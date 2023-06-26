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Индексная книга CNews*
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Соотношение сторон экрана Отношение ширины кадра к высоте Форматное соотношение aspect ratio Размеры экрана



26.06.2023 Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max 1
23.06.2023 «Аквариус» рассекретил свой Android-планшет. Он «тонкий и легкий» и похож на iPad 1
08.06.2023 Россиянам выставили цену на новый Xiaomi больше, чем на iPhone 14 Pro Max. В Китае он гораздо дешевле 1
06.06.2023 Новый игровой монитор Overdrive 34A710Q от Digma 1
24.05.2023 Oppo объявляет о старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России 1
19.04.2023 Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России 1
28.02.2023 В России появился дешевый флагманский смартфон Xiaomi. Он стоит намного меньше, чем в Европе 1
09.02.2023 Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему 1
26.01.2023 Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO 1
07.12.2022 Realme представила в России ноутбук Book Prime 1
01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений 1
18.11.2022 Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России 1
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ 1
27.10.2022 Любимая россиянами «дочка» Xiaomi привезла в Россию свой первый планшет. Цена завышена вдвое 1
19.10.2022 Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений 1
12.10.2022 OCS начинает сотрудничество с китайским производителем Chuwi 1
04.10.2022 Вдвое дешевле iPad: «Дочка» Xiaomi выпустила сверхдоступный Android-планшет. Видео 2
30.08.2022 Вместо Apple и Iiyama. Xiaomi начала продавать в России редкий монитор для профессионалов 1
04.08.2022 Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео 1
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт 1
20.07.2022 Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой 1
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
07.07.2022 Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM 1
05.06.2022 Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона 1
21.04.2022 DIGMA выходит на рынок игровых мониторов 1
21.04.2022 Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевые долгоиграющие смартфоны с большим дисплеем 1
28.02.2022 Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM 1
24.02.2022 Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
07.02.2022 Huawei представляет первый 16-дюймовый премиальный ноутбук MateBook 16 1
02.02.2022 В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED 1
11.01.2022 Honor выпустила своей первый раскладной смартфон Magic V 1
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
21.12.2021 Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM 1
21.12.2021 Нетбуки возрождаются. Выпущен очень маленький ноутбук на очень хорошем железе 1
15.12.2021 Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото 1
03.12.2021 Китай выпустил свой 5-нанометровый процессор через несколько часов после американского вопреки санкциям США 1
26.11.2021 Ноутбуки Huawei MateBook D 14 на базе AMD поступают в продажу в России 1
16.11.2021 Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы 1

Публикаций - 598, упоминаний - 619

Соотношение сторон экрана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9824 120
Apple Inc 11361 94
LG Electronics 3553 67
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6404 65
Google LLC 11108 64
Nvidia Corp 3245 63
Intel Corporation 11740 63
Huawei 3576 56
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2436 50
Sony 6494 50
Xiaomi 1371 47
Microsoft Corporation 23734 38
ASUS - AsusTek Computer Inc 1975 37
Lenovo Group 2196 32
4A Games 765 30
AMD - Advanced Micro Devices 3912 29
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 578 28
Zoom Int - Zoom Video Communications 1351 27
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 27
HP Inc. 5582 27
ДОК 777 23
Toshiba Corporation 2901 22
MediaTek 466 22
Dell EMC 4948 21
Qualcomm Technologies 1730 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5617 20
AMD Graphics Product Group - ATI 924 18
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 550 18
Philips 2055 18
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 17
Leica Camera 252 15
Yandex - Яндекс 5941 15
HTC Corporation 1493 14
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 239 14
Lenovo Motorola 3506 13
Twitter 2753 13
Canon 1382 13
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 12
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6304 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6700 20
Netflix - онлайн-кинотеатр 451 12
TÜV Rheinland Group 103 10
Россети Ленэнерго 2385 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1899 9
Градиент 83 7
Carl Zeiss AG 299 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 342 6
Связной ГК 1350 5
Евросеть 1401 5
Белый Ветер 354 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2843 4
Композит 85 4
Лента - Сеть розничной торговли 1777 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 696 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 395 4
SoftBank Group 251 4
Softbank Vision Fund 12 4
Геометрия НПО 128 3
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 3
101Hotels.com 714 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6083 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 124 3
Эра HD - Эра ХД 54 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 958 2
Почта России ПАО 2038 2
Совкомбанк Совесть 269 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 2
Hyundai Motor Company 345 2
Ferrari NV 154 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 161 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1058 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
eBay Inc 1603 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3859 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2778 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 2
МВД РФ Управление К 118 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3033 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1961 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 215 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18440 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2052 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 976 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 83 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 40 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 104 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9534 1
4CIO 732 30
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1806 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6148 18
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 196 9
8K Association - Ассоциация 8K 165 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11997 295
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19480 268
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8578 240
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21867 223
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9422 221
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8813 216
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11709 210
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17663 206
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5712 200
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5825 184
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22503 175
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6810 172
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12437 171
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13420 160
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2455 157
Контрастность 2684 157
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3544 155
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5740 151
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80456 138
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17811 136
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40676 127
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1845 125
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11440 123
Наушники - Headphones 3631 122
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12924 118
USB Type-C - USB-C - USB 3 1479 116
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6751 105
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3005 100
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9968 99
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6931 99
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9526 97
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6231 92
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3282 90
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4230 89
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5554 88
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1863 87
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15257 81
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6551 80
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1664 77
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2393 72
Google Android 12837 130
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4391 80
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1449 68
Microsoft Windows 14664 51
Apple iPhone - серия смартфонов 6716 51
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2539 48
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 771 46
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 45
Intel Core - Семейство процессоров 1774 45
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1293 44
Apple iPad 3763 43
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1239 40
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 570 39
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 294 36
Apple iPhone 6 6283 36
Samsung Galaxy Note 686 35
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 395 35
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 477 33
Google YouTube - Видеохостинг 2482 31
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 234 30
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 716 30
Samsung Galaxy 1066 30
Microsoft Windows 2000 12813 28
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 322 28
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 27
Google Play - Google Store - Android Market 3021 26
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 24
Apple iOS 6986 23
Google Android 8 - Android Oreo 191 23
Microsoft Windows 10 1555 23
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 296 22
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 20
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 203 19
Huawei MateBook - серия ноутбуков 78 19
Google Android 7 - Android Nougat 211 19
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 18
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 18
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Китай - Тайвань 3808 22
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Индия - Республика 5137 14
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13370 11
Азия - Азиатский регион 5159 10
Канада 4732 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13070 9
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Финляндия - Финляндская Республика 3492 5
Африка - Африканский регион 3309 5
США - Калифорния 4687 5
Нидерланды 3335 5
Франция - Французская Республика 7619 4
Украина 7373 4
Испания - Королевство 3624 4
Германия - Берлин 705 4
Европа Восточная 3010 4
США - Калифорния - Купертино 253 4
Швеция - Королевство 3546 4
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 310 3
Солнечная система - Solar system 2462 3
Земля - планета Солнечной системы 9860 3
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Металлы - Платина - Platinum 437 8
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