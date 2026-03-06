Россияне в большой опасности. Крупный производитель ноутбуков мухлюет с процессорами – ставит древние вместо новых

Китайский вендор ноутбуков Chuwi уличен в подлоге. Он продает ноутбуки с совершенно не теми процессорами, которые заявлены – вместо Ryzen 7000 устанавливает Ryzen 5000 шестилетней давности. Проблему выявили пока только в одной модели, но она массовая и продается, в том числе, в официальной российской рознице по цене нового MacBook Neo.

Поймали с поличным

Компания Chuwi, китайский производитель компьютеров и ноутбуков, оказался в центре грандиозного скандала. Компанию поймали на использовании совсем старых процессоров в своих новых ноутбуках – при этом в характеристиках указаны совсем другие, более новые чипы.

По данным портала NotebookCheck, обман вскрылся на модели CoreBook X. Chuwi официально продвигает его как ноутбук с процессором AMD Ryzen 5 7430U, но на деле под системой охлаждения установлен древний Ryzen 5 5500U.

Как сообщал CNews, AMD провела премьеру чипов Ryzen серии 5000 в октябре 2020 г., почти шесть лет назад.

Chuwi Chuwi CoreBook X. Внешне по нему никак не понять, какой процессор стоит внутри

Процессоры Ryzen 7 вышли в сентябре 2022 г.

Процессор Ryzen 5 7430U (кодовое название Barcelo-R) – это шестиядерный 12-поточный процессор с архитектурой Zen 3. Хотя Ryzen 5 5500U (кодовое название Lucienne) имеет ту же конфигурацию ядер, в этом чипе используется более старая архитектура Zen 2. Что еще важнее, Ryzen 5 7430U также имеет вдвое больший объем кэша L3 – 12 МБ против 6 МБ в 5500U и более высокую тактовую частоту – 2,3-4,3 ГГц и 2,1-4 ГГц соответственно.

Россиянам приготовиться

Chuwi – один из старейших китайских производителей ПК, существующих в настоящее время. Компания работает с 2004 г. и представлена во многих странах мира, в том числе и в России.

Редакция CNews убедилась – у Chuwi есть свой официальный российский сайт.

Российский сайт Chuwi

Также ее продукцию в пару кликов можно найти в каталогах популярных маркетплейсов.

Доставка быстрая - всего несколько дней. Значит, склады находятся в России

Классическую российскую розницу Chuwi тоже не игнорирует – редакция CNews нашла ее ноутбуки в ассортименте «Ситилинка».

Что примечательно, CoreBook X с заявленным процессором Ryzen 5 7430U в России тоже продается – «Ситилинк» просил за него 46,2 тыс. руб. на момент выпуска материала.

Не исключено, что и в версии CoreBook X для России установлен старый процессор

Как сообщал CNews, новейший ноутбук Apple MacBook Neo образца марта 2026 г. стоит примерно столько же – в США он оценен $600 или 47,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 марта 2026 г.

Как вскрылся обман

Началось все с пользователей Reddit. Они стали один за другим жаловаться на производительность своих CoreBook X.

Tom’s Hardware пишет, что в среднем Ryzen 5 5500U примерно на 7% медленнее, чем Ryzen 5 7430U. В случае с CoreBook X разница в производительности составляет 10%, поскольку ноутбук работает на одноканальной памяти.

Теперь возникла вероятность, что и внутри других ноутбуков стоит вовсе не заявленный CPU

Специалисты портала NotebookCheck, специализирующегося на обзорах и тестах техники, в том числе ноутбуков, разобрали CoreBook X и обнаружили внутри процессор AMD Ryzen 5 5500U, которого не должно было быть в нем, тем самым зафиксировав факт обмана пользователей.

Неудачная попытка замести следы

Эксперты NotebookCheck незамедлительно запросили у Chuwi комментарий. Компания отреагировала оперативно, но официально не признала, что это была ее ошибка.

Статья NotebookCheck

Вместо этого она сослалась на то, что проблема может быть конкретно в одной партии ноутбуков, и что начала внутреннее расследование с целью выяснения точной причины произошедшего.

Статья Tom's Hardware

Сразу после этого Chuwi начала вычищать интернет от своей оплошности. На странице ее официального сайта, посвященном ноутбуку CoreBookX, отныне написано, что он работает на процессоре Ryzen 5, без указания конкретной модели.

Теперь не придраться. Почти

Однако полностью скрыть правду компании все же не удалось. Например, Chuwi забыла убрать упоминание Ryzen 5 7430U из адреса этой страницы.

Интернет все помнит

Также редакция CNews обнаружила в «Архиве интернета» копию старой версии этой же страницы, датированной 14 ноября 2025 г. На ней черным по-белому указан процессор AMD Ryzen 5 7430U.

Комментарий Ситилинка

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий ритейлера «Ситилинк». Он приведен без изменений.

«По результатам выборочных проверок в течение всего срока продаж данной модели можно сказать, что в одной из партий действительно мог произойти сбой на фабрике, – сообщили CNews представители «Ситилинка». – На данный момент "Ситилинк" остановил продажи ноутбука данной модели. На складах идет проверка каждого ноутбука на предмет верной комплектации и спецификации. Более того, параллельно мы инициировали выборочную проверку всех ноутбуков данного бренда».

Запрос на комментарий в Ситилинк был направлен в 14:30 6 марта 2026 г. по Москве, ответ на него поступил в 18:04 6 марта 2026 г. по Москве. Однако редакция CNews заметила, что к 18:20 6 марта 2026 г. по Москве, ноутбук Chuwi CoreBook X на AMD Ryzen 5 7430U по-прежнему был доступен для заказа на сайта «Ситилинка».

Ноутбук, вопреки заявленному, по-прежнему доступен для приобретения

Сотрудник CNews убедился, что карточка доступна всем пользователям, как авторизованным, так и неавторизованным. Ноутбук можно было положить в корзину и оформить заказ на него, в том числе с полной предоплатой.