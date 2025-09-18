Hiper и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и компания Hiper, производитель ИТ-оборудования, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Документ был подписан 16 сентября 2025 г. управляющим директором ИТ-департамента Hiper Мариной Полянской и председателем совета директоров «Базальт СПО» Алексеем Смирновым. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Для нашей компании сотрудничество с "Базальт СПО" играет важную роль в продаже устройств на ритейловый рынок, ― отметила Марина Полянская, управляющий директор ИТ-департамента Hiper. ― Это позволит популяризировать идею использования устройств с отечественными операционными системами не только в коммерческой сфере, но и в домашней среде».

Стороны договорились проводить совместные тестирования программных продуктов с целью формирования независимых технологических решений на базе отечественных операционных систем и оборудовании.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы наши операционные системы были доступны как можно более широкому кругу пользователей: от государственных структур и бизнеса до домашних пользователей. Благодаря сотрудничеству с Hiper компьютеры с предустановленными ОС семейства "Альт" впервые станут доступны в розничной продаже», – сказал Алексей Смирнов, председатель совета директоров компании «Базальт СПО».

Компании уже имели совместный опыт работы – они демонстрировали ОС «Альт Рабочая станция К» 11 с KDE Plasma и «Альт Рабочая станция» 11 с оболочкой GNOME на ноутбуках Hiper Slim.