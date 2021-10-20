Microsoft Windows 10

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Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 1

Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1

Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 6

Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 2

Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 1

В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 7

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