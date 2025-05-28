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Jume Platform
Jume Platform предназначена для прогнозирования, планирования и управления цепями поставок. В основе платформы — комбинация интеллектуальных технологий на основе алгоритмов машинного, глубокого обучения и математических оптимайзеров.
УПОМИНАНИЯ
Jume Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
|Глазков Александр 142 1
|Терещенко Денис 88 1
|Сергеев Сергей 142 1
|Панченко Иван 152 1
|Албычев Александр 162 1
|Федоров Алексей 124 1
|Качанов Олег 120 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Иванов Михаил 106 1
|Решетников Максим 34 1
|Шпак Василий 238 1
|Белов Алексей 25 1
|Шенберг Дмитрий 20 1
|Безбогов Сергей 53 1
|Киселев Сергей 65 1
|Галеев Сергей 36 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Легостаева Светлана 92 1
|Иодковский Станислав 90 1
|Петухов Антон 47 1
|Какунин Алексей 16 1
|Врацкий Андрей 144 1
|Сологуб Денис 73 1
|Мыскин Роман 38 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 57 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Филимонов Антон 21 1
|Терещенко Максим 20 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Мейнцер Антон 19 1
|Чудинов Дмитрий 46 1
|Ванюшкин Дмитрий 13 1
|Кузякина Анна 28 1
|Толокнов Андрей 20 1
|Артюхов Сергей 46 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Дегтярь Владислав 3 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Бессарабенко Александр 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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