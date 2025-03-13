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РАН Академия наук СССР АН СССР
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|Лебедев Сергей 48 3
|Пройдаков Эдуард 12 3
|Иванов Герман 3 3
|Пивоваров Юрий 3 3
|Говорун Николай 2 2
|Кореньков Владимир 9 2
|Краснов Михаил 84 2
|Ходос Юрий 21 2
|Удальцов Юрий 7 2
|Путин Владимир 3202 2
|Чернов Дмитрий 18 2
|Лысенко Трофим 4 2
|Качан Владимир 2 2
|Несмеянов Александр 2 2
|Московский Александр 4 1
|Пажитнов Алексей 6 1
|Шукурян Юрий 1 1
|Иванников Виктор 23 1
|Матвеев Виктор 5 1
|Топчян Рубен 1 1
|Bjørner Dines - Бьёрнер Динес 1 1
|Аветисян Арутюн 38 1
|Трубников Григорий 2 1
|Гурко Александр 136 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Аитов Тимур 197 1
|Массух Илья 232 1
|Калин Сергей 31 1
|Зимин Дмитрий 39 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Гизатуллин Олег 16 1
|Морозов Андрей 47 1
|Гинзбург Виталий 16 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Васильев Михаил 15 1
|Чугунов Андрей 6 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Попов Андрей 111 1
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|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 3
|CNews - ZOOM.CNews 1849 1
|Известия ИД 636 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1907 1
|Forbes - Форбс 840 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
|Juniper Research 528 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
|IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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