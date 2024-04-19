HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал Технические характеристики Модель HIPER ExpertCenter D27 Процессор Intel Core i5 1240P Видеокарта Intel Iris Xe Экран 27 дюймов, IPS, 2560×1440 пикс., 60 Гц, 250 кд/м2 Оперативная память 16 Гбайт DDR5 с возможностью расширения

HIPER расширяет линейку мониторов: в продажу поступили две модели с диагональю 32 дюйма Бренд HIPER, поставщик решений для бизнеса, представляет две новинки в категории мониторы. В продажу поступили игровой монитор HIPER Gaming HB3202 и офисный HIPER ProView HB3201. Об это

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы нитор, подставка, кабель питания, HDMI-кабель, DP-кабель, USB-B-кабель, руководство пользователя Габариты 614х544х235 мм Цена 35 000 рублей Дизайн и эргономика Производитель постарался, чтобы монитор HIPER ProView SB2701 максимально эстетично смотрелся на рабочем столе. Монитор получил минималистичный и строгий дизайн, благодаря чему он впишется абсолютно в любой интерьер и подойдет для люб

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня Монитор HIPER EasyView FH2401 оснащен качественной IPS-панелью, об особенностях которой мы расскажем ниже. Он подойдет для базовых и офисных задач, а также позволит иногда расслабиться за нетребовател

«Сиссофт» и HIPER оснастят российские компании ноутбуками-трансформерами Компания «Сиссофт» заключила партнерское соглашение с производителем потребительской электроники из Китая HIPER. В рамках сотрудничества «Сиссофт» предложит корпоративным клиентам широкий ассортимент ИТ-оборудования, в том числе ноутбуки, 1U и 2U серверные платформы, терминалы сбора данных. «Сиссоф

Merlion начала продажи оргтехники Hiper Merlion, официальный дистрибьютор международного производителя электроники и бытовой техники Hiper, пополнила свой ассортимент оргтехники. Для партнеров Merlion стали доступны экономичные черно-белые (монохромные) лазерные принтеры и МФУ для домашнего применения и малых офисов. Лазерны

Merlion привез в Россию ноутбуки HIPER Компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, дополнила портфель техники HIPER ноутбуками с широким ассортиментом конфигураций. Партнерам Merlion стали доступны портативные компьютеры трех продуктовых линеек, которые позволяют сформировать полноценное предложение дл

OCS предлагает ноутбуки Hiper для производительной работы с большими объёмами данных OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, объявил о расширении ассортимента персональных систем и начале продвижения ноутбуков Hiper, международного производителя компьютерной техники и электроники. В частности, портфель дистрибьютора пополнился несколькими линейками ноутбуков Hiper, предназначенных для личного

В продажу поступают зарубежные ноутбуки с предустановленной главной российской ОС В Россию везут ноутбуки Hiper С октября 2022 г. «Ситилинк» начинает продажи ноутбуков Hiper Workbook с предустановленной операционной системой Astra Linux, сообщили CNews представители группы «Астра». Устройств

Hiper пополнил ассортимент доступными умными телевизорами на платформе «Яндекс» Бренд Hiper представил новое для себя направление – умные телевизоры на платформе «Яндекс». На данный момент ассортимент Hiper насчитывает 6 моделей с диагоналями от 24 до 65 дюймов, среди кот

HIPER Singer set — универсальный набор для подкастера конденсаторных USB микрофонов преодолела психологический барьер в $100 и пошла ниже, они стали доступным и неотъемлемым аксессуаром для подкастеров, стримеров и даже практикующих музыкантов. Компания HIPER, известная на российском рынке, также представила свои решения в этой области. Это наборы, состоящие из USB микрофонов с подобранными аксессуарами для мгновенного старта. HIPER Sin

Как "раздать" 8000 мАч по воздуху? Компания HIPER представила на российском рынке свой первый беспроводной внешний аккумулятор HIPER WIRELESS POWER BANK SX8000. Заявленная ёмкость HIPER WIRELESS POWER BANK SX8000 составляет

Обзор электросамоката Hiper RX120 Само слово «электросамокат» практически однозначно описывает Hiper RX120. То есть, у нас есть средство передвижения, напоминающее самокат, при этом оборудованное электродвигателем, работающим от аккумулятора. Конкретно модель RX120 отличается, например,

Обзор линейки HIPER sPhone: твой второй телефон-гарнитура рнитуру для смартфона. И таких сценариев для современного человека можно придумать немало, но давайте вернемся к технической стороне вопроса. Для начала рассмотрим и сравним характеристики аппаратов. HIPER sPhone Card HIPER sPhone Vinyl HIPER sPhone One Дисплей 0,96" TFT, цветной 1,69" TFT, цветной 0,96" OLED, черно-белый Память 32 Мбайт + 32 Мбайт 32 Мбайт + 32 Мбайт 32 Мбайт

Обзор гироскутера HIPER EX90: дорога зовет! даря» ей даже самые портативные гироскутеры весят не менее 10 кг. Что, впрочем, не мешает этому виду транспорта иметь массу поклонников, а производителям выпускать всё новые и новые модели.О компании HIPER Компания HIPER была основана в 2001 году, и в начале своей деятельности специализировалась на производстве высококачественных блоках питания для персональных компьютеров, компьютер

Нажми на кнопку... Компания HIPER представила три новинки в классе редких на сегодня кнопочных телефонов. Новинки входят в линейку аппаратов HIPER sPhone. И называются sPhone Vinyl, sPhone Card и sPhone One. Всех и

Обзор умных часов от HIPER, BabyGuard и EasyGuard. «Все под контролем» решилась благополучно, благо дошколёнок знал номер телефона и смог назвать его сердобольным прохожим, но нервов было потрачено уйма. Вот для таких ситуаций, в том числе, и разрабатываются решения от HIPER, ведь ситуация хотя и простая, но встречается нередко. Чего уж говорить, когда ребёнок один начинает ходить в/из школы даже по короткому маршруту. Пару слов о производителе: Компания H

Обзор Power Bank от HIPER. «Пришло время дизайна» Пару слов о производителе. Компания HIPER была основана в 2001 году в Великобритании. В первые годы своей деятельности компания сосредоточилась на разработке и производстве блоков питания для персональных компьютеров, клавиатур,

Обзор VR-очков HIPER VRM, VRW и VRX: недорого но качественно конечности. Как же попробовать виртуальную реальность здесь и сейчас? Есть выход — VR-шлемы для мобильных устройств. Они недорогие и во многих ситуациях их будет более чем достаточно. Например, шлемы HIPER VRM, VRW и VRX, которые мы и будем обозревать в этой статье, стоят от 2300 до 3000 рублей. Дёшево!Как работает виртуальная реальность? На самом деле, VR — это не просто ещё одно пришестви

Обзор гироскутера HIPER ES100 актор. Это не значит смерть классического транспорта, просто еще один виток развития технологий и расширение доступного выбора, как раз одно из таких устройств и заглянуло к нам на обзор — гироскутер HIPER ES100. Внешний вид Внешний гироскутер похож на большинство подобных устройств: центрованная симметричная платформа и массивные 10-дюймовые колеса. Для удобства эксплуатации в центральной

Купил шлем? Выбери игру! Производитель аксессуаров для смартфонов, гироскутеров и гаджетов дополненной реальности HIPER заключил соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком программных МК-решений и оборудования, компанией Fibrum. Теперь в комплекте с каждыми VR-очками HIPER появится купон

Обзор PowerBank Hiper Smile: «розетка» на два гаджета бенно в общественном транспорте и лишь недавно пошёл какой-то бум на внешние аккумуляторы. Они начали появляться и в форм-факторе брелока, и забавного мультяшного персонажа, и даже пудрениц! Компания Hiper представила своё решение столь полезного гаджета, которое должно удовлетворить выбор самого взыскательного пользователя. В комплекте поставки помимо самого устройства вы обнаружите кратку