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DjVu технология сжатия изображений с потерями
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 110, упоминаний - 110
DjVu и организации, системы, технологии, персоны:
|Карев Кирилл 5 2
|Иванов Герман 3 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 2
|Чубайс Анатолий 223 2
|Липич Григорий 65 1
|Милица Евгений 6 1
|Никольский Николай 15 1
|Миронов Андрей 14 1
|Баранов Михаил 8 1
|Смирнов Эдуард 2 1
|Татаринов Иван 5 1
|Байков Антон 1 1
|Качан Владимир 2 1
|Арлазаров Владимир 291 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Казак Максим 162 1
|Акимов Александр 27 1
|CNews - ZOOM.CNews 1912 19
|Times 668 5
|Wikipedia - Википедия 655 3
|Newsbytes News Network 379 2
|23ABC News 186 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473175, в очереди разбора - 724541.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473175, в очереди разбора - 724541.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.