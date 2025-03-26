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IBP Integrated Business Planning интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов
IBP представляет собой комплексный подход к бизнес-планированию, который
- синхронизирует все типы бизнес-планов компании в различных горизонтах планирования
- включает возможности по управлению
- доходами
- портфелями продуктов
- стратегическими проектами
- стратегиями закупок e. созданию совместных планов с внешними партнерами
- CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов
Юрий Хомутский, Директор ИТ-маркетплейса, Market.CNews "4 промышленная революция. Заказная разработка ПО. Рейтинг IBP-систем", Конференция CNews Цифровизация промышленности 2023 03.10.2023
IBP и организации, системы, технологии, персоны:
|Шилов Максим 15 3
|Мелконян Гурген 3 3
|Шилов Сергей 91 2
|Зараковский Александр 7 2
|Непейвода Евгений 8 2
|Прокопенко Константин 13 2
|Шарак Андрей 63 1
|Калинкин Никита 2 1
|Касперская Наталья 294 1
|Походня Андрей 6 1
|Путин Владимир 3209 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Путин Сергей 63 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Воловик Александр 14 1
|Попов Григорий 22 1
|Каськов Валентин 6 1
|Анисов Ян 20 1
|Конев Павел 5 1
|Челидзе Джимшер 31 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Галкин Николай 108 1
|Шадаев Максут 1024 1
|Урусов Виктор 131 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 15 1
|Богдашов Валерий 22 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Панченко Иван 144 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 138 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Мельникова Алиса 92 1
|Шикинов Александр 24 1
|Козырев Алексей 323 1
|Редько Сергей 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1917 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 1
|Crunchbase 74 1
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