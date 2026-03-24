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Huawei MateBook серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
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|24.03.2026
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«М.Видео» объявила о старте продаж Huawei MateBook GT 14
ии и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Модель оснащена OLED-дисплеем с широким цветовым охватом, систему охлаждения
|18.03.2026
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«М.видео» объявляет о старте предзаказа на Huawei MateBook GT 14
«М.видео» объявляет о начале предзаказа на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei MateBook GT 14
|17.03.2026
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«М.Видео» объявила о старте предзаказа на Huawei MateBook GT 14
розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, объявила о начале предзаказа на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Флагманская модель ориентирована на пользователей с высокими требованиями к п
|02.08.2024
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Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном
× 14,5 мм; 1,31 кг Цена От 89 999 рублей Дизайн и эргономика У нас на тесте оказалась версия HUAWEI MateBook 14 2024 в нетипичной для рынка зеленой расцветке. Такое решение действительно выгляд
|30.07.2024
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Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?
Технические характеристики Модель HUAWEI MateBook X Pro 2024 Экран 14,2 дюйма, Flexible OLED, 3:2, 3120х2080 пикс., 264 ppi, до 1000 к
|06.06.2024
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на ноутбук Huawei MateBook X Pro
ной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на ноутбуки Huawei MateBook X Pro с 6 июня 2024 г.. Модель оснащена корпусом весом 980 грамм, гибким OLED
|17.04.2024
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Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый
После обновления 2024 года, помимо уже имеющихся конфигураций MateBook D 16 на старших процессорах Core i9-13900H и Core i7-13700H, в линейке появились мод
|20.07.2023
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Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном
екательной цене, все равно является желанным продуктом, вызывающим живой интерес. С новинкой Huawei MateBook D 14 знакомится сегодня редакция ZOOM.CNews. Экстерьер Корпус Huawei MateBook
|24.06.2022
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В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook
На складе Merlion в наличии 15,6-дюймовый ноутбук Huawei MateBook B3-510 и три 14-дюймовые модели B3-410, B3-420, B5-430. Все они базируются на высоко
|24.02.2022
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Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России
er Business Group (BG) объявляет о завершении предварительного заказа на премиальный ноутбук Huawei MateBook 16. С 25 февраля 2022 г. ноутбуки поступят в открытую продажу в официальные магазины
|07.02.2022
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Huawei представляет первый 16-дюймовый премиальный ноутбук MateBook 16
i Consumer Business Group (BG) объявляет о пополнении линейки ноутбуков и представляет новый Huawei MateBook 16 в России. Ноутбук оснащен безрамочным 2,5K-экраном с диагональю 16 дюймов со встр
|26.11.2021
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Ноутбуки Huawei MateBook D 14 на базе AMD поступают в продажу в России
Huawei Consumer Business Group объявляет о старте продаж в России обновленных ноутбуков Huawei MateBook D 14, оснащенных процессорами нового поколения AMD Ryzen 5 5500U, безрамочным
|12.11.2021
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Huawei объявила о начале продаж в России премиальных ноутбуков Matebook 14s
Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России ноутбуков Huawei Matebook 14s, оснащённых сенсорными 2,5K-экранами Huawei FullView, процессорами 11 поколения
|09.11.2021
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Huawei представляет Huawei MateBook 14 на базе процессора AMD
Huawei Consumer Business Group (BG) представляет в России обновленный Huawei MateBook 14 с процессором AMD Ryzen 5 5500U. Ноутбук получил тонкий металлический корпус, фир
|25.05.2021
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Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России
Huawei Consumer Business Group (BG) впервые представляет в России ноутбук Huawei MateBook 14 и обновленную версию Huawei MateBook X Pro 2021. Обе модели получили проце
|28.04.2021
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Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены
Huawei Consumer Business Group представляет в России обновлённые ноутбуки Huawei MateBook D 15 и Huawei MateBook D 14 в трёх различных комплектациях, получившие мощные
|30.03.2021
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Ноутбуки Huawei MateBook D 16 поступают в продажу в России. Цены
Huawei объявляет о завершении предзаказа Huawei MateBook D 16. В России он достиг максимального рекорда, превысив показатели предзказа серии
|09.03.2021
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Huawei представила на российском рынке ноутбук Matebook D 16. Цена. Фото
Huawei Consumer Business Group (BG) объявила о пополнении линейки ноутбуков в России. Новый Huawei Matebook D 16 получил яркий 16,1-дюймовый экран со встроенными функциями защиты зрения, проце
|12.10.2020
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Huawei представила ноутбук Huawei MateBook X в России. Цена
Business Group представляет на российском рынке самый лёгкий во флагманской линейке ноутбук Huawei MateBook X. Новый ноутбук предлагает пользователям улучшенную портативность, сенсорный экран
|14.09.2020
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Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. Цены
Huawei Consumer Business Group представила в России обновлённые ноутбуки Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15, получившие процессоры нового поколения, построенные на
|10.09.2020
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Huawei представила обновленный ноутбук Huawei MateBook X
Huawei Consumer Business Group представила обновлённый флагманский ноутбук Huawei MateBook X. Новинка получила процессор Intel Core 10 поколения, безрамочный сенсорный 3К-экра
|04.06.2020
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Huawei представила в России ноутбук MateBook 13 на процессоре AMD. Цена
Huawei пополняет линейку портативных ноутбуков и представляет Huawei MateBook 13 на базе процессора AMD в России. Ноутбук получил экран с тонкими рамками, 16 ГБ о
|18.05.2020
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Huawei представила в России новую версию ноутбука Huawei MateBook X Pro. Цена
Huawei представила российским покупателям новую версию ноутбука MateBook X Pro в изумрудно-зеленом оттенке. Флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro
|12.05.2020
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Huawei представила в России ноутбуки MateBook D с новыми процессорами. Цены
Huawei представила на российском рынке обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15, получившие процессоры нового поколения – AMD Ryzen 7 (<
|22.04.2020
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Huawei начала российские продажи ноутбуков MateBook 13 и MateBook X Pro. Цены
Huawei объявляет о старте продаж обновленных ноутбуков Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook X Pro в России. Новинки получили экраны с высоким разреш
|09.04.2020
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Huawei представила в России обновленные ноутбуки MateBook X Pro и MateBook 13. Цены
Huawei объявила о старте предзаказа обновлённых ноутбуков Huawei MateBook X Pro и Huawei MateBook 13 на российском рынке. Устройства получили экран с в
|24.01.2020
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Huawei представила серию ультралегких ноутбуков Matebook D 14 и D 15. Цены. Фото
Huawei Consumer Business Group объявила о запуске новой серии ультралегких ноутбуков Huawei Matebook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма. В новых устройствах реализована функция рас
|01.10.2019
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Huawei начала продажи своих первых ноутбуков не на Windows. Цена
Ноутбуки с «китайским» Linux Компания Huawei повторно запустила продажи ноутбуков серии MateBook без предустановленной ОС Windows 10. Первая попытка была сделана в середине сентября
|27.09.2019
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Huawei начинает российские продажи ноутбука MateBook D. Цены
Huawei представила ноутбуки MateBook D c диагональю экрана 15,6 дюйма. В России устройства будут представлены в двух верс
|13.09.2019
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Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows
Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux. Выбор версии Linux компания сделала в пользу не самого распространенного д
|04.06.2019
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Huawei представил новую версию ноутбука MateBook 13 в России. Цена
Huawei объявил о запуске новой модификации ноутбука MateBook 13, получившей встроенный накопитель удвоенного объема 512 ГБ и дискретную видеокарт
|13.11.2018
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Обзор ноутбука Huawei MateBook X Pro
гает потребителям полноценный ультрабук на базе операционной системы Windows 10. Причём сегодняшний MateBook — не первый ноутбук от Huawei. Компания поднаторела в этой сфере за пару лет и оцени
|14.09.2018
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В Россию приходит Huawei MateBook X Pro
В России начинаются продажи ультрабука Huawei MateBook X Pro. Новый лэптоп Huawei оснащен сенсорным дисплеем на матрице LTPS с диаго
|14.09.2018
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Huawei представила ноутбук MateBook X Pro в России. Цена
Huawei объявила о начале продаж в России портативного ноутбука Huawei MateBook X Pro. Ноутбук оснащен сенсорным 3K FullView экраном с диагональю 13,9 дюйма,
|24.05.2017
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Huawei MateBook: был один, а стало - три
Линейку ноутбуков Huawei MateBook расширяют три модели: MateBook X, MateBook E и MateBook D. Прод
|23.05.2017
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Huawei представила новинки серии MateBook
Компания Huawei представила три новых устройства линейки MateBook — Huawei MateBook X, Huawei MateBook E и Huawei MateBook D. Ори
|31.08.2016
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Обзор Huawei Matebook: очень тонкий планшет на Windows 10
хорошо знаем по смартфонам, планшетам и фаблетам. Планшет на Windows с лаконичным названием Huawei Matebook был анонсирован зимой этого года на MWC (Mobile World Congress, Барселона, Испания)
|28.07.2016
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Huawei представил в России Windows-планшет с клавиатурой. Цены
Huawei MateBook Компания Huawei объявила о начале продаж в России с августа 2016 г. планшета Mate
Huawei MateBook и организации, системы, технологии, персоны:
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|ITHome 46 2
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|Liliputing 76 1
|Известия ИД 770 1
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|CNX Software 18 1
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|Finacial Times 4 1
|Optics 143 1
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|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|FT - Financial Times 1296 1
|РАН - Российская академия наук 2122 1
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