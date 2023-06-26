Индексная книга CNews*
Соотношение сторон экрана Отношение ширины кадра к высоте Форматное соотношение aspect ratio Размеры экрана
Публикаций - 598, упоминаний - 619
Соотношение сторон экрана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бровкин Дмитрий 56 12
|Ксенин Алекс 314 11
|Blass Evan - Бласс Эван 34 6
|Наумов Максим 97 6
|Газаров Артур 77 5
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 3
|Сергеев Иван 74 3
|Ширшов Павел 76 3
|Zhao George - Чжао Джордж 13 3
|Чебатко Алексей 6 2
|Ефремов Сергей 16 2
|Попов Алексей 330 2
|Корчагин Олег 9 2
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 2
|Lejeune Alain - Лежен Алан 4 2
|Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
|Баранов Андрей 8 2
|Князева Мария 15 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 2
|Овсянников Денис 23 2
|Захаров Андрей 37 2
|Starck Philippe - Старк Филипп 9 2
|Кравченко Александр 13 2
|Лаптева Марина 115 1
|Капцов Сергей 12 1
|Симонов Игорь 102 1
|Никитин Николай 20 1
|Дорофеев Сергей 11 1
|Урусов Александр 17 1
|Константинов Константин 32 1
|Потапкин Никита 17 1
|Земсков Евгений 5 1
|Семенов Александр 106 1
|Речменский Игорь 20 1
|Юсупов Ренат 114 1
|Резников Михаил 4 1
|Lau Pete - Ло Пит 14 1
|Lau Pete - Лау Пит 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.