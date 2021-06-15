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Nvidia G-Sync
СОБЫТИЯ
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|15.06.2021
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Нужен ли вам монитор с G-Sync
Если вы поклонник динамичных игр или даже киберспортсмен, то вам не обойтись без монитора с высокой частотой обновления. Такие дисплеи нередко поставляются с технологией G-Sync. Но что такое G-Sync, нужна ли она вам, стоит ли переплачивать и есть ли ей альтернатива? Прежде чем перейти к G-Sync, сначала познакомимся с вертикальной синхронизацией V-
|09.04.2021
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В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото
екордную частоту обновления до 360 Гц, сверхбыстрое время отклика матрицы 0,3 мс и поддержку Nvidia G-Sync с потрясающе точной цветопередачей и высокой яркостью изображения. Монитор Predator X2
|30.12.2020
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Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена
режиме разгона). Помимо этого, новинка может похвастаться современной матрицей IPS с широкими углами обзора и качественной цветопередачей, а также поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible. Эргономичная стойка Acer Nitro XV242YP позволяет настраивать положение экрана любым удобным для пользователя способом, включая изменение высоты над столом (до 120 мм), поворо
|20.11.2020
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Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Predator XB323UGP. Цена. Фото
UGP, который отличается качеством изображения и производительностью. Новинка поддерживает разрешение WQHD с частотой обновления экрана до 170 Гц и временем отклика в 0,5 мс, а также технологии Nvidia G-Sync Compatible и VESA Certified DisplayHDR 600. Predator XB323UGP выглядит стильно и агрессивно. Футуристичная «птичья лапа» подставки поддерживает большой 32-дюймовый экран, выполненный по
|28.09.2020
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Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion
а более подробную информацию о Predator X25 — игровом мониторе с частотой 360 Гц, оснащенном Nvidia G-SYNC и новым анализатором задержки рефлекса от Nvidia. Новые графические процессоры Nvidia
|10.08.2020
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OLED телевизоры LG в Winstrike Arena в ЦДМ
Компания LG Electronics (LG) интегрирует свои OLED-телевизоры с поддержкой технологии Nvidia G-Sync во флагманский киберспортивный клуб сети, Winstrike Arena в ЦДМ на Лубянке. Гости арен
|10.07.2020
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Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены
ражения даже в самые напряжённые моменты игрового матча. Обе новинки поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая позволяет синхронизировать частоту обновления видеокарты и монитора, и VESA D
|06.07.2020
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Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS
пикселей). Также новинка поддерживает современные технологии VESA Certified DisplayHDR 400 и NVIDIA G-SYNC, чтобы обеспечить высокую контрастность и плавную смену кадров в играх, а матрица IPS
|09.06.2020
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Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена
в режиме разгона), а также поддержке современных технологий VESA Certified DisplayHDR 400 и NVIDIA G-SYNC новинка обеспечивает великолепное качество изображения с максимальной детализацией, цв
|25.05.2020
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Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена
онтрастностью благодаря технологии VESA Certified DisplayHDRM 400, и плавной сменой кадров с NVIDIA G-SYNC. Поклонники шутеров и спортивных игр по достоинству оценят высокую частоту обновления
|30.03.2020
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Acer начала российские продажи игрового монитора Predator XB253QGP. Цена
ия максимальной детализации и плавной смены кадров Predator XB253QGP поддерживает технологии Nvidia G-SYNC и VESA DisplayHDR 400. Predator XB253QGP— это классический представитель игровых монит
|14.01.2020
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Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync
монитор XG270 с частотой 240 Гц, официально сертифицированный как совместимый с технологией Nvidia G-Sync, предоставляет геймерам превосходные игровые возможности. Все дисплеи, совместимые с т
|14.10.2019
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Acer пополнила линейку XB3 новым игровым монитором Predator XB273KS. Цена. Фото
Acer представила 27-дюймовый игровой монитор Predator XB273KS из линейки XB3. Устройство является обновленной версией 4К-модели XB273K и отличается от предшественника более современным чипом Nvidia G-sync, совместимостью с технологией синхронизации частоты изображения HDMI VRR и десятибитной цветопередачей, а также новой эргономичной стойкой. Как и Predator XB273K, новая модель мож
|11.06.2019
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Samsung представил изогнутый монитор CRG5 с поддержкой 240 Гц G-Sync
объявила о выпуске нового 27-дюймового игрового монитора CRG5 (C27RG5). Новинка обладает передовыми возможностями для гейминга, включая молниеносную частоту обновления 240 Гц и совместимость с NVIDIA G-SYNC – что обеспечивает сочетание беспрецедентного качества изображения и скорости для интенсивного геймплея. 27-дюймовый CRG5 обладает радиусом изгиба 1500R и сверхвысокой частотой обновлени
|21.05.2019
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Nvidia подтвердила совместимость мониторов Aopen серии HС1 с технологией G-sync
, что 27-дюймовые изогнутые игровые мониторы серии HC1 (27HC1R P) от Aopen совместимы с технологией G-sync (G-sync Compatible). Это означает, что мониторы прошли проверку качества и совм
|10.01.2019
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AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены
AOC сообщила о релизе изогнутых мониторов AG273QCG (Nvidia G-SYNC) и AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), представителей третьего поколения линейки AGON. Модернизированная серия поступит в продажу в январе 2019 года. Разработанные для увлеченных геймеров, мо
|10.02.2017
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Asus анонсировала игровой монитор с дисплеем на основе технологии квантовых точек
амическим диапазоном, созданный для любителей игр и профессионалов. Новинка поддерживает технологию G-Sync HDR и является одним из первых мониторов компании с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 то
Nvidia G-Sync и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 8
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
|Reddit 398 1
|Tom’s Hardware 600 1
|GizmoChina 171 1
|The Verge - Издание 619 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
|ITResearch 123 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
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