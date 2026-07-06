Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 269, упоминаний - 287
Смирнов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 19
|Шадаев Максут 1210 17
|Рубанов Владимир 76 17
|Макаров Валентин 251 15
|Массух Илья 239 15
|Паршин Максим 323 14
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Мишустин Михаил 787 12
|Комиссаров Дмитрий 248 12
|Лашин Ренат 87 11
|Новодворский Алексей 114 10
|Касперская Наталья 319 9
|Сизоненко Григорий 45 8
|Щеголев Игорь 699 8
|Никифоров Николай 1138 8
|Трушкин Константин 60 7
|Рейман Леонид 1065 7
|Комлев Николай 113 6
|Рустамов Рустам 548 6
|Солодовников Денис 108 5
|Турчак Евгений 24 5
|Фишер Андрей 75 5
|Калина Роман 62 5
|Бутенко Юрий 65 5
|Малышев Александр 39 5
|Селиванов Дмитрий 52 5
|Катамадзе Анна 133 5
|Финк Дмитрий 20 5
|Евстигнеев Сергей 21 5
|Цариковский Федор 32 5
|Герасимюк Максим 20 5
|Гуревич Раиса 16 5
|Таипов Расул 11 5
|Василенко Евгения 23 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Чамара Денис 59 5
|Семенов Александр 166 4
|Бартунов Олег 54 4
|Сивцев Илья 174 4
|Легостаева Светлана 96 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.