Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

Hiper и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и компания Hiper, производитель ИТ-оборудования, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Документ был подписан 16 сентября 2025 г. управляющим директором ИТ-департамента Hiper Мариной Полянской и председателем совета директоров «Базальт СПО» Алексеем Смирновым. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Для нашей компании сотрудничество с "Базальт СПО" играет важную роль в продаже устройств на ритейловый рынок, ― отметила Марина Полянская, управляющий директор ИТ-департамента Hiper. ― Это позволит популяризировать идею использования устройств с отечественными операционными системами не только в коммерческой сфере, но и в домашней среде».

Стороны договорились проводить совместные тестирования программных продуктов с целью формирования независимых технологических решений на базе отечественных операционных систем и оборудовании.

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год
Бизнес

«Мы всегда стремились к тому, чтобы наши операционные системы были доступны как можно более широкому кругу пользователей: от государственных структур и бизнеса до домашних пользователей. Благодаря сотрудничеству с Hiper компьютеры с предустановленными ОС семейства "Альт" впервые станут доступны в розничной продаже», – сказал Алексей Смирнов, председатель совета директоров компании «Базальт СПО».

Компании уже имели совместный опыт работы – они демонстрировали ОС «Альт Рабочая станция К» 11 с KDE Plasma и «Альт Рабочая станция» 11 с оболочкой GNOME на ноутбуках Hiper Slim.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

CNews — 25 лет лидерства

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще