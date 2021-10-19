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Массух Илья


19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 2
11.10.2021 Российский open-source проект Allure Report генерирует более 26 миллионов тестовых отчетов ежемесячно 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
01.09.2021 Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 2
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
24.05.2021 Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо» 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
19.04.2021 Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1
02.02.2021 Минцифры разъясняет порядок включения продуктов в реестр российского ПО 1
19.01.2021 Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 1
23.10.2020 «Росатом «выбирает офисный софт российского производства 1
15.10.2020 «Росатом» переведет систему электронного документооборота на отечественное ПО 1
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил 1
11.09.2020 Отечественные производители «софта» и «железа» объединяют усилия 1
08.09.2020 В Реестр отечественного ПО пустят иностранцев взамен на признание Крыма 1
18.08.2020 Экс-замглавы Минкомсвязи стал новым фильтром на пути софта в Реестр отечественного ПО 3
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 1
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
10.04.2020 Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО 1
20.03.2020 Из-за закупки ПО Microsoft «Росатом» обвинили в нарушении новой Конституции и указаний Путина 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
05.12.2019 В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1
30.04.2019 ЦКИТ подтвердил импортонезависимость РЕД ОС 1
24.04.2019 Yadro подтвердила полный цикл производства СХД в России 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
10.12.2018 «Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации 4
04.12.2018 Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета 6
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
02.11.2018 Представлена импортонезависимая «Галактика ERP» 9.1 на базе СУБД Postgres Pro 1
15.10.2018 Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая 2
14.09.2018 Разработчики российского ПО выпустят каталог совместимости продуктов, «чтобы сэкономить госорганам миллиарды» 1
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 1
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России 1

Публикаций - 192, упоминаний - 301

Массух Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 61
Microsoft Corporation 11060 28
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 11
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
Восход ФГБУ НИИ 365 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
InfoWatch - Инфовотч 607 4
АйТи 751 4
SAP SE 3211 4
Samsung Electronics 5651 3
Базальт СПО 206 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 3
ЭОС - Электронные офисные системы 984 3
Армада 275 3
Крипто-ПРО 200 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Синтерра - Synterra 565 2
Docsvision - ДоксВижн 772 2
Seldon - Селдон 14 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Cisco Systems 2038 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Intel Corporation 4169 2
Abbyy 793 2
IBM 3537 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
3733 2
Oracle Corporation 3342 2
Лига Цифровой Экономики 30 1
Intracom Telecom 39 1
Verysell - Верисел 91 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Xiaomi 904 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Фонд информационной демократии 27 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Почта России ПАО 1572 1
Газпром ПАО 520 1
Аэрофлот 493 1
Транснефть 159 1
Danone - Данон 44 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 43
Президент Российской Федерации 1439 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
Правительство РФ 2201 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Администрация Президента РФ 267 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Счётная палата РФ 460 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 9
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Linux OS 4253 7
Microsoft Windows 852 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
HTC Desire - серия смартфонов 101 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Microsoft Windows 10 6629 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Ред ОС 239 3
Microsoft Visio 67 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Office 1934 2
Google Android 10750 2
Microsoft Silverlight 138 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 1
Галактика ERP 63 1
OpenText Documentum 189 1
Oracle СУБД 32 1
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 6 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РДП.ру EcoRouter 9 1
КриптоПро Ngate 4 1
Галактика ECM 4 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 5 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
1С:Консолидация 7 1
Минцифры РФ НПП - Национальная программная платформа 2 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
AlterOffice 16 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Microsoft SQL Server 793 1
Apple macOS 922 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Путин Владимир 1824 26
Щеголев Игорь 676 10
Никифоров Николай 1126 10
Медведев Дмитрий 1433 8
Касперская Наталья 197 5
Носков Константин 201 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Смирнов Алексей 142 4
Рубанов Владимир 61 3
Абакумов Евгений 103 3
Лашин Ренат 25 3
Соколов Алексей 121 3
Акимов Максим 167 3
Мурашко Михаил 6 2
Пугачев Павел 29 2
Милашевский Игорь 16 2
Гордеев Алексей 10 2
Бегтин Иван 48 2
Сурков Владислав 59 2
Варов Константин 24 2
Духовницкий Олег 91 2
Панченко Иван 43 2
Силуанов Антон 52 2
Скворцова Вероника 51 2
Василенко Евгения 19 2
Бокова Людмила 80 2
Сергунина Наталья 163 2
Мигранов Салават 7 2
Шадаев Максут 384 2
Левашов Александр 88 2
Липов Андрей 50 2
Жаров Александр 165 2
Примаков Евгений 6 2
Хилов Павел 15 2
Бойко Елена 151 2
Паршин Максим 141 1
Мякишева Марина 84 1
Макаров Валентин 111 1
Мишустин Михаил 302 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Индия - Республика 2169 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Франция - Французская Республика 2120 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Украина 3361 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Смоленская область 228 2
Россия - Брянская область 86 2
Россия - Костромская область 229 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Казахстан - Республика 2627 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - Орловская область 132 2
Европа 3745 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Воронежская область 395 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - Калужская область 571 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Рязанская область 314 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - Белгородская область 367 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Сельское хозяйство 12 1
Бережливая поликлиника 5 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Образование в России 335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 13
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 6
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Медуза - Meduza 18 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
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IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 1
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