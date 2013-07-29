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КИПиА Калибровка измерительных приборов Calibration of measuring instruments

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.07.2013 Новый уровень калибровки

Больше года компания Datacolor занималась разработкой новой версии знаменитого приложения SpyderGALLERY для калибровки дисплеев и смартфонов на Android. Наконец, программа стала доступна для бесплатного скачивания в магазине Google Play. Теперь достаточно приобрести любой калибратор серии Spyder4, ск
22.05.2008 ПРО США: завершена калибровка сенсора самонаведения кассетного кинетического перехватчика

онаведения кассет, в которых реализована новая технология датчика фокальной плоскости ИК-диапазона (infrared focal plane) - их разработку планируется завершить соответственно в июне и июле 2008 года. Калибровка новых сенсоров будет завершена к концу года. В 2009 году начнутся летные испытания одного из сенсоров на борту летающей лаборатории.
23.12.2007 Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp

о приходилось видеть – 0.14 кд/м2. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Цветопередача, как и ожидалось, по результатам измерений не самая лучшая: DeltaE с
10.12.2007 Тест монитора BenQ FP93G P: новейшая классика

ственного воспроизведения фильмов. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Теперь посмотрим, какова точность цветопередачи. До калибровки среднее откл
04.12.2007 Тест пяти 22-дюймовых мониторов

254 кд/м2. Уровень черного совпадает с показанным матрицей, установленной в LCD225WXM и составляет 0,29 кд/м2. По результатам измерения цветопередачи Acer показал средний результат: DeltaE = 7,55 до калибровки и 2,77 после калибровки. Есть и D-Sub, и DVI — стандартный для современного монитора набор интерфейсов Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) кали
24.05.2007 Sony DAV-IS10: миниатюрный кинотеатр с DVD-плеером и калибровкой звука

орые «исчезают» после прикосновения. Кинотеатр располагает портом расширения Sony Digital Media Port для подключения опциональных модулей Wi-Fi, Bluetooth или док-станций для Walkman/iPod. Технология калибровки Digital Cinema Auto Calibration (DCAC) автоматически при помощи микрофона настраивает окружающий звук под конфигурацию помещения. «Сегодняшние желания покупателей заключаются в том,

26.04.2007 Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов

Холодный» (8700К) и «User» (6500К). Отклонение цветопередачи от нормы до (слева) и после аппаратной калибровки (справа) На экране при нажатии кнопок со «стрелками» появляется шкала регулировки

21.03.2007 Монитор для профессионала: NEC MultiSync LCD2690WUXi

тым. Однако по прошествии получаса все приходит в норму. Цветопередача «на глаз» отличная. Даже без калибровки градиенты ровные, телесные тона не искажаются. Но при замере калибратором оказывае
07.03.2007 На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов

не стоит обращать на это внимание. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Измеренные значения контраста – 441:1 и яркости – 215 кд/м2 для монитора с матрице
26.02.2007 Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета

воляет менять настройки «вслепую». Калибровка – ключ к успеху Профессионально работать с цветом без калибровки монитора не получится. Даже если на заводе сделать индивидуальный профиль и прилож
30.11.2006 Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2

что может продемонстрировать использованная Acer матрица – после тщательной настройки и аппаратной калибровки цветопередача почти не улучшилась (DeltaE = 2,04). Измеренный контраст 830:1 ниже,
21.01.2003 Система калибровки от Sony обеспечит стабильный цвет

сократить время и материальные затраты при работе с цифровыми изображениями позволит новая система калибровки цвета от Sony Communication Display Systems. Включая в себя 21-дюймовый ЭЛТ-диспле

Публикаций - 525, упоминаний - 567

КИПиА и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 42
Samsung Electronics 11064 40
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 38
Nvidia Corp 4002 38
LG Electronics 3735 29
Sony 6739 28
Intel Corporation 12811 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Apple Inc 13154 21
Xerox - The Haloid Company 1168 21
HP Inc. 5883 20
Microsoft Corporation 25774 15
Huawei 4675 15
Adobe Systems 1597 15
ViewSonic 325 15
Philips 2099 14
Seiko Epson Corporation 908 14
Lenovo Group 2446 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 13
Eizo 28 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Canon 1439 10
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 10
Xiaomi - Сяоми 2231 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Google LLC 12687 8
Ростелеком 10948 7
МегаФон 10742 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Галактика - Корпорация 1545 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 7
Dell EMC 5180 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
TÜV Rheinland Group 181 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
Газпром ПАО 1493 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 4
Геометрия НПО 165 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Газпром трансгаз 157 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Композит 99 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 3
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
BMW Group 482 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Braun GmbH 79 2
Резонанс НПП 407 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 3
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 17 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 29
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Oil & Gas UK - Ассоциация нефтегазовой промышленности Великобритании 1 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 154
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 135
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 121
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 118
Контрастность 3042 113
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 100
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 94
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 87
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 83
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 76
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 71
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 69
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 68
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 66
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 64
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 61
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 60
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 57
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 57
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 56
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 55
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 55
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 55
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 55
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 53
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 51
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 50
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 49
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 49
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 48
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 48
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 47
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 47
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 47
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 44
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 44
Microsoft Windows 16882 34
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 29
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 28
Google Android 15243 26
Pantone Validated 80 24
Pantone Eye One Display - калибратор 25 23
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 23
PassMark MonitorTest 21 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 19
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 18
Nvidia G-Sync 175 17
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 16
Apple iPhone 6 4861 16
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 15
Adobe Photoshop 804 15
Intel Core - Семейство процессоров 1251 14
Acer Predator 224 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Dolby Vision 282 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 13
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 12
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Nvidia Quadro GPU 279 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
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Acer ComfyView 102 9
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Microsoft Office 4170 8
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 8
Apple iPod 1553 8
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Лаптева Марина 114 4
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Европа 24962 37
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 31
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Германия - Федеративная Республика 13220 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 18
США - Калифорния 4828 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Южная Корея - Республика 7051 13
Франция - Французская Республика 8176 13
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 8
Канада 5081 8
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Китай - Тайвань 4245 5
Бельгия - Королевство 1191 4
Африка - Африканский регион 3640 4
Австрия - Вена 261 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Венера - планета Солнечной системы 298 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Япония - Токио 1020 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 64
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 40
Ergonomics - Эргономика 1755 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 32
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 28
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 23
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 21
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Английский язык 7030 13
Физика - Physics - область естествознания 2940 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 9
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 9
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 21
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
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Phys.org 972 4
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
NYT - The New York Times 1099 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Nature 832 2
Space Daily 528 2
Future - Space.com 200 2
The Engineer 79 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
CERN Courier 28 2
Times 661 2
Geophysical Research Letters 31 2
Informa PLC - CommsDesign 23 1
e-inSITE 16 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1295 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Tom’s Hardware 600 1
AnandTech 73 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
DigiTimes - Издание 1331 1
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Berg Insight 19 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
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ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 2
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МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
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Samsung Forum 14 2
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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