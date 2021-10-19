Массух Илья

В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1

Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 1

Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний 1

В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1

Минцифры разъясняет порядок включения продуктов в реестр российского ПО 1

Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 1

В Реестр отечественного ПО пустят иностранцев взамен на признание Крыма 1

В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 1

Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1

Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1

ЦКИТ подтвердил импортонезависимость РЕД ОС 1

Yadro подтвердила полный цикл производства СХД в России 1