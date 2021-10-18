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Яндекс.Лавка


18.10.2021 «Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров 1
28.09.2021 В «Яндекс ID» появился центр поддержки 1
22.09.2021 Заказы из «Лавки» и «Маркета» оставят у двери при нажатии кнопки в приложениях 5
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 3
09.09.2021 «Яндекс» начал показывать регистрационные данные о компаниях и ИП прямо в поисковой выдаче 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 3
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 2
17.08.2021 «Яндекс.Драйв» начнет поощрять хороших водителей 1
13.08.2021 Yandex Pay стал начислять баллы «Плюса» 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 3
10.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил доставку по часам 1
07.07.2021 Роботы «Яндекса» займутся доставкой еды в кампусах американских университетов 1
18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 1
11.06.2021 «Яндекс.лавка» и Tele2 запустили доставку SIM-карт за 10 минут 3
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» 3
08.06.2021 «Яндекс.лавка» запустилась на Урале 5
28.04.2021 Американский фудтех стартап с российскими корнями Food Rocket привлек $2 млн инвестиций 1
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 1
01.04.2021 «Яндекс.Лавка» продолжает экспансию в регионы и запускается в Казани 9
30.03.2021 Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет 1
30.03.2021 «Яндекс.маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут 5
30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров 2
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
02.03.2021 На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить свежие продукты с быстрой доставкой Яндекс.Еды 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 2
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 6
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 2
11.02.2021 Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке» 3
01.02.2021 В «Яндекс.Лавке» появилась детская готовая еда 3
15.01.2021 Количество уникальных покупателей «Яндекс.Маркета» достигло 6 миллионов 1
24.12.2020 «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам 3
16.12.2020 Люди с нарушением слуха смогут стать курьерами-партнерами «Яндекс.Еды» 1
15.12.2020 Доставка с «Яндекс.Маркета» «по клику» стала доступна в Москве 3
15.12.2020 Mail.ru выпустила суперприложение на основе почтового сервиса 1
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 1
30.10.2020 «Яндекс.лавка» вышла на рынок молочных продуктов 12
29.10.2020 Бывший водитель «Яндекс.такси» пробрался в офис компании, чтобы сжечь себя заживо 1
23.10.2020 Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов 1
14.10.2020 «Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей 1
08.10.2020 Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы 1

Публикаций - 68, упоминаний - 150

Яндекс.Лавка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 45
VK - Mail.ru Group 2485 6
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Yandex Go - Yango 10 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Out of Cloud CRM-маркетинг 1 1
Altair Engineering 12 1
Digital Assets 5 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Samsung Electronics 5714 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
МФ технологии - МФТ 17 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Microsoft Corporation 11143 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Яндекс.Еда 93 17
Яндекс.Такси 271 11
Uber 257 9
Uber Technologies 258 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
О2О Delivery club 153 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
FedEx 31 2
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 8 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
MLU B.V. 10 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
MLU Ltd 1 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Starship Technologies 6 1
Wheely - сервис для заказа премиальных авто с водителями 8 1
Uber China 7 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
О2О Холдинг 43 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
iGooods 10 1
ВкусВилл 48 1
X5 Group - Перекресток 204 1
AliExpress 275 1
Почта России ПАО 1577 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Правительство Москвы 653 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
App-in-App 5 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10751 12
Яндекс Go 50 9
Яндекс.Маркет 439 9
Apple iOS 5742 8
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 8
Яндекс.Расписания 25 5
Яндекс.Шеф 11 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
Яндекс.Музыка 131 4
Яндекс.Дзен 66 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2198 4
Яндекс.Афиша 26 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Яндекс.Студия 5 3
Яндекс.Плюс 44 3
Яндекс.Телемост 36 2
Яндекс.Ровер 9 2
Яндекс.Радар 25 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование 9 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Яндекс.Диск 118 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Amazon Scout 3 2
Яндекс.Почта 360 14 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Яндекс.Недвижимость 26 1
Яндекс.Маркет Аналитика 10 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Яндекс.Станция Мини 19 1
Яндекс.Почта 85 1
Яндекс 360 9 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Яндекс.Лицей 17 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Яндекс.Учебник 12 1
Apple macOS 930 1
Худавердян Тигран 66 6
Волож Аркадий 181 5
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
Фролов Александр 26 3
Путин Владимир 1828 2
Гришаков Максим 27 2
Абрамов Александр 6 2
Абрамович Роман 23 2
Абрамков Александр 29 2
Стыскин Андрей 9 2
Фирсов Максим 5 2
Полищук Дмитрий 11 2
Буренков Александр 2 1
Александров Виталий 2 1
Притула Павел 31 1
Чиркунов Антон 4 1
Voicu Andrei - Войку Андрей 1 1
Медовый Дмитрий 3 1
Радаев Валерий 3 1
Перегудов Михаил 4 1
Ликсутов Максим 32 1
Нугманов Андрей 7 1
Макаров Андрей 18 1
Балахнин Александр 4 1
Артамонова Анна 128 1
Вольфсон Влад 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 16
Россия - ПФО - Казань 1521 13
Казахстан - Республика 2646 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 7
Беларусь - Белоруссия 2096 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 6
Европа 3781 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 3
Израиль 724 3
Нидерланды 977 3
Луна 61 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
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США - Калифорния 975 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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