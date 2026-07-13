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VESA DisplayHDR

VESA DisplayHDR

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.07.2026 «Ситилинк» открыл продажи мощного игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition 1
09.07.2026 Игровой WOLED-монитор Gigabyte GO27Q24G с QHD-разрешением и частотой 240 Гц поступил в продажу 1
18.06.2026 Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM 1
25.05.2026 На российском рынке дебютировал Acer ProCreator PE320QXT 1
22.05.2026 Gigabyte представляет игровой ноутбук Aorus Master 16 2026 для ресурсоемких ИИ-задач и полного погружения в игры 1
22.04.2026 Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России 2
06.03.2026 На российском рынке доступен монитор Acer Predator X32X2 — флагман с 4K QD-OLED и частотой 240 Гц 2
19.12.2025 В России появился монитор с сенсорным экраном Acer ProCreator PE270XT 1
10.10.2025 В «Ситилинке» появился новый монитор Xiaomi Monitor G24i 2026 1
27.08.2025 Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений 1
24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном 1
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом 1
29.11.2024 Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision 1
15.11.2024 В России начались продажи игрового OLED-монитора Acer Predator X32X 2
14.11.2024 В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V 2
18.10.2024 Монитор Nitro XV272UF3 на IPS-матрице вышел в России 2
23.08.2024 Predator X27U на OLED-матрице задает новые стандарты для современного игрового монитора 1
22.08.2024 Predator X45: самый большой геймерский OLED-монитор с изогнутым экраном 1
19.08.2024 В России поступил в продажу игровой OLED-монитор Predator X39 2
19.07.2024 Новый игровой 4К-монитор Predator X32QFS MiniLED с 1152 зонами подсветки 1
21.06.2024 Начались продажи Honor MagicBook Pro 16 — рабочей станции на базе ИИ 2
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
05.09.2022 Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM 2
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1
02.02.2022 В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED 1
17.01.2022 ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED 4
14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию 2
12.01.2022 Ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CRS уже в России 2
06.12.2021 Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M 2
12.11.2021 Acer представит игровой монитор Nitro EI491CRS на российском рынке 2
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 2
29.09.2021 Acer представила в России новый 31,5-дюймовый игровой монитор ED322QP 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 2
14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X 3
30.08.2021 Acer представила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP 2
17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV 1

Публикаций - 105, упоминаний - 179

VESA DisplayHDR и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 52
Nvidia Corp 4002 48
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
Intel Corporation 12811 12
LG Electronics 3735 11
Adobe Systems 1597 10
Philips 2099 9
Lenovo Group 2446 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
HP Inc. 5883 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
ViewSonic 325 6
Samsung Electronics 11064 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 5
AOC 113 5
TPV MMD 45 5
TÜV 77 5
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 4
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 4
Bang&Olufsen - B&O 148 3
Dell Alienware Corp 149 3
Dell EMC 5180 3
Huawei 4676 3
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 2
Acer Display Technology Inc 11 2
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 2
Microsoft Corporation 25775 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 2
Razer Inc 88 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Trend Micro 651 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
Samsung - Harman - JBL 242 1
TÜV Rheinland Group 181 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
LEGO 260 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Uber 357 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
101Hotels.com 456 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 84
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 69
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 66
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 62
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 60
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 59
Контрастность 3042 57
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 57
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 55
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 53
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 41
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 40
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 39
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 38
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 324 34
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 30
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 28
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 27
Наушники - Headphones 4478 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 22
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 20
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 20
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 68 19
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 19
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 17
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 16
USB Type-A - USB-A 697 16
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 284 16
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 15
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 15
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 83 14
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 14
Освещение - яркость источника света 742 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 50
Nvidia G-Sync 175 38
Acer Predator 224 29
Acer ComfyView 102 28
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 28
Acer Low Dimming 83 26
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 24
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 24
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 22
Acer Display Widget 40 21
Acer VisionCare 84 17
Apple iPhone 6 4861 16
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 15
Acer Flickerless 79 13
Intel Core - Семейство процессоров 1251 12
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 12
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 10
Dolby Vision 282 10
Pantone Validated 80 10
Nvidia G-Sync Ultimate 10 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 8
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 8
Acer ConceptD 34 7
Nvidia GeForce GTX 525 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 6
Acer Predator X - Серия мониторов 17 6
Nvidia Quadro GPU 279 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 6
AOC AGON AG - Серия мониторов 11 5
Acer Agile-Splendor IPS 7 5
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 5
Microsoft Windows 16882 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 4
Chien Victor - Виктор Чиен 5 2
Зинченко Екатерина 4 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Colbert Philip - Колберт Филип 1 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 1
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 58
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Европа 24964 5
Германия - Берлин 732 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Великобритания - Лондон 2432 1
США - Калифорния 4829 1
Япония - Токио 1020 1
Китай - Шанхай 833 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Китай - Шаньдун - Циндао 24 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Польша - Катовице 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Индия - Bharat 5869 1
Америка - Американский регион 2206 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 15
Ergonomics - Эргономика 1755 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Литий - Lithium - химический элемент 663 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 37 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Английский язык 7030 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
Red Dot Design Award 57 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Intel Extreme Masters 1 1
iF Design Awards 26 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Adobe MAX 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
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