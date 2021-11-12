Huawei объявила о начале продаж в России премиальных ноутбуков Matebook 14s

Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России ноутбуков Huawei Matebook 14s, оснащённых сенсорными 2,5K-экранами Huawei FullView, процессорами 11 поколения Intel Core i7 и целым набором технологий для повышения продуктивности мобильного образа жизни, включая функции кроссплатформенного взаимодействия. Новинка отличается лаконичным дизайном за счёт тонкого металлического корпуса, системой охлаждения Huawei Shark Fin, длительным временем автономной работы, а также обладает функцией быстрой зарядки Huawei SuperCharge 90 Вт.

Huawei Matebook 14s выполнен в тонком металлическом корпусе с чёткими гранями и приятной на ощупь премиальной отделкой поверхности. Толщина ноутбука составляет 16,7 мм при весе 1,43 кг, что позволяет ему оставаться мобильным. Помимо классического цвета «космический серый», Huawei Matebook 14s доступен в новой расцветке «зелёный шалфей».

Huawei Matebook 14s оснащён сенсорным 2,5K-экраном Huawei FullView с разрешением 2520x1680 и узкими рамками, благодаря которым он занимает 90% фронтальной поверхности устройства. Встроенная веб-камера теперь расположена на верхней рамке экрана, что позволяет быстро разблокировать устройство с помощью функции распознавания лица. Соотношение сторон 3:2 повышает удобство в работе с документами, таблицами и различными приложениями, включая браузеры для просмотра вебсайтов, позволяя видеть больше информации без дополнительной прокрутки. Экран Huawei Matebook 14s способен воспроизводить 1,07 млрд оттенков, покрывая 100% цветовой палитры sRGB и имеет максимальную яркость 400 нит при контрастности до 1500:1, гарантируя реалистичную картинку при любых условиях внешнего освещения. Частота обновления кадров 90 Гц обеспечивает плавное воспроизведение контента. А для экономии заряда батареи можно переключаться с 90 Гц до 60 Гц нажатием клавиш Fn и R. Устройство обладает сертификатами защиты зрения от компании TÜV Rheinland, которые подтверждают низкий уровень вредного синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания; это снижает нагрузку на глаза даже во время длительной работы с устройством. Кроме того, ноутбук автоматически регулирует яркость экрана в соответствии с характером внешнего освещения и отображаемым контентом, обеспечивая комфорт при любых условиях.

Huawei Matebook 14s оснащаются мощными и эффективными процессорами Intel Core i7-11370H 11 поколения со встроенными видеокартами Intel Iris Xe и 16 Гб оперативной двухканальной памяти. При необходимости пользователь может мгновенно переключить процессор в режим повышенной производительности, нажав клавиши Fn и P, чтобы повысить потребляемую мощность процессора (TDP) до 45 Вт. Доступны два варианта комплектации с твердотельными накопителями NVMe PCle SSD ёмкостью 512 Гб и 1 ТБ; последняя прошла верификацию Intel Evo.

Ноутбук Huawei Matebook 14s в цвете «зелёный шалфей»

Усовершенствованная система охлаждения Huawei Shark fin обеспечивает эффективный отвод тепла от ключевых компонентов. Два вентилятора с ультратонкими S-образными лопастями и новейшие тепловые трубки отвечают за охлаждение, исключая перегрев процессора и корпуса даже при длительной работе.

Новинка получила аудиосистему с двумя высокочастотными и двумя низкочастотными динамиками, а также фирменную технологию Huawei SOUND, которая обеспечивает объёмный звук с хорошей детализацией. Высокочастотные динамики поддерживают максимальное значение в 15 кГц, гарантируя качественное звучание без искажений на любой громкости. Четыре микрофона, расположенные по краям корпуса, улавливают голос на расстоянии до пяти метров. Кроме того, ноутбук поддерживает технологию Personal Voice Enhancement : она устраняет посторонние звуки и усиливает голос пользователя, обеспечивая комфортное общение независимо от внешних условий.

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Huawei Matebook 14s оснащён аккумулятором ёмкостью 60 Вт×ч, который гарантирует до 13 часов работы в режиме воспроизведения видео 1080р. Штатное зарядное устройство мощностью 90 Вт — самое мощное в линейке Huawei, оно позволяет пополнять заряд батареи на три часа работы всего за 15 минут и поддерживает быструю зарядку смартфонов и планшетов с технологией Huawei SuperCharge.

Усовершенствованная клавиатура отличается особой прочностью за счёт применения полимерных материалов в составе клавиш и увеличенным ходом в 1,5 мм. Фирменная технология тактильной обратной связи Soft-Landing обеспечивает повышенный комфорт при наборе текста. На боковых гранях устройства расположен порт USB Type-A, HDMI, два порта USB Type-C и многофункциональный аудиоразъём 3,5 мм. Второй порт USB-C, расположенный с левой стороны ноутбука в версии i7/16 ГБ/1 ТБ, поддерживает технологию Thunderbolt 4.

Huawei Matebook 14s обеспечивает работу в мультизадачном режиме – ноутбук получил расширенные возможности для взаимодействия со смартфонами, планшетами, мониторами и другими устройствами Huawei. При синхронизации со смартфоном пользователи могут перемещать файлы, запускать до трёх мобильных приложений на экране ноутбука и отвечать на звонки. Планшеты можно подключать в нескольких сценариях: использовать в качестве дополнительного экрана или дублировать экран ноутбука. Также ноутбук можно подключить к монитору Huawei MateView проводным или беспроводным способом и работать с документами на большом 4К-экране.

Huawei Matebook 14s доступен в России в классическом цвете «космический серый» и в новом оттенке «зелёный шалфей». Продажи стартуют с 12 ноября 2021 г. в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании.