Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мелконян Гурген
Мелконян Гурген и организации, системы, технологии, персоны:
|Jume - Джум 5 3
|Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
|Yandex - Яндекс 7518 1
|Novo BI - Ново Биай 14 1
|SAP SE 5305 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
|IBM - International Business Machines Corp 9455 1
|Thoma Bravo - Anaplan 67 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146585 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.