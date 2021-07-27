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Nvidia G-Sync


27.07.2021 Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G9 на базе технологии Mini LED 1
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 1
02.06.2021 ViewSonic представляет новые игровые мониторы серии ELITE с технологией NVIDIA Reflex 4
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 2
20.05.2021 HP представила новый игровой бренд и обновленное портфолио геймерских решений. Цены 1
12.05.2021 Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы 1
09.04.2021 В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото 2
24.02.2021 Acer представила игровой монитор Predator XB323UGX. Цена. Фото 1
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена 2
20.11.2020 Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Predator XB323UGP. Цена. Фото 2
23.10.2020 Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото 3
02.10.2020 Acer — надежные предложения для малого и среднего бизнеса 1
01.10.2020 Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса 1
28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion 2
16.09.2020 Lenovo привезла в Россию особые профессиональные ноутбуки. Цена 1
10.08.2020 OLED телевизоры LG в Winstrike Arena в ЦДМ 2
10.07.2020 Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены 2
06.07.2020 Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS 1
09.06.2020 LG начинает продажи мониторов Electronics Ultra в России 3
09.06.2020 Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена 2
29.05.2020 LG представила новый 48-дюймовый OLED-телевизор с разрешением 4K. Фото 1
25.05.2020 Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена 2
03.04.2020 Acer представила обновленные игровые ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5 1
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 1
30.03.2020 Acer начала российские продажи игрового монитора Predator XB253QGP. Цена 2
12.03.2020 LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров 1
28.02.2020 Acer представила новые мониторы Predator 1
21.01.2020 LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры 1
14.01.2020 Acer представила три игровых монитора Predator с диагональю экрана до 55 дюймов 2
14.01.2020 Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync 2
10.01.2020 Таинственная компания создала монструозный ноутбук с семью полноразмерными экранами. Фото 1
10.01.2020 LG Electronics и Gambit Esports объявили о начале партнерства 1
10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G 1
30.12.2019 Acer представила в России игровой монитор Predator CG7. Цена 1
25.12.2019 Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM 2
03.12.2019 В России стартовали продажи игрового монитора LG Ultragear 34GL750. Цена 2
28.11.2019 Acer представила в России механизированное геймерское кресло Predator Thronos. Цена 3
18.11.2019 ViewSonic представила новые игровые мониторы серии Elite 2
13.11.2019 Acer представила новый профессиональный монитор ConceptD CP3. Цена. Фото 1
14.10.2019 Acer пополнила линейку XB3 новым игровым монитором Predator XB273KS. Цена. Фото 2

Публикаций - 96, упоминаний - 158

Nvidia G-Sync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2024 83
Acer Group 1363 45
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 16
Intel Corporation 4180 16
HP Inc. 2914 16
AMD - Advanced Micro Devices 1672 15
LG Electronics 1853 13
Samsung Electronics 5677 10
Razer 45 8
Lenovo Group 1637 7
Bang&Olufsen 82 7
Dell EMC 2405 6
Sony 2378 5
Microsoft Corporation 11095 5
Tobii Technology 14 5
MSI - Micro-Star International 276 4
Viewsonic 129 4
AOC 67 3
Adobe Systems 808 2
TÜV 16 2
Apacer Technology Inc 13 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Qisda BenQ 81 2
Philips 719 2
Fortnite 47 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Blizzard Entertainment 213 1
Dell Technologies 133 1
Pimax 4 1
Royole 3 1
LG Home Entertainment 8 1
Blur Busters 1 1
Twitter 2204 1
Thermaltake 7 1
HyperPC 2 1
Omron 22 1
Riot Games 6 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Sennheiser 33 1
Huawei 2730 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 3
The Walt Disney Company 167 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
Uber Technologies 258 1
Gambit Esports 6 1
BMW 250 1
TÜV Rheinland Group 63 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Uber 257 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 103 5
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 50
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 48
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 47
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 36
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 34
DDR - Double data rate 1069 26
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 22
VESA DisplayHDR 50 22
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 21
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 18
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 16
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 15
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 15
USB Type-C - USB-C 901 13
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 12
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 39 10
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 10
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 10
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 337 9
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 212 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 7
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 436 7
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 7
Dolby Vision 79 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 6
Dolby Atmos 144 5
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 5
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 156 5
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 14 5
VESA Adaptive Sync 12 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 488 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 4
VRR - Variable refresh rates - Переменная частота обновления экрана 11 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
Nvidia GeForce GTX 2067 87
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 28
Acer Predator 60 27
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 26
Intel Core - Семейство процессоров 863 25
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 18
AMD Radeon FreeSync 84 14
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 14
Microsoft Windows 10 6645 12
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 81 11
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 18 11
Acer Predator XB - Серия мониторов 11 11
Acer AeroBlade 3D 17 10
Acer ComfyView 34 10
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 11 10
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 37 10
Acer PredatorSense 17 9
Asus ROG Zephyrus - Ноутбук 23 9
Acer CoolBoost 17 9
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 49 9
Asus ROG - Republic of Gamers 20 9
Nvidia SLI 53 8
HP OMEN X Emperium 11 7
Acer Predator X - Серия мониторов 14 7
Acer Low Dimming 23 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 7
HP Omen - Серия ноутбков 22 7
Pantone Validated 46 7
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 7
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 322 6
Intel Core i - Cерия процессоров 352 6
Acer Nitro - Серия ноутбуков 35 6
Microsoft Windows Hello 170 6
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 15 5
LG OLED - серия телевизоров 19 5
Acer Predator Orion - серия игровых ПК 13 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 5
Acer VisionCare 13 5
Dell Alienware 69 5
Corning Gorilla Glass 496 5
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Lin James - Лин Джеймс 14 2
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 2
Соловьева Мария 4 1
Rejhon Mark - Рейхон Марк 1 1
Покровский Алексей 5 1
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 2 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 3 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Walker Chris - Уокер Крис 6 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Зинченко Екатерина 4 1
Фролов Александр 26 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Чайка Владимир 27 1
Пикинер Константин 2 1
Господынько Андрей 3 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Северная Америка 1413 4
Европа 3759 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 50 1
Луна 61 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Германия - Берлин 357 1
Нидерланды 975 1
Ближний Восток 1473 1
Африка 1489 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 5
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 8
The Verge - Издание 448 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
Red Dot Design Award 21 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 1
Intel Extreme Masters 1 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
iF Design Awards 7 1
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