Huawei анонсирует серию мониторов MateView

Huawei Consumer Business Group (BG) на глобальной презентации анонсировала запуск линейки мониторов Huawei MateView Series, включающей модели Huawei MateView и Huawei MateView GT. Это не только первая линейка мониторов, добавленная в продуктовое портфолио Huawei Consumer BG, но и расширение линейки Huawei Mate, которая отличается передовыми технологиями, высокой надежностью и качеством.

Huawei MateView – это первый флагманский монитор компании, который обладает минималистичным и элегантным дизайном, беспроводной проекцией Wireless Real Colour Monitor и имеет обширный набор интеллектуальных функций.

Huawei MateView – это монитор профессионального класса с 28,2-дюймовым экраном, соотношением сторон 3:2, разрешением 3840 × 2560 точек и полезной площадью 94% . Каждый монитор серии проходит профессиональную калибровку в заводских условиях, что обеспечивает точность цветопередачи ΔE <1 в режиме sRGB и ΔE <2 в режиме DCI-P3. Монитор Huawei MateView имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, поэтому пользователи смогут увидеть мельчайшие детали даже в самых темных сценах. Также монитор воспроизводит 98% цветового пространства DCI-P3 и 100% пространства sRGB.

Huawei MateView

Как и многие ноутбуки семейства Huawei MateBook, монитор MateView обладает сертификатами TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free , подтверждающими способность эффективно отфильтровывать вредное для глаз излучение и снижать утомляемость зрения, вызванную мерцанием экрана.

Huawei MateView поддерживает не только проводное подключение, но также позволяет пользователям подключать смартфоны, ноутбуки и ПК к монитору беспроводным способом. Функция OneHop Projection выводит проекцию экрана смартфона на монитор, а также отображает экран смартфона в режиме рабочего стола .

На задней панели монитора расположен универсальный набор интерфейсов: по два порта USB Type-C и USB Type-A, а также порты HDMI, Mini DisplayPort и 3,5-мм разъем для наушников и микрофона.

Мышь и клавиатура, сопряженные с Huawei MateView, могут использоваться для ввода и навигации на ноутбуках и смартфонах, что обеспечивает гибкость работы без необходимости переподключения между периферийными устройствами. Все, что требуется сделать, это подключить новое устройство к Huawei MateView через порт USB Type-C.

Huawei MateView имеет первое в мире встроенное крепление с регулировкой высоты. Экран и подставка соединены между собой надежной поворотной петлей, что позволяет регулировать высоту и наклон экрана по своему усмотрению.

Huawei MateView оснащен Huawei Smart Bar, сенсорный интерфейс которого позволяет с помощью жестов управлять функциями и настройками монитора, например, такими как выбор и переключение между источниками сигнала.

Два мощных направленных вперед динамика встроены в стойку и обеспечивают чистое звучание с минимальными потерями качества. Два микрофона поддерживают алгоритмы подавления шума и улавливают звуки от источников, расположенных на расстоянии до четырех метров . Владельцы Huawei MateView могут быть уверены, что их всегда услышат при вызовах.

Монитор Huawei MateView GT оснащен изогнутым ультрашироким экраном с поддержкой частоты обновления 165 Гц, а также инновационным встроенным саундбаром.

Huawei MateView GT – это первый монитор Huawei с изогнутым экраном, который имеет пропорции 21:9 и оснащен 34-дюймовой панелью с разрешением 3440 x 1440 точек. Он создан для достижения максимальной производительности в играх и получения эффекта полного погружения при любых компьютерных развлечениях.

Huawei MateView GT

В области цветопередачи Huawei MateView GT предлагает игрокам и видеоредакторам высокую точность, поскольку поддерживает работу в цветовом пространстве DCI-P3. Панель каждого монитора проходит профессиональную калибровку для достижения показателя отклонения цветопередачи ΔE <2. Кроме того, Huawei MateView GT поддерживает пиковую яркость 350 нит, контрастность 4000:1, а также технологию HDR 10 для более реалистичного отображения визуального контента.

Благодаря поддержке частоты 165 Гц, Huawei MateView GT не только обеспечивает плавность и чистоту картинки, но и снижает вредное воздействие на зрение. Для игровых сценариев Huawei MateView GT предлагает функцию Dark Field Control. Регулируя яркость экрана в темных и пересвеченных сценах, она помогает игрокам быстро обнаруживать противников. Кроме того, в монитор встроена функция Crosshairs, специально разработанная для FPS-зависимых игр. Даже когда игровой прицел выключен, Huawei MateView GT обеспечит игроков перекрестием для легкого прицеливания и стрельбы.

Huawei MateView GT обеспечивает высокую производительность и в играх, и других видах развлечений. Под его нижней рамкой расположен пятипозиционный джойстик. Монитор также прошел сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light и поддерживает режим DC dimming, а значит, он эффективно подавляет синюю составляющую подсветки и мерцание, которые могут быть вредны для зрения.

SoundBar в Huawei MateView GT совмещает в себе акустическую систему и опору. Два встроенных динамика поддерживают звуковой формат Stereo 2.0, поэтому как в играх, так и при просмотре видео, пользователи смогут получить объемное звучание. Сенсорная панель с RGB-подсветкой не только предлагает настраиваемые световые эффекты, но также позволяет отрегулировать громкость звучания.

Возможности Huawei MateView GT расширяет набор интерфейсов, включающий 3,5-мм разъем для наушников и микрофона, два дисплейных порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.4, порт USB Type-C для подзарядки и полнофункциональный порт USB Type-C, что уникально для данного класса устройств. Данный набор портов покрывает большинство потребностей пользователей при подключении внешних устройств.

Доступность мониторов Huawei MateView и Huawei MateView GT зависит от региона.