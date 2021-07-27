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Nvidia G-Sync
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 158
Nvidia G-Sync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nvidia Corp 2024 83
|Acer Group 1363 45
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 16
|Intel Corporation 4180 16
|HP Inc. 2914 16
|AMD - Advanced Micro Devices 1672 15
|LG Electronics 1853 13
|Samsung Electronics 5677 10
|Razer 45 8
|Lenovo Group 1637 7
|Bang&Olufsen 82 7
|Dell EMC 2405 6
|Sony 2378 5
|Microsoft Corporation 11095 5
|Tobii Technology 14 5
|MSI - Micro-Star International 276 4
|Viewsonic 129 4
|AOC 67 3
|Adobe Systems 808 2
|TÜV 16 2
|Apacer Technology Inc 13 2
|Ситилинк - Citilink 190 2
|Qisda BenQ 81 2
|Philips 719 2
|Fortnite 47 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
|Blizzard Entertainment 213 1
|Dell Technologies 133 1
|Pimax 4 1
|Royole 3 1
|LG Home Entertainment 8 1
|Blur Busters 1 1
|Twitter 2204 1
|Thermaltake 7 1
|HyperPC 2 1
|Omron 22 1
|Riot Games 6 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
|Sennheiser 33 1
|Huawei 2730 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 8
|The Verge - Издание 448 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762908, в очереди разбора - 666596.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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