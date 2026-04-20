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Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 10

СОБЫТИЯ

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20.04.2026 Windows 11 вчетверо снижает скорость быстрых накопителей SSD по сравнению с Windows 10

сравнит их заявленными производителем показателями. Как пишет портал Neowin, проблему совершенно случайно выявил пользователь – владелец очень быстрого SSD Samsung 970 Evo. На его ПК была установлена Windows 10, и он, следуя заветам Microsoft, обновил ее до Windows 11. Чистой переустановки не было – использовалась стандартная процедура обновления ОС с сохранением пользовательских данных. По
17.12.2025 ИИ, хактивизм и уязвимости для Windows 10: Solar 4RAYS представил прогнозы развития киберугроз на 2026 год

Профессиональные хакерские группировки станут чаще применять хактивизм для прекращения работы важнейших объектов инфраструктуры страны, увеличится число уязвимостей для Windows 10, а сами злоумышленники будут чаще использовать большие языковые модели для управления сложными атаками. Такие прогнозы на ближайший год представили блоге специалисты центра исследова
25.11.2025 Microsoft облажалась. Пользователи массово переходят на Linux в отместку за прекращение поддержки Windows 10

Microsoft, пока! Корпорация Microsoft спровоцировала волну массового перехода пользователей на Linux, лишив их бесплатной техподдержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware. По данным разработчиков дистрибутива Zorin OS, всего за полтора месяца как минимум 780 тыс. человек отказались от перехода на Windows 11 и вместо нее выбрали L
27.10.2025 Грандиозный провал Microsoft. Махинации с поддержкой Windows 10 привели к небывалому росту ее заклятого конкурента

Непреднамеренная помощь конкуренту Решение Microsoft прекратить бесплатную поддержку Windows 10 крайне положительно повлияло на рост продаж ПК Apple, пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint Research. Ее аналитики установили, что за посл
20.10.2025 В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft

Японцы задают тренд Спрос на оптические приводы резко вырос на фоне прекращения поддержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware. Тренд задают именно японские пользователи – именно они активнее жителей других стран массово скупают их для установки Windows 11 на свои ПК, и это при том факт
14.10.2025 Microsoft прекратила бесплатные обновления Windows 10, чтобы согнать пользователей на Windows 11. Теперь они в руках хакеров. Опрос

Windows должна остаться только одна Корпорация Microsoft объявила об окончательном прекращении технической поддержки Windows 10. Отныне эта система не будет получать даже патчи безопасности, не говоря о функциональных обновлениях. Это касается исключительно бесплатной техподдержки. Все желающие могут продолжи
02.10.2025 40% ПК никогда не смогут обновиться до Windows 11. Десятки тысяч пользователей требуют продолжить поддержку Windows 10

Group (PIRG), которая занимается лоббированием вопросов о защите прав потребителей, окружающей среды и демократических процессов – отправила в Microsoft письмо против прекращения бесплатной поддержки Windows 10, которое ожидается 14 октября 2025 г. Его подписали 382 ремонтные компании и некоммерческие организации, а также 83 избранных представителей штатов, 19 библиотек и представителей шко
05.09.2025 «Лаборатория Касперского»: на каждом втором компьютере по-прежнему установлена Windows 10

Как показало международное исследование «Лаборатории Касперского», 51% частных пользователей и почти 60% корпоративных продолжают использовать Windows 10, поддержка которой прекратится в октябре 2025 г. Только на 36% частных и 26,5% корпоративных устройств операционная система обновлена до 11 версии. Эксперты предупреждают: применяя у
05.09.2025 На продлении жизни Windows 10 сверх нормы Microsoft заработает больше $7 млрд

Поддержка Windows 10 Microsoft заработает более $7 млрд на расширенной поддержке Windows 10, пиш
19.08.2025 После обновления Windows сломались инструменты сброса и восстановления системы

Windows без инструментов сброса и восстановления Установка обновления ОС Windows 10 и Windows 11, выпущенное корпорацией Microsoft в августе 2025 г., может приводить к неработоспособности функций сброса и восстановления системы, пишет Neowin. С этой неполадкой сталк
25.07.2025 Фанаты СПО играют мускулами. Создана простая утилита для быстрого побега с Windows на Linux. Видео

На Linux по щелчку пальцев В свободном доступе появилась программа Operese, предназначенная для быстрого «переезда» с Windows 10 на Linux. Как пишет Neowin, она позволяет почти без труда сменить одну операционную систему на другую, даже если у пользователя нет навыков работы в Linux, и если до этого он годами

11.07.2025 У ChatGPT выманили ключи активации Windows, в том числе от копий, принадлежащих крупному банку из США

Давай сыграем в игру Исследователь обманул ChatGPT и выпросил ключи Windows 10, включая как минимум один, принадлежащий банку Wells Fargo, пишет The Register. Компьютерный энтузиаст и исследователь по кибербезопасности Марко Фигероа (Marco Figueroa) обманул Cha
25.06.2025 Microsoft идет на попятную. Обновления для устаревшей Windows 10 сделали бесплатными для всех. Почти для всех

Бесплатно, но есть нюанс Корпорация Microsoft сдалась и отказалась от идеи взимать с пользователей плату за дополнительные обновления безопасности для Windows 10 после прекращения ее бесплатной технической поддержки, пишет профильный портал Windows Latest. Как сообщал CNews, ее срок истекает 14 октября 2025 г., спустя немногим более 10 лет с

16.06.2025 Под конец жизни Windows 10 в нее добавляют крайне полезную бесплатную функцию, которая должна была быть в ней со старта

зервное копирование Windows» (Windows Backup) и, в частности, позволит в несколько кликов перейти с Windows 10, срок поддержки которой истекает в октябре 2025 г., на актуальную Windows 11. По и
16.05.2025 Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Нечего пользоваться Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила обновление безопасности для ОС Windows 10 под номером KB5058379, установка которого полностью выводит компьютер из строя. После его внедрения в

25.03.2025 Microsoft искусственно замедлит популярное Windows-приложение, чтобы заставить пользователей его обновить

Коварный ход Microsoft Корпорация Microsoft целенаправленно замедлит приложение OneNote для операционной системы Windows 10, чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на его более современную версию, пишет Windows Latest. Microsoft OneNote – приложение-органайзер, представляющее собой блокнот с иерархиче
19.03.2025 Microsoft устроила массовую рассылку почтового спама. Она запугивает пользователей, чтобы те несли деньги ей и производителям ПК

я Microsoft придумала новый способ донесения до пользователей рекламы Windows 11. Как пишет профильный портал Windows Latest, она начала рассылать электронные письма своим пользователям, работающим в Windows 10, в которых агитирует их к переходу на более современную ОС. Свое письмо Microsoft начинает с того, что в очередной раз напоминает о скором прекращении технической поддержки Window
16.01.2025 Поддержка Microsoft Office на Windows 10 будет прекращена до конца 2025 года

Прекращение поддержки Microsoft прекратит поддержку приложений Office на операционной системе (ОС) Windows 10 с 14 октября 2025 г., информация была опубликована на сайте компании-разработчика. Эта дата совпадает с завершением срока поддержки самой ОС. «Для полноценного использования Word, Ex
15.01.2025 Microsoft сгоняет пользователей с Windows 10 на Windows 11, угрожая, что скоро обновление станет платным

Условно бесплатная Windows Компания Microsoft опубликовала на своем сайте рекомендацию по обновлению с Windows 10 до Windows 11 и пометила, что это будет абсолютно бесплатно для пользователей. Также она подчеркнула, что акция не будет длиться вечно, но сроки ее окончания не назвала. Под платным

02.12.2024 Microsoft доигралась. Пользователи массово бросают «ломучую» Windows 11 и бегут на старую Windows 10, поддержка которой вот-вот закончится

Ренессанс Windows 10 Пользователи со всего мира начали отказываться от Windows 11 в пользу ее предшественницы, пишет Neowin, опираясь на статистику StatCounter. Windows 10, которой через полгода и
22.11.2024 Microsoft «поломала» удаление и обновление приложений в Windows 10. Как это исправить

Неприятный сюрприз для пользователей Windows 10 Пользователи операционной системы Microsoft Windows 10 могут испытывать тру
01.11.2024 Ленивых и боящихся перемен пользователей заставят платить за обновления для Windows 10. Цены известны. Россиян это не коснется

Обновления в обмен на деньги Корпорация Microsoft раскрыла размер стоимости платных обновлений Windows 10 для частных пользователей. Как пишет The Verge, продление поддержки будет стоить и
05.08.2024 Создана идеальная Windows – с интерфейсом от Windows 10 и «начинкой» от Windows 11. Microsoft так не умеет. Видео

Microsoft не смогла – сделали пользователи Пользователь под псевдонимом LagLife создал уникальную модификацию Windows 11, выглядящую точь-в-точь как Windows 10, пишет портал Neowin. Интерфейс предыдущей ОС Microsoft полностью перенесен в новую систему, до мельчайших подробностей – возвращен привычный «Пуск» с плитками, и размещен он не по ц
11.07.2024 Древний и самый «дырявый» браузер Internet Explorer пробудился. С его помощью хакеры кошмарят пользователей Windows 10 и 11

врале 2019 г. Летом 2022 г. Microsoft окончательно «похоронила» Internet Explorer, но хакеры продолжают эксплуатировать его в своих целях, тем более что он по-прежнему есть в составе некоторых сборок Windows 10 и Windows 11. Так, редакция CNews обнаружила его в Windows 11 22H2. В более свежих версиях обеих систем Internet Explorer более не присутствует, но хакеров это совершенно не останавл
02.07.2024 Windows 10 не дают уничтожить. Патчи будут выходить до 2030 г. вопреки воле Microsoft

Защитить «винтажную» ОС Вышедшая в 2015 г. ОС Windows 10 будет получать патчи безопасности вплоть до 2030 г., то есть пока ей не исполнится 15 лет, пишет портал Neowin. При этом официальная поддержка системы завершится 14 октября 2025 г.,

19.06.2024 Microsoft сломала приятную «фишку» Windows 10 и уже два месяца не может починить. Windows 11 тоже «захворала»

Как сломать Windows и не признаваться в этом Корпорация Microsoft призналась в том, что сломала контекстное меню в Windows 10. В ряде случаев при попытке вызвать его правой кнопкой мышки на экране появляется совсем не то, чего ожидают увидеть пользователи, и это может мешать им работать с системой. Суть сбо
05.06.2024 AMD по-хитрому убивает самую популярную ОС в мире. На ней работают миллионы компьютеров

AMD против Windows 10 Компания AMD официально открестилась от Windows 10 – операционной системы Microsoft, вышедшей в 2015 г., но по-прежнему самой популярной в мире. Как пишет портал Neowin, новей
12.04.2024 В Windows 10 начали крутить раздражающую полноэкранную рекламу Windows 11. Ее видят даже те, кто никогда не сможет обновиться

Невозможный переход на Windows 11 Корпорация Microsoft встроила в Windows 10 новую рекламу следующей версии фирменной операционной системы – Windows 11, пишет The Verge. Полноэкранный баннер-уведомление, по свидетельству пользователей, может появиться перед г
04.04.2024 Microsoft сохранит «жизнь» сверхпопулярной Windows 10, но за отдельные деньги. Цена ежегодно будет удваиваться

Раскрыты расценки на ESU Windows 10 Microsoft раскрыла стоимость подписки на расширенные обновления безопасности для Windows 10. Прейскурант опубликован в официальном блоге компании Windows IT Pro Blog. Microsof
05.02.2024 Microsoft по ошибке подняла системные требования Windows 10. Хозяева старых ПК остались без «Почты» и «Калькулятора»

Стандартные приложения Windows 10 вновь начнут запускаться Корпорация Microsoft подтвердила наличие проблемы с запуском стандартных приложений, которые поставляются вместе с операционной системой Windows 10, п
02.02.2024 Microsoft сломала старые ПК простым обновлением Windows. Тайный сговор с производителями или случайная ошибка программистов?

старых по современным меркам ПК и ноутбуков столкнулись с необычной проблемой – на их компьютерах внезапно перестали запускаться штатные программы, встроенные в Windows. Это проявляется пока только в Windows 10, со сбоем сталкивается все больше людей, пишет портал Neowin, о чем свидетельствует появление новых тем на форумах Microsoft, посвященных этой проблеме. Одна из них и вовсе набрала б
06.12.2023 Обновления для Windows впервые станут платными для обычных пользователей. Россияне не смогут их купить

Обновления стоят денег Корпорация Microsoft собирается взимать со своих пользователей деньги за обновления безопасности Windows 10, которые будут выходить после прекращения ее технической поддержки. Это обычная практика – Windows 7, к примеру, в течение нескольких лет после остановки техподдержки в январе 2020 г
19.10.2023 Microsoft проболталась: Мир не хочет переходить на Windows 11, потому что Windows 10 оказалась слишком хороша

Microsoft просчиталась Темпы роста количества компьютеров под управлением ОС Windows 11 спустя два года с момента ее релиза оказались в разы медленнее в сравнении с Windows 10 за тот же временной промежуток (с июля 2015 по июль 2017 гг.). Как пишет The Register со ссылкой на утекшую внутреннюю документацию Microsoft, за 24 месяца Windows 11 заработала на 4
29.09.2023 Microsoft годами бесплатно раздавала Windows 10 и Windows 11, сама того не ведая

Ничего бесплатного от Microsoft Корпорация Microsoft закрыла возможность бесплатного обновления ОС Windows 7 и 8 до современных Windows 10 и 11. Такая опция существовала на протяжении более восьми лет в случае Windows 10 и почти два года в случае Windows 11. Для владельцев ПК под управлением Windows 7 и 8 такая щ
25.09.2023 Microsoft и Intel убивают Windows 10. Ее пользователей не допустят к современной модификации Wi-Fi

Intel против Windows 10 ОС Windows 10 с высокой степенью вероятности останется без поддержки технол
24.08.2023 Обновленные Windows 10 и 11 заявляют пользователям, что не поддерживают процессор на их ПК

сии накопительного обновления KB5029351 от 22 августа 2023 г. и без внесения каких-либо изменений в аппаратную конфигурацию машины, сообщает Neowin. Затронуты проблемой Windows 11 версий 21H2 и 22H2, Windows 10 версии 22H2. Серверные платформы на базе фирменной ОС Microsoft возникновению ошибки не подвержены. Фото: gioiak2 / Фотобанк Фотодженика Августовские патчи для Windows 10 и 11
14.08.2023 Россиянин выпустил Windows лучше, чем Microsoft. Она легче, быстрее, экономичнее и без «мусора»

dows 10 на диете Россиянин, скрывающийся под псевдонимом Den, выпустил специализированную сборку ОС Windows 10, из которой вырезали все лишнее. Из системы удалены многочисленные предустановленн
14.06.2023 В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты

Компания «Доктор Веб» выявила троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Получившее

14.06.2023 На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины

Пиратские образы Windows с «сюрпризом» В Сети появились образы операционной системы Microsoft Windows 10, зараженные вредоносным программными обеспечением, которое ворует у пользователей

23.05.2023 В Windows появился новый раздражающий пользователей элемент. Как избавиться

Рекламная площадка Microsoft В операционной системе Windows 10 появился новый рекламный баннер, продвигающий браузер Edge корпорации Microsoft. Как пишет профильный ресурс Windows Latest, он интегрирован в штатную функцию поиска по системе, акти

Публикаций - 1938, упоминаний - 2562

Microsoft Windows 10 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1337
Intel Corporation 12811 408
Apple Inc 13154 277
Google LLC 12688 215
Lenovo Group 2446 205
AMD - Advanced Micro Devices 4641 182
HP Inc. 5883 167
Nvidia Corp 4002 161
Dell EMC 5180 137
Acer Group - Acer Inc 2776 113
Samsung Electronics 11064 111
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 110
Microsoft Corporation - GitHub 1075 89
X Corp - Twitter 2938 85
Qualcomm Technologies 1974 79
Huawei 4676 72
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 48
Defender 159 45
Yandex - Яндекс 9216 45
Meta Platforms - Facebook 4621 40
Xiaomi - Сяоми 2231 39
Dell Technologies - Dell Computer 2219 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Amazon Inc - Amazon.com 3277 33
Broadcom - VMware 2610 32
Adobe Systems 1597 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 28
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 27
LG Electronics 3735 26
Bang&Olufsen - B&O 148 25
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 23
Fujitsu 2105 22
VK - Mail.ru Group 3602 21
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 20
9594 18
Canonical 221 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Microsoft - LinkedIn 699 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 12
Royal Dutch Shell - Шелл 233 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 10
Carl Zeiss AG 307 10
Россети Ленэнерго 1699 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Почта России ПАО 2370 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 6
EPIC Telecom Invest 212 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
Резонанс НПП 407 5
Visa International 1993 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Assist - Ассист 218 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Kickstarter 136 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Uber 357 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Родник 91 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Связной ГК 1401 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
BMW Group 482 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 89
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1412
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 755
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 650
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 486
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 416
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 397
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 372
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 369
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 365
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 359
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 298
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 294
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 264
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 262
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 246
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 242
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 241
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 240
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 240
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 240
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 235
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 228
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 218
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 214
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 197
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 188
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 188
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 187
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 185
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 184
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 182
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 175
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 174
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 171
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 169
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 169
DDR - Double data rate 3083 161
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 153
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 151
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 150
Microsoft Windows 16882 1382
Microsoft Windows 11 827 434
Linux OS 11533 350
Microsoft Windows 7 2007 340
Google Android 15243 295
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 268
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 228
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 196
Apple iOS 8583 196
Apple macOS 2419 194
Intel Core - Семейство процессоров 1251 191
Google Chrome - браузер 1701 187
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 184
Microsoft Office 4170 167
StatCounter 478 164
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 160
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 159
Microsoft Windows XP 2431 134
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 129
Microsoft Office 365 1042 124
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 110
Microsoft Windows Hello 210 109
Mozilla Firefox - браузер 1951 104
Microsoft Surface - Планшет 450 103
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 99
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 98
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 97
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 92
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 89
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 82
Intel x86 - архитектура процессора 2151 81
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 81
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 77
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 77
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 75
Apple iPhone 6 4861 71
Microsoft Azure 1526 70
Intel Core i - Cерия процессоров 534 70
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 69
Intel Celeron - Серия процессоров 979 67
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 49
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 29
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 15
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Зайцев Михаил 345 13
Smith Brad - Смит Брэд 104 13
Мельникова Анастасия 440 11
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 11
Перов Евгений 97 10
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Катаев Александр 40 8
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 7
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 7
Тарасов Сергей 47 7
Галушкин Олег 182 7
Колбин Евгений 87 6
Касперский Евгений 337 6
Panay Panos - Панай Панос 21 6
Blass Evan - Бласс Эван 36 6
Зубарев Яков 24 6
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 6
Gabriel Aul - Эул Гэбриель 7 6
Warren Tom - Уоррэн Том 9 6
Путин Владимир 3454 6
Никифоров Андрей 8 5
Шмыков Николай 9 5
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 5
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 5
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 16 5
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 5
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 5
Landto Ruediger - Ландто Рюдегер 10 5
Водясов Алексей 222 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 4
Дмитриев Сергей 34 4
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 4
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 4
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 683
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 325
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 201
Европа 24964 87
Германия - Федеративная Республика 13221 67
Япония 13807 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
Южная Корея - Республика 7052 44
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 40
Китай - Тайвань 4245 39
Франция - Французская Республика 8177 32
Индия - Bharat 5869 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 24
Канада 5081 23
Испания - Королевство 3840 21
Африка - Африканский регион 3641 20
Италия - Итальянская Республика 4508 20
США - Вашингтон - Редмонд 238 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 19
Азия - Азиатский регион 5920 19
Швеция - Королевство 3782 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Ближний Восток 3154 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Украина 7928 13
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 12
Германия - Берлин 732 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Испания - Каталония - Барселона 752 11
Нидерланды 3746 11
Европа Восточная 3138 10
США - Калифорния - Купертино 281 10
Португалия - Португальская Республика 956 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Польша - Республика 2031 9
США - Калифорния 4829 9
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 121
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 120
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 116
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 113
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 103
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 97
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 86
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 74
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 66
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 65
Английский язык 7030 60
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 55
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 42
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 32
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 32
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Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 1
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PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
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University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
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NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
Минобороны РФ - ИПАиКЭ - Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 51
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 28
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 27
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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