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Соломатин Валентин

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб. 2
03.11.2021 Softline купил создателя российского военного Linux 2
06.09.2006 Российское системное ПО все еще существует 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Соломатин Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 2
Системы документооборота 519 1
ITD Systems - Ай Ти Ди Системс 2 1
Microsoft Corporation 25685 1
Intel Corporation 12770 1
IBM - International Business Machines Corp 9675 1
Softline - Софтлайн 3673 1
Oracle Corporation 7052 1
Red Hat 1375 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
OpenText - Micro Focus - Novell 879 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 82 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Системы и Технологии ГК 126 1
Alfresco Software 156 1
VDEL 45 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3182 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5547 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2831 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28001 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13822 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33124 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 196 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2932 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34306 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22386 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3775 1
Microsoft Windows API 309 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12067 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10212 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25142 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1445 1
FDD - Floppy Disk Drive - НГМД - Накопитель на гибких магнитных дисках - Дискета 161 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3363 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 616 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2714 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2221 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 365 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 919 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12060 1
Linux OS 11413 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
Cognitive Technologies - Ника СУБД 5 1
ФизТехСофт - PTS-DOS - дисковая операционная система 13 1
HyTech СУБД 9 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Microsoft Office 4120 1
Microsoft Windows 16778 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 226 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1191 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1341 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
Red Hat Linux 205 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 89 1
Microsoft Windows NT 889 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2368 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 17 1
Соломатина Елена 3 1
Соломатин Антон 1 1
Ковалевский Сергей 19 1
Мартиросян Самвел 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 1
Ирландия - Республика 1041 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57092 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11399 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8018 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1697 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33337 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
Философия - Philosophy 527 1
IDC - International Data Corporation 4967 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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