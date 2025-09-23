Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Солво» автоматизировала склад фармдистрибьютора из Белоруссии «Комфарм»

Склад ООО «Комфарм» стал первым проектом «Солво» по автоматизации фармацевтических розничных сетей в Белоруссии. Результат – создание прозрачной и стабильной логистической инфраструктуры, объединяющей склад в Минске и более 140 аптек в разных частях страны. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

ООО «Комфарм» – фармацевтическая компания, которая работает на рынке Белоруссии с 1997 г. Розничная сеть компании насчитывает более 140 аптек. Внедрение системы управления складом Solvo.WMS позволило оцифровать и упорядочить логистические процессы компании, снизить нагрузку на складской персонал и повысить эффективность склада.

Склад компании «Комфарм», расположенный в Минском районе, отличается обширной номенклатурой – более 50 тыс. наименований препаратов – и сложной внутренней логистикой. В процессе управления складскими операциями необходимо учитывать температурные режимы хранения, сегментированные зоны доступа и прочее. Кроме того, требования по хранению лекарственных средств, утвержденные Минздравом Белоруссии, подразумевают строгий партионный учет.

В рамках проекта по автоматизации специалисты «Солво» внедрили штучный отбор на мезонине и функционал мультиотбора, автоматизировали пополнение ячеек, обеспечили интеграцию с конвейером и ERP-системой, а также оптимизировали претензионную работы на складе с помощью встроенных систем отчетности. С внедрением Solvo.WMS появилась возможность отслеживать количество строк на отборе и длительность операций, чтобы проводить аналитическую работу.

Склад ООО «Комфарм» обрабатывает от 15 тыс. до 22 тыс. строк за смену. Solvo.WMS – система с высокой производительностью, способная обрабатывать более 500 тыс. строк заказов в сутки.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

«Проект по автоматизации склада с Solvo.WMS позволил нам создать более прозрачную, стабильную и управляемую логистическую инфраструктуру. Мы уверены, что партнерство с «Солво» — это основа для дальнейшего развития и масштабирования наших бизнес-процессов», — сказал Павел Григораш, администратор базы данных, ООО «Комфарм».

«Для эффективного управления технологичным складом требуется гибкая и адаптивная система, которая позволит оптимально использовать складские мощности. За счет большого количества настроек, доступных в базовой версии системы, Solvo.WMS подстраивается под любые бизнес-процессы и задачи заказчика и позволяет автоматизировать объекты любой сложности», — сказал Алексей Смирнов, заместитель генерального директора по продажам «Солво».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще