первый роботизированный даркстор

«Яндекс Роботикс» автоматизировал сборку заказов в московском дарксторе «Яндекс Лавки». В специально оборудованной «робозоне» задействованы автономные мобильные роботы (AMR)
24.07.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» могут вернуть товар «по клику» и заказать доставку продуктов одним курьером

ходится в зоне работы дарксторов. После этого пользователь может вызвать курьера и сделать заказ в «Лавке». Курьер заберет продукты, привезет их покупателю и заберет не подошедший товар с «Марк
17.07.2025 «Яндекс Лавка» начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах

«Яндекс Лавка» начала работу в пяти новых городах за месяц — Сочи, Воронеже, Перми, Ярославле и Рязан
26.06.2025 «Яндекс Лавка» начала работать в Воронеже

т с местными предприятиями, обеспечивая в регионах долю локального ассортимента около 20%. Сейчас в Лавке можно найти продукцию таких поставщиков, как «Агроэко», «Семилукская трапеза», «Князев»
11.06.2025 «Яндекс Лавка» начала работать в Сочи

К концу июня 2024 г. сервис «Яндекс Лавка» будет доступен 90% жителей Центрального района Сочи. Об этом CNews сообщили представит
29.05.2025 В Ярославле запустилась «Яндекс Лавка»

б и другие свежие продукты от местных предприятий. Также до конца лета 2025 г. в приложении «Яндекс Лавка» жителям Ярославля станет доступна доставка товаров из аптек. Пользователи смогут купит
23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews

а IBP? С докладами выступят: Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС; Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space; Никита Терехин, Head of IBP, «Яндекс Лавка»; Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, «Рулог»; Кирилл Бойков, руководитель отдела операционного планирования, «Х5 Еда»; Артем Рогов, директор департамента по интегрированному планиров
22.05.2025 «Яндекс Лавка» начала работать в Перми

«Яндекс Лавка» запустилась в Перми ― город стал 14 регионом присутствия сервиса. В ассортименте ― бол
13.05.2025 ИИ-ассистент поможет покупателям выбрать товары в «Яндекс Лавке»

ыбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки». ИИ-ассистент найдет ингредиенты для конкретного рецепта или предложит, что при
18.04.2025 «Яндекс Лавка» начинает сотрудничество со столичными колледжами

«Яндекс Лавка» поможет выпускникам столичных колледжей, начинающим поварам и технологам, найти работу
26.03.2025 «Яндекс Лавка» добавила доставку из партнерских зоомагазинов

– количество таких заказов и оборот выросли в 2,5 раза, проект был масштабирован на всю географию «Лавки». Теперь подключены зоомагазины, и клиенты «Лавки» смогут заказывать и лекарства
13.03.2025 МТС ускорила интернет в селе с сохранившейся купеческой лавкой прошлого века

ТС в Новосибирской области Алексей Пахомов. Село Битки — малый населенный пункт, однако важный с точки зрения сохранения истории региона. Здесь находится памятник архитектуры регионального значения — лавка купчихи Смирновой, построенная в 1904 г. Декор и композиционное решение здания позволяют отнести его к немногочисленным примерам каменного зодчества в русском стиле начала XX века в сибир
12.03.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» из 11 городов смогут получить заказ с доставкой «по клику» из ПВЗ

Покупатели «Яндекс Маркета» из 11 городов России теперь могут попросить курьера «Лавки» привезти их заказ «по клику» из пункта выдачи заказов (ПВЗ). К такой посылке можно будет добавить продукты и другие товары из «Лавки». Услуга будет полезна для покупателей, которы
11.03.2025 «Яндекс Лавка» открылась по франшизе в Твери

«Яндекс Лавка» запустилась в Твери. Сервис заработал по франшизе — регион стал вторым, где «Яндекс

29.11.2024 «Яндекс Лавка» заработала в Казахстане

Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома «Яндекс Лавка» стал доступен жителям Алматы с 29 ноября 2024 г. Сейчас к заказу в каждом городе досту
25.11.2024 «Яндекс Лавка» вышла на рынок Узбекистана

«Яндекс Лавка» начала работать в Узбекистане. Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома ст
04.10.2024 «Яндекс Лавка» разработала эксклюзивные блюда и коллекцию джиббитсов к выходу мультфильма «Барсукот. Очень зверский детектив» на «Кинопоиске»

чены бейджем. Всего в коллекции 24 вида джиббитсов. Для каждого города, в котором действует акция, «Лавка» подготовила блюда по авторским рецептам: например, в Москве можно заказать салат с гри
30.09.2024 «Яндекс Лавка» начала развивать формат дарккитченов в трех новых регионах

ены и в других городах присутствия сервиса. Готовая еда — один из самых быстрорастущих сегментов в «Лавке». Она уже занимает около 25% в структуре продаж «Яндекс Лавки». Спрос на эту продукцию

08.08.2024 «Яндекс Лавка» открыла собственный офлайн-магазин

«Яндекс Лавка» открыла свой первый офлайн-магазин в Москве в Пресненском районе. Теперь покупатели см
15.07.2024 Покупатели «Яндекс Лавки» смогут дополнить уже оформленный заказ нужными товарами

йчас опция тестируется и доступна ограниченному количеству покупателей во всех городах присутствия «Лавки». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки». Чтобы воспользоваться нов
13.06.2024 Велопомощники «Яндекс Лавки» помогут соблюдать ПДД велокурьерам в Санкт-Петербурге

ца стала вторым городом, в котором есть такие помощники. Они будут находиться в районах дарксторов «Лавки» и помогать курьерам-партнерам сервисов «Яндекса» и доставщикам других компаний. Об это
21.05.2024 «Яндекс Лавка» впервые представила собственную марку готовой еды в шести регионах России

с аналогичным периодом годом ранее. Готовые блюда есть в каждом четвертом заказе жителей регионов в Лавке. Чтобы предложить покупателям больше блюд от местных производителей по доступной цене,

08.04.2024 Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами

накопленных минут. В этот раз оператор запускает партнерство с сервисом доставки продуктов «Яндекс Лавка». С восьмого апреля клиенты Tele2 могут обменять накопленные минуты и заказать чашку ко
16.02.2024 Курьеры и водители, сотрудничающие с «Яндексом», смогут покупать себе товары в «Лавке» со скидкой до 35%

ов и других партнеров. В будущем самовывоз заказов может стать доступным и остальным покупателям в «Лавке». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новая услуга уже действует для партнё
13.02.2024 Десерты и хачапури в виде сердечек: что заказывают в «Яндекс Еде» и «Лавке» 14 февраля

В День всех влюбленных в «Яндекс Еде» традиционно увеличивается число заказов десертов, а в «Лавке» — экзотических фруктов. Такой тренд выявили аналитики обоих сервисов, изучив данные о

12.02.2024 «Яндекс Лавка» выпустила в продажу селективные продукты под своим новым брендом «Лавка 100»

«Яндекс Лавка» запустила собственный бренд селективных продуктов «Лавка 100». Для новой торгов
11.01.2024 Бесплатная цветочная аудиоэкскурсия от Лавки «Зеленогорск».

старинные фотографии и удивитесь, каким город был столетие и два назад. Чтобы сделать эту экскурсию лавка «Зеленогорск» собрала команду, в которую вошли искусствовед Ольга Кожура, которая соста
28.11.2023 В «Яндекс лавке» теперь можно делать совместные покупки

нужные продукты есть в дарксторе, из которого будет доставка. Если чего-то не окажется в наличии, «Лавка» об этом предупредит, чтобы можно было сразу подобрать замену. *** «Яндекс лавка
02.11.2023 «Яндекс» выделит более 60 миллионов рублей на программу питания для курьеров-партнеров

питания для партнеров своих городских сервисов — курьеров и водителей. Ее разработал сервис «Яндекс лавка» вместе с курьерами и поставщиками. Теперь курьерам и водителям будут доступны комплекс
28.09.2023 «Алиса» поможет совершать покупки голосом в «Лавке»

ный товар». Благодаря нейронным сетям «Алиса» определяет в запросе пользователя названия товаров, а Лавка помогает подобрать товар на основе этого запроса и предпочтений покупателя и определить
12.09.2023 YandexGPT поможет «Яндекс лавке» заполнять карточки товаров по фото этикеток

«Яндекс лавка» начала добавлять информацию о товарах в своё приложение с помощью YandexGPT и технолог
01.06.2023 «Яндекс лавка проведет ребрендинг: сервис обновит логотип, приложение и увеличит долю уникального ассортимента до половины

С 1 июня «Яндекс лавка» начинает ребрендинг. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. «Лавка» обнов

Публикаций - 315, упоминаний - 617

Яндекс.Лавка и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 237
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
VK - Mail.ru Group 3602 14
Ростелеком 10948 9
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 8
МегаФон 10742 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Yandex Go - Yango 34 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Apple Inc 13154 6
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 5
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 25 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Microsoft Corporation 25775 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 5
Google LLC 12688 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 3
Novo BI - Ново Биай 28 3
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 3
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 3
Team Value - Тим Вэлью 3 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Telegram Group 2940 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
i-Free Just AI 78 2
Шахты 0 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 2
Rover - RoverComputers 423 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 2
Яндекс - Сказбука 4 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
SAP SE 5601 2
X Corp - Twitter 2938 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 95
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 38
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 31
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Uber 357 18
Яндекс.Доставка 113 17
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Почта России ПАО 2370 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
Yandex - Рободоставка 15 8
ВкусВилл - Избёнка 216 8
Альфа-Банк 1979 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
О2О Холдинг 61 5
Foodfox 16 4
Starbucks 91 4
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 4
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 23 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 3
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 3
Millhouse Capital - Миллхаус Кэпитал ю.кей лимитед 7 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Российский социально-экологический союз 3 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 51
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 124 47
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 33
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 30
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 19
Робототехника - Роботы-доставщики - Дроны-доставщики - БПЛА-доставка - Delivery Robots - Delivery Drones - Роботы-курьеры 48 18
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 120 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
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