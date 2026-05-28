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Яндекс.Лавка
Никита Терехин, Head of IBP, Яндекс Лавка "IBP в E-Grocery: вызовы и продуктовые решения" Конференция CNews 27.05.2025 | Москва Рынок IBP-систем 2025
СОБЫТИЯ
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|28.05.2026
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«Яндекс» расширяет сотрудничество с глухими и слабослышащими курьерами
«Яндекс Лавка» открывает новые возможности сотрудничества для людей с особенностями здоровья: теперь
|07.05.2026
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Рекламные алгоритмы «Яндекс UrbanAds» помогут поставщикам «Яндекс Лавки» перераспределять бюджеты и увеличить количество продаж
Поставщикам «Яндекс Лавки» стала доступна новая стратегия продвижения «Максимум заказов» в рекламном кабинете «Яндекс UrbanAds». Она автоматически перераспределяет рекламный бюджет в пользу размещений, кото
|07.04.2026
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«Яндекс Лавка» довела число городов присутствия до 26
«Яндекс Лавка» продолжает расширять географию франшизы в регионах России. Набережные Челны стали 13 г
|08.12.2025
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С ИИ-помощником в «Яндекс Лавке» теперь можно общаться голосом
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут вслух задавать вопросы ИИ-помощнику в приложении. «Лавка AI» научилась распознавать голосовые команды и отвечать на них в чате. У нее можно спро
|30.09.2025
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«Яндекс Лавка» запустилась в Великом Новгороде, Калуге и Липецке
«Яндекс Лавка» начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых горо
|24.09.2025
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«Яндекс Лавка» усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды
«Яндекс Лавка» внедрила новый метод контроля готовой еды и будет дополнительно проверять остаточный у
|03.09.2025
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«Яндекс Лавка» начала работать с фермерскими хозяйствами
им образом, сервис расширяет ассортимент товаров, которые пользуются постоянным спросом: по данным «Лавки», молочные продукты есть в каждой второй корзине. Перед тем, как попасть на полку «Л
|27.08.2025
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Обновленный интерфейс «Яндекс Лавки» поможет быстрее находить нужные товары
«Яндекс Лавка» обновила мобильное приложение: впервые на главной странице основным сценарием стала ре
|07.08.2025
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«Яндекс Роботикс» и «Яндекс Лавка» запустили первый роботизированный даркстор
«Яндекс Роботикс» автоматизировал сборку заказов в московском дарксторе «Яндекс Лавки». В специально оборудованной «робозоне» задействованы автономные мобильные роботы (AMR)
|24.07.2025
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Покупатели «Яндекс Маркета» могут вернуть товар «по клику» и заказать доставку продуктов одним курьером
ходится в зоне работы дарксторов. После этого пользователь может вызвать курьера и сделать заказ в «Лавке». Курьер заберет продукты, привезет их покупателю и заберет не подошедший товар с «Марк
|17.07.2025
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«Яндекс Лавка» начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах
«Яндекс Лавка» начала работу в пяти новых городах за месяц — Сочи, Воронеже, Перми, Ярославле и Рязан
|26.06.2025
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«Яндекс Лавка» начала работать в Воронеже
т с местными предприятиями, обеспечивая в регионах долю локального ассортимента около 20%. Сейчас в Лавке можно найти продукцию таких поставщиков, как «Агроэко», «Семилукская трапеза», «Князев»
|11.06.2025
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«Яндекс Лавка» начала работать в Сочи
К концу июня 2024 г. сервис «Яндекс Лавка» будет доступен 90% жителей Центрального района Сочи. Об этом CNews сообщили представит
|29.05.2025
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В Ярославле запустилась «Яндекс Лавка»
б и другие свежие продукты от местных предприятий. Также до конца лета 2025 г. в приложении «Яндекс Лавка» жителям Ярославля станет доступна доставка товаров из аптек. Пользователи смогут купит
|23.05.2025
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«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews
а IBP? С докладами выступят: Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС; Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space; Никита Терехин, Head of IBP, «Яндекс Лавка»; Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, «Рулог»; Кирилл Бойков, руководитель отдела операционного планирования, «Х5 Еда»; Артем Рогов, директор департамента по интегрированному планиров
|22.05.2025
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«Яндекс Лавка» начала работать в Перми
«Яндекс Лавка» запустилась в Перми ― город стал 14 регионом присутствия сервиса. В ассортименте ― бол
|13.05.2025
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ИИ-ассистент поможет покупателям выбрать товары в «Яндекс Лавке»
ыбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки». ИИ-ассистент найдет ингредиенты для конкретного рецепта или предложит, что при
|18.04.2025
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«Яндекс Лавка» начинает сотрудничество со столичными колледжами
«Яндекс Лавка» поможет выпускникам столичных колледжей, начинающим поварам и технологам, найти работу
|26.03.2025
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«Яндекс Лавка» добавила доставку из партнерских зоомагазинов
– количество таких заказов и оборот выросли в 2,5 раза, проект был масштабирован на всю географию «Лавки». Теперь подключены зоомагазины, и клиенты «Лавки» смогут заказывать и лекарства
|13.03.2025
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МТС ускорила интернет в селе с сохранившейся купеческой лавкой прошлого века
ТС в Новосибирской области Алексей Пахомов. Село Битки — малый населенный пункт, однако важный с точки зрения сохранения истории региона. Здесь находится памятник архитектуры регионального значения — лавка купчихи Смирновой, построенная в 1904 г. Декор и композиционное решение здания позволяют отнести его к немногочисленным примерам каменного зодчества в русском стиле начала XX века в сибир
|12.03.2025
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Покупатели «Яндекс Маркета» из 11 городов смогут получить заказ с доставкой «по клику» из ПВЗ
Покупатели «Яндекс Маркета» из 11 городов России теперь могут попросить курьера «Лавки» привезти их заказ «по клику» из пункта выдачи заказов (ПВЗ). К такой посылке можно будет добавить продукты и другие товары из «Лавки». Услуга будет полезна для покупателей, которы
|11.03.2025
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«Яндекс Лавка» открылась по франшизе в Твери
«Яндекс Лавка» запустилась в Твери. Сервис заработал по франшизе — регион стал вторым, где «Яндекс
|29.11.2024
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«Яндекс Лавка» заработала в Казахстане
Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома «Яндекс Лавка» стал доступен жителям Алматы с 29 ноября 2024 г. Сейчас к заказу в каждом городе досту
|25.11.2024
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«Яндекс Лавка» вышла на рынок Узбекистана
«Яндекс Лавка» начала работать в Узбекистане. Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома ст
|04.10.2024
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«Яндекс Лавка» разработала эксклюзивные блюда и коллекцию джиббитсов к выходу мультфильма «Барсукот. Очень зверский детектив» на «Кинопоиске»
чены бейджем. Всего в коллекции 24 вида джиббитсов. Для каждого города, в котором действует акция, «Лавка» подготовила блюда по авторским рецептам: например, в Москве можно заказать салат с гри
|30.09.2024
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«Яндекс Лавка» начала развивать формат дарккитченов в трех новых регионах
ены и в других городах присутствия сервиса. Готовая еда — один из самых быстрорастущих сегментов в «Лавке». Она уже занимает около 25% в структуре продаж «Яндекс Лавки». Спрос на эту продукцию
|08.08.2024
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«Яндекс Лавка» открыла собственный офлайн-магазин
«Яндекс Лавка» открыла свой первый офлайн-магазин в Москве в Пресненском районе. Теперь покупатели см
|15.07.2024
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Покупатели «Яндекс Лавки» смогут дополнить уже оформленный заказ нужными товарами
йчас опция тестируется и доступна ограниченному количеству покупателей во всех городах присутствия «Лавки». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки». Чтобы воспользоваться нов
|13.06.2024
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Велопомощники «Яндекс Лавки» помогут соблюдать ПДД велокурьерам в Санкт-Петербурге
ца стала вторым городом, в котором есть такие помощники. Они будут находиться в районах дарксторов «Лавки» и помогать курьерам-партнерам сервисов «Яндекса» и доставщикам других компаний. Об это
|21.05.2024
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«Яндекс Лавка» впервые представила собственную марку готовой еды в шести регионах России
с аналогичным периодом годом ранее. Готовые блюда есть в каждом четвертом заказе жителей регионов в Лавке. Чтобы предложить покупателям больше блюд от местных производителей по доступной цене,
|08.04.2024
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Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами
накопленных минут. В этот раз оператор запускает партнерство с сервисом доставки продуктов «Яндекс Лавка». С восьмого апреля клиенты Tele2 могут обменять накопленные минуты и заказать чашку ко
|16.02.2024
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Курьеры и водители, сотрудничающие с «Яндексом», смогут покупать себе товары в «Лавке» со скидкой до 35%
ов и других партнеров. В будущем самовывоз заказов может стать доступным и остальным покупателям в «Лавке». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новая услуга уже действует для партнё
|13.02.2024
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Десерты и хачапури в виде сердечек: что заказывают в «Яндекс Еде» и «Лавке» 14 февраля
В День всех влюбленных в «Яндекс Еде» традиционно увеличивается число заказов десертов, а в «Лавке» — экзотических фруктов. Такой тренд выявили аналитики обоих сервисов, изучив данные о
|12.02.2024
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«Яндекс Лавка» выпустила в продажу селективные продукты под своим новым брендом «Лавка 100»
«Яндекс Лавка» запустила собственный бренд селективных продуктов «Лавка 100». Для новой торгов
|11.01.2024
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Бесплатная цветочная аудиоэкскурсия от Лавки «Зеленогорск».
старинные фотографии и удивитесь, каким город был столетие и два назад. Чтобы сделать эту экскурсию лавка «Зеленогорск» собрала команду, в которую вошли искусствовед Ольга Кожура, которая соста
|28.11.2023
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В «Яндекс лавке» теперь можно делать совместные покупки
нужные продукты есть в дарксторе, из которого будет доставка. Если чего-то не окажется в наличии, «Лавка» об этом предупредит, чтобы можно было сразу подобрать замену. *** «Яндекс лавка
|02.11.2023
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«Яндекс» выделит более 60 миллионов рублей на программу питания для курьеров-партнеров
питания для партнеров своих городских сервисов — курьеров и водителей. Ее разработал сервис «Яндекс лавка» вместе с курьерами и поставщиками. Теперь курьерам и водителям будут доступны комплекс
|28.09.2023
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«Алиса» поможет совершать покупки голосом в «Лавке»
ный товар». Благодаря нейронным сетям «Алиса» определяет в запросе пользователя названия товаров, а Лавка помогает подобрать товар на основе этого запроса и предпочтений покупателя и определить
|12.09.2023
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YandexGPT поможет «Яндекс лавке» заполнять карточки товаров по фото этикеток
«Яндекс лавка» начала добавлять информацию о товарах в своё приложение с помощью YandexGPT и технолог
|01.06.2023
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«Яндекс лавка проведет ребрендинг: сервис обновит логотип, приложение и увеличит долю уникального ассортимента до половины
С 1 июня «Яндекс лавка» начинает ребрендинг. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. «Лавка» обнов
Яндекс.Лавка и организации, системы, технологии, персоны:
|Худавердян Тигран 94 9
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 8
|Волож Аркадий 268 6
|Шулейко Даниил 17 5
|Абрамович Роман 47 4
|Гевак Андрей 16 4
|Умряева Татьяна 19 4
|Терехин Никита 7 4
|Толкунов Валентин 5 4
|Чавушян Сара 5 4
|Путин Владимир 3454 4
|Соколов Артем 56 3
|Фролов Александр 40 3
|Полищук Дмитрий 14 3
|Бурмистров Михаил 45 3
|Сидоров Владимир 8 3
|Воронина Ксения 3 3
|Рогов Артем 4 3
|Треков Денис 3 3
|Зайцева Алёна 3 3
|Шингарев Павел 22 3
|Гришаков Максим 32 3
|Иванов Михаил 116 2
|Абрамков Александр 44 2
|Михайлов Александр 56 2
|Яковлев Алексей 10 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Патока Андрей 110 2
|Фирсов Максим 6 2
|Маресов Роман 9 2
|Абрамов Александр 6 2
|Воробьева Татьяна 4 2
|Золотухина Дарья 9 2
|Заболотный Евгений 3 2
|Аникин Дмитрий 68 2
|Прасс Павел 26 2
|Мавлютов Марат 4 2
|Митченко Светлана 5 2
|Прокопович Владислав 15 2
|Кравченко Жанна 3 2
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