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Смирнов Алексей


21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 3
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений 1
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
24.02.2021 IGA-платформа управления доступом Solar inRights получила сертификат совместимости с ОС «Альт Сервер 9» 1
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 2
02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных 1
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
17.12.2020 Dr.Web представила антивирус, совместимый с российской платформой Baikal 1
16.12.2020 «Базальт СПО» и Консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о сотрудничестве 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее 1
30.09.2020 Власти «пустят Huawei в госзакупки» в обмен на технологии 1
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux 1
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов 1
09.09.2020 «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт» 1
08.09.2020 В Реестр отечественного ПО пустят иностранцев взамен на признание Крыма 1
04.09.2020 Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом 2
31.08.2020 СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП» 1
03.06.2020 Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж 1
15.05.2020 Microsoft предложила российским чиновникам попользоваться своим ПО бесплатно 1
14.05.2020 ОС «Альт 8 СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия 1
15.04.2020 ОС «Альт сервер виртуализации» внесена в Единый реестр российского ПО 1
07.04.2020 ОС «Альт 8 СП» успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России 1
18.03.2020 «Базальт СПО» и «Норси-транс» выпустили импортонезависимый ПАК для критической ИТ-инфраструктуры 1
20.01.2020 Huawei установит российскую «Ред ОС» на свои новейшие серверы 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 3
02.10.2019 Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы 1
19.09.2019 Подтверждена совместимость СЭД «Дело» и системы «Карма» с ОС «Альт» 1
18.09.2019 ЭОС и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов 1
09.08.2019 «Базальт СПО» и «Инфотекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов 1
01.08.2019 «Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт» 1
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников 1

Публикаций - 142, упоминаний - 181

Смирнов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Базальт СПО 206 66
Microsoft Corporation 11060 26
ALT Linux - Альт Линукс 138 20
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 10
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 10
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 9
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 7
Крок 1219 7
Intel Corporation 4169 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
Росплатформа - Р-Платформа 56 5
РТЛабс 145 5
Dr.Web - Доктор Веб 976 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
IBM 3537 5
Huawei 2730 4
Red Hat 665 4
InfoWatch - Инфовотч 607 4
Ред Софт - Red Soft 246 4
ALP Group 37 3
ТерраТех - TerraTech 8 3
АйТи 751 3
Oracle Corporation 3342 3
Tionix - Тионикс 48 3
Крипто-ПРО 200 3
SUSE 167 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
ЭОС - Электронные офисные системы 984 3
Программный продукт ГК 92 3
Элвис-Плюс 69 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
КНС Групп - Yadro 124 3
3733 3
Норси-Транс (НТ) 49 3
Verysell Проекты - Verysell Project 42 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Агентство Финансовой Поддержки 7 3
Физприбор - Московский завод 8 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Скайсофт Виктори 2 1
Фонд информационной демократии 27 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Мосводоканал 44 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Газпром нефть 382 1
Visa International 1345 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
Правительство РФ 2201 10
Президент Российской Федерации 1439 8
Федеральное казначейство России 766 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 5
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 5
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 3
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 15
Руссофт - Russoft 250 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 2
ЛДПР 68 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 23
ARM64 - Архитектура процессора 1018 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 5
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
ARMv8 - Архитектура процессора 60 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
OpenStack 347 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 10 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 15 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 2
DDR - Double data rate 1067 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 1
Умное ЖКХ 12 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 167 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 65 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 1
Linux OS 4253 31
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 28
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 19
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 16
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 15
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 12
Microsoft Windows 10 6629 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
Intel x86 - Архитектура процессора 992 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 6
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 5
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 5
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 5
Microsoft Exchange 680 5
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 4
Linux - Debian GNU 272 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 4
Google Android 10750 4
Microsoft Windows 852 4
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 3
Diasoft FA# 53 3
Ред ОС 239 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Cavium ThunderX 4 3
Рубанов Владимир 61 11
Сизоненко Григорий 26 7
Путин Владимир 1824 6
Трушкин Константин 43 6
Комиссаров Дмитрий 157 6
Никифоров Николай 1126 6
Чамара Денис 57 5
Финк Дмитрий 14 5
Цариковский Федор 31 5
Бутенко Юрий 64 5
Калина Роман 60 5
Малышев Александр 31 5
Селиванов Дмитрий 48 5
Четвернин Алексей 651 5
Солодовников Денис 62 5
Турчак Евгений 23 5
Фишер Андрей 54 5
Касперская Наталья 197 5
Евстигнеев Сергей 21 5
Таипов Расул 11 5
Гуревич Раиса 16 5
Герасимюк Максим 20 5
Катамадзе Анна 72 5
Массух Илья 192 4
Лашин Ренат 25 4
Песчанских Георгий 37 3
Ляшенко Сергей 29 3
Крюков Сергей 26 3
Фомичев Олег 107 3
Приданкин Андрей 30 3
Усманов Артур 24 3
Козырев Алексей 270 3
Власов Сергей 76 3
Мишустин Михаил 302 3
Стрельцов Андрей 53 3
Звягина Наталья 64 3
Аитов Тимур 47 3
Бойко Елена 151 3
Чернякова Елена 26 3
Новодворский Алексей 95 3
Россия - Российская федерация - РФ 57309 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Россия - Республика Алтай 684 6
Россия - Тульская область 752 6
Европа 3745 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Украина 3361 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Россия - Республика Крым 626 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - Тамбовская область 322 4
Россия - Ставропольский край 458 4
Россия - Севастополь 420 3
Россия - Новосибирская область 815 3
Россия - Ростовская область 861 2
Россия - Республика Калмыкия 179 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Ярославская область 332 1
Европа Западная 612 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Архангельская область 336 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Казахстан - Республика 2627 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Хабаровский край 416 1
Россия - Тула 178 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Славянский район 3 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 12
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 7
Доктрина информационной безопасности России 14 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 1
Экономический эффект 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Пиратство - Авторское право 205 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Образование в России 335 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 6
Ведомости 259 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
The Register 341 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосКомСвобода 75 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 5
IDC - International Data Corporation 2713 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
Forrester Research 385 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 316 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 5
Интернет-экономика - форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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