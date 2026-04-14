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Microsoft Windows Hello

СОБЫТИЯ

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14.04.2026 Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе 1
26.01.2026 Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду 1
27.08.2025 Компания «Сила» представила ноутбук «Сила "Алдан" В-516» 1
29.07.2025 Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок 1
21.04.2025 После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP 1
17.04.2025 Microsoft выпустила два обновления Windows, полностью ломающие систему и отправляющие ее в «синий экран смерти» 1
10.04.2025 В Windows 11 после обновления появляется таинственная системная папка. Ее назначение тайна для всех 1
24.02.2025 Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE 1
20.02.2025 Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM 1
24.12.2024 Новая линейка портативных устройств ‎Ayaneo: ультимативный геймплей в ваших руках 1
09.09.2024 Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall 1
27.08.2024 Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате 1
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой 1
10.01.2024 Больше не нужно выбирать. Создан уникальный ноутбук на Windows, который можно превратить в планшет на Android. Видео. Опрос 1
27.11.2023 Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft 1
20.11.2023 Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж 1
26.09.2022 Windows запретит хозяину набрать пароль от нее где-либо еще 1
07.09.2022 Корпоративный сегмент: кто придет на смену уходящим вендорам 1
07.07.2022 Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM 1
13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM 1
03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров 1
30.11.2021 В России стали доступны устройства с предустановленной Windows 11 1
19.11.2021 7 способов использовать веб-камеру, о которых вы даже не догадывались 1
29.10.2021 Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook 1
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
16.09.2021 В учетную запись Microsoft теперь можно будет войти без пароля 1
13.09.2021 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
10.05.2021 Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру 1
05.04.2021 Cisco Secure открывает путь к беспарольному будущему с усиленной защитой 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
09.03.2021 Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование 1
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 1
19.02.2021 Мicrosoft представила обновление Windows 10 21H1 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook 840 G7: все, что нужно на рабочем месте, и даже больше 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных 1

Публикаций - 210, упоминаний - 213

Microsoft Windows Hello и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 81
Intel Corporation 12811 76
Nvidia Corp 4002 63
HP Inc. 5883 41
Acer Group - Acer Inc 2776 40
Lenovo Group 2447 39
AMD - Advanced Micro Devices 4641 33
Dell EMC 5180 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 22
Bang&Olufsen - B&O 148 19
Apple Inc 13156 19
Dell Technologies - Dell Computer 2219 18
Google LLC 12690 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 9
Samsung Electronics 11065 7
Qualcomm Technologies 1974 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
Huawei 4677 6
LG Electronics 3735 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 4
Philips 2099 3
Adobe Systems 1597 3
Samsung - Harman - JBL 243 3
GoTo - LogMeIn - LastPass 29 3
Getac Technology 29 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
Dell Alienware Corp 149 3
Defender 159 3
9594 3
Logitech 437 2
Dropbox 527 2
Salesforce 498 2
Synology Inc - SLMP PTE 141 2
AOC 113 2
TPV MMD 45 2
Wacom 143 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Совкомбанк Совесть 279 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 3
UMA - United Music Agency 40 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Gamber-Johnson 2 2
Microsoft - LinkedIn 699 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Carl Zeiss AG 307 1
Walt Disney Company 647 1
Assist - Ассист 218 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Uber 357 1
Porsche Design GmbH 23 1
Ducati 12 1
Геометрия НПО 165 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 151
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 121
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 119
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 102
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 95
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 92
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 90
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 90
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 88
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 88
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 85
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 80
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 79
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 76
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 71
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 70
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 67
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 64
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 60
DDR - Double data rate 3083 53
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 52
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 52
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 46
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 45
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 43
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 40
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 39
Микрофон - Microphone 2809 38
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 37
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 37
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 36
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 35
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 33
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 32
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 32
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 32
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 31
Microsoft Windows 16882 116
Microsoft Windows 10 1938 109
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 86
Intel Core - Семейство процессоров 1251 73
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 48
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 31
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 26
Nvidia GeForce GTX 525 25
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 25
Intel Core i - Cерия процессоров 534 24
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 24
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 22
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 22
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 22
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 21
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 19
Microsoft Windows Ink 31 19
Google Android 15244 18
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 17
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 17
HP Envy - серия ноутбуков 110 16
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 16
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 15
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 15
Microsoft Office 4170 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 14
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 14
Apple iPhone 6 4861 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 14
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 13
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 13
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 13
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 13
Dolby Advanced Audio - Dolby Audio Premium 54 12
Microsoft Windows 11 827 12
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 11
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 11
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 11
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 4
Попов Анатолий 154 3
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 3
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 3
Колбин Евгений 87 3
Sam Burd - Сэм Бурд 5 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Walker Chris - Уокер Крис 7 2
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 2
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 2
Han Peter - Хэн Питер 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Зайцев Михаил 345 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Corbató Fernando José - Корбато Фернандо Хосе 3 1
Panay Panos - Панай Панос 21 1
Горохов Евгений 40 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Blass Evan - Бласс Эван 37 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Белоглинцев Александр 2 1
Никифоров Андрей 8 1
Комаровский Андрей 4 1
Антонов Артур 1 1
Дмитриев Сергей 34 1
Анисимова Светлана 9 1
Степанова Ирина 17 1
Мустафин Айрат 10 1
Arsenault Brett - Арсено Брет 1 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Wong Philipp - Вон Филипп 7 1
Chuang Andrew - Чуан Эндрю 2 1
Шкипин Виктор 13 1
Лю Цзя-ю 1 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Lu Derren - Лу Деррен 4 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
Бахур Владимир 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Европа 24964 6
Китай - Тайвань 4245 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Япония 13807 4
Америка - Американский регион 2206 4
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
Германия - Берлин 732 3
Канада 5082 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Испания - Королевство 3840 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Новая Зеландия 737 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Ирландия - Республика 1051 2
Индия - Bharat 5870 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Венгрия 855 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Нидерланды 3746 1
Малайзия 922 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 45
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 33
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Ergonomics - Эргономика 1755 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Металлы - Серебро - Silver 827 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 4
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 4
Магний - Magnesium - химический элемент 64 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Английский язык 7030 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
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