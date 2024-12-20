Начались продажи флагманской электронной книги Digma P6

Бренд Digma, производитель электроники, представил новую флагманскую модель электронной книги с цветным сенсорным дисплеем.

Digma P6 имеет цветной сенсорный экран E Ink Kaleido. Экран 6” сочетает в себе классическую черно-белую панель E Ink (электронных чернил) и технологию Color Filter Array (CFA). На монохромную панель E Ink наложен специальный RGB-фильтр, который позволяет отображать до 4096 цветов и оттенков. Технология делает более безопасным и комфортным для глаз чтение на экране иллюстрированного электронного контента. Экран не бликует даже под прямыми солнечными лучами, позволяя читать на улице. Технология Moonlight 2 предоставляет возможность регулировать температуру от холодных до теплых оттенков.

Электронные книги используют энергию только для перелистывания страниц, а также для некоторых дополнительных функций, таких как подсветка, что гарантирует примерно целый месяц чтения без подзарядки.

Устройства имеют встроенную память 32 ГБ. Есть поддержка дополнительных носителей – карт памяти типа micro SD, SDHC. Поддерживаются различные популярные форматы документов и книг: EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2, DOC, DOCX, HTML, RTF, TXT, CHM.

Операционная система – Android, можно скачивать текстовые документы, музыку и другие приложения. Digma P6 оснащена функцией преобразования текста в голос.

Для зарядки и подключения электронной книги к другим устройствам есть разъем Type-C. поддерживается подключение по Bluetooth. Стоимость устройства начинается от 21990 руб.

Digma P6 — это доступный и универсальный подарок для всех любителей чтения. Он станет надежным спутником в путешествиях и повседневной жизни, а также хорошим подарком к новогодним праздникам.