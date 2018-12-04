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Массух Илья

СОБЫТИЯ


04.12.2018 Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета

ртозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, возглавляемый экс-замминистра связи Ильей Массухом, в течение 2019-2021 гг. может получить из федерального бюджета порядка 986,6

21.03.2013 Илья Массух рассказал о финансировании Фонда электронной демократии

Руководитель Фонда электронной демократии Илья Массух ответил на письмо депутата Ильи Пономарева (внесен Минюстом России в реестр иноагентов, внесен Финмониторингом России в перечень экстремистов и террористов), в котором последний про
07.03.2013 Депутат Илья Пономарёв просит раскрыть источники финансирования Фонда Ильи Массуха

ого президентом, не может осуществляться силами иностранных агентов. В связи с этим, депутат просит Илью Массуха принять меры к публичному раскрытию источников финансирования Фонда в течение пр
11.10.2012 Илья Массух вошел в совет директоров «Энвижн Груп»

Telecom). При этом, как сообщалось, в совете директоров объединенной компании будет равное представительство акционеров с обеих сторон сделки, а управлять компанией продолжит существующий менеджмент. Илья Массух вошел в состав совета директоров "Энвижн Груп" Отметим, что обе компании, и «Энвижн», и «Ситроникс» в значительной степени зависят от своих ключевых клиентов. Для «Энвижн» таковым я
30.07.2012 Илья Массух возглавил Фонд развития информационной демократии

кс-чиновник Минкомсвязи занял пост президента Фонда развития информационной демократии. Кроме того, Илья Массух выступил с инициативой по дальнейшему развитию проекта «веб-выборы». Как он заяви
10.07.2012 Экс-замминистра связи Илья Массух остро критикует нового министра

В появившемся на днях ЖЖ-блоге Илья Массух решил объяснить причины, побудившие его написать заявление об отставке. «Ухожу я

10.07.2012 Экс-замминистра связи Илья Массух критикует нового министра

не хочу быть ассоциирован с деятельностью нового министерства», - заявил бывший замминистра связи. Илья Массух раскритиковал нового министра связи за его приверженность «Твиттеру», отметив, чт
03.07.2012 Замминистра связи Илья Массух покинул свой пост

Замминистра связи Илья Массух покинул свой пост. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано сегодня в банке данных нормативных документов. «Освободить Массуха Илью Иссовича от должности замистителя

14.06.2012 Илья Массух подал заявление об увольнении из Минкомсвязи

Как рассказали CNews два источника в Минкомсвязи, замминистра связи Илья Массух после сегодняшней встречи с министром Николаем Никифоровым написал заявление об увольнении. По словам одного из собеседников CNews, Массух предложил Никифорову несколько кандидатур

13.06.2012 Илья Массух надеется, что вопрос о его дальнейшей работе в Минкомсвязи скоро решится

Как заявил CNews заместитель министра связи Илья Массух, его назначенная на 13 июля встреча с новым министром связи Николаем Никифоровым перенесена на следующий день. В ходе разговора, как говорит замминистра, будут обсуждены условия про
18.02.2011 Илья Массух: все региональные порталы госуслуг должны быть интегрированы с федеральным порталом

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух, выступая на Красноярском экономическом форуме, рассказал об особенностях построения электронного правительства в регионах. Особое внимание замминистра связи и массовых коммуникаций
22.07.2010 Национальная российская ОС на базе Linux появится в 2011г.

ние национальной программной платформы. Об этом рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух. По его словам, окончательное одобрение программы со стороны правительства должно
19.07.2010 Новым замом министра Щеголева стал Илья Массух

Председатель правительства Владимир Путин подписал распоряжение №1197-р о назначении заместителя министра связи и массовых коммуникаций. Новым замом Игоря Щеголева стал советник министра Илья Массух. Его телефон сегодня не отвечал, в пресс-службе Минкомсвязи CNews заявили, что Массух продолжит заниматься тем же кругом вопросов, что и раньше. В новой должности Массух, в том числ
30.04.2010 CNews TV. Илья Массух об универсальной социальной карте

Публикаций - 239, упоминаний - 269

Массух Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 72
Ростелеком 10948 69
Microsoft Corporation 25775 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
Восход ФГБУ НИИ 721 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 14
Intel Corporation 12811 11
9594 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
Yandex - Яндекс 9216 10
SAP SE 5601 9
Oracle Corporation 7074 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ред Софт - Red Soft 1236 8
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
Росплатформа - Р-Платформа 98 8
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Red Hat 1378 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 6
МегаФон 10742 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Google LLC 12690 5
Открытые технологии 732 5
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
X Corp - Twitter 2938 5
Lenovo Group 2447 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Новые облачные технологии (НОТ) 485 5
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Почта России ПАО 2370 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Транснефть 335 8
Фонд электронной демократии 8 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Газпром ПАО 1493 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 2
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
NGI Fund 36 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 198
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 8
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 8
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 8
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 5
Совет при президенте Российской Федерации 205 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 32
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
Russian Open Source Foundation 8 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
СРПО ТЭК - Союз разработчиков программного обеспечения и информационных технологий топливно-энергетического комплекса 1 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 55
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 16
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 13
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 12
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 10
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 9
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 9
Repository - Репозиторий 1176 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 57
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
Linux OS 11533 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 23
Microsoft Windows 16882 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Новые облачные технологии - МойОфис 958 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Microsoft Office 4170 7
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
HTC Desire - серия смартфонов 153 5
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 5
Ростелеком - Веб-выборы 13 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Apple iPad 4012 5
Google Android 15244 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 3
Siemens Teamcenter 73 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 3
FreePik 1841 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Путин Владимир 3454 74
Щеголев Игорь 699 69
Никифоров Николай 1138 35
Медведев Дмитрий 1665 27
Мардер Наум 116 15
Смирнов Алексей 269 15
Носков Константин 241 13
Паршин Максим 323 13
Свердлов Денис 201 11
Шадаев Максут 1210 11
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