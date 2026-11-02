Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
СФР ФСС РФ Соцстрах ЕИИС Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 56
СФР и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузьмин Алексей 40 4
|Ковалевский Сергей 19 4
|Кигим Андрей 5 2
|Медведев Дмитрий 1667 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Евдокимов Николай 3 1
|Соломатин Валентин 3 1
|Кудряшов Алексей 4 1
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 1
|Зазирная Мария 1 1
|Энтрих Юлия 3 1
|Mundie Craig - Манди Крейг 20 1
|Микаллеф Ольга 8 1
|Бердникова Светлана 1 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Собянин Сергей 573 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Генс Георгий 79 1
|Назарова Анна 52 1
|Лебедев Михаил 72 1
|Сохань Максим 18 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Катамадзе Анна 133 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Звягина Наталья 64 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Новикова Елена 108 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Сурков Владислав 73 1
|Чернов Александр 18 1
|Шендерюк-Жидков Александр 3 1
|Попов Алексей 340 1
|Хоробрых Андрей 12 1
|Краснов Михаил 87 1
|Данилин Дмитрий 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.