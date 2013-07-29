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КИПиА Калибровка измерительных приборов Calibration of measuring instruments
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.07.2013
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Новый уровень калибровки
Больше года компания Datacolor занималась разработкой новой версии знаменитого приложения SpyderGALLERY для калибровки дисплеев и смартфонов на Android. Наконец, программа стала доступна для бесплатного скачивания в магазине Google Play. Теперь достаточно приобрести любой калибратор серии Spyder4, ск
|22.05.2008
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ПРО США: завершена калибровка сенсора самонаведения кассетного кинетического перехватчика
онаведения кассет, в которых реализована новая технология датчика фокальной плоскости ИК-диапазона (infrared focal plane) - их разработку планируется завершить соответственно в июне и июле 2008 года. Калибровка новых сенсоров будет завершена к концу года. В 2009 году начнутся летные испытания одного из сенсоров на борту летающей лаборатории.
|23.12.2007
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Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp
о приходилось видеть – 0.14 кд/м2. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Цветопередача, как и ожидалось, по результатам измерений не самая лучшая: DeltaE с
|10.12.2007
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Тест монитора BenQ FP93G P: новейшая классика
ственного воспроизведения фильмов. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Теперь посмотрим, какова точность цветопередачи. До калибровки среднее откл
|04.12.2007
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Тест пяти 22-дюймовых мониторов
254 кд/м2. Уровень черного совпадает с показанным матрицей, установленной в LCD225WXM и составляет 0,29 кд/м2. По результатам измерения цветопередачи Acer показал средний результат: DeltaE = 7,55 до калибровки и 2,77 после калибровки. Есть и D-Sub, и DVI — стандартный для современного монитора набор интерфейсов Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) кали
|24.05.2007
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Sony DAV-IS10: миниатюрный кинотеатр с DVD-плеером и калибровкой звука
орые «исчезают» после прикосновения. Кинотеатр располагает портом расширения Sony Digital Media Port для подключения опциональных модулей Wi-Fi, Bluetooth или док-станций для Walkman/iPod. Технология калибровки Digital Cinema Auto Calibration (DCAC) автоматически при помощи микрофона настраивает окружающий звук под конфигурацию помещения. «Сегодняшние желания покупателей заключаются в том,
|26.04.2007
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Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов
Холодный» (8700К) и «User» (6500К). Отклонение цветопередачи от нормы до (слева) и после аппаратной калибровки (справа) На экране при нажатии кнопок со «стрелками» появляется шкала регулировки
|21.03.2007
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Монитор для профессионала: NEC MultiSync LCD2690WUXi
тым. Однако по прошествии получаса все приходит в норму. Цветопередача «на глаз» отличная. Даже без калибровки градиенты ровные, телесные тона не искажаются. Но при замере калибратором оказывае
|07.03.2007
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На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов
не стоит обращать на это внимание. Измерение точности отображения цвета до (слева) и после (справа) калибровки Измеренные значения контраста – 441:1 и яркости – 215 кд/м2 для монитора с матрице
|26.02.2007
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Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета
воляет менять настройки «вслепую». Калибровка – ключ к успеху Профессионально работать с цветом без калибровки монитора не получится. Даже если на заводе сделать индивидуальный профиль и прилож
|30.11.2006
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Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2
что может продемонстрировать использованная Acer матрица – после тщательной настройки и аппаратной калибровки цветопередача почти не улучшилась (DeltaE = 2,04). Измеренный контраст 830:1 ниже,
|21.01.2003
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Система калибровки от Sony обеспечит стабильный цвет
сократить время и материальные затраты при работе с цифровыми изображениями позволит новая система калибровки цвета от Sony Communication Display Systems. Включая в себя 21-дюймовый ЭЛТ-диспле
КИПиА и организации, системы, технологии, персоны:
|Бровкин Дмитрий 55 21
|Bernard Foing - Фоинг Бернард 11 6
|Лаптева Марина 114 4
|Путин Владимир 3454 3
|Агарков Алексей 11 3
|Еремеев Владимир 11 3
|Юнусов Руслан 21 3
|Ширшов Павел 76 3
|Васильев Юрий 67 3
|Лезина Евгения 3 2
|Dennis Brian - Деннис Брайан 2 2
|Lin Robert - Лин Роберт 3 2
|Melendez Jorge - Мелендес Джордж 2 2
|Lean Judith - Лиэн Джудит 2 2
|Schuster Bill - Шустер Билл 3 2
|Собянин Сергей 538 2
|Ускова Ольга 174 2
|Федоров Алексей 142 2
|Черкасов Дмитрий 43 2
|Наумов Максим 100 2
|Вирцер Евгений 43 2
|Ефремов Сергей 18 2
|Conan Alexis - Конан Алексис 3 2
|Сергеев Иван 74 2
|Борушевский Денис 37 2
|Рязанов Денис 3 2
|Принцевская Людмила 34 2
|Баранов Павел 4 2
|Овчинский Владислав 230 1
|Зиновьев Алексей 1 1
|Воронков Владимир 3 1
|Чиков Руслан 1 1
|Скобелева Дария 1 1
|Головин Владимир 1 1
|Мельник Евгения 1 1
|Дубинин Алексей 1 1
|Бухвалов Николай 2 1
|Юнусов Игорь 2 1
|Лабутина Жанна 1 1
|Юдина Ольга 9 1
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