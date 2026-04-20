Microsoft Windows 10

Windows 11 вчетверо снижает скорость быстрых накопителей SSD по сравнению с Windows 10 сравнит их заявленными производителем показателями. Как пишет портал Neowin, проблему совершенно случайно выявил пользователь – владелец очень быстрого SSD Samsung 970 Evo. На его ПК была установлена Windows 10, и он, следуя заветам Microsoft, обновил ее до Windows 11. Чистой переустановки не было – использовалась стандартная процедура обновления ОС с сохранением пользовательских данных. По

ИИ, хактивизм и уязвимости для Windows 10: Solar 4RAYS представил прогнозы развития киберугроз на 2026 год Профессиональные хакерские группировки станут чаще применять хактивизм для прекращения работы важнейших объектов инфраструктуры страны, увеличится число уязвимостей для Windows 10, а сами злоумышленники будут чаще использовать большие языковые модели для управления сложными атаками. Такие прогнозы на ближайший год представили блоге специалисты центра исследова

Microsoft облажалась. Пользователи массово переходят на Linux в отместку за прекращение поддержки Windows 10 Microsoft, пока! Корпорация Microsoft спровоцировала волну массового перехода пользователей на Linux, лишив их бесплатной техподдержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware. По данным разработчиков дистрибутива Zorin OS, всего за полтора месяца как минимум 780 тыс. человек отказались от перехода на Windows 11 и вместо нее выбрали L

Грандиозный провал Microsoft. Махинации с поддержкой Windows 10 привели к небывалому росту ее заклятого конкурента Непреднамеренная помощь конкуренту Решение Microsoft прекратить бесплатную поддержку Windows 10 крайне положительно повлияло на рост продаж ПК Apple, пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint Research. Ее аналитики установили, что за посл

В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft Японцы задают тренд Спрос на оптические приводы резко вырос на фоне прекращения поддержки Windows 10, пишет Tom’s Hardware. Тренд задают именно японские пользователи – именно они активнее жителей других стран массово скупают их для установки Windows 11 на свои ПК, и это при том факт

Microsoft прекратила бесплатные обновления Windows 10, чтобы согнать пользователей на Windows 11. Теперь они в руках хакеров. Опрос Windows должна остаться только одна Корпорация Microsoft объявила об окончательном прекращении технической поддержки Windows 10. Отныне эта система не будет получать даже патчи безопасности, не говоря о функциональных обновлениях. Это касается исключительно бесплатной техподдержки. Все желающие могут продолжи

40% ПК никогда не смогут обновиться до Windows 11. Десятки тысяч пользователей требуют продолжить поддержку Windows 10 Group (PIRG), которая занимается лоббированием вопросов о защите прав потребителей, окружающей среды и демократических процессов – отправила в Microsoft письмо против прекращения бесплатной поддержки Windows 10, которое ожидается 14 октября 2025 г. Его подписали 382 ремонтные компании и некоммерческие организации, а также 83 избранных представителей штатов, 19 библиотек и представителей шко

«Лаборатория Касперского»: на каждом втором компьютере по-прежнему установлена Windows 10 Как показало международное исследование «Лаборатории Касперского», 51% частных пользователей и почти 60% корпоративных продолжают использовать Windows 10, поддержка которой прекратится в октябре 2025 г. Только на 36% частных и 26,5% корпоративных устройств операционная система обновлена до 11 версии. Эксперты предупреждают: применяя у

На продлении жизни Windows 10 сверх нормы Microsoft заработает больше $7 млрд Поддержка Windows 10 Microsoft заработает более $7 млрд на расширенной поддержке Windows 10, пиш

После обновления Windows сломались инструменты сброса и восстановления системы Windows без инструментов сброса и восстановления Установка обновления ОС Windows 10 и Windows 11, выпущенное корпорацией Microsoft в августе 2025 г., может приводить к неработоспособности функций сброса и восстановления системы, пишет Neowin. С этой неполадкой сталк

Фанаты СПО играют мускулами. Создана простая утилита для быстрого побега с Windows на Linux. Видео На Linux по щелчку пальцев В свободном доступе появилась программа Operese, предназначенная для быстрого «переезда» с Windows 10 на Linux. Как пишет Neowin, она позволяет почти без труда сменить одну операционную систему на другую, даже если у пользователя нет навыков работы в Linux, и если до этого он годами

У ChatGPT выманили ключи активации Windows, в том числе от копий, принадлежащих крупному банку из США Давай сыграем в игру Исследователь обманул ChatGPT и выпросил ключи Windows 10, включая как минимум один, принадлежащий банку Wells Fargo, пишет The Register. Компьютерный энтузиаст и исследователь по кибербезопасности Марко Фигероа (Marco Figueroa) обманул Cha

Microsoft идет на попятную. Обновления для устаревшей Windows 10 сделали бесплатными для всех. Почти для всех Бесплатно, но есть нюанс Корпорация Microsoft сдалась и отказалась от идеи взимать с пользователей плату за дополнительные обновления безопасности для Windows 10 после прекращения ее бесплатной технической поддержки, пишет профильный портал Windows Latest. Как сообщал CNews, ее срок истекает 14 октября 2025 г., спустя немногим более 10 лет с

Под конец жизни Windows 10 в нее добавляют крайне полезную бесплатную функцию, которая должна была быть в ней со старта зервное копирование Windows» (Windows Backup) и, в частности, позволит в несколько кликов перейти с Windows 10, срок поддержки которой истекает в октябре 2025 г., на актуальную Windows 11. По и

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый Нечего пользоваться Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила обновление безопасности для ОС Windows 10 под номером KB5058379, установка которого полностью выводит компьютер из строя. После его внедрения в

Microsoft искусственно замедлит популярное Windows-приложение, чтобы заставить пользователей его обновить Коварный ход Microsoft Корпорация Microsoft целенаправленно замедлит приложение OneNote для операционной системы Windows 10, чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на его более современную версию, пишет Windows Latest. Microsoft OneNote – приложение-органайзер, представляющее собой блокнот с иерархиче

Microsoft устроила массовую рассылку почтового спама. Она запугивает пользователей, чтобы те несли деньги ей и производителям ПК я Microsoft придумала новый способ донесения до пользователей рекламы Windows 11. Как пишет профильный портал Windows Latest, она начала рассылать электронные письма своим пользователям, работающим в Windows 10, в которых агитирует их к переходу на более современную ОС. Свое письмо Microsoft начинает с того, что в очередной раз напоминает о скором прекращении технической поддержки Window

Поддержка Microsoft Office на Windows 10 будет прекращена до конца 2025 года Прекращение поддержки Microsoft прекратит поддержку приложений Office на операционной системе (ОС) Windows 10 с 14 октября 2025 г., информация была опубликована на сайте компании-разработчика. Эта дата совпадает с завершением срока поддержки самой ОС. «Для полноценного использования Word, Ex

Microsoft сгоняет пользователей с Windows 10 на Windows 11, угрожая, что скоро обновление станет платным Условно бесплатная Windows Компания Microsoft опубликовала на своем сайте рекомендацию по обновлению с Windows 10 до Windows 11 и пометила, что это будет абсолютно бесплатно для пользователей. Также она подчеркнула, что акция не будет длиться вечно, но сроки ее окончания не назвала. Под платным

Microsoft доигралась. Пользователи массово бросают «ломучую» Windows 11 и бегут на старую Windows 10, поддержка которой вот-вот закончится Ренессанс Windows 10 Пользователи со всего мира начали отказываться от Windows 11 в пользу ее предшественницы, пишет Neowin, опираясь на статистику StatCounter. Windows 10, которой через полгода и

Microsoft «поломала» удаление и обновление приложений в Windows 10. Как это исправить Неприятный сюрприз для пользователей Windows 10 Пользователи операционной системы Microsoft Windows 10 могут испытывать тру

Ленивых и боящихся перемен пользователей заставят платить за обновления для Windows 10. Цены известны. Россиян это не коснется Обновления в обмен на деньги Корпорация Microsoft раскрыла размер стоимости платных обновлений Windows 10 для частных пользователей. Как пишет The Verge, продление поддержки будет стоить и

Создана идеальная Windows – с интерфейсом от Windows 10 и «начинкой» от Windows 11. Microsoft так не умеет. Видео Microsoft не смогла – сделали пользователи Пользователь под псевдонимом LagLife создал уникальную модификацию Windows 11, выглядящую точь-в-точь как Windows 10, пишет портал Neowin. Интерфейс предыдущей ОС Microsoft полностью перенесен в новую систему, до мельчайших подробностей – возвращен привычный «Пуск» с плитками, и размещен он не по ц

Древний и самый «дырявый» браузер Internet Explorer пробудился. С его помощью хакеры кошмарят пользователей Windows 10 и 11 врале 2019 г. Летом 2022 г. Microsoft окончательно «похоронила» Internet Explorer, но хакеры продолжают эксплуатировать его в своих целях, тем более что он по-прежнему есть в составе некоторых сборок Windows 10 и Windows 11. Так, редакция CNews обнаружила его в Windows 11 22H2. В более свежих версиях обеих систем Internet Explorer более не присутствует, но хакеров это совершенно не останавл

Windows 10 не дают уничтожить. Патчи будут выходить до 2030 г. вопреки воле Microsoft Защитить «винтажную» ОС Вышедшая в 2015 г. ОС Windows 10 будет получать патчи безопасности вплоть до 2030 г., то есть пока ей не исполнится 15 лет, пишет портал Neowin. При этом официальная поддержка системы завершится 14 октября 2025 г.,

Microsoft сломала приятную «фишку» Windows 10 и уже два месяца не может починить. Windows 11 тоже «захворала» Как сломать Windows и не признаваться в этом Корпорация Microsoft призналась в том, что сломала контекстное меню в Windows 10. В ряде случаев при попытке вызвать его правой кнопкой мышки на экране появляется совсем не то, чего ожидают увидеть пользователи, и это может мешать им работать с системой. Суть сбо

AMD по-хитрому убивает самую популярную ОС в мире. На ней работают миллионы компьютеров AMD против Windows 10 Компания AMD официально открестилась от Windows 10 – операционной системы Microsoft, вышедшей в 2015 г., но по-прежнему самой популярной в мире. Как пишет портал Neowin, новей

В Windows 10 начали крутить раздражающую полноэкранную рекламу Windows 11. Ее видят даже те, кто никогда не сможет обновиться Невозможный переход на Windows 11 Корпорация Microsoft встроила в Windows 10 новую рекламу следующей версии фирменной операционной системы – Windows 11, пишет The Verge. Полноэкранный баннер-уведомление, по свидетельству пользователей, может появиться перед г

Microsoft сохранит «жизнь» сверхпопулярной Windows 10, но за отдельные деньги. Цена ежегодно будет удваиваться Раскрыты расценки на ESU Windows 10 Microsoft раскрыла стоимость подписки на расширенные обновления безопасности для Windows 10. Прейскурант опубликован в официальном блоге компании Windows IT Pro Blog. Microsof

Microsoft по ошибке подняла системные требования Windows 10. Хозяева старых ПК остались без «Почты» и «Калькулятора» Стандартные приложения Windows 10 вновь начнут запускаться Корпорация Microsoft подтвердила наличие проблемы с запуском стандартных приложений, которые поставляются вместе с операционной системой Windows 10, п

Microsoft сломала старые ПК простым обновлением Windows. Тайный сговор с производителями или случайная ошибка программистов? старых по современным меркам ПК и ноутбуков столкнулись с необычной проблемой – на их компьютерах внезапно перестали запускаться штатные программы, встроенные в Windows. Это проявляется пока только в Windows 10, со сбоем сталкивается все больше людей, пишет портал Neowin, о чем свидетельствует появление новых тем на форумах Microsoft, посвященных этой проблеме. Одна из них и вовсе набрала б

Обновления для Windows впервые станут платными для обычных пользователей. Россияне не смогут их купить Обновления стоят денег Корпорация Microsoft собирается взимать со своих пользователей деньги за обновления безопасности Windows 10, которые будут выходить после прекращения ее технической поддержки. Это обычная практика – Windows 7, к примеру, в течение нескольких лет после остановки техподдержки в январе 2020 г

Microsoft проболталась: Мир не хочет переходить на Windows 11, потому что Windows 10 оказалась слишком хороша Microsoft просчиталась Темпы роста количества компьютеров под управлением ОС Windows 11 спустя два года с момента ее релиза оказались в разы медленнее в сравнении с Windows 10 за тот же временной промежуток (с июля 2015 по июль 2017 гг.). Как пишет The Register со ссылкой на утекшую внутреннюю документацию Microsoft, за 24 месяца Windows 11 заработала на 4

Microsoft годами бесплатно раздавала Windows 10 и Windows 11, сама того не ведая Ничего бесплатного от Microsoft Корпорация Microsoft закрыла возможность бесплатного обновления ОС Windows 7 и 8 до современных Windows 10 и 11. Такая опция существовала на протяжении более восьми лет в случае Windows 10 и почти два года в случае Windows 11. Для владельцев ПК под управлением Windows 7 и 8 такая щ

Microsoft и Intel убивают Windows 10. Ее пользователей не допустят к современной модификации Wi-Fi Intel против Windows 10 ОС Windows 10 с высокой степенью вероятности останется без поддержки технол

Обновленные Windows 10 и 11 заявляют пользователям, что не поддерживают процессор на их ПК сии накопительного обновления KB5029351 от 22 августа 2023 г. и без внесения каких-либо изменений в аппаратную конфигурацию машины, сообщает Neowin. Затронуты проблемой Windows 11 версий 21H2 и 22H2, Windows 10 версии 22H2. Серверные платформы на базе фирменной ОС Microsoft возникновению ошибки не подвержены. Фото: gioiak2 / Фотобанк Фотодженика Августовские патчи для Windows 10 и 11

Россиянин выпустил Windows лучше, чем Microsoft. Она легче, быстрее, экономичнее и без «мусора» dows 10 на диете Россиянин, скрывающийся под псевдонимом Den, выпустил специализированную сборку ОС Windows 10, из которой вырезали все лишнее. Из системы удалены многочисленные предустановленн

В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты Компания «Доктор Веб» выявила троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Получившее

На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины Пиратские образы Windows с «сюрпризом» В Сети появились образы операционной системы Microsoft Windows 10, зараженные вредоносным программными обеспечением, которое ворует у пользователей