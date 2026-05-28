«Яндекс» расширяет сотрудничество с глухими и слабослышащими курьерами «Яндекс Лавка» открывает новые возможности сотрудничества для людей с особенностями здоровья: теперь

Рекламные алгоритмы «Яндекс UrbanAds» помогут поставщикам «Яндекс Лавки» перераспределять бюджеты и увеличить количество продаж Поставщикам «Яндекс Лавки» стала доступна новая стратегия продвижения «Максимум заказов» в рекламном кабинете «Яндекс UrbanAds». Она автоматически перераспределяет рекламный бюджет в пользу размещений, кото

«Яндекс Лавка» довела число городов присутствия до 26 «Яндекс Лавка» продолжает расширять географию франшизы в регионах России. Набережные Челны стали 13 г

С ИИ-помощником в «Яндекс Лавке» теперь можно общаться голосом Пользователи «Яндекс Лавки» смогут вслух задавать вопросы ИИ-помощнику в приложении. «Лавка AI» научилась распознавать голосовые команды и отвечать на них в чате. У нее можно спро

«Яндекс Лавка» запустилась в Великом Новгороде, Калуге и Липецке «Яндекс Лавка» начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых горо

«Яндекс Лавка» усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды «Яндекс Лавка» внедрила новый метод контроля готовой еды и будет дополнительно проверять остаточный у

«Яндекс Лавка» начала работать с фермерскими хозяйствами им образом, сервис расширяет ассортимент товаров, которые пользуются постоянным спросом: по данным «Лавки», молочные продукты есть в каждой второй корзине. Перед тем, как попасть на полку «Л

Обновленный интерфейс «Яндекс Лавки» поможет быстрее находить нужные товары «Яндекс Лавка» обновила мобильное приложение: впервые на главной странице основным сценарием стала ре

«Яндекс Роботикс» и «Яндекс Лавка» запустили первый роботизированный даркстор «Яндекс Роботикс» автоматизировал сборку заказов в московском дарксторе «Яндекс Лавки». В специально оборудованной «робозоне» задействованы автономные мобильные роботы (AMR)

Покупатели «Яндекс Маркета» могут вернуть товар «по клику» и заказать доставку продуктов одним курьером ходится в зоне работы дарксторов. После этого пользователь может вызвать курьера и сделать заказ в «Лавке». Курьер заберет продукты, привезет их покупателю и заберет не подошедший товар с «Марк

«Яндекс Лавка» начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах «Яндекс Лавка» начала работу в пяти новых городах за месяц — Сочи, Воронеже, Перми, Ярославле и Рязан

«Яндекс Лавка» начала работать в Воронеже т с местными предприятиями, обеспечивая в регионах долю локального ассортимента около 20%. Сейчас в Лавке можно найти продукцию таких поставщиков, как «Агроэко», «Семилукская трапеза», «Князев»

«Яндекс Лавка» начала работать в Сочи К концу июня 2024 г. сервис «Яндекс Лавка» будет доступен 90% жителей Центрального района Сочи. Об этом CNews сообщили представит

В Ярославле запустилась «Яндекс Лавка» б и другие свежие продукты от местных предприятий. Также до конца лета 2025 г. в приложении «Яндекс Лавка» жителям Ярославля станет доступна доставка товаров из аптек. Пользователи смогут купит

«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews а IBP? С докладами выступят: Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС; Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space; Никита Терехин, Head of IBP, «Яндекс Лавка»; Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, «Рулог»; Кирилл Бойков, руководитель отдела операционного планирования, «Х5 Еда»; Артем Рогов, директор департамента по интегрированному планиров

«Яндекс Лавка» начала работать в Перми «Яндекс Лавка» запустилась в Перми ― город стал 14 регионом присутствия сервиса. В ассортименте ― бол

ИИ-ассистент поможет покупателям выбрать товары в «Яндекс Лавке» ыбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки». ИИ-ассистент найдет ингредиенты для конкретного рецепта или предложит, что при

«Яндекс Лавка» начинает сотрудничество со столичными колледжами «Яндекс Лавка» поможет выпускникам столичных колледжей, начинающим поварам и технологам, найти работу

«Яндекс Лавка» добавила доставку из партнерских зоомагазинов – количество таких заказов и оборот выросли в 2,5 раза, проект был масштабирован на всю географию «Лавки». Теперь подключены зоомагазины, и клиенты «Лавки» смогут заказывать и лекарства

МТС ускорила интернет в селе с сохранившейся купеческой лавкой прошлого века ТС в Новосибирской области Алексей Пахомов. Село Битки — малый населенный пункт, однако важный с точки зрения сохранения истории региона. Здесь находится памятник архитектуры регионального значения — лавка купчихи Смирновой, построенная в 1904 г. Декор и композиционное решение здания позволяют отнести его к немногочисленным примерам каменного зодчества в русском стиле начала XX века в сибир

Покупатели «Яндекс Маркета» из 11 городов смогут получить заказ с доставкой «по клику» из ПВЗ Покупатели «Яндекс Маркета» из 11 городов России теперь могут попросить курьера «Лавки» привезти их заказ «по клику» из пункта выдачи заказов (ПВЗ). К такой посылке можно будет добавить продукты и другие товары из «Лавки». Услуга будет полезна для покупателей, которы

«Яндекс Лавка» открылась по франшизе в Твери «Яндекс Лавка» запустилась в Твери. Сервис заработал по франшизе — регион стал вторым, где «Яндекс

«Яндекс Лавка» заработала в Казахстане Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома «Яндекс Лавка» стал доступен жителям Алматы с 29 ноября 2024 г. Сейчас к заказу в каждом городе досту

«Яндекс Лавка» вышла на рынок Узбекистана «Яндекс Лавка» начала работать в Узбекистане. Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома ст

«Яндекс Лавка» разработала эксклюзивные блюда и коллекцию джиббитсов к выходу мультфильма «Барсукот. Очень зверский детектив» на «Кинопоиске» чены бейджем. Всего в коллекции 24 вида джиббитсов. Для каждого города, в котором действует акция, «Лавка» подготовила блюда по авторским рецептам: например, в Москве можно заказать салат с гри

«Яндекс Лавка» начала развивать формат дарккитченов в трех новых регионах ены и в других городах присутствия сервиса. Готовая еда — один из самых быстрорастущих сегментов в «Лавке». Она уже занимает около 25% в структуре продаж «Яндекс Лавки». Спрос на эту продукцию

«Яндекс Лавка» открыла собственный офлайн-магазин «Яндекс Лавка» открыла свой первый офлайн-магазин в Москве в Пресненском районе. Теперь покупатели см

Покупатели «Яндекс Лавки» смогут дополнить уже оформленный заказ нужными товарами йчас опция тестируется и доступна ограниченному количеству покупателей во всех городах присутствия «Лавки». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки». Чтобы воспользоваться нов

Велопомощники «Яндекс Лавки» помогут соблюдать ПДД велокурьерам в Санкт-Петербурге ца стала вторым городом, в котором есть такие помощники. Они будут находиться в районах дарксторов «Лавки» и помогать курьерам-партнерам сервисов «Яндекса» и доставщикам других компаний. Об это

«Яндекс Лавка» впервые представила собственную марку готовой еды в шести регионах России с аналогичным периодом годом ранее. Готовые блюда есть в каждом четвертом заказе жителей регионов в Лавке. Чтобы предложить покупателям больше блюд от местных производителей по доступной цене,

Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами накопленных минут. В этот раз оператор запускает партнерство с сервисом доставки продуктов «Яндекс Лавка». С восьмого апреля клиенты Tele2 могут обменять накопленные минуты и заказать чашку ко

Курьеры и водители, сотрудничающие с «Яндексом», смогут покупать себе товары в «Лавке» со скидкой до 35% ов и других партнеров. В будущем самовывоз заказов может стать доступным и остальным покупателям в «Лавке». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новая услуга уже действует для партнё

Десерты и хачапури в виде сердечек: что заказывают в «Яндекс Еде» и «Лавке» 14 февраля В День всех влюбленных в «Яндекс Еде» традиционно увеличивается число заказов десертов, а в «Лавке» — экзотических фруктов. Такой тренд выявили аналитики обоих сервисов, изучив данные о

«Яндекс Лавка» выпустила в продажу селективные продукты под своим новым брендом «Лавка 100» «Яндекс Лавка» запустила собственный бренд селективных продуктов «Лавка 100». Для новой торгов

Бесплатная цветочная аудиоэкскурсия от Лавки «Зеленогорск». старинные фотографии и удивитесь, каким город был столетие и два назад. Чтобы сделать эту экскурсию лавка «Зеленогорск» собрала команду, в которую вошли искусствовед Ольга Кожура, которая соста

В «Яндекс лавке» теперь можно делать совместные покупки нужные продукты есть в дарксторе, из которого будет доставка. Если чего-то не окажется в наличии, «Лавка» об этом предупредит, чтобы можно было сразу подобрать замену. *** «Яндекс лавка

«Яндекс» выделит более 60 миллионов рублей на программу питания для курьеров-партнеров питания для партнеров своих городских сервисов — курьеров и водителей. Ее разработал сервис «Яндекс лавка» вместе с курьерами и поставщиками. Теперь курьерам и водителям будут доступны комплекс

«Алиса» поможет совершать покупки голосом в «Лавке» ный товар». Благодаря нейронным сетям «Алиса» определяет в запросе пользователя названия товаров, а Лавка помогает подобрать товар на основе этого запроса и предпочтений покупателя и определить

YandexGPT поможет «Яндекс лавке» заполнять карточки товаров по фото этикеток «Яндекс лавка» начала добавлять информацию о товарах в своё приложение с помощью YandexGPT и технолог