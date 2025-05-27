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Solvo WMS


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «Солво» внедрила поэкземплярный учет бутилированной воды на складах PepsiCo на базе решения Solvo.WMS 1
30.07.2014 «Солво» автоматизировала склад «Московской Пивоваренной Компании» 1
17.04.2009 Склад завода «Лебедянский» начал работу под управлением Solvo.WMS 1
07.11.2008 Solvo.WMS управляет работой склада пивоваренной компании «Балтика-Новосибирск» 1
22.07.2008 На складе пивоваренной компании «Балтика-Самара» внедрена Solvo.WMS 1
19.06.2008 «Солво» модернизировала складскую систему «Вимм-Билль-Данн Напитки» 1
18.04.2008 «Солво» автоматизирует «Микоян» 1
25.12.2006 "Солво" подводит итоги 2006 года 1
30.08.2005 "Горизонт" внедрил систему управления складом Solvo.WMS 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Solvo WMS и организации, системы, технологии, персоны:

Solvo - Солво 25 8
Монолит-Инфо 123 2
Datalogic 6 1
Honeywell 287 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
PromoPost Fulfillment 1 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 17 1
Carlsberg Group 25 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2476 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6851 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4145 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10416 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 34 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4144 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 500 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10629 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12881 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2982 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7059 1
Оцифровка - Digitization 4696 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5970 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1148 1
Epicor iScala 87 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Весельский Виталий 1 1
Гребенщикова Елена 2 1
Абдилладжанов Михаил 1 1
Дорожкин Павел 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2812 2
Россия - РФ - Российская федерация 148874 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2309 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1254 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 96 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Лебедянский район - Лебедянь 9 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1180 1
Россия - СФО - Новосибирск 4430 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1546 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1606 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1362 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 569 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 740 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1723 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7724 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5712 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 343 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1041 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2968 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7990 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1962 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2255 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 321 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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