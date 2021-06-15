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Nvidia G-Sync

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15.06.2021 Нужен ли вам монитор с G-Sync

Если вы поклонник динамичных игр или даже киберспортсмен, то вам не обойтись без монитора с высокой частотой обновления. Такие дисплеи нередко поставляются с технологией G-Sync. Но что такое G-Sync, нужна ли она вам, стоит ли переплачивать и есть ли ей альтернатива? Прежде чем перейти к G-Sync, сначала познакомимся с вертикальной синхронизацией V-
09.04.2021 В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото

екордную частоту обновления до 360 Гц, сверхбыстрое время отклика матрицы 0,3 мс и поддержку Nvidia G-Sync с потрясающе точной цветопередачей и высокой яркостью изображения. Монитор Predator X2
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена

режиме разгона). Помимо этого, новинка может похвастаться современной матрицей IPS с широкими углами обзора и качественной цветопередачей, а также поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible. Эргономичная стойка Acer Nitro XV242YP позволяет настраивать положение экрана любым удобным для пользователя способом, включая изменение высоты над столом (до 120 мм), поворо
20.11.2020 Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Predator XB323UGP. Цена. Фото

UGP, который отличается качеством изображения и производительностью. Новинка поддерживает разрешение WQHD с частотой обновления экрана до 170 Гц и временем отклика в 0,5 мс, а также технологии Nvidia G-Sync Compatible и VESA Certified DisplayHDR 600. Predator XB323UGP выглядит стильно и агрессивно. Футуристичная «птичья лапа» подставки поддерживает большой 32-дюймовый экран, выполненный по

28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion

а более подробную информацию о Predator X25 — игровом мониторе с частотой 360 Гц, оснащенном Nvidia G-SYNC и новым анализатором задержки рефлекса от Nvidia. Новые графические процессоры Nvidia

10.08.2020 OLED телевизоры LG в Winstrike Arena в ЦДМ

Компания LG Electronics (LG) интегрирует свои OLED-телевизоры с поддержкой технологии Nvidia G-Sync во флагманский киберспортивный клуб сети, Winstrike Arena в ЦДМ на Лубянке. Гости арен
10.07.2020 Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены

ражения даже в самые напряжённые моменты игрового матча. Обе новинки поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая позволяет синхронизировать частоту обновления видеокарты и монитора, и VESA D
06.07.2020 Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS

пикселей). Также новинка поддерживает современные технологии VESA Certified DisplayHDR 400 и NVIDIA G-SYNC, чтобы обеспечить высокую контрастность и плавную смену кадров в играх, а матрица IPS

09.06.2020 Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена

в режиме разгона), а также поддержке современных технологий VESA Certified DisplayHDR 400 и NVIDIA G-SYNC новинка обеспечивает великолепное качество изображения с максимальной детализацией, цв
25.05.2020 Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена

онтрастностью благодаря технологии VESA Certified DisplayHDRM 400, и плавной сменой кадров с NVIDIA G-SYNC. Поклонники шутеров и спортивных игр по достоинству оценят высокую частоту обновления

30.03.2020 Acer начала российские продажи игрового монитора Predator XB253QGP. Цена

ия максимальной детализации и плавной смены кадров Predator XB253QGP поддерживает технологии Nvidia G-SYNC и VESA DisplayHDR 400. Predator XB253QGP— это классический представитель игровых монит
14.01.2020 Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync

монитор XG270 с частотой 240 Гц, официально сертифицированный как совместимый с технологией Nvidia G-Sync, предоставляет геймерам превосходные игровые возможности. Все дисплеи, совместимые с т
14.10.2019 Acer пополнила линейку XB3 новым игровым монитором Predator XB273KS. Цена. Фото

Acer представила 27-дюймовый игровой монитор Predator XB273KS из линейки XB3. Устройство является обновленной версией 4К-модели XB273K и отличается от предшественника более современным чипом Nvidia G-sync, совместимостью с технологией синхронизации частоты изображения HDMI VRR и десятибитной цветопередачей, а также новой эргономичной стойкой. Как и Predator XB273K, новая модель мож
11.06.2019 Samsung представил изогнутый монитор CRG5 с поддержкой 240 Гц G-Sync

объявила о выпуске нового 27-дюймового игрового монитора CRG5 (C27RG5). Новинка обладает передовыми возможностями для гейминга, включая молниеносную частоту обновления 240 Гц и совместимость с NVIDIA G-SYNC – что обеспечивает сочетание беспрецедентного качества изображения и скорости для интенсивного геймплея. 27-дюймовый CRG5 обладает радиусом изгиба 1500R и сверхвысокой частотой обновлени
21.05.2019 Nvidia подтвердила совместимость мониторов Aopen серии HС1 с технологией G-sync

, что 27-дюймовые изогнутые игровые мониторы серии HC1 (27HC1R P) от Aopen совместимы с технологией G-sync (G-sync Compatible). Это означает, что мониторы прошли проверку качества и совм
10.01.2019 AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены

AOC сообщила о релизе изогнутых мониторов AG273QCG (Nvidia G-SYNC) и AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), представителей третьего поколения линейки AGON. Модернизированная серия поступит в продажу в январе 2019 года. Разработанные для увлеченных геймеров, мо
10.02.2017 Asus анонсировала игровой монитор с дисплеем на основе технологии квантовых точек

амическим диапазоном, созданный для любителей игр и профессионалов. Новинка поддерживает технологию G-Sync HDR и является одним из первых мониторов компании с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 то

Публикаций - 175, упоминаний - 299

Nvidia G-Sync и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 139
Acer Group - Acer Inc 2776 61
AMD - Advanced Micro Devices 4641 28
HP Inc. 5883 27
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 25
Intel Corporation 12811 24
LG Electronics 3735 22
Digma 251 19
Samsung Electronics 11064 18
Bang&Olufsen - B&O 148 14
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 12
Razer Inc 88 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 9
Dell EMC 5180 9
AOC 113 8
Dell Alienware Corp 149 8
Lenovo Group 2446 8
ViewSonic 325 7
Google LLC 12688 7
Tobii Technology 23 7
Philips 2099 6
Sony 6739 6
Adobe Systems 1597 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 5
TÜV 77 5
Microsoft Corporation 25775 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 4
ГЕРЦ 1 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Apple Inc 13154 4
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 3
Thermaltake 17 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 3
Samsung - Harman - JBL 242 2
Apacer Technology Inc 71 2
Haier Group 230 2
HyperPC - Хайпер ПК 6 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Hyundai Motor Company 436 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Walt Disney Company 647 2
TÜV Rheinland Group 181 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 11 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
BMW Group 482 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Uber 357 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Геометрия НПО 165 1
BMW Designworks Group 15 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 31
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 3
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 151
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 101
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 91
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 90
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 82
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 81
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 81
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 74
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 73
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 73
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 72
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 70
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 69
Контрастность 3042 56
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 50
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 45
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 42
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 41
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 40
DDR - Double data rate 3083 39
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 38
VESA DisplayHDR 105 38
Наушники - Headphones 4478 37
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 35
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 34
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 33
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 33
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 27
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 26
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 457 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 26
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 107 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 25
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 324 25
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 25
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 25
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 25
Вентилятор - Fan 1076 25
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 69
Acer Predator 224 46
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 46
Nvidia GeForce GTX 525 43
Intel Core - Семейство процессоров 1251 34
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 34
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 25
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 21
HP Omen - Omen by HP 56 21
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 65 19
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 19
Apple iPhone 6 4861 18
Intel Core i - Cерия процессоров 534 16
Acer AeroBlade 3D 30 16
Dolby Vision 282 15
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 14
LG OLED - серия телевизоров 98 14
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 13
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 13
Acer ComfyView 102 13
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 13
Digma DM-MONB - Digma DM-MONF - Digma DM-MONG Gaming - Digma Overdrive - Digma Progress - серия мониторов 23 13
Microsoft Windows 10 1938 13
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 12
Asus ROG - Republic of Gamers 32 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 11
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 11
Nvidia SLI 164 11
Acer CoolBoost 21 10
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 10
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 10
Microsoft Windows 16882 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 9
Acer Predator X - Серия мониторов 17 9
Acer PredatorSense 24 9
Acer Low Dimming 83 9
Google Android 15243 9
Microsoft Windows Hello 210 8
Google Android TV 381 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 5
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 2
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Господынько Андрей 3 1
Пикинер Константин 3 1
Чайка Владимир 29 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Фролов Александр 40 1
Зинченко Екатерина 4 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Соловьева Мария 7 1
Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 3 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 4 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 3 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
Покровский Алексей 5 1
Rejhon Mark - Рейхон Марк 1 1
Синьков Кирилл 73 1
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Sanghani Kaustubh - Сангхани Каустубх 1 1
Робакидзе Юлия 1 1
Субботина Екатерина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 94
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Европа 24964 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Германия - Берлин 732 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Америка - Американский регион 2206 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Куба - Республика 417 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
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Африка - Африканский регион 3641 1
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Нидерланды 3746 1
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США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Польша - Катовице 8 1
Нидерланды - Утрехт 15 1
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Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
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Fashion industry - Индустрия моды 364 1
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Reddit 398 1
Tom’s Hardware 600 1
GizmoChina 171 1
The Verge - Издание 619 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ITResearch 123 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
Red Dot Design Award 57 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Intel Extreme Masters 1 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
iF Design Awards 26 1
ИгроМир 125 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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