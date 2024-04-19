HiPER High Perfomance Хайпер Ритейл
|19.04.2024
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Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал
Технические характеристики Модель HIPER ExpertCenter D27 Процессор Intel Core i5 1240P Видеокарта Intel Iris Xe Экран 27 дюймов, IPS, 2560×1440 пикс., 60 Гц, 250 кд/м2 Оперативная память 16 Гбайт DDR5 с возможностью расширения
|17.04.2024
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HIPER расширяет линейку мониторов: в продажу поступили две модели с диагональю 32 дюйма
Бренд HIPER, поставщик решений для бизнеса, представляет две новинки в категории мониторы. В продажу поступили игровой монитор HIPER Gaming HB3202 и офисный HIPER ProView HB3201. Об это
|19.12.2023
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Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы
нитор, подставка, кабель питания, HDMI-кабель, DP-кабель, USB-B-кабель, руководство пользователя Габариты 614х544х235 мм Цена 35 000 рублей Дизайн и эргономика Производитель постарался, чтобы монитор HIPER ProView SB2701 максимально эстетично смотрелся на рабочем столе. Монитор получил минималистичный и строгий дизайн, благодаря чему он впишется абсолютно в любой интерьер и подойдет для люб
|21.09.2023
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Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня
Монитор HIPER EasyView FH2401 оснащен качественной IPS-панелью, об особенностях которой мы расскажем ниже. Он подойдет для базовых и офисных задач, а также позволит иногда расслабиться за нетребовател
|18.04.2023
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«Сиссофт» и HIPER оснастят российские компании ноутбуками-трансформерами
Компания «Сиссофт» заключила партнерское соглашение с производителем потребительской электроники из Китая HIPER. В рамках сотрудничества «Сиссофт» предложит корпоративным клиентам широкий ассортимент ИТ-оборудования, в том числе ноутбуки, 1U и 2U серверные платформы, терминалы сбора данных. «Сиссоф
|02.02.2023
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Merlion начала продажи оргтехники Hiper
Merlion, официальный дистрибьютор международного производителя электроники и бытовой техники Hiper, пополнила свой ассортимент оргтехники. Для партнеров Merlion стали доступны экономичные черно-белые (монохромные) лазерные принтеры и МФУ для домашнего применения и малых офисов. Лазерны
|25.10.2022
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Merlion привез в Россию ноутбуки HIPER
Компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, дополнила портфель техники HIPER ноутбуками с широким ассортиментом конфигураций. Партнерам Merlion стали доступны портативные компьютеры трех продуктовых линеек, которые позволяют сформировать полноценное предложение дл
|20.10.2022
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OCS предлагает ноутбуки Hiper для производительной работы с большими объёмами данных
OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, объявил о расширении ассортимента персональных систем и начале продвижения ноутбуков Hiper, международного производителя компьютерной техники и электроники. В частности, портфель дистрибьютора пополнился несколькими линейками ноутбуков Hiper, предназначенных для личного
|26.09.2022
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В продажу поступают зарубежные ноутбуки с предустановленной главной российской ОС
В Россию везут ноутбуки Hiper С октября 2022 г. «Ситилинк» начинает продажи ноутбуков Hiper Workbook с предустановленной операционной системой Astra Linux, сообщили CNews представители группы «Астра». Устройств
|05.08.2022
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Hiper пополнил ассортимент доступными умными телевизорами на платформе «Яндекс»
Бренд Hiper представил новое для себя направление – умные телевизоры на платформе «Яндекс». На данный момент ассортимент Hiper насчитывает 6 моделей с диагоналями от 24 до 65 дюймов, среди кот
|16.08.2021
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HIPER Singer set — универсальный набор для подкастера
конденсаторных USB микрофонов преодолела психологический барьер в $100 и пошла ниже, они стали доступным и неотъемлемым аксессуаром для подкастеров, стримеров и даже практикующих музыкантов. Компания HIPER, известная на российском рынке, также представила свои решения в этой области. Это наборы, состоящие из USB микрофонов с подобранными аксессуарами для мгновенного старта. HIPER Sin
|25.07.2018
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Как "раздать" 8000 мАч по воздуху?
Компания HIPER представила на российском рынке свой первый беспроводной внешний аккумулятор HIPER WIRELESS POWER BANK SX8000. Заявленная ёмкость HIPER WIRELESS POWER BANK SX8000 составляет
|02.07.2018
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Обзор электросамоката Hiper RX120
Само слово «электросамокат» практически однозначно описывает Hiper RX120. То есть, у нас есть средство передвижения, напоминающее самокат, при этом оборудованное электродвигателем, работающим от аккумулятора. Конкретно модель RX120 отличается, например,
|04.10.2017
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Обзор линейки HIPER sPhone: твой второй телефон-гарнитура
рнитуру для смартфона. И таких сценариев для современного человека можно придумать немало, но давайте вернемся к технической стороне вопроса. Для начала рассмотрим и сравним характеристики аппаратов. HIPER sPhone Card HIPER sPhone Vinyl HIPER sPhone One Дисплей 0,96" TFT, цветной 1,69" TFT, цветной 0,96" OLED, черно-белый Память 32 Мбайт + 32 Мбайт 32 Мбайт + 32 Мбайт 32 Мбайт
|12.09.2017
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Обзор гироскутера HIPER EX90: дорога зовет!
даря» ей даже самые портативные гироскутеры весят не менее 10 кг. Что, впрочем, не мешает этому виду транспорта иметь массу поклонников, а производителям выпускать всё новые и новые модели.О компании HIPER Компания HIPER была основана в 2001 году, и в начале своей деятельности специализировалась на производстве высококачественных блоках питания для персональных компьютеров, компьютер
|24.08.2017
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Нажми на кнопку...
Компания HIPER представила три новинки в классе редких на сегодня кнопочных телефонов. Новинки входят в линейку аппаратов HIPER sPhone. И называются sPhone Vinyl, sPhone Card и sPhone One. Всех и
|04.07.2017
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Обзор умных часов от HIPER, BabyGuard и EasyGuard. «Все под контролем»
решилась благополучно, благо дошколёнок знал номер телефона и смог назвать его сердобольным прохожим, но нервов было потрачено уйма. Вот для таких ситуаций, в том числе, и разрабатываются решения от HIPER, ведь ситуация хотя и простая, но встречается нередко. Чего уж говорить, когда ребёнок один начинает ходить в/из школы даже по короткому маршруту. Пару слов о производителе: Компания H
|31.12.2016
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Обзор Power Bank от HIPER. «Пришло время дизайна»
Пару слов о производителе. Компания HIPER была основана в 2001 году в Великобритании. В первые годы своей деятельности компания сосредоточилась на разработке и производстве блоков питания для персональных компьютеров, клавиатур,
|14.12.2016
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Обзор VR-очков HIPER VRM, VRW и VRX: недорого но качественно
конечности. Как же попробовать виртуальную реальность здесь и сейчас? Есть выход — VR-шлемы для мобильных устройств. Они недорогие и во многих ситуациях их будет более чем достаточно. Например, шлемы HIPER VRM, VRW и VRX, которые мы и будем обозревать в этой статье, стоят от 2300 до 3000 рублей. Дёшево!Как работает виртуальная реальность? На самом деле, VR — это не просто ещё одно пришестви
|07.10.2016
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Обзор гироскутера HIPER ES100
актор. Это не значит смерть классического транспорта, просто еще один виток развития технологий и расширение доступного выбора, как раз одно из таких устройств и заглянуло к нам на обзор — гироскутер HIPER ES100. Внешний вид Внешний гироскутер похож на большинство подобных устройств: центрованная симметричная платформа и массивные 10-дюймовые колеса. Для удобства эксплуатации в центральной
|22.09.2016
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Купил шлем? Выбери игру!
Производитель аксессуаров для смартфонов, гироскутеров и гаджетов дополненной реальности HIPER заключил соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком программных МК-решений и оборудования, компанией Fibrum. Теперь в комплекте с каждыми VR-очками HIPER появится купон
|23.03.2016
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Обзор PowerBank Hiper Smile: «розетка» на два гаджета
бенно в общественном транспорте и лишь недавно пошёл какой-то бум на внешние аккумуляторы. Они начали появляться и в форм-факторе брелока, и забавного мультяшного персонажа, и даже пудрениц! Компания Hiper представила своё решение столь полезного гаджета, которое должно удовлетворить выбор самого взыскательного пользователя. В комплекте поставки помимо самого устройства вы обнаружите кратку
|10.11.2009
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Семинар по проекту HiPER прошёл в России
институте прикладной физики РАН состоялся Российско-Британский рабочий семинар, посвященный проекту HiPER(«Хайпер»). Данный проект предполагает создание в Европе мощной лазерной установки для р
HiPER и организации, системы, технологии, персоны:
|Полянская Марина 3 3
|Сухоруков Сергей 24 3
|Дашкевич Алексей 10 2
|Борзилов Давид 72 1
|Иванова Дагмара 34 1
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|Лаптев Максим 18 1
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|Вишневская Валерия 7 1
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