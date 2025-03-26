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Индексная книга (каталог) CNews*
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IBP Integrated Business Planning интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов

IBP представляет собой комплексный подход к бизнес-планированию, который

  1. синхронизирует все типы бизнес-планов компании в различных горизонтах планирования
  2. включает возможности по управлению
    1. доходами
    2. портфелями продуктов
    3. стратегическими проектами
    4. стратегиями закупок e. созданию совместных планов с внешними партнерами

 

 

Юрий Хомутский, Директор ИТ-маркетплейса, Market.CNews "4 промышленная революция. Заказная разработка ПО. Рейтинг IBP-систем", Конференция CNews Цифровизация промышленности 2023 03.10.2023


26.03.2025 Jume и Spectr объявили о стратегическом партнерстве в области автоматизации IBP-процессов 1
23.12.2024 Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год 1
12.12.2024 ИТ-компании IBS и Rubbles расширяют сотрудничество в сфере интегрированного бизнес-планирования 1
03.12.2024 Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы 2
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
07.11.2024 BIA Technologies: IBP-платформы повышают точность планирования до 30% 2
24.10.2024 «DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
08.10.2024 Novo BI вступила в ассоциацию «Отечественный софт» 1
Market.CNews. IBP-системы 2024 9
08.10.2024 «DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами 2
08.10.2024 Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования 2
03.10.2024 Тенденции на рынке IBP 2024: excel-подобие, аналитические возможности, простая кастомизация 6
27.09.2024 Цифровая система Novo Forecast Enterprise – лидер рейтинга IBP-систем CNews 2
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 3
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 4
23.08.2024 Минцифры признало Novo Forecast Enterprise аналогом решения SAP IBP 1
03.06.2024 Новая экономика, искусственный интеллект и ускорение доставок: лидеры рынка обсудили будущее в планировании и цепях поставок на конференции в Сколково 1
IBP-системы 2023 7
09.10.2023 IBP-платформы: обзор нового вида ПО для планирования и прогнозирования проектов в бизнесе 5
09.10.2023 Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP 5
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 7
12.09.2023 Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем 1
08.11.2016 SAP перенес облако для бизнес-планирования в ЦОД «Ростелекома» 1
19.01.2010 Новая версия ПО для управления спросом Oracle Demantra поступила в продажу 1

Публикаций - 25, упоминаний - 68

IBP и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 60 7
SAP SE 5305 6
8343 6
Oracle Corporation 6730 5
Novo BI - Ново Биай 14 5
Jume - Джум 5 5
Thoma Bravo - Anaplan 67 4
Ростелеком 9817 3
Rubbles - Раблз 33 3
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 3
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 5 3
IBM - International Business Machines Corp 9455 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1968 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 2
Diasoft - Диасофт 902 2
Accenture plc 682 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
KPMG 257 1
McKinsey & Company Int 250 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 621 1
Цифра ГК 2450 1
HEC 25 1
Qlik - QlikTech 160 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 165 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
InfoWatch - Инфовотч 1027 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1234 1
Directum - Директум 1104 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 248 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 245 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 33 1
Google LLC 11876 1
Microsoft Corporation 24727 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Salesforce.com 428 1
Legrand 78 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 59 1
Canva 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1040 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 2
Unilever - Юнилевер Русь 158 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 2
Увелка 11 2
Волма 6 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 209 1
ФосАгро 127 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 1
Новатэк Новафининвест 55 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 874 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Газпром нефть 627 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 15 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Верный - торговая сеть 291 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
AquaArt Group - Акваарт 2 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 3
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 8
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4801 8
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SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 50 20
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Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 6
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 5
Rubbles Planning Force 4 2
Microsoft Office Excel 1209 2
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 16 2
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 15 2
НКТ - Р7-Офис 392 2
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SAP SuccessFactors - SAP SF 163 1
SAP Ariba 296 1
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Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 1
Novo BI - NF PRO 1 1
Юниксофт - Uniquesoft Planning Platform - Planiqum 2 1
Яндекс.Маркет 978 1
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IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
Oracle Hyperion 236 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 285 1
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Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2073 1
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Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
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Мелконян Гурген 3 3
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Шарак Андрей 63 1
Калинкин Никита 2 1
Касперская Наталья 294 1
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Путин Владимир 3209 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Путин Сергей 63 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Воловик Александр 14 1
Попов Григорий 22 1
Каськов Валентин 6 1
Анисов Ян 20 1
Конев Павел 5 1
Челидзе Джимшер 31 1
Пиляева Анжелика 3 1
Галкин Николай 108 1
Шадаев Максут 1024 1
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Геллерман Михаил 35 1
Апалькова Наталья 1 1
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Лазуков Станислав 30 1
Ермаков Валерий 128 1
Панченко Иван 144 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 138 1
Кубарев Алексей 55 1
Мельникова Алиса 92 1
Шикинов Александр 24 1
Козырев Алексей 323 1
Редько Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 2
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Россия - ЦФО - Воронежская область 808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17246 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 684 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4943 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 7
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7115 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18870 2
Черкизон - Черкизовский рынок 157 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11081 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2776 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1608 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5702 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2438 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3469 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7922 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4901 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8870 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5483 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6261 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2519 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9980 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2883 1
Fashion industry - Индустрия моды 247 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2154 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 144 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1225 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11049 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1825 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3261 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4077 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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