Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Windows Hello
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 210, упоминаний - 213
Microsoft Windows Hello и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 15
|The Verge - Издание 619 8
|ZDnet 663 3
|BleepingComputer - Издание 458 3
|Neowin 217 2
|Reddit 398 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|Wired - Издание 276 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Liliputing 76 1
|Чудо техники 60 1
|Ars Technica 450 1
|Windowslatest 14 1
|Мобильные системы 118 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
|Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
|CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.