Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Лавка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 150
Яндекс.Лавка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Худавердян Тигран 66 6
|Волож Аркадий 181 5
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
|Фролов Александр 26 3
|Путин Владимир 1828 2
|Гришаков Максим 27 2
|Абрамов Александр 6 2
|Абрамович Роман 23 2
|Абрамков Александр 29 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Фирсов Максим 5 2
|Полищук Дмитрий 11 2
|Буренков Александр 2 1
|Александров Виталий 2 1
|Притула Павел 31 1
|Чиркунов Антон 4 1
|Voicu Andrei - Войку Андрей 1 1
|Медовый Дмитрий 3 1
|Радаев Валерий 3 1
|Перегудов Михаил 4 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Нугманов Андрей 7 1
|Макаров Андрей 18 1
|Балахнин Александр 4 1
|Артамонова Анна 128 1
|Вольфсон Влад 55 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РИА Новости 654 1
|The Bell - Издание 34 1
|The Guardian - Британская газета 191 1
|Mash - telegram-канал 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru