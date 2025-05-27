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Solvo WMS
УПОМИНАНИЯ
Solvo WMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Solvo - Солво 25 8
|Монолит-Инфо 123 2
|Datalogic 6 1
|Honeywell 287 1
|Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 3
|ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
|PromoPost Fulfillment 1 1
|PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
|Московская Пивоваренная Компания - МПК 17 1
|Carlsberg Group 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
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