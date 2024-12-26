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Московская Пивоваренная Компания МПК

Московская Пивоваренная Компания - МПК


26.12.2024 Разработчик системы HRlink вырос в 1,5 раза до 950 млн рублей 1
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 1
23.05.2024 «Московская Пивоваренная Компания» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink 1
10.11.2022 SOFROS внедрил в «Московской пивоваренной компании» единую систему управления НСИ 3
17.12.2019 «Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов 3
17.07.2018 «Инфосистемы джет» совместно с Intelligence Retail внедряет компьютерное зрение в ритейле 1
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 3
08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint 1
07.10.2014 Система ТОиР «Московской пивоваренной компании» введена в эксплуатацию 3
30.07.2014 «Солво» автоматизировала склад «Московской Пивоваренной Компании» 5
16.01.2014 «Московская Пивоваренная Компания» автоматизирует документооборот на EOS for SharePoint 2
20.03.2012 «Астерос Консалтинг» помогла московским пивоварам наладить совместную работу 3
07.02.2012 Pinpoint: сайт знакомств клиентов с технологиями 2
02.08.2011 «Астерос Консалтинг» открывает практику Microsoft 1
02.02.2010 26 февраля состоится Microsoft Dynamics NAV Forum 2010 1

Публикаций - 15, упоминаний - 31

Московская Пивоваренная Компания и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 3
Юниксофт - Uniquesoft 21 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Астерос Консалтинг 64 3
8213 2
Solvo - Солво 23 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 12 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Navicon - Навикон 284 1
МегаФон 8805 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Honeywell 282 1
Intelligence Retail 6 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 90 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Datalogic 6 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
АйТи 1365 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 1
Проектная практика 48 1
Axelot - Sofros - Софрос 4 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Ростелеком 9701 1
Trivio - Тривио 9 1
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Carlsberg Group 25 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 618 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Верный - торговая сеть 291 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Увелка 11 1
Волма 6 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Кориб ГК 2 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2066 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 2
Оповещение и уведомление - Notification 4606 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 404 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 53 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 292 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 132 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 6
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 3
Microsoft SharePoint 2010 143 3
Microsoft SharePoint Server 705 3
Microsoft Dynamics 1175 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
ЭОС iEOS 21 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 129 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Microsoft Power Pivot 44 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Digia Retail Analytics 9 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 1
Астерос - Asteros Portal 2 1
Астерос - Asteros Search 1 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 15 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Solvo WMS 8 1
HeadHunter Group - HRlink - Start Link 5 1
Миронова Инна 9 3
Дудников Александр 3 2
Махлин Дмитрий 95 2
Аннин Игорь 1 1
Рябова Галина 25 1
Хурамшина Мария 1 1
Самойленко Максим 66 1
Молодых Владимир 28 1
Морозов Максим 11 1
Прянишников Николай 292 1
Клепинин Павел 12 1
Елин Александр 7 1
Водянов Владимир 35 1
Маланин Василий 14 1
Моргалюк Даниил 7 1
Бердникова Елена 1 1
Солдатенков Сергей 161 1
Воронин Евгений 15 1
Мурашов Дмитрий 2 1
Солдатенков Роман 2 1
Пудов Олег 1 1
Черневский Артем 2 1
Попова Анна 18 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 12
Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Европа 21767 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 43 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
МТР - Материально-технические ресурсы 57 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 14 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Образование в России 2191 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 23 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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