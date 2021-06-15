Нужен ли вам монитор с G-Sync Если вы поклонник динамичных игр или даже киберспортсмен, то вам не обойтись без монитора с высокой частотой обновления. Такие дисплеи нередко поставляются с технологией G-Sync. Но что такое G-Sync, нужна ли она вам, стоит ли переплачивать и есть ли ей альтернатива? Прежде чем перейти к G-Sync, сначала познакомимся с вертикальной синхронизацией V-

В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото екордную частоту обновления до 360 Гц, сверхбыстрое время отклика матрицы 0,3 мс и поддержку Nvidia G-Sync с потрясающе точной цветопередачей и высокой яркостью изображения. Монитор Predator X2

Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена режиме разгона). Помимо этого, новинка может похвастаться современной матрицей IPS с широкими углами обзора и качественной цветопередачей, а также поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible. Эргономичная стойка Acer Nitro XV242YP позволяет настраивать положение экрана любым удобным для пользователя способом, включая изменение высоты над столом (до 120 мм), поворо

Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Predator XB323UGP. Цена. Фото UGP, который отличается качеством изображения и производительностью. Новинка поддерживает разрешение WQHD с частотой обновления экрана до 170 Гц и временем отклика в 0,5 мс, а также технологии Nvidia G-Sync Compatible и VESA Certified DisplayHDR 600. Predator XB323UGP выглядит стильно и агрессивно. Футуристичная «птичья лапа» подставки поддерживает большой 32-дюймовый экран, выполненный по

Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion а более подробную информацию о Predator X25 — игровом мониторе с частотой 360 Гц, оснащенном Nvidia G-SYNC и новым анализатором задержки рефлекса от Nvidia. Новые графические процессоры Nvidia

OLED телевизоры LG в Winstrike Arena в ЦДМ Компания LG Electronics (LG) интегрирует свои OLED-телевизоры с поддержкой технологии Nvidia G-Sync во флагманский киберспортивный клуб сети, Winstrike Arena в ЦДМ на Лубянке. Гости арен

Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены ражения даже в самые напряжённые моменты игрового матча. Обе новинки поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая позволяет синхронизировать частоту обновления видеокарты и монитора, и VESA D

Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS пикселей). Также новинка поддерживает современные технологии VESA Certified DisplayHDR 400 и NVIDIA G-SYNC, чтобы обеспечить высокую контрастность и плавную смену кадров в играх, а матрица IPS

Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена в режиме разгона), а также поддержке современных технологий VESA Certified DisplayHDR 400 и NVIDIA G-SYNC новинка обеспечивает великолепное качество изображения с максимальной детализацией, цв

Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена онтрастностью благодаря технологии VESA Certified DisplayHDRM 400, и плавной сменой кадров с NVIDIA G-SYNC. Поклонники шутеров и спортивных игр по достоинству оценят высокую частоту обновления

Acer начала российские продажи игрового монитора Predator XB253QGP. Цена ия максимальной детализации и плавной смены кадров Predator XB253QGP поддерживает технологии Nvidia G-SYNC и VESA DisplayHDR 400. Predator XB253QGP— это классический представитель игровых монит

Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync монитор XG270 с частотой 240 Гц, официально сертифицированный как совместимый с технологией Nvidia G-Sync, предоставляет геймерам превосходные игровые возможности. Все дисплеи, совместимые с т

Acer пополнила линейку XB3 новым игровым монитором Predator XB273KS. Цена. Фото Acer представила 27-дюймовый игровой монитор Predator XB273KS из линейки XB3. Устройство является обновленной версией 4К-модели XB273K и отличается от предшественника более современным чипом Nvidia G-sync, совместимостью с технологией синхронизации частоты изображения HDMI VRR и десятибитной цветопередачей, а также новой эргономичной стойкой. Как и Predator XB273K, новая модель мож

Samsung представил изогнутый монитор CRG5 с поддержкой 240 Гц G-Sync объявила о выпуске нового 27-дюймового игрового монитора CRG5 (C27RG5). Новинка обладает передовыми возможностями для гейминга, включая молниеносную частоту обновления 240 Гц и совместимость с NVIDIA G-SYNC – что обеспечивает сочетание беспрецедентного качества изображения и скорости для интенсивного геймплея. 27-дюймовый CRG5 обладает радиусом изгиба 1500R и сверхвысокой частотой обновлени

Nvidia подтвердила совместимость мониторов Aopen серии HС1 с технологией G-sync , что 27-дюймовые изогнутые игровые мониторы серии HC1 (27HC1R P) от Aopen совместимы с технологией G-sync (G-sync Compatible). Это означает, что мониторы прошли проверку качества и совм

AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены AOC сообщила о релизе изогнутых мониторов AG273QCG (Nvidia G-SYNC) и AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), представителей третьего поколения линейки AGON. Модернизированная серия поступит в продажу в январе 2019 года. Разработанные для увлеченных геймеров, мо