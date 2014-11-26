Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сапельников Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 117
Сапельников Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|ASF - Apache Software Foundation 60 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Гуральников Сергей 161 12
|Кузьмин Алексей 36 10
|Громов Иван 96 10
|Гаттаров Руслан 117 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Ермолаев Артем 340 8
|Катамадзе Анна 72 7
|Попов Алексей 313 7
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Четвернин Алексей 651 6
|Генс Георгий 62 5
|Опенышева Светлана 54 4
|Васильев Игорь 21 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Сысоев Игорь 31 3
|Солодовников Денис 62 3
|Козырев Алексей 270 3
|Звягина Наталья 64 3
|Казак Максим 95 3
|Антонов Александр 73 3
|Сафронов Юрий 61 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Адмиральский Сергей 38 3
|Михалев Александр 21 3
|Козырь Сергей 30 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Путин Владимир 1824 2
|Касперский Евгений 218 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Лощинин Дмитрий 31 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Франтов Роман 14 2
|Суханов Дмитрий 12 2
|Сенаторов Михаил 32 2
|Бутин Вячеслав 11 2
|Новикова Елена 49 2
|Улюкаев Алексей 27 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Назипов Дмитрий 66 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 7
|КиноПоиск - Портал о кино 118 2
|Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Известия ИД 59 1
|CNews Analytics 1988 9
|Gartner 2190 3
|ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761843, в очереди разбора - 665532.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761843, в очереди разбора - 665532.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru