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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кравченко Жанна


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
15.05.2025 Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кравченко Жанна и организации, системы, технологии, персоны:

TerraLink - ТерраЛинк 286 2
РУЛОГ - HAVI Logistics 5 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 73 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 40 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 490 2
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 35 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3304 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10687 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15053 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 27 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 59 2
Яндекс.Лавка 248 1
Толкунов Валентин 2 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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