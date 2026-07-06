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Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Алексей

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Рынок готовится к новой волне импортозамещения операционных систем 2
25.06.2026 Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб. 1
23.06.2026 Совместимость решений Orion soft и CodeScoring поможет ускорить внедрение DevSecOps-практик в конвейеры разработки 1
10.06.2026 Сергей Трандин -

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

 1
05.05.2026 Как Softline пострадал из-за сделок внутри одной из старейших российских ИТ-компаний 1
29.04.2026 25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания 2
28.04.2026 Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи» 1
24.04.2026 «Контур»: Кирилл Синицын переизбран в состав правления АРПП «Отечественный софт» 1
22.04.2026 «Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников 1
16.04.2026 «Руссофт»: замедление интернет-сервисов и сохранение цифровой экономики – взгляд отрасли 1
31.03.2026 Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов 1
18.02.2026 Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС» 1
22.01.2026 Интеграция Deckhouse Kubernetes Platform с CodeScoring усиливает контроль безопасности в CI/CD 1
16.01.2026 Платформа «Сфера» и компания CodeScoring объединили решения для защиты цепочки поставок ПО 1
17.12.2025 Платформа CodeScoring представила OSA Proxy — защиту цепочки поставок ПО без привязки к хранилищам артефактов 1
13.11.2025 «Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux 1
24.10.2025 Налогов еще нет, а цены уже растут. Российское ПО может подорожать на 40% в считанные месяцы из-за жадных программистов 1
22.10.2025 Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование 1
07.10.2025 В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» 1
23.09.2025 «Солво» автоматизировала склад фармдистрибьютора из Белоруссии «Комфарм» 1
18.09.2025 Hiper и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве 2
20.08.2025 Металлинвестбанк автоматизировал розничное кредитование с FIS 1
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
26.06.2025 «Альт Рабочая станция» 11.0 — лауреат премии «Инновация года 2025» от CNews 1
20.06.2025 Власти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее 1
21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
17.12.2024 Россия не хочет отказываться от софта Microsoft, даже пиратского. Заменители почти никому не нужны 1
13.12.2024 Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге 1
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт» 1
02.12.2024 Мобильная операционная система ALT Mobile внесена в Реестр российского ПО 1
26.11.2024 Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства 1
14.11.2024 Без Windows никуда. На госзакупки ОС из недружественной страны тратятся миллионы рублей. В чем причина 1
08.11.2024 «Иридиум» и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих программных продуктов 1
30.10.2024 В России создадут единый прайс-лист для госзакупок ПО 1
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
25.09.2024 На планшеты под управлением Linux «Альт» будет пересаживаться Индия 1
30.08.2024 Исследование ЦСР: объем российского рынка безопасной разработки ПО достиг 10 млрд рублей в 2023 году 1
30.08.2024 Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году 1
28.08.2024 Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО 1

Публикаций - 269, упоминаний - 287

Смирнов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 161
Microsoft Corporation 25775 53
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 52
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 28
Ростелеком 10948 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Intel Corporation 12811 15
Ред Софт - Red Soft 1236 15
Oracle Corporation 7074 15
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 14
Softline - Софтлайн 3743 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 12
Крок - Croc 1964 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
9594 11
Red Hat 1378 11
SAP SE 5601 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 9
Google LLC 12688 9
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 9
Huawei 4676 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Росплатформа - Р-Платформа 98 8
АйТи 1519 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
Apple Inc 13154 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Новые облачные технологии (НОТ) 485 7
Рексофт - Reksoft 488 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 7
HP Inc. 5883 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 4
Почта России ПАО 2370 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 3
Агентство Финансовой Поддержки 10 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 2
КонсультантПлюс 161 2
Polylog - Агентство Полилог 23 2
Силовые машины 166 2
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Газпром нефть 725 2
Физприбор - Московский завод 8 2
Абсолют Банк 249 2
Русский стандарт Банк 509 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 112
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Федеральное казначейство России 1949 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 5
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 5
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 40
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 32
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Russian Open Source Foundation 8 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 162
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 162
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 139
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 117
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 28
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 24
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
Repository - Репозиторий 1176 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 13
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 11
Linux OS 11533 106
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 81
Microsoft Windows 16882 44
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 26
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 25
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 23
Новые облачные технологии - МойОфис 958 23
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Google Android 15243 11
Microsoft Office 4170 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
FreePik 1841 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 9
Linux - Debian GNU 567 8
Profiscope - CodeScoring 19 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 8
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 7
Apache OpenOffice 490 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 6
Apple iOS 8583 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Путин Владимир 3454 19
Шадаев Максут 1210 17
Рубанов Владимир 76 17
Макаров Валентин 251 15
Массух Илья 239 15
Паршин Максим 323 14
Медведев Дмитрий 1665 13
Мишустин Михаил 787 12
Комиссаров Дмитрий 248 12
Лашин Ренат 87 11
Новодворский Алексей 114 10
Касперская Наталья 319 9
Сизоненко Григорий 45 8
Щеголев Игорь 699 8
Никифоров Николай 1138 8
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Рейман Леонид 1065 7
Комлев Николай 113 6
Рустамов Рустам 548 6
Солодовников Денис 108 5
Турчак Евгений 24 5
Фишер Андрей 75 5
Калина Роман 62 5
Бутенко Юрий 65 5
Малышев Александр 39 5
Селиванов Дмитрий 52 5
Катамадзе Анна 133 5
Финк Дмитрий 20 5
Евстигнеев Сергей 21 5
Цариковский Федор 32 5
Герасимюк Максим 20 5
Гуревич Раиса 16 5
Таипов Расул 11 5
Василенко Евгения 23 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Чамара Денис 59 5
Семенов Александр 166 4
Бартунов Олег 54 4
Сивцев Илья 174 4
Легостаева Светлана 96 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 234
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
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Европа 24964 12
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