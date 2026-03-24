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Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows? Технические характеристики Модель HUAWEI MateBook X Pro 2024 Экран 14,2 дюйма, Flexible OLED, 3:2, 3120х2080 пикс., 264 ppi, до 1000 к

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Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый После обновления 2024 года, помимо уже имеющихся конфигураций MateBook D 16 на старших процессорах Core i9-13900H и Core i7-13700H, в линейке появились мод

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В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook На складе Merlion в наличии 15,6-дюймовый ноутбук Huawei MateBook B3-510 и три 14-дюймовые модели B3-410, B3-420, B5-430. Все они базируются на высоко

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Huawei представляет первый 16-дюймовый премиальный ноутбук MateBook 16 i Consumer Business Group (BG) объявляет о пополнении линейки ноутбуков и представляет новый Huawei MateBook 16 в России. Ноутбук оснащен безрамочным 2,5K-экраном с диагональю 16 дюймов со встр

Ноутбуки Huawei MateBook D 14 на базе AMD поступают в продажу в России Huawei Consumer Business Group объявляет о старте продаж в России обновленных ноутбуков Huawei MateBook D 14, оснащенных процессорами нового поколения AMD Ryzen 5 5500U, безрамочным

Huawei объявила о начале продаж в России премиальных ноутбуков Matebook 14s Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России ноутбуков Huawei Matebook 14s, оснащённых сенсорными 2,5K-экранами Huawei FullView, процессорами 11 поколения

Huawei представляет Huawei MateBook 14 на базе процессора AMD Huawei Consumer Business Group (BG) представляет в России обновленный Huawei MateBook 14 с процессором AMD Ryzen 5 5500U. Ноутбук получил тонкий металлический корпус, фир

Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России Huawei Consumer Business Group (BG) впервые представляет в России ноутбук Huawei MateBook 14 и обновленную версию Huawei MateBook X Pro 2021. Обе модели получили проце

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Ноутбуки Huawei MateBook D 16 поступают в продажу в России. Цены Huawei объявляет о завершении предзаказа Huawei MateBook D 16. В России он достиг максимального рекорда, превысив показатели предзказа серии

Huawei представила на российском рынке ноутбук Matebook D 16. Цена. Фото Huawei Consumer Business Group (BG) объявила о пополнении линейки ноутбуков в России. Новый Huawei Matebook D 16 получил яркий 16,1-дюймовый экран со встроенными функциями защиты зрения, проце

Huawei представила ноутбук Huawei MateBook X в России. Цена Business Group представляет на российском рынке самый лёгкий во флагманской линейке ноутбук Huawei MateBook X. Новый ноутбук предлагает пользователям улучшенную портативность, сенсорный экран

Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. Цены Huawei Consumer Business Group представила в России обновлённые ноутбуки Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15, получившие процессоры нового поколения, построенные на

Huawei представила обновленный ноутбук Huawei MateBook X Huawei Consumer Business Group представила обновлённый флагманский ноутбук Huawei MateBook X. Новинка получила процессор Intel Core 10 поколения, безрамочный сенсорный 3К-экра

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Huawei представила в России новую версию ноутбука Huawei MateBook X Pro. Цена Huawei представила российским покупателям новую версию ноутбука MateBook X Pro в изумрудно-зеленом оттенке. Флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro

Huawei представила в России ноутбуки MateBook D с новыми процессорами. Цены Huawei представила на российском рынке обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15, получившие процессоры нового поколения – AMD Ryzen 7 (<

Huawei начала российские продажи ноутбуков MateBook 13 и MateBook X Pro. Цены Huawei объявляет о старте продаж обновленных ноутбуков Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook X Pro в России. Новинки получили экраны с высоким разреш

Huawei представила в России обновленные ноутбуки MateBook X Pro и MateBook 13. Цены Huawei объявила о старте предзаказа обновлённых ноутбуков Huawei MateBook X Pro и Huawei MateBook 13 на российском рынке. Устройства получили экран с в

Huawei представила серию ультралегких ноутбуков Matebook D 14 и D 15. Цены. Фото Huawei Consumer Business Group объявила о запуске новой серии ультралегких ноутбуков Huawei Matebook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма. В новых устройствах реализована функция рас

Huawei начала продажи своих первых ноутбуков не на Windows. Цена Ноутбуки с «китайским» Linux Компания Huawei повторно запустила продажи ноутбуков серии MateBook без предустановленной ОС Windows 10. Первая попытка была сделана в середине сентября

Huawei начинает российские продажи ноутбука MateBook D. Цены Huawei представила ноутбуки MateBook D c диагональю экрана 15,6 дюйма. В России устройства будут представлены в двух верс

Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux. Выбор версии Linux компания сделала в пользу не самого распространенного д

Huawei представил новую версию ноутбука MateBook 13 в России. Цена Huawei объявил о запуске новой модификации ноутбука MateBook 13, получившей встроенный накопитель удвоенного объема 512 ГБ и дискретную видеокарт

Обзор ноутбука Huawei MateBook X Pro гает потребителям полноценный ультрабук на базе операционной системы Windows 10. Причём сегодняшний MateBook — не первый ноутбук от Huawei. Компания поднаторела в этой сфере за пару лет и оцени

В Россию приходит Huawei MateBook X Pro В России начинаются продажи ультрабука Huawei MateBook X Pro. Новый лэптоп Huawei оснащен сенсорным дисплеем на матрице LTPS с диаго

Huawei представила ноутбук MateBook X Pro в России. Цена Huawei объявила о начале продаж в России портативного ноутбука Huawei MateBook X Pro. Ноутбук оснащен сенсорным 3K FullView экраном с диагональю 13,9 дюйма,

Huawei MateBook: был один, а стало - три Линейку ноутбуков Huawei MateBook расширяют три модели: MateBook X, MateBook E и MateBook D. Прод

Huawei представила новинки серии MateBook Компания Huawei представила три новых устройства линейки MateBook — Huawei MateBook X, Huawei MateBook E и Huawei MateBook D. Ори

Обзор Huawei Matebook: очень тонкий планшет на Windows 10 хорошо знаем по смартфонам, планшетам и фаблетам. Планшет на Windows с лаконичным названием Huawei Matebook был анонсирован зимой этого года на MWC (Mobile World Congress, Барселона, Испания)