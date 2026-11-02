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Индексная книга (каталог) CNews*
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СФР ФСС РФ Соцстрах ЕИИС Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.11.2026 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2026 года 1
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 3
30.07.2024 Мособлбанк автоматизировал взаимодействие с Социальным фондом России при поддержке «Диасофт» 2
27.03.2024 Решение «Кворум» для хранения архивов электронных сообщений, полученных в рамках ЭДО с ФССП 2
22.08.2023 Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму 3
29.03.2023 Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн» 1
31.01.2023 «Диасофт» и Росдорбанк завершили проект по автоматизации социального электронного документооборота с СФР 2
26.01.2023 R-Style Softlab обеспечит взаимодействие с ФССП через СМЭВ в «МСП банке» 1
14.02.2022 В Генпрокуратуре создан спецотдел по слежке за ИТ 1
21.12.2021 Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности 2
25.09.2019 В России впервые арестована компьютерная программа 2
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1
04.12.2017 Калининград снижает налоговую нагрузку, чтобы заманить к себе ИТ-компании 1
04.12.2017 Фонд соцстрахования заплатит за свою ГИС на 350 млн руб. больше, чем ему предлагают 1
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
04.03.2015 Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor 5
13.11.2013 В Госдуме разработают SLA для ИТ-систем в госсекторе 2
16.10.2013 ФСС потратит 335 млн руб. на создание системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности 2
15.05.2013 Перспективы ИТ-системы ФСС: интеграция с УЭК и прямые выплаты пособий по всей стране 1
29.03.2013 ИКТ в госсекторе: перезагрузка 3
28.11.2012 Больничные листы в России станут электронными 3
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 2
20.07.2010 «Армада» внедряет единую интегрированную систему для ФМБА РФ в регионах 1
09.12.2009 ФСС РФ выделит 855 млн руб. на развитие ИС 2
24.11.2008 Инициатива развития ИТ-отрасли смещается к президенту 1
06.02.2008 Московскому региональному отделению ФСС требуется обслуживание ЕИИС «Соцстрах» 2
15.02.2007 Сумму больничного можно рассчитать в интернете 1
30.11.2006 Вышел декабрьский номер журнала CNews 1
23.11.2006 Московское отделение фонда соцстраха РФ закупает оборудование 1
18.10.2006 E-правительство начнется с е-медицины 1
06.09.2006 Российское системное ПО все еще существует 2
24.03.2006 CeBIT 2006: Интриги закончились 1

Публикаций - 33, упоминаний - 56

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7126 5
Ростелеком 11095 4
Microsoft Corporation 25915 4
IBM - International Business Machines Corp 9722 3
Cisco Systems 5387 2
Intel Corporation 12900 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1379 2
Diasoft - Диасофт 1189 2
Компьюлинк ГК - Compulink 455 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
Maykor - Expertek - Экспертек 32 1
Memsfab 11 1
LVS Electronics - ЛВС Электроникс 2 1
НИСТ - Открытые информационные технологии 6 1
Системы документооборота 524 1
Kramer Electronics 20 1
Samsung Electronics 11182 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 1
МегаФон 11060 1
Dell EMC 5212 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Yandex - Яндекс 9451 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16290 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
LG Electronics 3751 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2208 1
InfoWatch - Инфовотч 1207 1
9780 1
Toshiba Corporation 2988 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3255 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 206 1
Acer Group - Acer Inc 2829 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Sony - Sony Group Corporation 6765 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 342 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Почта России ПАО 2406 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9161 2
Газпром ПАО 1498 2
ГПБ - Газпромбанк 1300 2
Газпром нефть 752 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
Основа Холдинг ГК 29 1
Kesko - Rautakesko - K-Rauta - К-Раута 7 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Stellantis - Maserati 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Связной ГК 1406 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 1
Спортмастер - Sportmaster 204 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 375 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 514 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
IKEA - ИКЕА 171 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 96 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14139 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 793 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 6
Федеральное казначейство России 1966 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3713 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6738 5
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 228 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3377 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1626 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6043 3
Судебная власть - Judicial power 2539 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5808 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 413 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4088 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 320 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 603 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2924 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 61 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 8 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 56 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5913 1
ГосИнформСистемы 167 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 449 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14189 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13403 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23330 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2867 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28716 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17147 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14275 6
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4094 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4413 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13097 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12444 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26707 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13254 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24952 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13738 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1212 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10112 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27306 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12567 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2282 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9802 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13174 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3613 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6770 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10830 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2677 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10322 2
Стандартизация - Standardization 2371 2
Электронный документ - Electronic document 1601 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14944 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3849 2
Оповещение и уведомление - Notification 6239 2
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 279 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6447 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1121 7
HyTech СУБД 9 4
Linux OS 11736 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 360 3
СФР - ФСС РФ - 4-ФСС - ежеквартальная отчетность для юрлиц об уплаченных в фонд страховых взносах 7 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 317 2
Microsoft Windows 17084 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 2
Diasoft - Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 506 2
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 26 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1872 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
General Dynamics - Itronix - Itronix Hummer - Itronix GoBook 9 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 162 1
Oracle Public Cloud 14 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 36 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ТОП 2 1
ASUS Lamborghini 17 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 39 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 106 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ-ВУЗ 2 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 15 1
Федеральное казначейство России - СУФД - Система управления финансовым документооборотом 13 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 27 1
Cognitive Technologies - Ника СУБД 5 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Стажер - Карьерный компас БФТ 2 1
Panasonic - Venus Engine 58 1
ФизТехСофт - PTS-DOS - дисковая операционная система 13 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 642 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1087 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 389 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Microsoft Office 4253 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1054 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1019 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Kaspersky Internet Security 499 1
Кузьмин Алексей 40 4
Ковалевский Сергей 19 4
Кигим Андрей 5 2
Медведев Дмитрий 1667 2
Гуральников Сергей 164 2
Сапельников Сергей 109 2
Евдокимов Николай 3 1
Соломатин Валентин 3 1
Кудряшов Алексей 4 1
Torsten Time - Торстен Тиме 12 1
Зазирная Мария 1 1
Энтрих Юлия 3 1
Mundie Craig - Манди Крейг 20 1
Микаллеф Ольга 8 1
Бердникова Светлана 1 1
Рейман Леонид 1066 1
Щеголев Игорь 699 1
Собянин Сергей 573 1
Никифоров Николай 1141 1
Генс Георгий 79 1
Назарова Анна 52 1
Лебедев Михаил 72 1
Сохань Максим 18 1
Солдатов Алексей 104 1
Катамадзе Анна 133 1
Ермолаев Артем 379 1
Звягина Наталья 64 1
Сульгин Сергей 47 1
Черногоров Андрей 65 1
Сенаторов Михаил 42 1
Лебедев Георгий 57 1
Новикова Елена 108 1
Новиков Дмитрий 41 1
Сурков Владислав 73 1
Чернов Александр 18 1
Шендерюк-Жидков Александр 3 1
Попов Алексей 340 1
Хоробрых Андрей 12 1
Краснов Михаил 87 1
Данилин Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 4
Европа 25061 3
Земля - планета Солнечной системы 10933 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1482 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13889 2
Россия - ЮФО - Севастополь 624 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 2
Германия - Федеративная Республика 13323 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 935 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1501 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 845 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1689 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1439 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 987 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 951 2
Россия - СФО - Иркутская область - Визирнинское муниципальное образование - Визирный 1 1
Россия - СФО - Иркутская область - Казачинско-Ленский район 6 1
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