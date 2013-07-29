КИПиА Калибровка измерительных приборов Calibration of measuring instruments
|29.07.2013
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Новый уровень калибровки
Больше года компания Datacolor занималась разработкой новой версии знаменитого приложения SpyderGALLERY для калибровки дисплеев и смартфонов на Android. Наконец, программа стала доступна для бесплатного скачивания в магазине Google Play. Теперь достаточно приобрести любой калибратор серии Spyder4, ск
|22.05.2008
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ПРО США: завершена калибровка сенсора самонаведения кассетного кинетического перехватчика
онаведения кассет, в которых реализована новая технология датчика фокальной плоскости ИК-диапазона (infrared focal plane) - их разработку планируется завершить соответственно в июне и июле 2008 года. Калибровка новых сенсоров будет завершена к концу года. В 2009 году начнутся летные испытания одного из сенсоров на борту летающей лаборатории.
|23.12.2007
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Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp
о приходилось видеть – 0.14 кд/м2. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Цветопередача, как и ожидалось, по результатам измерений не самая лучшая: DeltaE с
|10.12.2007
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Тест монитора BenQ FP93G P: новейшая классика
ственного воспроизведения фильмов. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Теперь посмотрим, какова точность цветопередачи. До калибровки среднее откл
|04.12.2007
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Тест пяти 22-дюймовых мониторов
254 кд/м2. Уровень черного совпадает с показанным матрицей, установленной в LCD225WXM и составляет 0,29 кд/м2. По результатам измерения цветопередачи Acer показал средний результат: DeltaE = 7,55 до калибровки и 2,77 после калибровки. Есть и D-Sub, и DVI — стандартный для современного монитора набор интерфейсов Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) кали
|24.05.2007
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Sony DAV-IS10: миниатюрный кинотеатр с DVD-плеером и калибровкой звука
орые «исчезают» после прикосновения. Кинотеатр располагает портом расширения Sony Digital Media Port для подключения опциональных модулей Wi-Fi, Bluetooth или док-станций для Walkman/iPod. Технология калибровки Digital Cinema Auto Calibration (DCAC) автоматически при помощи микрофона настраивает окружающий звук под конфигурацию помещения. «Сегодняшние желания покупателей заключаются в том,
|26.04.2007
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Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов
Холодный» (8700К) и «User» (6500К). Отклонение цветопередачи от нормы до (слева) и после аппаратной калибровки (справа) На экране при нажатии кнопок со «стрелками» появляется шкала регулировки
|21.03.2007
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Монитор для профессионала: NEC MultiSync LCD2690WUXi
тым. Однако по прошествии получаса все приходит в норму. Цветопередача «на глаз» отличная. Даже без калибровки градиенты ровные, телесные тона не искажаются. Но при замере калибратором оказывае
|07.03.2007
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На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов
не стоит обращать на это внимание. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Измеренные значения контраста – 441:1 и яркости – 215 кд/м2 для монитора с матрице
|26.02.2007
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Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета
воляет менять настройки «вслепую». Калибровка – ключ к успеху Профессионально работать с цветом без калибровки монитора не получится. Даже если на заводе сделать индивидуальный профиль и прилож
|30.11.2006
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Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2
что может продемонстрировать использованная Acer матрица – после тщательной настройки и аппаратной калибровки цветопередача почти не улучшилась (DeltaE = 2,04). Измеренный контраст 830:1 ниже,
|21.01.2003
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Система калибровки от Sony обеспечит стабильный цвет
сократить время и материальные затраты при работе с цифровыми изображениями позволит новая система калибровки цвета от Sony Communication Display Systems. Включая в себя 21-дюймовый ЭЛТ-диспле
КИПиА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
|New Scientist 1447 5
|Phys.org 973 4
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
|The Engineer 79 2
|Space Daily 528 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 2
|Future - Space.com 195 2
|Daily Telegraph 45 2
|NYT - The New York Times 1008 2
|CERN Courier 28 2
|Times 655 2
|Geophysical Research Letters 27 2
|MIT Technology Review 65 1
|Nanotechweb 92 1
|EurekAlert 270 1
|CNET Networks - CNET News 1642 1
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|Electronista 166 1
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|AppleInsider 387 1
|Inquirer 463 1
|PC Magazine - PCMag 80 1
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|DigiTimes - Издание 1300 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 841 1
|AnandTech 72 1
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