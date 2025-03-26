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Jume Джум

Jume — разработчик IBP-платформы (Jume Platform) для прогнозирования, планирования и управления цепями поставок. В основе платформы — комбинация интеллектуальных технологий на основе алгоритмов машинного, глубокого обучения и математических оптимайзеров.


26.03.2025 Jume и Spectr объявили о стратегическом партнерстве в области автоматизации IBP-процессов 2
Market.CNews. IBP-системы 2024 1
08.10.2024 Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования 1
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 1
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Jume и организации, системы, технологии, персоны:

Thoma Bravo - Anaplan 67 2
Novo BI - Ново Биай 14 2
SAP SE 5305 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Yandex - Яндекс 7518 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
Optimacros - Оптимакрос 60 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Аусферр ИТЦ 28 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1040 3
Unilever - Юнилевер Русь 158 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Газпром нефть 627 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 15 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Верный - торговая сеть 291 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Увелка 11 1
Волма 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 25 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1237 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3613 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4068 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1604 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8683 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4555 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5384 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5164 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12190 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3167 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 434 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 440 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2180 1
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 326 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1891 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 345 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 1
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 151 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10239 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 401 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2425 1
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SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 15 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 2
Microsoft Office 3776 1
Oracle Hyperion 236 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 16 1
Мелконян Гурген 3 3
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Россия - РФ - Российская федерация 146585 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4943 2
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11081 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5080 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 144 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7115 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5702 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1825 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7922 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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