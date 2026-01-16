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DjVu технология сжатия изображений с потерями

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.01.2026 Onyx Boox Palma 2 Pro – популярный ридер в формфакторе смартфона теперь с цветным экраном 1
20.10.2025 Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM 1
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
27.04.2025 Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
06.03.2025 Onyx Boox Note Max – флагманский ридер для чтения и работы с документами 1
20.12.2024 Начались продажи флагманской электронной книги Digma P6 1
04.07.2024 Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций 1
04.06.2024 Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера 1
14.05.2024 Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday 1
20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше 1
09.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стал доступен онлайн-просмотр 110 форматов файлов 1
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android 1
16.01.2023 Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами 1
15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер 1
14.10.2022 Представлен «Р7-Офис» версии 7.2 1
01.09.2022 Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей 1
04.03.2022 Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM 1
28.12.2021 Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM 1
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4 1
28.10.2021 Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM 1
02.06.2021 Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы 1
03.11.2020 Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе 1
08.11.2019 В России стартовали продажи полноформатного букридера Onyx Boox Max 3. Цена 1
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1
19.09.2019 Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro 1
11.03.2019 Обзор электронной книги ONYX BOOX Darwin 5 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
09.10.2018 Букридер на фоне лилипутов 1
09.08.2018 Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower 1
27.07.2018 Лучшие устройства для чтения: выбор ZOOM 1
20.06.2018 ONYX BOOX Note хорош со стилусом и без 1
29.06.2017 Новая глобальная атака шифровальщика: подробности от «Доктор Веб» 1
09.06.2017 «МакЦентр» начинает поставки 9,7-дюймового букридера ONYX BOOX Prometheus 2 1
08.06.2017 10 дюймов комфортного чтения 1
30.12.2016 Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов 1
12.10.2016 13,3-дюймовый букридер Onyx Boox Max представлен в России 1
11.10.2016 Скандально сгоревшая библиотека РАН закупает «железо» и ПО на 358 миллионов 1
06.10.2016 В России начались продажи 9,7-дюймового букридера Onyx Boox Prometheus 1

Публикаций - 110, упоминаний - 110

DjVu и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 159 38
МакЦентр - MacCentre 172 21
PocketBook International 98 17
Prology 72 12
Google LLC 12769 11
Wacom 143 9
Apple Inc 13255 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Digma 257 8
Fly - Explay - Эксплей 243 7
Amazon Inc - Amazon.com 3300 6
Qualcomm Technologies 1988 6
Sony 6754 6
Samsung Electronics 11125 5
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 5
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 4
effire Universal Limited 8 4
Microsoft Corporation 25846 4
Новые облачные технологии (НОТ) 493 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
Dropbox 528 4
Adobe Systems 1603 4
Инверсия - Инверсия НПФ 156 4
Wexler 61 3
PalmStore 16 3
Yandex - Яндекс 9326 3
Archos Technology 72 2
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 54 2
Парадигма 169 2
ORSiO 10 2
SiPix 8 2
Rakuten Kobo 15 2
X Corp - Twitter 2942 2
Meta Platforms - Facebook 4631 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 2
HP Inc. 5907 2
HTC Corporation 1512 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5033 2
TeXet 56 1
Rover - RoverComputers 423 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 7
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 197 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1076 2
Альфа-Банк 1987 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 2
Barnes & Noble 171 1
TuneIn Radio 8 1
Кредитлаб - Кредитная лаборатория 2 1
Белый Кит ГК 5 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 54 1
LEGO 260 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 60 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5998 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1577 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13571 65
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6461 64
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13335 61
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10795 58
FB2 - FictionBook 129 56
EPUB - Electronic Publication 153 54
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6287 53
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22747 51
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10652 49
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1983 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13124 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 48
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 252 48
Наушники - Headphones 4530 48
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1766 48
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 47
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 483 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7980 36
Карты памяти - Запоминающее устройство 2327 33
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10126 33
GIF - Graphics Interchange Format - растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 32
Joystick - Джойстик 1152 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27062 27
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4480 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10455 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17077 24
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход - Аудиоразъём 1242 23
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2334 23
PRC Mobipocket - формат файла 35 22
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 22
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4782 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14852 21
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2564 21
WAV - Waveform Audio File Format 533 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8578 21
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6629 21
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3665 20
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 316 20
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1990 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2548 107
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 71
Google Android 15326 55
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 133 40
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 34
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 33
Google Play - Google Store - Google Android Market 3579 26
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 919 25
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 650 18
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1456 17
PocketBook - серия электронных книг 45 15
Prology Latitude 21 13
Linux OS 11622 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 13
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 12
Microsoft Windows 16975 11
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 10
Apple iOS 8629 9
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 276 9
ONYX SNOW Field 56 9
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - PalmDOC - AportisDoc 11 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 8
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 865 8
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 8
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 8
Amazon Kindle 195 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 8
StarDict - свободная оболочка для электронных словарей с открытым исходным кодом 20 7
FBReader 19 7
Много приложений - RuStore - Рустор 654 7
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 228 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 7
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 17 6
Microsoft Office 4208 6
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 418 6
ONYX MOON Light 52 6
PocketBook Touch 11 5
ONYX Glass 26 5
Apple iPad 4023 5
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 5
Карев Кирилл 5 2
Иванов Герман 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 2
Чубайс Анатолий 223 2
Липич Григорий 65 1
Милица Евгений 6 1
Никольский Николай 15 1
Миронов Андрей 14 1
Баранов Михаил 8 1
Смирнов Эдуард 2 1
Татаринов Иван 5 1
Байков Антон 1 1
Качан Владимир 2 1
Арлазаров Владимир 291 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
Новодворский Алексей 114 1
Казак Максим 162 1
Акимов Александр 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 167754 32
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 7
Украина 7947 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54997 4
Европа 25016 4
Франция - Французская Республика 8195 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 3
Япония 13843 3
Германия - Федеративная Республика 13281 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 791 2
Земля - планета Солнечной системы 10896 2
Беларусь - Белоруссия 6334 2
Египет - Арабская Республика 1108 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19308 1
Казахстан - Республика 6090 1
Южная Корея - Республика 7088 1
Азия - Азиатский регион 5946 1
Швеция - Королевство 3792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8649 1
Польша - Республика 2036 1
Индия - Bharat 5898 1
Америка - Американский регион 2208 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Италия - Итальянская Республика 4517 1
Китай - Тайвань 4284 1
Испания - Королевство 3845 1
Саудовская Аравия - Королевство 674 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 843 1
Австрия - Австрийская Республика 1359 1
Латвия - Латвийская Республика 838 1
Молдавия - Республика Молдова 741 1
Палестина 95 1
США - Джорджия - Атланта 266 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1831 34
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5553 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11739 21
Английский язык 7059 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34129 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21916 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7655 8
Ergonomics - Эргономика 1764 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1531 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6213 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2073 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 753 4
Образование в России 2947 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58237 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6138 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 3
Спорт - Шахматы - Chess 260 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1701 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1383 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4024 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16265 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 2
Паспорт - Паспортные данные 2879 2
Платёжное поручение - Payment order 246 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2733 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3218 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1901 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 637 2
Спорт - Шашки - Checkers 33 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5790 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12402 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5646 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5543 2
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 952 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 19
Times 668 5
Wikipedia - Википедия 655 3
Newsbytes News Network 379 2
23ABC News 186 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 3
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
РАН - Российская академия наук 2138 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
Руниверс 7 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 304 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 469 1
День знаний - 1 сентября 51 1
День молодёжи - 27 июня 1106 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473175, в очереди разбора - 724541.
Создано именных указателей - 201440.
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