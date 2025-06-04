VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство Нужно учитывать, что подвесить над столом с помощью кронштейна можно не любой монитор. Для этого на задней стенке корпуса должно быть предусмотрено крепление, подходящее под сертификацию VESA. Абсолютное большинство настольных кронштейнов для мониторов производится под этот международный стандарт, и кронштейны DIGMA — не исключение. В сертификации VESA (Video Electronics