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Мелконян Гурген


26.03.2025 Jume и Spectr объявили о стратегическом партнерстве в области автоматизации IBP-процессов 1
Market.CNews. IBP-системы 2024 1
08.10.2024 Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мелконян Гурген и организации, системы, технологии, персоны:

Jume - Джум 5 3
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
Yandex - Яндекс 7518 1
Novo BI - Ново Биай 14 1
SAP SE 5305 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1040 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 25 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3613 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2425 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4068 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8683 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10239 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12190 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 401 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 76 1
Финансовое планирование 86 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 345 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3167 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5164 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5384 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 440 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2180 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1604 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1237 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 50 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 2
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 15 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 1
Microsoft Office 3776 1
Oracle Hyperion 236 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Цыкарев Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4943 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1825 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7115 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5080 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7922 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11081 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
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