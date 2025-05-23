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Кравченко Жанна
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2025
|«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
|15.05.2025
|Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1
Кравченко Жанна и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 27 2
|SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 59 2
|Яндекс.Лавка 248 1
|Толкунов Валентин 2 2
|Прокопович Владислав 5 2
|Митченко Светлана 3 2
|Шингарев Павел 18 2
|Рогов Артем 2 2
|Терехин Никита 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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