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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Массух Илья
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 192, упоминаний - 301
Массух Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 26
|Щеголев Игорь 676 10
|Никифоров Николай 1126 10
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Касперская Наталья 197 5
|Носков Константин 201 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Смирнов Алексей 142 4
|Рубанов Владимир 61 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Лашин Ренат 25 3
|Соколов Алексей 121 3
|Акимов Максим 167 3
|Мурашко Михаил 6 2
|Пугачев Павел 29 2
|Милашевский Игорь 16 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Бегтин Иван 48 2
|Сурков Владислав 59 2
|Варов Константин 24 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Панченко Иван 43 2
|Силуанов Антон 52 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Василенко Евгения 19 2
|Бокова Людмила 80 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Мигранов Салават 7 2
|Шадаев Максут 384 2
|Левашов Александр 88 2
|Липов Андрей 50 2
|Жаров Александр 165 2
|Примаков Евгений 6 2
|Хилов Павел 15 2
|Бойко Елена 151 2
|Паршин Максим 141 1
|Мякишева Марина 84 1
|Макаров Валентин 111 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|Gartner 2190 1
|IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759166, в очереди разбора - 662856.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759166, в очереди разбора - 662856.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru