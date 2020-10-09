AMD выпустила уникальные процессоры на полностью новой архитектуре. Видео

AMD показала процессоры Ryzen 5000, пришедшие на смену серии Ryzen 3000. При сравнительно тех же характеристиках новые чипы демонстрируют возросшую производительность как в тяжелых программах, так и в видеоиграх. Во многом это стало возможным благодаря новой архитектуре Zen 3.

Никаких Ryzen 4000

Компания AMD провела показ новых процессоров линейки Ryzen 5000, вооруженных новейшей архитектурой Zen 3. Премьера прошла в рамках «Красного октября» – так AMD называет октябрь 2020 г., в течение которого выпустит сразу несколько своих новинок из различных сегментов. Слово «красный» в названии указывает на фирменный цвет AMD.

Как сообщили CNews представители AMD, линейка Ryzen 5000, которая изначально должна была называться Ryzen 4000, состоит пока из четырех процессоров, и это первые модели, получившие новую архитектуру. До этого AMD выпускала свои чипы на Zen и Zen 2, включая их модифицированные версии.

Главное изменение в Zen 3 – это переход к цельным восьмиядерным блокам CCX. Такой подход обеспечил уменьшение задержек при межъядерном взаимодействии и при работе с кэш-памятью в сравнении с двумя раздельными четырехъядерными ССХ-модулями в Zen 2. В дополнение к этому Zen 3 обеспечивает на 24% более лучшее соотношение производительность/ватт на фоне Zen 2.

Ryzen 5000, новые настольные процессоры AMD

Новую серию открывает 6-ядерный процессор Ryzen 5 5600X стоимостью $299 (23,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 октября 2020 г.). За ним идут Ryzen 7 5800X (8 ядер, $449, 35 тыс. руб.) и Ryzen 9 5900X (12 ядер, $549, 42,8 тыс. руб.), а замыкает линейку 16-ядерный Ryzen 9 5950X ($799, 62,2 тыс. руб.). Из всей серии только младшая модель поставляется с фирменным кулером Wraith Stealth – остальные продаются без системы охлаждения.

Линейка процессоров AMD Ryzen 5000 для настольных ПК

Модель Ядра, потоки Частота, ГГц TDP, Вт Кэш- память, МБ Техпроцесс, нм Цена, $ Ryzen 9 5950X 16, 32 3,4 - 4,9 105 72 7 799 Ryzen 9 5900X 12, 24 3,7 - 4,8 105 70 7 549 Ryzen 7 5800X 8, 16 3,8 - 4,7 105 36 7 449 Ryzen 5 5600X 6, 12 3,7 - 4,6 65 35 7 299

Источник: AMD

Начало продаж своих новых чипов AMD запланировала на 5 ноября 2020 г. Их стоимость и сроки появления в России пока не установлены.

Сравнение с предыдущей линейкой

Каждый из четырех процессоров Ryzen 5000 характеризуется поддержкой двух потоков данных на каждое ядро. Новинки производятся на фабрике тайваньской компании TSMC по 7-нанометровому процессу, пока самому современному среди всех х86-процессоров (Intel застряла на 14 и 10 нанометрах). В обозримом будущем AMD планирует перейти на 5 нм.

Прирост производительности в сравнении с Ryzen 3000 заметен

Следует обратить внимание на то, что по тактовым частотам процессоры Ryzen 5000 практически не отличаются от своих предшественников из серии Ryzen 3000, дебютировавших в конце апреля 2020 г., а по числу ядер и потоков они вообще идентичны. Так, Ryzen 9 3950X работает на частоте 3,5-4,7 ГГц, Ryzen 9 3900X – на 3,8 - 4,6 ГГц, Ryzen 7 3800X – на 3,9-4,5 ГГц, а частота Ryzen 5 3600X варьируется от 3,8 до 4,4 ГГц.

Процессоры AMD Ryzen 3000

Процессор Ядра / потоки Тактовая частота, ГГц Кэш L3, МБ TDP, Вт Стоимость, $ Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5 - 4,7 64 105 749 Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8 - 4,6 64 105 499 Ryzen 9 3900 12 / 24 3,1 - 4,3 64 65 449 Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9 - 4,5 32 105 399 Ryzen 7 3700X 8 / 16 3,6 - 4,4 32 65 329 Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8 - 4,4 32 95 249 Ryzen 5 3600 6 / 12 3,6 - 4,2 32 65 199 Ryzen 5 3500X 6 / 6 3,6 - 4,1 32 65 159 Ryzen 3 3300X 4 / 8 3,8 - 4,3 16 65 120 Ryzen 3 3100 4 / 8 3,6 - 3,9 16 65 99

Источник: AMD

Таким образом, AMD сумела повысить только максимальные частоты у двух старших моделей процессоров – это стало возможным за счет оптимизации технологии Precision Boost. Но нельзя не отметить, что все четыре представителя Ryzen 5000 имеют более низкие базовые частоты, чем у их предшественников из серии Ryzen 3000.

Презентация Ryzen 5000

Уровень тепловыделения (TDP), количество обрабатываемых потоков и даже объем кэша третьего уровня остались прежними, чего не скажешь о цене – во всех четырех случаях она выросла на $50 (3900 руб.).

Для чего нужна новая линейка

По спецификациям процессоры Ryzen 5000 действительно не очень отличаются от Ryzen 3000, да и стоят дороже. Но представители AMD во время презентации заявили, что новые чипы все же демонстрируют значительный прирост производительности.

Игровые возможности новых процессоров

В качестве примера они сравнили Ryzen 9 5900X с Ryzen 9 3900X в бенчмарке Cinebench R20, и тот оказался на 24% быстрее – 631 балл в однопоточном режиме против 510 баллов. Старший чип Ryzen 9 5950X получил в этом же тесте 640 баллов.

Не забыла AMD сравнить свои процессоры с конкурентами от Intel. По ее утверждению, Ryzen 9 5950X оказался лучше Core i9-10900K во многих задачах – в рендеринге его производительность оказалась на 59% выше, а в редактировании видео в Adobe Premiere – на 14%. Также AMD утверждает, что Ryzen 9 5900X в среднем на 7% быстрее Core i9-10900K в видеоиграх при разрешении Full HD (1920x1080 точек)

Core i9-10900K не выдерживает конкуренции

Но Core i9-10900K имеет серьезные отличия от соперника – он выпускается по 10-нанометровым нормам и имеет на борту лишь 10 ядер и 20 потоков. Процессор выпущен во II квартале 2020 г. и работает на частоте от 3,7 до 5,3 ГГц.

Переход на новую архитектуру в Ryzen 5000 тоже обеспечил определенный шаг вперед. За счет этого процессоры получили 19-процентный прирост показателя исполняемых за такт инструкций (IPC).

Новые материнские платы не потребуются

Анонсировав процессоры Ryzen 5000, AMD не показала новый чипсет для них. По словам представителей компании, все четыре представителя новой линейки будут работать с наборами системной логики уже существующей 500-й серии. Для потребителей это означает отсутствие необходимости замены материнских плат.

В то же время покупателям все же потребуется обновить BIOS на системных платах. Кроме того, для Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X придется докупить систему охлаждения – в комплект поставки она не входит.

Продолжение «Красного октября»

После показа Ryzen 5000 AMD рассказала, какой еще продукт она покажет в рамках «Красного октября», запланированного, как сообщал CNews, еще в начале сентября 2020 г. Им станет дискретная видеокарта Radeon RX 6000 для настольных ПК.

Новая флагманская видеокарта AMD

Еще до премьеры ускорителя AMD поделилась его возможностями в видеоиграх.

Так, в играх Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare и Gears of War 5 карта выдает 61, 88 и 73 кадра в секунду на самых высоких настройках графики в разрешении 3840х2160 точек или 4К. Помимо этого, как пишет профильный портал Videocardz, AMD не преминула сравнить свою новинку с конкурирующими решениями Nvidia.

На что способна RX 6000 в играх

Сравнение проводилось с флагманскими видеокартами Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и самой современной GeForce RTX 3080, и оно было не в пользу последних. Премьера Radeon RX 6000 назначена на 28 октября 2020 г.