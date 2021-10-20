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Microsoft Windows 10


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
19.10.2021 Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 1
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых 3
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
15.10.2021 Из Windows 11 испарилась давно обещанная функция. Пользователи в ярости 2
15.10.2021 Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 6
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 2
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 1
13.10.2021 Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 1
12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест 2
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 7
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса 1
11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой 3
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
07.10.2021 Microsoft объяснила, как установить Windows 11 в обход ее собственных ограничений. Есть шанс угробить ПК 2
07.10.2021 Новая Windows 11 заставляет «тормозить» мощные процессоры AMD 4
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 1
05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 1
05.10.2021 Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового 8
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 8
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 6
01.10.2021 BlueStacks запускает BlueStacks X (Beta) — первый в мире облачный игровой сервис для мобильных игр 3
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 2
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 1
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 2
23.09.2021 Microsoft сжалилась и разрешила ставить Windows 11 на устаревшие ПК. Но есть подвох 7
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 2
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 1
23.09.2021 Synology выпускает C2 Backup, облачное решение резервного копирования для Windows 3
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 1
22.09.2021 Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит» 1
21.09.2021 Microsoft заставила Windows 11 занимать меньше места на диске 7
20.09.2021 Microsoft вернет в Windows важную и полезную функцию, которую сама же и сломала 7
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR 1
17.09.2021 Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft 2
17.09.2021 Самое загружаемое отечественное приложение для конференц-связи может быть предустановлено на все Android’ы 1

Публикаций - 6622, упоминаний - 14767

Microsoft Windows 10 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 2250
Intel Corporation 4158 410
Apple Inc - Эппл Рус 7685 392
Google LLC 7135 357
Samsung Electronics 5641 305
Lenovo Group 1636 247
HP Inc. 2901 203
Nvidia Corp 2012 188
Dell EMC 2393 188
AMD - Advanced Micro Devices 1664 168
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 152
SEC Consult Services 929 140
Yandex - Яндекс 4100 140
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 132
VMware 1829 124
Facebook 3765 123
Acer Group 1359 123
VK - Mail.ru Group 2482 121
Huawei 2727 117
Twitter 2204 106
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 100
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 96
GitHub 412 96
Oracle Corporation 3333 86
ESET 989 85
Qualcomm Technologies 1001 78
3728 78
IBM 3530 76
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 66
Новые облачные технологии (НОТ) 227 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 62
Amazon Inc - Amazon.com 1469 62
Citrix Systems 571 60
Dr.Web - Доктор Веб 976 58
SAP SE 3208 54
Xiaomi 904 53
Red Hat 665 51
Parallels Holdings 470 51
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 49
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 52
LinkedIn 520 33
Почта России ПАО 1570 25
РЖД - Российские железные дороги 1081 24
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 23
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 19
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 16
Альфа-Банк 1123 14
Carl Zeiss 176 13
HeadHunter Group - HH Group 336 13
Почта Банк 289 13
eBay Inc 529 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 12
Связной ГК 877 10
АльфаСтрахование СГ 207 10
Аэрофлот 492 10
Газпром ПАО 519 10
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Бином 16 8
Uber 257 8
СберАвто 18 8
Роснефть НК 367 8
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 8
FedEx 31 8
Uber Technologies 258 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Родник 45 7
Kickstarter 95 7
Евросеть 883 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
Visa International 1345 6
DST Global 165 6
Qiwi 783 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 111
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 98
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 61
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 49
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 33
Правительство РФ 2200 33
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 29
Президент Российской Федерации 1439 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 27
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 18
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 17
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 12
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 11
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 10
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 10
Пентагон - Министерство обороны США 277 9
Федеральное казначейство России 766 9
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 8
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 7
Linux Foundation 157 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 11
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 8
Руссофт - Russoft 250 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 4
OIN - Open Invention Network 17 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 3
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
LOT Network 2 2
OSI - Open Source Initiative 33 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 2 2
ASF - Apache Software Foundation 60 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 1
TCG - Trusted Computing Group 13 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
OpenJDK Community 7 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 1 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 831
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 615
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 407
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 376
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 339
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 278
USB Type-C - USB-C 901 212
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 207
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 198
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 192
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 183
DDR - Double data rate 1066 162
ARM64 - Архитектура процессора 1017 158
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 157
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 149
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 148
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 132
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 130
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 120
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 109
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 101
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 98
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 98
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 96
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 95
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 89
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 85
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 84
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 82
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 79
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 78
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 78
Micorosft Windows Insider 78 77
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 76
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 75
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 74
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 71
Flash 472 71
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 69
Google Android 10750 1499
Linux OS 4249 1039
Apple iOS 5741 970
Apple macOS 922 652
Microsoft Windows 7 1662 637
Microsoft Windows 8 1228 526
Microsoft Windows 851 383
Microsoft Windows Phone OS 1472 285
Apple Mac 1455 283
Microsoft Office 1926 280
Apple macOS X 901 263
Google Chrome - браузер 1117 254
Nvidia GeForce GTX 2055 250
Microsoft Edge - Браузер 971 246
Intel Core - Семейство процессоров 863 204
Microsoft Office 365 769 191
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 170
Microsoft Azure 1171 162
Microsoft Windows XP 886 159
Java - Язык программирования 1169 157
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 155
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 154
JavaScript - Язык программирования 627 152
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 150
Apple iPad 3263 149
Google Play - Google Store - Android Market 2515 146
Microsoft Skype 1465 134
Microsoft Store 229 130
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 118
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 117
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 111
Microsoft Windows Hello 170 107
Microsoft Surface - Планшет 305 105
Intel x86 - Архитектура процессора 991 104
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 100
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 100
Microsoft Cortana 141 98
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 97
Apple - App Store 2198 94
Microsoft SQL Server 790 89
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 86
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 78
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 35
Мельникова Анастасия 166 35
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 32
Комиссаров Дмитрий 157 30
Галушкин Олег 168 29
Зайцев Михаил 145 28
Путин Владимир 1821 27
Белоусов Сергей 217 20
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 19
Водясов Алексей 97 19
Мылицын Роман 79 18
Чеглаков Андрей 40 18
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 17
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 17
Готальский Михаил 91 16
Одинцов Дмитрий 83 16
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 15
Кирсанов Алексей 24 15
Дягилев Василий 83 15
Арлазаров Владимир 118 15
Зубарев Яков 23 14
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 13
Савюк Виктор 22 13
Кривенко Виталий 15 12
Гвоздев Дмитрий 83 12
Орлик Сергей 66 11
Смирнов Алексей 142 11
Давидан Александр 14 11
Кирюхин Дмитрий 73 10
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Казахстан - Республика 2622 44
Италия - Итальянская Республика 1377 42
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