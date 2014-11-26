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Сапельников Сергей


26.11.2014 ИТ-поставщик Росреестра не дождался оплаты за 2,5 года работы и объявил войну 3
27.10.2014 В Росреестре сменился ИТ-директор 2
05.06.2014 Помощник Путина: Программа по созданию Единой системы Росреестра не исполняется 1
28.03.2014 Главой Росреестра стал аудитор Счетной палаты, проверявший ведомство в 2013 г. 1
14.01.2014 Читатели CNews выбрали человека 2013 года 1
24.12.2013 Генпрокуратура настаивает на третьем уголовном деле для Росреестра 1
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
09.12.2013 Люди года 2013 в отрасли ИТ по версии CNews. Голосование 1
05.12.2013 На экс-замруководителя Росреестра Сергея Сапельникова завели уголовное дело 3
03.12.2013 В Росреестре назначен новый куратор ИТ 3
29.11.2013 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 1
18.11.2013 Сергей Сапельников, ФНС, Аэрофлот, Nginx и другие лауреаты CNews AWARDS 2013 1
04.10.2013 После увольнения Сапельникова Росреестру утвердили ФЦП на 55 млрд рублей 1
03.10.2013 На сотрудников Росреестра завели уголовное дело 2
01.10.2013 Аудитор, проверявший ИТ-систему Росреестра, уволился из Счетной палаты 1
30.09.2013 Росреестр: Сергей Сапельников уволен после служебной проверки 4
30.09.2013 ИТ-руководитель Росреестра Сергей Сапельников покинул Россию 2
22.09.2013 Регионы не торопятся подключаться к СМЭВ 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
14.08.2013 Мобильный бизнес на CNews FORUM: список участников растет 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
05.07.2013 Медведев выделил десятки миллиардов на единую ИТ-систему учета недвижимости 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.06.2013 Счетная палата: ИТ-система Росреестра не создана, деньги тратились незаконно 1
11.06.2013 CNews наградит лучшие ИТ-проекты 1
21.05.2013 Конференция CNews "Российский рынок BI: вторая волна спроса". 1
25.04.2013 Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса» 1
03.04.2013 Как сделать call-центр недорогим и эффективным 1
29.03.2013 CNews FORUM 2013: Новый масштаб, новые возможности. Открыта регистрация 1
29.03.2013 ИКТ в госсекторе: перезагрузка 1
27.03.2013 В Москве прошел XII Международный Call Center World Forum: итоги 1
26.03.2013 ИТ-система Росреестра помогла государству заработать 1,6 трлн рублей 1
26.03.2013 Как сделать call-центр недорогим и эффективным 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
20.02.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
14.02.2013 Как сделать call-центр недорогим и эффективным 1
30.01.2013 Как переделывают СМЭВ: ошибки прошлого и новые задачи 1
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1

Публикаций - 100, упоминаний - 117

Сапельников Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Microsoft Corporation 11077 9
Oracle Corporation 3344 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Ланит ГК 1156 6
SAP SE 3212 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 5
Ericsson 860 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
IBM 3539 5
Nginx - Энджайникс 100 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Крок 1219 4
iTeco - Ай-Теко 717 3
Армада 275 3
Совзонд - Sovzond 66 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Такском - Taxcom 119 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Ситроникс - Sitronics 561 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Lenovo Motorola Solutions 100 2
Luxoft - Люксофт 233 2
СКБ Контур 416 2
Genesys 144 2
АйТи 751 2
Прогноз 195 2
Т8 НТЦ 58 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Polymedia - Полимедиа 71 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 2
Naumen - Наумен 341 2
БПЦ Банковские технологии 85 2
Барс груп 402 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Dell EMC 2400 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 8
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Адамас - Ювелирный завод 56 3
OTP Group - ОТП Банк 125 3
О’Кей - Сеть магазинов 60 3
Аэрофлот 493 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
МДМ Банк 150 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 2
Газпром ПАО 520 1
X5 Group 599 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ПриватБанк 177 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
Quelle - Квелли 16 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 8 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
IKEA - ИКЕА 81 1
BMW 249 1
Coca-Cola Company 112 1
Ford 173 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
American Express 172 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 82
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 17
Счётная палата РФ 460 13
Федеральное казначейство России 766 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
Правительство РФ 2203 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
World Bank Group - Всемирный банк 129 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Big Data - Большие данные 1136 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 79 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
HTC Desire - серия смартфонов 101 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apache HTTP Server 222 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Nginx Plus 12 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Microsoft Windows 8 1228 1
Dell EMC VMAX All Flash 14 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Atlassian Confluence 13 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Ланит LanDocs 41 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Asterisk 58 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Naumen Contact Center 71 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Skype 1467 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Гуральников Сергей 161 12
Кузьмин Алексей 36 10
Громов Иван 96 10
Гаттаров Руслан 117 9
Никифоров Николай 1126 8
Ермолаев Артем 340 8
Катамадзе Анна 72 7
Попов Алексей 313 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Четвернин Алексей 651 6
Генс Георгий 62 5
Опенышева Светлана 54 4
Васильев Игорь 21 4
Щеголев Игорь 676 3
Лысенко Эдуард 209 3
Сысоев Игорь 31 3
Солодовников Денис 62 3
Козырев Алексей 270 3
Звягина Наталья 64 3
Казак Максим 95 3
Антонов Александр 73 3
Сафронов Юрий 61 3
Кесельбренер Леонид 49 3
Адмиральский Сергей 38 3
Михалев Александр 21 3
Козырь Сергей 30 3
Дворкович Аркадий 169 3
Путин Владимир 1824 2
Касперский Евгений 218 2
Ахмеров Тимур 73 2
Лощинин Дмитрий 31 2
Скворцова Вероника 51 2
Франтов Роман 14 2
Суханов Дмитрий 12 2
Сенаторов Михаил 32 2
Бутин Вячеслав 11 2
Новикова Елена 49 2
Улюкаев Алексей 27 2
Ананьев Алексей 88 2
Назипов Дмитрий 66 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Европа 3752 4
Россия - Ульяновская область 349 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Япония 2780 3
Восточная Европа 1678 3
Россия - Республика Коми 411 3
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Болгария - Республика 306 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - Курск 231 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - Брянская область 86 1
Россия - Калужская область 571 1
Малайзия 340 1
Северная Америка 1411 1
Германия - Берлин 356 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - Иркутск 465 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Швеция - Стокгольм 160 1
Новая Москва 45 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Казахстан - Республика 2629 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 7
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Известия ИД 59 1
CNews Analytics 1988 9
Gartner 2190 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
CNews AWARDS 291 7
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761843, в очереди разбора - 665532.
Создано именных указателей - 46354.
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