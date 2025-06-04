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VESA Video Electronics Standards Association Ассоциация стандартизации видеоэлектроники
СОБЫТИЯ
|04.06.2025
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Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство
Нужно учитывать, что подвесить над столом с помощью кронштейна можно не любой монитор. Для этого на задней стенке корпуса должно быть предусмотрено крепление, подходящее под сертификацию VESA. Абсолютное большинство настольных кронштейнов для мониторов производится под этот международный стандарт, и кронштейны DIGMA — не исключение. В сертификации VESA (Video Electronics
|14.01.2009
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VESA анонсировала новую версию стандарта DisplayPort
Организация VESA анонсировала новую версию стандарта для передачи видео и сопутствующих сигналов по компьютерным кабелям – DisplayPort 1.2. Новый стандарт удваивает пропускную способность, предлагая сущест
|23.10.2003
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Новинки от Acer: 4х15
ия и встроенным динамикам (в модели AL1513m). Для обеспечения безопасности и возможности удобного размещения в мониторах предусмотрены разъем для замка Kensington и крепление для кронштейна стандарта VESA. Остальные технические спецификации новых мониторов МодельAL1511AL1512mAL1513AL1513m Входной сигналАналоговый (D-Sub)Аналоговый (D-Sub)Аналоговый (D-Sub)Аналоговый (D-Sub) Контрастность350
|21.05.2003
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Долой QSXGAW+: VESA вводит новый стандарт для экранных форматов
Обилие и сложность аббревиатур для форматов дисплеев вынудило Video Electronics Standards Association (VESA) пойти на установление определенного стандарта в этой области. Следуя соглашению, используемому в индустрии цифрового изображения, недавно ратифицированный Coordinated Video Timing (CVT) о
|05.08.1999
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VESA будет определять стандарты для микродисплеев.
Ассоциация Электронных Видеостандартов (VESA) создала комитет по микродисплеям, нацеленный на определение стандартов в возникающем FPD рынке.
|31.03.1999
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VESA ратифицировала стандарт Digital Flat Panel
Организация VESA (Video Electronics Standards Association), регулирующий орган видеоэлектронной отрасли, приняла стандарт Digital Flat Panel (DFP), позволяющий подсоединять жидкокристаллические мониторы и
VESA и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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