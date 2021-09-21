Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Смирнов Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 142, упоминаний - 181
Смирнов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубанов Владимир 61 11
|Сизоненко Григорий 26 7
|Путин Владимир 1824 6
|Трушкин Константин 43 6
|Комиссаров Дмитрий 157 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Чамара Денис 57 5
|Финк Дмитрий 14 5
|Цариковский Федор 31 5
|Бутенко Юрий 64 5
|Калина Роман 60 5
|Малышев Александр 31 5
|Селиванов Дмитрий 48 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Солодовников Денис 62 5
|Турчак Евгений 23 5
|Фишер Андрей 54 5
|Касперская Наталья 197 5
|Евстигнеев Сергей 21 5
|Таипов Расул 11 5
|Гуревич Раиса 16 5
|Герасимюк Максим 20 5
|Катамадзе Анна 72 5
|Массух Илья 192 4
|Лашин Ренат 25 4
|Песчанских Георгий 37 3
|Ляшенко Сергей 29 3
|Крюков Сергей 26 3
|Фомичев Олег 107 3
|Приданкин Андрей 30 3
|Усманов Артур 24 3
|Козырев Алексей 270 3
|Власов Сергей 76 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Стрельцов Андрей 53 3
|Звягина Наталья 64 3
|Аитов Тимур 47 3
|Бойко Елена 151 3
|Чернякова Елена 26 3
|Новодворский Алексей 95 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759769, в очереди разбора - 663459.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759769, в очереди разбора - 663459.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru