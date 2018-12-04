Массух Илья

Руководитель Фонда электронной демократии Илья Массух ответил на письмо депутата Ильи Пономарева (внесен Минюстом России в реестр иноагентов, внесен Финмониторингом России в перечень экстремистов и террористов), в котором последний про

ого президентом, не может осуществляться силами иностранных агентов. В связи с этим, депутат просит Илью Массуха принять меры к публичному раскрытию источников финансирования Фонда в течение пр

Telecom). При этом, как сообщалось, в совете директоров объединенной компании будет равное представительство акционеров с обеих сторон сделки, а управлять компанией продолжит существующий менеджмент. Илья Массух вошел в состав совета директоров "Энвижн Груп" Отметим, что обе компании, и «Энвижн», и «Ситроникс» в значительной степени зависят от своих ключевых клиентов. Для «Энвижн» таковым я

кс-чиновник Минкомсвязи занял пост президента Фонда развития информационной демократии. Кроме того, Илья Массух выступил с инициативой по дальнейшему развитию проекта «веб-выборы». Как он заяви

Как рассказали CNews два источника в Минкомсвязи, замминистра связи Илья Массух после сегодняшней встречи с министром Николаем Никифоровым написал заявление об увольнении. По словам одного из собеседников CNews, Массух предложил Никифорову несколько кандидатур

Как заявил CNews заместитель министра связи Илья Массух , его назначенная на 13 июля встреча с новым министром связи Николаем Никифоровым перенесена на следующий день. В ходе разговора, как говорит замминистра, будут обсуждены условия про

ние национальной программной платформы. Об этом рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух . По его словам, окончательное одобрение программы со стороны правительства должно