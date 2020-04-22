AMD выпустила сверхдешевые процессоры для настольных ПК. У Intel таких нет

AMD представила процессоры Ryzen 3 3100 и 3300X стоимостью $99 и $120, ставшие самыми дешевыми в серии Ryzen 3000 и у Intel нет достойных аналогов. За те же деньги она может предложить лишь Core i3-9100 и i3-9100F, но эти чипы проигрывают новым Ryzen по целому ряду ключевых параметров.



Дешевые процессоры AMD

Компания AMD выпустила два новых процессора линейки Ryzen 3000 (Matisse), ставших самыми доступными в этой линейке. Чипы носят название Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, и в их распоряжении есть по четыре вычислительных ядра и поддержка многопоточности.

Вместе с Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания AMD представила и новый набор системной логики B550, ориентированный на использование в материнских платах среднего и в ряде случаев начального ценового сегмента. Его отличительная особенность заключается в поддержке интерфейса PCI-E 4.0, и это второй чипсет AMD с ней – первым был топовый X570 для игровых материнских плат.

В своем ценовом сегменте у новых AMD Ryzen пока нет конкурентов

Точная дата релиза AMD Ryzen 3 3300X и 3100 уже известна – процессоры поступят в продажу 21 мая 2020 г. Являясь младшими представителями линейки Matisse, чипы Ryzen 3 3300X и 3100 стоят $120 (9150 руб. по курсу ЦБ на 22 апреля 2020 г.) и $99 (7550 руб.) соответственно. Первые материнские платы на базе B550 выйдут 16 июня 2020 г., их стоимость будет зависеть от производителя.

Аппаратные спецификации

AMD пока не раскрывает все детали о своих новых процессорах – она поделилась лишь основными их параметрами. Тем не менее, даже по ним можно судить, что чипы схожи по большинству характеристик и отличаются в первую очередь своими тактовыми частотами, что и обеспечивает разницу в стоимости.

Ryzen 3 3300X и 3100 получили по четыре ядра с поддержкой двух потоков информации на каждое, но частота 3300X варьируется от 3,8 до 4,3 ГГц, тогда как младший 3100, открывающий серию Matisse, выдает от 3,6 до 3,9 ГГц. В каждом процессоре есть в общей сложности 18 МБ кэш-памяти – она складывается из 2 МБ кэша второго уровня (по 512 КБ на ядро) и 16 МБ кэша L3.

Несмотря на разницу в тактовых частотах, уровень тепловыделения (TDP) у обоих процессоров идентичный – 65 Вт. Это самый низкий показатель в серии Ryzen 3000, но такой же TDP есть и у более производительных чипов в линейке – Ryzen 5 3500X, Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900.

Процессоры AMD Ryzen 3000

Процессор Ядра / потоки Тактовая частота, ГГц Кэш L3, МБ TDP, Вт Стоимость, $ Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5 - 4,7 64 105 749 Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8 - 4,6 64 105 499 Ryzen 9 3900 12 / 24 3,1 - 4,3 64 65 449 Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9 - 4,5 32 105 399 Ryzen 7 3700X 8 / 16 3,6 - 4,4 32 65 329 Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8 - 4,4 32 95 249 Ryzen 5 3600 6 / 12 3,6 - 4,2 32 65 199 Ryzen 5 3500X 6 / 6 3,6 - 4,1 32 65 159 Ryzen 3 3300X 4 / 8 3,8 - 4,3 16 65 120 Ryzen 3 3100 4 / 8 3,6 - 3,9 16 65 99

Источник: AMD

Оба процессора основаны на архитектуре Zen 2 и производятся по 7-нанометровому процессу – у AMD нет своих заводов, и выпуском ее чипов занимается тайваньская TSMC. Новые чипы в дополнение к перечисленному оснащены контроллерами интерфейса PCI-Express 4.0 и оперативной памяти DDR4-3200 в двухканальном режиме.

Сравнение с процессорами Intel

В линейке процессоров Intel присутствуют актуальные модели, сравнимые по цене с AMD Ryzen 3 3300X и 3100. Конкурентом младшей модели стал Intel Core i3-9100F стоимостью $97, а 3300X будет соревноваться с i3-9100, оцененным в $122. Оба процессора выпущены во II квартале 2019 г. и производятся по 14-нанометровым нормам.

В отличие от новинок AMD, чипы Intel, имея по четыре ядра, не поддерживают многопоточность. К тому же, они умеют работать только с более медленной оперативной памятью DDR4-2400 (двухканальный режим присутствует), а поддержки PCI-E 4.0 в них и вовсе нет – исключительно PCI-E 3.0. Тактовая частота обоих процессоров варьируется от 3,6 до 4,2 ГГц при номинальном TDP на уровне 65 Вт.

Бюджетные Intel Core i3 сильно отстают от AMD Ryzen 3100 и 3300X

По информации портала Gizmodo, младший Ryzen 3 3100 сможет обеспечить до 20% более высокую производительность в видеоиграх в сравнении с Core i3-9100. Также этот 99-долларовый процессор способен обеспечить превосходство до 75 % в 3D-моделлинге и рендеринге, а также в обработке фотографий и видеороликов.

Стоит отметить, что 30 апреля 2020 г. Intel покажет новый процессор Core i3-10100 поколения Comet Lake-S, больше похожий по своим возможностям на новинки AMD. На момент публикации материала его стоимость и большинство спецификаций известны не были, но, по данным портала PC Gamer, в этом процессоре Intel реализует четыре ядра с поддержкой многопоточности и тактовой частотой в пределах от 3,6 до 4,4 ГГц.

Серверные процессоры AMD

За несколько дней до показа настольных Ryzen 3 3300X и 3100 AMD выпустила серверные процессоры Epyc линейки Rome 7Fx2, в которых радикально повысила тактовую частоту и объем кэш-памяти. Как сообщал CNews, это позволило добиться более высокой производительности на фоне ближайших конкурентов Intel Xeon и обойти их не только по основным возможностям, но также по оснащенности современными технологиями. К тому же, новые чипы AMD оказались заметно дешевле Intel.

Серия Epyc Rome 7Fx2 состоит из трех процессоров 7F32, 7F52 и 7F72 с восемью, 16 и 24 ядрами соответственно и построенных на архитектуре Zen 2. Все трио базируется на 7-нанометровом техпроцессе, а их производством, как и в случае с новыми Ryzen, занимается компания TSMC.