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Соотношение сторон экрана Отношение ширины кадра к высоте Форматное соотношение aspect ratio Размеры экрана

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2026 На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК 1
16.07.2026 Сбербанк выпустил три «умных» ТВ с квантовыми точками, «ГигаЧатом» и встроенным сабвуфером. Цены 1
09.07.2026 Игровой WOLED-монитор Gigabyte GO27Q24G с QHD-разрешением и частотой 240 Гц поступил в продажу 1
09.06.2026 В Kandinsky теперь можно создавать картинку из нескольких фото и детально редактировать изображения 1
03.06.2026 на российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XF270W3 1
28.05.2026 CHUWI запускает новый CoreBook Air: Copilot+ PC с 2.8K-дисплеем и Intel Lunar Lake 1
26.05.2026 МТС объявляет старт продаж планшета Huawei MatePad Mini 1
26.05.2026 «М.Видео» объявила о старте продаж планшета Huawei MatePad Mini 1
19.05.2026 МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad Mini 1
19.05.2026 «М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Mini 1
19.05.2026 OnePlus представляет OnePlus Nord CE6 и OnePlus Pad 4 в России 1
14.05.2026 На российском рынке представлен широкоформатный изогнутый QHD-монитор на VA-матрице Acer Nitro ED273US3 1
12.05.2026 Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
27.04.2026 «Аквариус» представляет взрывобезопасный планшет AQpad R480M Ex для работы в экстремальных условиях опасных производств 1
16.04.2026 Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности 1
20.03.2026 Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM 1
04.03.2026 На российском рынке появился 19-дюймовый портативный монитор Acer PM191QE 1
20.11.2025 Kion запустил собственные Originals в вертикальном формате 1
11.11.2025 Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM 1
07.11.2025 Сбербанк запатентовал планшет, который можно сворачивать в рулон и растягивать во все стороны 1
30.10.2025 В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025 1
30.10.2025 Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 с антибликовым OLED-экраном 3.1K и процессором Intel Core Ultra 7 поступил в продажу 1
18.09.2025 На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 1
16.09.2025 В приложении «Алиса» теперь можно оживлять фото, задавая любые сюжеты 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 2
29.08.2025 Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы 1
15.08.2025 Ноутбуки Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 и MagicBook X16 AMD 2025 поступили в продажу 1
15.08.2025 Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM 1
15.07.2025 В России выпустили супердешевые телевизоры с «квантовыми точками». Меньше 20 тысяч за базовую модель 1
09.07.2025 Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8 1
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео 1
30.06.2025 Мониторы Acer NITRO XZ2: широкоформатный контроль и полное погружение 1
05.06.2025 Решение «СберТеха» поможет ритейлу быстрее создавать изображения для продуктовых каталогов с помощью нейросети Kandinsky 1
28.05.2025 В продажу поступил игровой OLED-монитор Predator X27UF3 1
16.05.2025 Выпущен «антиiPhone», смартфон с большой батареей, процессором от компьютера и полноценным Linux Debian. Фото 1
29.04.2025 Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе 1
11.04.2025 Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1

Публикаций - 697, упоминаний - 720

Соотношение сторон экрана и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 143
Apple Inc 13154 115
Google LLC 12688 78
Nvidia Corp 4002 76
Intel Corporation 12811 75
LG Electronics 3735 73
Huawei 4676 70
Acer Group - Acer Inc 2776 68
Sony 6739 64
Xiaomi - Сяоми 2231 61
Microsoft Corporation 25775 47
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 44
AMD - Advanced Micro Devices 4641 40
Lenovo Group 2446 36
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 33
HP Inc. 5883 30
MediaTek - Ralink 595 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 25
Qualcomm Technologies 1974 24
Toshiba Corporation 2980 24
Philips 2099 22
Dell EMC 5180 21
Yandex - Яндекс 9216 21
AMD Graphics Product Group - ATI 973 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 19
Leica Camera 282 19
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 18
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 17
HTC Corporation 1512 17
Lenovo Motorola 3566 17
VAIO 475 16
BBK OnePlus 298 15
BBK OPPO Electronics 484 15
BBK Electronics Corp 332 15
ViewSonic 325 15
X Corp - Twitter 2938 14
Canon 1439 14
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 13
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 13
TÜV Rheinland Group 181 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Carl Zeiss AG 307 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 5
Связной ГК 1401 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Hyundai Motor Company 436 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Евросеть 1421 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Композит 99 5
Белый Ветер 365 5
Softbank Vision Fund 13 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
SoftBank Group 284 4
Эра HD - Эра ХД 54 4
101Hotels.com 456 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 3
Геометрия НПО 165 3
Почта России ПАО 2370 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
Совкомбанк Совесть 279 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Ferrari NV 159 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Barnes & Noble 171 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 52
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 32
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 375
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 343
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 311
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 295
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 287
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 285
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 273
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 257
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 232
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 230
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 224
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 215
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 208
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 204
Контрастность 3042 204
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 199
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 198
Наушники - Headphones 4478 176
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 168
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 165
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 164
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 153
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 147
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 140
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 134
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 130
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 121
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 117
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 117
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 114
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 112
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 106
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 102
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 101
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 98
Микрофон - Microphone 2808 98
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 96
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 94
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 94
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 94
Google Android 15243 162
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 104
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 101
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 81
Microsoft Windows 16882 64
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 63
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 56
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 55
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 55
Apple iPad 4011 54
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 51
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 50
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 47
Google YouTube - Видеохостинг 3002 37
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 37
Samsung Galaxy Note 702 36
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 36
Intel Core - Семейство процессоров 1251 36
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 35
Samsung Galaxy 1035 34
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 30
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 29
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 29
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 29
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 29
Apple iOS 8583 28
Microsoft Windows 10 1938 27
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 26
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 25
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 25
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 25
Apple iPhone 6 4861 25
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 23
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 23
Google Android 8 - Android Oreo 198 23
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 23
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 22
Dolby Vision 282 22
Honor SuperCharge 193 22
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 21
Бровкин Дмитрий 55 13
Ксенин Алекс 311 12
Наумов Максим 100 8
Blass Evan - Бласс Эван 36 6
Газаров Артур 77 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Rubin Andy - Рубин Энди 63 4
Ширшов Павел 76 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 3
Князева Мария 16 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Сергеев Иван 74 3
Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Дурбажев Владимир 3 2
Jacobs John - Якобс Джон 9 2
Brender Mark - Брендер Марк 2 2
Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 2
Taylor Porcher - Тэйлор Поршер 2 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Семенов Александр 166 2
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Попов Алексей 339 2
Малафеев Андрей 52 2
Ефремов Сергей 18 2
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 2
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
Чебатко Алексей 7 2
Симонов Игорь 103 2
Лаптева Марина 114 2
Овсянников Денис 23 2
Речменский Игорь 21 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Середа Дмитрий 4 1
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Тятюшев Максим 215 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 103
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 69
Европа 24964 57
Южная Корея - Республика 7052 44
Япония 13807 33
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Индия - Bharat 5869 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Канада 5081 12
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 8
Ближний Восток 3154 8
США - Нью-Йорк 3180 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Испания - Каталония - Барселона 752 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Франция - Французская Республика 8177 6
США - Калифорния 4829 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
Швеция - Королевство 3782 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Испания - Королевство 3840 5
Нидерланды 3746 5
Европа Восточная 3138 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Украина 7928 4
Германия - Берлин 732 4
США - Калифорния - Купертино 281 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 131
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 118
Ergonomics - Эргономика 1755 71
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