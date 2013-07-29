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КИПиА Калибровка измерительных приборов Calibration of measuring instruments



29.07.2013 Новый уровень калибровки

Больше года компания Datacolor занималась разработкой новой версии знаменитого приложения SpyderGALLERY для калибровки дисплеев и смартфонов на Android. Наконец, программа стала доступна для бесплатного скачивания в магазине Google Play. Теперь достаточно приобрести любой калибратор серии Spyder4, ск
22.05.2008 ПРО США: завершена калибровка сенсора самонаведения кассетного кинетического перехватчика

онаведения кассет, в которых реализована новая технология датчика фокальной плоскости ИК-диапазона (infrared focal plane) - их разработку планируется завершить соответственно в июне и июле 2008 года. Калибровка новых сенсоров будет завершена к концу года. В 2009 году начнутся летные испытания одного из сенсоров на борту летающей лаборатории.
23.12.2007 Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp

о приходилось видеть – 0.14 кд/м2. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Цветопередача, как и ожидалось, по результатам измерений не самая лучшая: DeltaE с
10.12.2007 Тест монитора BenQ FP93G P: новейшая классика

ственного воспроизведения фильмов. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Теперь посмотрим, какова точность цветопередачи. До калибровки среднее откл
04.12.2007 Тест пяти 22-дюймовых мониторов

254 кд/м2. Уровень черного совпадает с показанным матрицей, установленной в LCD225WXM и составляет 0,29 кд/м2. По результатам измерения цветопередачи Acer показал средний результат: DeltaE = 7,55 до калибровки и 2,77 после калибровки. Есть и D-Sub, и DVI — стандартный для современного монитора набор интерфейсов Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) кали
24.05.2007 Sony DAV-IS10: миниатюрный кинотеатр с DVD-плеером и калибровкой звука

орые «исчезают» после прикосновения. Кинотеатр располагает портом расширения Sony Digital Media Port для подключения опциональных модулей Wi-Fi, Bluetooth или док-станций для Walkman/iPod. Технология калибровки Digital Cinema Auto Calibration (DCAC) автоматически при помощи микрофона настраивает окружающий звук под конфигурацию помещения. «Сегодняшние желания покупателей заключаются в том,

26.04.2007 Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов

Холодный» (8700К) и «User» (6500К). Отклонение цветопередачи от нормы до (слева) и после аппаратной калибровки (справа) На экране при нажатии кнопок со «стрелками» появляется шкала регулировки

21.03.2007 Монитор для профессионала: NEC MultiSync LCD2690WUXi

тым. Однако по прошествии получаса все приходит в норму. Цветопередача «на глаз» отличная. Даже без калибровки градиенты ровные, телесные тона не искажаются. Но при замере калибратором оказывае
07.03.2007 На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов

не стоит обращать на это внимание. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Измеренные значения контраста – 441:1 и яркости – 215 кд/м2 для монитора с матрице
26.02.2007 Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета

воляет менять настройки «вслепую». Калибровка – ключ к успеху Профессионально работать с цветом без калибровки монитора не получится. Даже если на заводе сделать индивидуальный профиль и прилож
30.11.2006 Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2

что может продемонстрировать использованная Acer матрица – после тщательной настройки и аппаратной калибровки цветопередача почти не улучшилась (DeltaE = 2,04). Измеренный контраст 830:1 ниже,
21.01.2003 Система калибровки от Sony обеспечит стабильный цвет

сократить время и материальные затраты при работе с цифровыми изображениями позволит новая система калибровки цвета от Sony Communication Display Systems. Включая в себя 21-дюймовый ЭЛТ-диспле

Публикаций - 414, упоминаний - 447

КИПиА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 38
Samsung Electronics 9842 37
Nvidia Corp 3251 36
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6437 32
LG Electronics 3556 29
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2441 28
Sony 6495 27
Intel Corporation 11760 22
Xerox 1124 21
HP Inc. 5590 19
Apple Inc 11408 17
4A Games 770 17
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 586 15
Microsoft Corporation 23785 14
Philips 2058 14
ViewSonic 312 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 13
Lenovo Group 2204 13
Seiko Epson Corporation 890 13
Adobe Systems 1521 12
AMD - Advanced Micro Devices 3918 11
Eizo 26 11
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 90 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1981 9
Canon 1382 8
Huawei 3591 8
Pioneer Corporation 421 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 7
Галактика - Корпорация 1429 7
HP - Hewlett-Packard 3621 7
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 6
ICC AOKpass 38 6
Xiaomi 1386 6
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 717 6
Ростех - Автоматика Концерн 1536 6
Dell EMC 4956 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 6
Орбита 282 6
5nine Software 1844 6
ДОК 779 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6722 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2553 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 7
Градиент 83 7
Россети Ленэнерго 2402 7
Газпром ПАО 1190 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6131 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 4
Газпром трансгаз 137 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 3
Лента - Сеть розничной торговли 1786 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 143 3
Yamaha - Ямаха 102 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 3
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1909 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 2
Volkswagen Audi Group 197 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 2
Композит 85 2
TÜV Rheinland Group 105 2
101Hotels.com 715 2
Геометрия НПО 130 2
BMW Group 415 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 699 2
Jaguar Cars 124 2
Резонанс НПП 348 2
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 9 2
Braun 76 2
Роснефть НК - нефтяная компания 488 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 976 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
Фармстандарт АО 37 1
Lockheed Martin 752 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18514 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3895 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2559 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 361 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1630 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 108 2
Правительство Москвы 2099 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 135 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 506 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 552 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 347 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 99 1
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 33 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 19 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 177 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 118 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 434 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 47 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 23 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 19 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4693 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 340 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2529 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2436 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5375 1
РНФ - Российский научный фонд 24 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1275 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3081 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 26
4CIO 737 17
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 10
8K Association - Ассоциация 8K 165 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
Oil & Gas UK - Ассоциация нефтегазовой промышленности Великобритании 1 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41100 138
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12022 130
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9441 102
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17755 102
Контрастность 2688 90
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3549 88
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19553 73
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13458 54
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5595 52
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6766 51
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6232 50
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3293 49
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2336 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15688 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10201 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43181 25
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4836 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4384 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8614 18
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3199 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1282 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8120 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5006 15
Английский язык 6253 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43289 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6309 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2507 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11138 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3586 10
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1600 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9617 9
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1782 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11237 8
Физика - Physics - область естествознания 2465 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4046 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5120 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4627 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7155 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2013 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5388 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3847 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1760 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3097 7
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1439 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4751 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6639 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4516 7
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Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 2
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Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 27 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 612 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 274 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
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