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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН Академия наук СССР АН СССР


13.03.2025 Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области 1
04.09.2024 «Софтлайн» купил создателя мирового рынка волоконных лазеров 1
19.06.2023 Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит 1
17.11.2022 Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс 1
03.08.2021 ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei 1
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 1
01.06.2018 «Яндекс» открывает магазин и музей 1
25.04.2018 Иванниковские чтения: в Армении будет установлен памятный знак от имени академика Виктора Иванникова 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 1
15.06.2017 МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги 1
16.05.2017 М-1: Как зарождалась ЭВМ 1
27.01.2017 Скандально сгоревшая библиотека РАН воюет с ФАС, чтобы избавиться от неугодных ИТ-поставщиков 1
30.12.2016 Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов 1
11.10.2016 Скандально сгоревшая библиотека РАН закупает «железо» и ПО на 358 миллионов 1
02.02.2016 Новый «департамент импортозамещения» Минкомсвязи возглавил экс-техдиректор «Электронной Москвы» 1
02.02.2016 Дмитрий Чернов назначен директором Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России 1
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов 1
07.05.2014 Первый в мире обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С. Часть 1: история создания 1
28.01.2014 В Verint Systems назначен региональный директор по России и СНГ 1
08.10.2013 Экс-CIO Центробанка перешел в «Газпром» 1
24.04.2013 Замглавы Минкомсвязи Александр Маслов намерен уйти в отставку 1
27.04.2010 Умер отец советского искусственного интеллекта 1
24.11.2009 Под Москвой появится новый технопарк для ИТ-компаний 1
30.07.2008 Соединению контроля космического пространства исполнилось 20 лет 1
15.05.2008 Шестые Марковские чтения: к 100-летнему юбилею выдающегося физика-теоретика 1
28.11.2007 Фуллерены: перспективный материал для органических транзисторов 1
16.03.2007 В США убили советского диссидента из-за диска религиозного содержания 1
08.09.2006 Пущинскому научному центру исполняется 50 лет 1
08.09.2006 Пущинскому научному центру исполняется 50 лет 1
04.03.2005 Президент "Открытых технологий" сменил работу 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1
21.01.2003 Состоялось заседание совета директоров ОАО "Московская Сотовая Связь" 1
23.08.2002 На сайте www.rubricon.ru опубликован энциклопедический справочник "Латинская Америка" 1
31.10.2001 Verysell: рост вместе с рынком 1
31.10.2001 Verysell: рост вместе с рынком 1
18.09.2000 Домену .SU 10 лет 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

РАН и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 3
HP Compaq Computer Corp 1916 3
Intel Corporation 12235 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
АйТи 1375 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
Microsoft Corporation 24709 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
Verysell - Верисел 317 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 2
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 2
Verysell Telecom - Верисел Телеком 41 2
Ростех - Контур ТПО - Контур Томское производственное объединение 4 2
Yandex - Яндекс 7483 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 1
Cisco Systems 5131 1
SAP SE 5296 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
AMD - Advanced Micro Devices 4260 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Открытые технологии 702 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Huawei 3970 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1055 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 2
Белый Ветер 356 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Лента - Сеть розничной торговли 2098 2
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Carana corporation - Карана корпорейшн 2 2
Кредитлаб - Кредитная лаборатория 2 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 1
Газпром ПАО 1348 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Яндекс Музей 5 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 372 1
Наукоград - технопарк 138 1
ЦМД - Центральный Московский Депозитарий 6 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 112 1
Газпром трансгаз 146 1
Volkswagen Group - VW 284 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11793 5
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 4
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4820 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2915 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2769 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67197 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19835 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 8
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1141 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20942 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2768 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51374 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11721 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1454 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 546 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9403 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24373 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25615 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28020 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16234 3
Электронная библиотека - Electronic Library 253 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1634 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 575 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 24 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4539 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14486 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9814 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2015 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3770 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3257 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1249 2
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 240 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1789 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1674 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 434 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5782 2
Оцифровка - Digitization 4601 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 2
Microsoft Windows 2000 8660 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3256 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 9 2
БЭСМ - Большая электронно-счётная машина - Быстродействующая электронно-счётная машина 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 2
Microsoft Office Excel 1206 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 2
Microsoft Office Word 780 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2061 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Яндекс.Лицей 22 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel Omni-Path Edge Switch 7 1
Intel Xeon Phi 38 1
Intel SSD DC 6 1
Урал-1 ЭВМ 5 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Linux OS 10067 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 1
Intel x86 - архитектура процессора 1871 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Microsoft Windows 15767 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 139 1
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 8 1
РСК - RSC Storage on-Demand 6 1
Лебедев Сергей 48 3
Пройдаков Эдуард 12 3
Иванов Герман 3 3
Пивоваров Юрий 3 3
Говорун Николай 2 2
Кореньков Владимир 9 2
Краснов Михаил 84 2
Ходос Юрий 21 2
Удальцов Юрий 7 2
Путин Владимир 3202 2
Чернов Дмитрий 18 2
Лысенко Трофим 4 2
Качан Владимир 2 2
Несмеянов Александр 2 2
Московский Александр 4 1
Пажитнов Алексей 6 1
Шукурян Юрий 1 1
Иванников Виктор 23 1
Матвеев Виктор 5 1
Топчян Рубен 1 1
Bjørner Dines - Бьёрнер Динес 1 1
Аветисян Арутюн 38 1
Трубников Григорий 2 1
Гурко Александр 136 1
Шалманов Сергей 201 1
Щеголев Игорь 698 1
Аитов Тимур 197 1
Массух Илья 232 1
Калин Сергей 31 1
Зимин Дмитрий 39 1
Фрадков Михаил 160 1
Гизатуллин Олег 16 1
Морозов Андрей 47 1
Гинзбург Виталий 16 1
Владимиров Андрей 18 1
Васильев Михаил 15 1
Чугунов Андрей 6 1
Сенаторов Михаил 42 1
Попов Андрей 111 1
Максименко Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146110 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43539 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2895 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7542 4
Россия - СФО - Новосибирск 4347 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 939 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 3
Канада 4900 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 2
Армения - Ереван 200 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1677 2
Турция - Турецкая республика 2386 2
Кипр - Республика 564 2
Черногория 127 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 2
Земля - планета Солнечной системы 10419 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 895 2
Турция - Анталья 26 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1557 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 92 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 2
Армения - Республика 2300 1
Израиль 2743 1
Грузия 1247 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 136 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Украина - Киев 1127 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 613 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3143 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1493 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 854 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 704 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 471 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 370 1
Украина 7639 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29469 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51638 15
Физика - Physics - область естествознания 2660 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5847 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16465 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5015 3
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48492 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7025 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1642 3
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 288 2
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2033 2
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Juniper Research 528 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 6
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РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 63 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 153 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 3
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Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
ТГУ - Томский государственный университет 175 3
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 205 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
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РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
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