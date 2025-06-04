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VESA Video Electronics Standards Association Ассоциация стандартизации видеоэлектроники

VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники

СОБЫТИЯ


04.06.2025 Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Нужно учитывать, что подвесить над столом с помощью кронштейна можно не любой монитор. Для этого на задней стенке корпуса должно быть предусмотрено крепление, подходящее под сертификацию VESA. Абсолютное большинство настольных кронштейнов для мониторов производится под этот международный стандарт, и кронштейны DIGMA — не исключение. В сертификации VESA (Video Electronics
14.01.2009 VESA анонсировала новую версию стандарта DisplayPort

Организация VESA анонсировала новую версию стандарта для передачи видео и сопутствующих сигналов по компьютерным кабелям – DisplayPort 1.2. Новый стандарт удваивает пропускную способность, предлагая сущест
23.10.2003 Новинки от Acer: 4х15

ия и встроенным динамикам (в модели AL1513m). Для обеспечения безопасности и возможности удобного размещения в мониторах предусмотрены разъем для замка Kensington и крепление для кронштейна стандарта VESA. Остальные технические спецификации новых мониторов МодельAL1511AL1512mAL1513AL1513m Входной сигналАналоговый (D-Sub)Аналоговый (D-Sub)Аналоговый (D-Sub)Аналоговый (D-Sub) Контрастность350
21.05.2003 Долой QSXGAW+: VESA вводит новый стандарт для экранных форматов

Обилие и сложность аббревиатур для форматов дисплеев вынудило Video Electronics Standards Association (VESA) пойти на установление определенного стандарта в этой области. Следуя соглашению, используемому в индустрии цифрового изображения, недавно ратифицированный Coordinated Video Timing (CVT) о
05.08.1999 VESA будет определять стандарты для микродисплеев.

Ассоциация Электронных Видеостандартов (VESA) создала комитет по микродисплеям, нацеленный на определение стандартов в возникающем FPD рынке.
31.03.1999 VESA ратифицировала стандарт Digital Flat Panel

Организация VESA (Video Electronics Standards Association), регулирующий орган видеоэлектронной отрасли, приняла стандарт Digital Flat Panel (DFP), позволяющий подсоединять жидкокристаллические мониторы и


Публикаций - 424, упоминаний - 428

VESA и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 137
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Bryan Norris Associates 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 309
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 209
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 204
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 197
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 187
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 186
Контрастность 3042 171
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 159
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 156
Наушники - Headphones 4478 143
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 125
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 113
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 110
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 101
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 98
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 96
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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