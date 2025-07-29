Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок

На российском рынке появился в продаже профессиональный изогнутый монитор Acer Vero CB343CURD, ориентированный на офисное использование, видеоконференции и повышение продуктивности. Эта 34-дюймовая модель сочетает в себе экологичный подход к производству, современный дизайн и широкий набор встроенных функций: от USB-хаба до веб-камеры и микрофона. Серия Vero CB3 делает ставку на устойчивое развитие и высокую функциональность. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Новинка предлагает сдержанный и строгий дизайн, тонкий корпус, качественную IPS-панель, расширенный набор портов и фирменные технологии защиты зрения. Особое внимание в линейке Vero уделено снижению энергопотребления и заботе об экологии. Поэтому устройства серии состоят на 85% из переработанного пластика (PCR) и на 5% из пластика, собранного у побережья (OBP), что вносит огромный вклад в борьбу с загрязнением океанов.

Основные характеристики Acer Vero CB343CURD: диагональ 34”; тип матрицы IPS; разрешение 3440x1440; частота обновления 60 Гц; изгиб 3800R; минимальная задержка 4 мс; поддержка AMD FreeSync и HDR 10; яркость до 300 кд/м²; заводская калибровка цвета Delta E<1; порты 2х HDMI 2.0, 1х DP 1.2, 1x USB-C с поддержкой питания до 140 Вт, 1x RJ45, 1x USB-A 3.2x2 (Gen 2), 1x USB-A 3.2x1 (Gen 1), KVM-переключатель, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2х7 Вт; встроенная веб-камера на 5 Мп и микрофон; эргономичная подставка; поддержка VESA 100 х 100 мм; работа в режиме PIP/PBP

Изогнутая панель и широкое рабочее пространство

Монитор Acer Vero CB343CURD получил 34-дюймовую IPS-матрицу с изогнутым экраном формата 21:9 и разрешением 3440x1440 пикселей (UWQHD). Радиус кривизны 3800R помогает комфортно охватывать все изображение без лишних движений головой. Это довольно умеренный изгиб. Такой формат идеально подходит для работы с несколькими окнами, редактирования документов, презентаций и обработки видео.

Acer Vero CB343CURD

При желании можно подключить два компьютера и одновременно выводить с них изображения в режиме разделенного экрана — диагональ и пропорции Acer Vero CB343CURD для этого отлично подойдут. Частота обновления составляет 60 Гц, чего вполне достаточно для плавного отображения картинки в повседневной работе и при просмотре медиаконтента.

IPS-матрица с точной цветопередачей

Дисплей Acer Vero CB343CURD построен на IPS-панели с охватом 99% цветового пространства sRGB и яркостью до 300 нит. Углы обзора достигают 178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает стабильное изображение при любом расположении пользователя. Такой монитор подходит не только для офисной деятельности, но и для работы с цифровым контентом, который требует высокой точности цветопередачи. Например, для создания эскизов, макетов или веб-дизайна. Показатель ΔE < 1 также гарантирует максимально точное воспроизведение цветов (разница между отображаемым цветом на мониторе и эталонным абсолютно незначительная).

Функции видеоконференций и гибридной работы

Одной из уникальных функций монитора Acer Vero CB343CURD является встроенная веб-камера с разрешением 5 Мп (FHD). Ее можно использовать как для конференций или стриминга, так и для разблокировки компьютера с Windows Hello. Также в корпус встроена система микрофонов, обеспечивающая четкую передачу голоса, и стереодинамики по 7 Вт, которые избавляют от необходимости использовать внешнюю акустику.

Возможности подключение и встроенный USB-хаб

Acer Vero CB343CURD предлагает широкий выбор интерфейсов: один DisplayPort 1.4, два разъема HDMI 2.0, USB Type-C с поддержкой вывода изображения и подачи питания по протоколу PoweRDelivery до 140 Вт, а также полноценный USB-хаб с двумя портами USB-A и RJ45 для проводного интернета. Это упрощает подключение периферии, ноутбуков и прочих аксессуаров. Порт USB-C позволяет заряжать подключенные устройства прямо через монитор, снижая количество кабелей на рабочем месте. А поддержка KVM-переключателя позволяет использовать один комплект клавиатуры и мыши на нескольких компьютерах.

Гибкость и эргономика

Благодаря эргономичной комплектной подставке, экран Acer CB343CURD можно наклонять к себе под углом от -5° до ~35°, поворачивать по вертикали влево и вправо до 178°, а также регулировать по высоте до 165 мм над уровнем стола. Разумеется, есть и поддержка стандартных VESA-креплений 100x100 мм Это позволяет адаптировать монитор под любые условия и предпочтения пользователя — от стандартного офисного стола до установки на встроенный в стену кронштейн.

Комфорт и защита зрения

Одной из сильных сторон модели Acer CB343CURD является поддержка фирменных технологий Acer VisionCare: Flickerless, BlueLightShield, Low Dimming и ComfyView. Эти функции снижают нагрузку на зрение, устраняют эффект мерцание и уменьшают излучение синего света, что особенно важно при работе за экраном в течение всего дня.

Экологичность и энергоэффективность

Acer Vero CB343CURD создан с прицелом на устойчивое развитие: корпус монитора на 85% выполнен из переработанного пластика (PCR) и на 5% — из океанического пластика (OBP). Устройство также сертифицировано по стандартам ENERGY STAR®, TCO и EPEAT Gold, подтверждающим его экологическую безопасность и энергоэффективность. Это идеальный выбор для компаний и пользователей, которые придерживаются принципов защиты экологии.

Acer Vero CB343CURD уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 49,999 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.