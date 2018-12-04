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Массух Илья
СОБЫТИЯ
|04.12.2018
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Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета
ртозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, возглавляемый экс-замминистра связи Ильей Массухом, в течение 2019-2021 гг. может получить из федерального бюджета порядка 986,6
|21.03.2013
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Илья Массух рассказал о финансировании Фонда электронной демократии
Руководитель Фонда электронной демократии Илья Массух ответил на письмо депутата Ильи Пономарева (внесен Минюстом России в реестр иноагентов, внесен Финмониторингом России в перечень экстремистов и террористов), в котором последний про
|07.03.2013
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Депутат Илья Пономарёв просит раскрыть источники финансирования Фонда Ильи Массуха
ого президентом, не может осуществляться силами иностранных агентов. В связи с этим, депутат просит Илью Массуха принять меры к публичному раскрытию источников финансирования Фонда в течение пр
|11.10.2012
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Илья Массух вошел в совет директоров «Энвижн Груп»
Telecom). При этом, как сообщалось, в совете директоров объединенной компании будет равное представительство акционеров с обеих сторон сделки, а управлять компанией продолжит существующий менеджмент. Илья Массух вошел в состав совета директоров "Энвижн Груп" Отметим, что обе компании, и «Энвижн», и «Ситроникс» в значительной степени зависят от своих ключевых клиентов. Для «Энвижн» таковым я
|30.07.2012
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Илья Массух возглавил Фонд развития информационной демократии
кс-чиновник Минкомсвязи занял пост президента Фонда развития информационной демократии. Кроме того, Илья Массух выступил с инициативой по дальнейшему развитию проекта «веб-выборы». Как он заяви
|10.07.2012
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Экс-замминистра связи Илья Массух остро критикует нового министра
В появившемся на днях ЖЖ-блоге Илья Массух решил объяснить причины, побудившие его написать заявление об отставке. «Ухожу я
|10.07.2012
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Экс-замминистра связи Илья Массух критикует нового министра
не хочу быть ассоциирован с деятельностью нового министерства», - заявил бывший замминистра связи. Илья Массух раскритиковал нового министра связи за его приверженность «Твиттеру», отметив, чт
|03.07.2012
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Замминистра связи Илья Массух покинул свой пост
Замминистра связи Илья Массух покинул свой пост. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано сегодня в банке данных нормативных документов. «Освободить Массуха Илью Иссовича от должности замистителя
|14.06.2012
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Илья Массух подал заявление об увольнении из Минкомсвязи
Как рассказали CNews два источника в Минкомсвязи, замминистра связи Илья Массух после сегодняшней встречи с министром Николаем Никифоровым написал заявление об увольнении. По словам одного из собеседников CNews, Массух предложил Никифорову несколько кандидатур
|13.06.2012
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Илья Массух надеется, что вопрос о его дальнейшей работе в Минкомсвязи скоро решится
Как заявил CNews заместитель министра связи Илья Массух, его назначенная на 13 июля встреча с новым министром связи Николаем Никифоровым перенесена на следующий день. В ходе разговора, как говорит замминистра, будут обсуждены условия про
|18.02.2011
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Илья Массух: все региональные порталы госуслуг должны быть интегрированы с федеральным порталом
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух, выступая на Красноярском экономическом форуме, рассказал об особенностях построения электронного правительства в регионах. Особое внимание замминистра связи и массовых коммуникаций
|22.07.2010
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Национальная российская ОС на базе Linux появится в 2011г.
ние национальной программной платформы. Об этом рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух. По его словам, окончательное одобрение программы со стороны правительства должно
|19.07.2010
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Новым замом министра Щеголева стал Илья Массух
Председатель правительства Владимир Путин подписал распоряжение №1197-р о назначении заместителя министра связи и массовых коммуникаций. Новым замом Игоря Щеголева стал советник министра Илья Массух. Его телефон сегодня не отвечал, в пресс-службе Минкомсвязи CNews заявили, что Массух продолжит заниматься тем же кругом вопросов, что и раньше. В новой должности Массух, в том числ
|30.04.2010
|CNews TV. Илья Массух об универсальной социальной карте
Массух Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 74
|Щеголев Игорь 699 69
|Никифоров Николай 1138 35
|Медведев Дмитрий 1665 27
|Мардер Наум 116 15
|Смирнов Алексей 269 15
|Носков Константин 241 13
|Паршин Максим 323 13
|Свердлов Денис 201 11
|Шадаев Максут 1210 11
|Малинин Александр 40 10
|Сапельников Сергей 109 10
|Маслов Александр 39 9
|Попов Алексей 339 9
|Солдатов Алексей 104 8
|Голованов Юрий 9 8
|Мишустин Михаил 787 8
|Жаров Александр 183 8
|Собянин Сергей 538 8
|Ухлинов Леонид 61 7
|Рейман Леонид 1065 7
|Липов Андрей 68 7
|Комиссаров Дмитрий 248 7
|Рубанов Владимир 76 7
|Нащекин Алексей 118 7
|Симаков Олег 113 7
|Серова Елена 320 6
|Касперская Наталья 319 6
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Воробьев Андрей 199 6
|Лашин Ренат 87 6
|Володин Вячеслав 108 6
|Духовницкий Олег 91 6
|Казак Максим 162 5
|Бородинов Леонид 14 5
|Пак Олег 112 5
|Панков Александр 82 5
|Волин Алексей 122 5
|Солнцева Екатерина 62 5
|Лихачев Алексей 44 5
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