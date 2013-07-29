КИПиА Калибровка измерительных приборов Calibration of measuring instruments

Больше года компания Datacolor занималась разработкой новой версии знаменитого приложения SpyderGALLERY для калибровки дисплеев и смартфонов на Android. Наконец, программа стала доступна для бесплатного скачивания в магазине Google Play. Теперь достаточно приобрести любой калибратор серии Spyder4, ск

ПРО США: завершена калибровка сенсора самонаведения кассетного кинетического перехватчика онаведения кассет, в которых реализована новая технология датчика фокальной плоскости ИК-диапазона (infrared focal plane) - их разработку планируется завершить соответственно в июне и июле 2008 года. Калибровка новых сенсоров будет завершена к концу года. В 2009 году начнутся летные испытания одного из сенсоров на борту летающей лаборатории.