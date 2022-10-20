OCS предлагает ноутбуки Hiper для производительной работы с большими объёмами данных

OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, объявил о расширении ассортимента персональных систем и начале продвижения ноутбуков Hiper, международного производителя компьютерной техники и электроники. В частности, портфель дистрибьютора пополнился несколькими линейками ноутбуков Hiper, предназначенных для личного и офисного использования. Данное партнёрство нацелено на расширение продуктового предложения для проектных партнёров и дилеров розничного канала в сегменте качественных ноутбуков.

Компания Hiper была основана в 2001 г. в Великобритании, однако в 2010 г. бренд был выкуплен гонконгским консорциумом, а штаб-квартира переведена из Великобритании в Гонконг. На текущий момент Hiper осуществляет свою деятельность на территории России, США, Европы и Азии. Одним из ключевых направлений компании является производство ИТ-техники под собственным брендом: мониторов, моноблоков, мини-ПК, серверных платформ и другой продукции. В октябре 2022 г. вендор впервые представил российскому ИТ-рынку несколько линеек высокопроизводительных и надёжных ноутбуков, которые уже доступны под заказ партнёрам OCS Distribution.

Ассортимент ноутбуков Hiper, который дистрибьютор предлагает ИТ-каналу, включает в себя широкие продуктовые линейки устройств, а именно: Hiper Dzen – серия ноутбуков с диагональю 15,6 дюйма, Full-HD дисплеем 1920х1080 пикселей и процессорами 11 поколения. Партнёрам доступны модели с оперативной памятью в 8 ГБ и 16 ГБ и встроенным SSD-диском на 256 ГБ и 512 ГБ. Открывающийся на 180 градусов матовый дисплей позволяет пользователям подобрать наиболее комфортный угол для работы с устройством. Многообразие интерфейсов, а также устройство для чтения SD-карт превращают эти ноутбуки в универсальное решение для большинства бизнес-задач. Для заказа доступны модели без предустановленной операционной системы и с Windows 10 Professional; Hiper Notebook – серия представлена двумя ноутбуками с дисплеем 15,6 дюйма и предустановленной операционной системой Windows 10 Professional. Металлический корпус и лаконичный дизайн выделяют эту линейку на фоне конкурентов. А наличие дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX450 позволяет работать над ресурсоёмкими задачами, связанными с обработкой графики и работой с видео; Hiper Office Hlp – линейка ноутбуков с хорошей автономностью и производительностью. За это отвечают процессоры 12 поколения, построенные сразу на двух типах вычислительных ядер, за счёт чего достигается баланс между производительностью и энергоэффективностью. Для заказа доступны конфигурации с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти и объемом SSD-диска на 256 ГБ и 512 ГБ; Hiper Expertbook – серия ноутбуков с утончённым дизайном: тонкий и легкий корпус из металла и пластика с прямыми углами дополнит профессиональный образ пользователей. Дисплей 16,1 дюйма с тонкими рамками и разрешением Full-HD, а также высокопроизводительный процессор 12 поколения позволяют комфортно работать с устройством как в офисе и дома, так и в поездках; Hiper Slim – ноутбуки с поворотным дисплеем на 360 градусов. Такую модель удобно брать в поездки, а также комфортно демонстрировать на ней отчеты и презентации благодаря небольшому весу и 13,3-дюймовому экрану с поддержкой Full-HD разрешения. Партнёрам доступны различные конфигурации из данной линейки: процессоры 12 поколения c 8 ГБ и 16 ГБ встроенной памяти, а также объемом SSD-диска на 256 ГБ или 512 ГБ.

«Мы видим большие перспективы на рынке ноутбуков в России в 2022-2023 гг. Несмотря на то, что многие наши коллеги покинули российский рынок, наша основная задача – забота о корпоративных клиентах и бизнес-партнёрах, для которых важно иметь возможность подбора решений под различные требования и бюджет», – сказала Марина Полянская, руководитель ИТ-департамента Hiper.

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Продвижением ноутбуков Hiper в дилерский канал занимается департамент персональных систем OCS. Продуктовые специалисты дистрибьютора предоставляют партнёрам всестороннюю финансовую и техническую поддержку по подбору нужных конфигураций ноутбуков Hiper, обеспечивают взаимодействие с вендором.