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Соломатин Валентин
СОБЫТИЯ
|25.06.2026
|Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб. 2
|03.11.2021
|Softline купил создателя российского военного Linux 2
|06.09.2006
|Российское системное ПО все еще существует 1
Соломатин Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 164413 2
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 1
|Ирландия - Республика 1041 1
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