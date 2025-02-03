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Древний популярный бренд угрожает Xiaomi. Выпущен невероятно дешевый монитор с характеристиками как у дорогущих топовых моделей

ViewSonic выпустил монитор за $55 с частотой обновления экрана 144 Гц. Столь высокая частота обновления характерна для игровых мониторов, которые относятся к совершенно другому ценовому диапазону. Основным конкурентом новинки Viewsonic будут базовые мониторы известных брендов, в том числе Xiaomi, у которых 144 Гц и в помине нет – в лучшем случае 90 Гц, а то и вовсе 75 или 60.

Для экономных геймеров

Компания ViewSonic, десятилетиями разрабатывающая и выпускающая мониторы, анонсировала новую модель, которая характеризуется одновременно и очень низкой ценой, и очень высокой частотой обновления. Модельный номер новинки – VA24G25, и стоит она 399 юаней или в пределах $56, что по курсу ЦБ на 3 февраля 2025 г. составляет около 5300 руб.

При этом частота обновления у монитора – 144 Гц, тогда как почти во всех мониторах стоимостью до 6000 руб. этот параметр не поднимается выше базовых 60 Гц. К исключениям и, следовательно, к конкурентам VA24G25 можно отнести бюджетные мониторы Xiaomi – например, в начале апреля 2023 г. она выпустила модель Redmi A22, которая на старте продаж стоила 369 юаней или 4230 руб. по курсу на 6 апреля 2023 г. По нынешнему курсу это 4900 руб.

Но при этом Redmi A22 меньше ViewSonic VA24G25 – 21,5 дюйма против 24. Частота обновления тоже ниже, притом сразу вдвое – лишь 75 Гц.

Никакого подвоха

Попытка найти, на чем ViewSonic попыталась скроить, создавая VA24G25, особым успехом не увенчалась. Можно было бы предположить, что в мониторе используется древняя матрица TN с минимальными углами обзора, но нет. ViewSonic VA24G25 основан на панели IPS со стандартным 178-градусным обзором как по вертикали, так и по горизонтали. Матрица здесь 8-битная, соотношение сторон классическое для настольных мониторов – 16:9.

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ViewSonic / gizmochina
Конкурентов у ViewSonic VA24G25, с учетом его цены и частоты обновления, пока нет. Но они могут появиться

С разрешением, как выяснилось, тоже все по-честному. Для подавляющего большинства 24-дюймовых мониторов характерно разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей, и новинка ViewSonic в этом плане исключением не стала.

Но один подвох все же есть, хотя он и исключительно маркетинговый. Базовая частота монитора – 120 Гц, но 144 Гц тоже поддерживаются – в режиме разгона.

Для владельцев старых ПК

В список преимуществ ViewSonic VA24G25 можно занести и возможность его подключения даже к очень древним компьютерам и ноутбукам, которым от 20 и более лет. Для этого в мониторе предусмотрен аналоговый разъем VGA, он же D-Sub, в современных ПК почти не встречающийся. Единственное, по VGA о 144 Гц можно забыть – максимум 75 Гц.

К новым настольным и мобильным ПК монитор подключается по HDMI 1.4.

Дополнительные особенности

К прочим характеристикам монитора ViewSonic VA24G25 относится высокая (если сравнивать с другими бюджетными моделями) яркость экрана – 400 нит в пике. В ценовом сегменте «до 6000 руб.» этот показатель нечасто превышает базовые 250 нит.

Контрастность, в то же время, самая обычная, такая же, как и у большинства других недорогих мониторов – 1500:1. А вот время отклика матрицы, несмотря на рекомендуемую стоимость, у ViewSonic VA24G25 достаточно небольшое – 4 мс.

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Маркет

ViewSonic также не забыла позаботиться и о зрении пользователей, реализовав в мониторе начального уровня комплекс технологий ViewSonic Eye ProTech. В числе прочего они снижают воздействие синего света, но при этом сохраняют качество цветопередачи. Попутно снижено мерцание подсветки – чем оно ниже тем меньше нагрузка на глаза без ухудшения качества цвета, а также технологией предотвращения мерцания для минимизации нагрузки на глаза.

Что касается комплектной подставки, то от нее никаких чудес ждать не стоит. Ее предел – это возможность регулировки угла наклона экрана в пределах от -5° до 20°. Возможности поворота или регулировки высоты экрана нет, но это решается приобретением другой подставки или кронштейна – на задней панели ViewSonic VA24G25 есть отверстия под крепление стандарта VESA 100x100.

Геннадий Ефремов

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