Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170401
ИКТ 13269
Организации 10414
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25229
Персоны 72948
География 2764
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 843

Intel Xeon CPU Intel Prestonia Серия серверных микропроцессоров


10.03.2025 Линейку серверного оборудования Videomax PRO пополнили модели серии ID2 с оптимальным соотношением цена/функциональность

я «Видеомакс», российский разработчик и производитель серверного оборудования, расширила профессиональную линейку серверов систем безопасности Videomax PRO новой младшей серией ID2 на базе процессора Intel Xeon E (сокет 1200). Новинки ID2 оптимизированы для решения типовых задач видеонаблюдения, а также СКУД и ОПС на объектах малого и среднего масштабов и обеспечивают высокий уровень отказо
26.02.2025 Intel закапывает сама себя. Она выпустила под видом новейших процессоры шестилетней давности

На шесть лет назад Американский чипмейкер Intel провел анонс новых процессоров Xeon 6300 базового уровня. Вот только из нового в них, по большому счету, только название – как пишет профильный портал ServeTheHome, ядер в них столько же, сколько в серверных чипах Intel шест
07.02.2025 Intel теряет последнее. Продажи процессоров Xeon обвалились до уровня 13-летней давности

Xeon не в моде Продажи процессоров Intel Xeon по итогам 2024 г. упали до уровня 2011 г., то есть откатились на 13 лет назад, пишет пор
14.01.2025 Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon

Intel теряет ценного специалиста Ветеран корпорации Intel с 28-летним стажем Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli), принимавший участие в разработке серии процессоров Xeon в роли ведущего инженера, перешел на работу в Qualcomm на должность старшего вице-президента, пишет The Register. О своем решении сменить место работы Коттапалли сообщил на принадлежащей е
07.11.2024 «Гравитон» предлагает доступные реестровые серверы на базе Intel Xeon 3-го поколения

ня: модели линейки С2000ИО имеют в основе материнскую плату «Онега» и оснащаются процессорами Intel Xeon третьего поколения. Это сбалансированное решение по производительности и цене. Об этом C
19.09.2024 «Гравитон» увеличил производство серверов на процессорах Intel Xeon 5-го поколения

кладе компании доступно более тысячи платформ на базе материнской платы «Урал» с процессорами Intel Xeon пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона». Серверы С2122ИУ, С22
27.06.2024 Господству Intel конец? В Китае создан суверенный процессор на уникальной архитектуре, в котором ядер не меньше, чем в мощнейшем Xeon

ляется 3E6000 – это флагман новой серии, который догнал по количеству ядер новейшие серверные Intel Xeon Emerald Rapids, премьера которых состоялась в самом конце 2023 г. В современном модельно
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения

4-го и 5-го поколений на данный момент являются наиболее передовыми процессорами, доступными для разработчиков. Серверные процессоры четвертого поколения (Sapphire Rapids) имеют до 60 ядер. Семейство Intel Xeon пятого поколения (Emerald Rapids) поддерживает до 64 ядер. Модели этого поколения оптимизированы для использования в составе систем и облачных платформ, а также для инфраструктуры NF
15.02.2024 Санкциями больше не прикрыться. Новый китайский процессор для серверов ничем не хуже Xeon и Epyc. AMD и Intel загнаны в угол

еспечить достойную производительность в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC), где ни Intel Xeon, ни AMD Epyc пока нет равных. Нужно ускориться Серию процессоров 6000 компания Loongson

11.12.2023 ГК «Аквариус» анонсировала новую линейку серверов Aquarius AC на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения

ГК «Аквариус» объявила о расширении модельного ряда серверов собственного производства. Это новое семейство серверов AC, построенных на базе третьего поколения процессоров Xeon Scalable. Модели имеют развитую систему удаленного управления и мониторинга «Командир». Спроектированы с учетом растущих потребностей крупных корпоративных заказчиков и обеспечивают наивыс
05.10.2023 Технология, годами кормившая Intel, отправлена на свалку. Она принесла компании миллиарды долларов и позорное отставание от AMD

роцессом Компания Intel оставила в прошлом техпроцесс 14 нм, на котором выпускала свои процессоры на протяжении почти 10 лет. Как пишет Tom’s Hardware, Intel сняла с производства серверные процессоры Xeon Scalable второго поколения, относящиеся к семейству Cascade Lake и выпущенные в 2019 г., и это последние 14-нанометровые CPU, которые она выпускала массово – линейка настольных чипов Rocke
15.12.2022 Ветераны Intel и AMD создали сверхсовременный процессор на RISC-V. Он быстрее Epyc и Xeon и уже готов к производству

ла последние несколько лет. Как пишет WCCFTech, это передовое решение, способное тягаться с современными серверными решениями AMD и Intel. По словам разработчиков, их творение во многом превосходит и Xeon, и Epyc. Ventana Microsystems – это очень молодой стартап из Калифорнии (США), основанный в 2018 г. группой выходцев из Intel и AMD. Большая часть штата компании состоит из специалистов, у
16.08.2022 Выпущен крошечный ПК на Intel Xeon с производительностью, как у рабочей станции

одноплатный компьютер EPIC-TGH7 на полноценных процессорах Intel серии Tiger Lake-H. Покупателю на выбор предоставлено несколько модификаций, одна из которых оснащена процессором серверного семейства Xeon. Несмотря на расширенные возможности, EPIC-TGH7 имеет сравнительно небольшие габариты. Размеры платы составляют 115х165 мм. Это значительно меньше системной платы формата mini-ITX (170х170
02.08.2022 Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок

Xeon утопают в ошибках Intel вновь откладывает вывод на рынок своих серверных процессоров Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids). По информации ресурса Igor’s Lab, корпорация вынуждена раз за разом переносить старт массового производства новейших чипов в связ
31.01.2022 Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU

ор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Предложение одно из немногих на рынке, где представлена широкая линейка устрой
26.11.2021 Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel»

Серверы без Xeon и Epyc Компания Gigabyte, известный производитель серверов, компьютеров и комплектующих, анонсировала новую линейку серверов с процессорами компании Ampere. Она основана в 2017 г. экс-през
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона

Прощаемся с уникальным процессором Intel уведомила своих клиентов о скором прекращении поставок процессора Xeon W-3175X. Как пишет Tom’s Hardware, это единственный чип компании для рабочих станций с 28 ядрами и разблокированным множителем, подходящий для экстремального разгона. Свое решение отказать
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату

Дополнительные функции Xeon за отдельную плату Intel планирует предоставлять доступ к дополнительным возможностям серверных процессоров Xeon за отдельную плату. Об этом сообщил портал Phoronix, специалисты кот
26.08.2021 Новое поколение процессоров Intel Xeon Scalable стало доступно в Yandex.Cloud

Облачная платформа Yandex.Cloud обеспечила доступ пользователей к решениям на основе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения (под кодовым названием Ice Lake). Теперь пользователи Yandex Compute Cloud могут выбирать новые процессоры как один из возможных вариантов CPU и создавать
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров

интеллектуальным планировщиком рабочих нагрузок Intel Thread Director, а также о процессорах Intel Xeon Scalable следующего поколения для дата-центров с кодовым названием Sapphire Rapids. В хо
04.08.2021 Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel

ьзовали одинаковые комплектующие в серверных платформах. В качестве управляющего контроллера системы хранения данных выступали два сервера: один — на базе процессора «Эльбрус-8СВ», а второй — на базе Intel Xeon E5-2620v4. В таблице 1 приведена подробная конфигурация данных платформ. Таблица 1. Спецификации серверов № Компонент «Эльбрус» Intel 1 Платформа DEPO AIC SB302-LB2 2 Материнская пла
30.07.2021 Intel выпустила 10-нанометровые процессоры Xeon для рабочих станций. Они уступают AMD Ryzen годичной давности

Новые Xeon для рабочих станций Intel представила процессоры Xeon W-3300 для рабочих станций.
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников

CNews: Весной 2021 года компания Intel сделала несколько громких анонсов. Например, выпущено третье поколение серверных процессоров Intel® Xeon® Scalable, представлена стратегия IDM 2.0, объявлено о создании Intel Foundry Services. С чем связано обилие новшеств? Михаил Цветков: Простого ответа на такой комплексный вопрос не сущест
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI

ппа компаний РСК представила вычислительные узлы «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система

27.04.2021 Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2

и, надежности, гибкости и безопасности. Все новые модели серверов созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения и используют все преимущества шины PCIe четвертого поколения
19.04.2021 Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового?

пособные удивлять - 2021», компания Intel анонсировала свои самые производительные процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения под кодовым названием Ice Lake и другие экосистемные продукты. К мо
15.04.2021 Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения

аструктуры и услуг дата-центров, объявил о доступности для заказа выделенных серверов на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения — новых серверных процессоров с поддержкой искусственного ин
09.04.2021 «Тринити» начнет поставки cерверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России

Intel представила рынку Intel Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake — новые серверные процессоры с подд
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения

ка до сетей и интеллектуальной вычислительной периферии. Масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3 поколения с кодовым названием Ice Lake представляет собой основу платформы Intel для ц
25.02.2021 «Рикор» начал производство серверных плат на Intel Xeon E

рассчитан на самое массовое применение. Компания готова предложить своим заказчикам бюджетные однопроцессорные серверные платформы форм-фактора 1U на базе микроархитектуры Intel Xeon E Соffee Lake и Intel Xeon E Соffee Lake Refresh. Сервера начального уровня предназначены для решения основных базовых задач. Например, используются в качестве платформы для «1С» или веб-серверов. «Практически
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

(Varun Gupta) за кражу засекреченных данных, представляющих коммерческую тайну. Как пишет The Register, Гупта вынес из стен Intel два внешних жестких диска с тысячами файлов, связанных с процессорами Xeon. Общее число украденных документов превысило 3,9 тыс. В иске, поданном 5 февраля 2021 г. в окружной суд в Орегоне (США), сказано, что Варун Гупта проработал в Intel 10 лет прежде, чем в ян
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake

ности для будущей платформы Ice Lake, созданной на базе масштабируемого семейства процессоров Intel Xeon 3 поколения. Intel расширяет функционал безопасности в соответствии с ранее представленн
12.08.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии

-провайдер REG.RU одним из первых на российском рынке открыл клиентам всю линейку процессоров Intel Xeon W для Dedicated-серверов. Это новое решение, которое отличается высокой тактовой частото
16.07.2020 Intel создала 10-нанометровые процессоры. Они долго «спят» и медленно «просыпаются»

Меланхоличные 10-нанометровые Xeon При тестировании новых 10-нанометровых серверных процессоров Xeon линейки Ice Lak
30.06.2020 Huawei запускает сервер FusionServer Pro V6 на базе Intel Xeon Scalable

erver Pro V6 нового поколения. Этот продукт использует новейшие технологии на базе процессора Intel Xeon Scalable 3о поколения, предназначенные для создания мощных вычислительных систем. Процес
02.04.2020 Облако «Крок» прошло тест Гилева благодаря новым процессорам Intel

таких требовательных к производительности приложений, как системы «1С», благодаря процессорам Intel Xeon Gold 6244. По оценкам «Крок Облачные сервисы», созданные на их основе конфигурации более
04.03.2020 Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc

й линейки Altra, флагманские модели которых пока не имеют аналогов в мире. По заверениям самих разработчиков, эти чипы смогут многое противопоставить серверным решениям AMD (процессоры Epyc) и Intel (Xeon). Как пишет портал Tom’s Hardware, в своих топовых процессорах Altera уместит до 80 вычислительных ядер, но при этом сможет удержать TDP (величина отвода тепловой мощности) на уровне 210 В
27.02.2020 Fujitsu представила новые серверы на базе Intel Xeon 2 поколения

ния серверов PRIMERGY и PRIMEQUEST обеспечивается за счет новейших масштабируемых процессоров Intel Xeon 2 поколения. Новые серверы Fujitsu предоставляют компаниям дополнительные преимущества,

17.01.2020 Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль

Изменения в линейке Xeon Scalable Intel прекращает продажи серверных процессоров Xeon Scalable серии M сем
11.10.2019 Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров

Смена приоритетов Компания Intel прекратила производство серверных процессоров Xeon Scalable первого поколения вместе с используемой в них технологией Omni-Path, разработан

Публикаций - 1352, упоминаний - 2337

Intel Xeon CPU и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12234 1141
AMD - Advanced Micro Devices 4258 231
IBM - International Business Machines Corp 9451 195
Microsoft Corporation 24703 173
Dell EMC 5037 143
HP Inc. 5697 141
Nvidia Corp 3516 109
Fujitsu 2043 87
HP - Hewlett-Packard 3626 76
Dell Technologies - Dell Computer 2137 73
Apple Inc 12170 71
SAS Institute 978 69
Broadcom - VMware 2383 63
Oracle Corporation 6723 60
Т-Платформы - T-Platforms 395 51
Lenovo Group 2297 50
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 49
HP Compaq Computer Corp 1916 44
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 42
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 35
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 33
SAP SE 5294 32
Red Hat 1317 30
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 29
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 29
Cisco Systems 5128 27
Supermicro 109 27
HPE SGI - Silicon Graphics 385 26
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 23
Samsung Electronics 10301 23
AMD Graphics Product Group - ATI 945 23
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 21
Huawei 3968 20
8297 20
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 20
Google LLC 11854 20
Hitachi - Хитачи 1466 20
Amazon Inc - Amazon.com 3022 17
Toshiba Corporation 2931 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 8
Tesla Motors 401 7
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 7
Unsplash 862 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 6
EPIC Telecom Invest 203 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1040 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2411 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 886 5
eBay Inc 1622 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 4
Boeing 1013 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 3
Роснефть НК - нефтяная компания 515 3
Royal Dutch Shell - Шелл 212 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 3
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 3
Tata Motors - Jaguar Cars 123 3
Intel Capital 148 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 3
Ру-Веб. Инвестиции 15 3
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 592 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1372 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 680 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 866 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 2
Block - Square 197 2
Microsoft - LinkedIn 652 2
Альфа-Банк 1782 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 11
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5990 8
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3005 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 439 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 4
Судебная власть - Judicial power 2322 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1972 3
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 346 3
Союзное государство России и Белоруссии 51 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
Евросоюз - Совет Европы 86 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3364 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 286 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1021 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
Linux Foundation 187 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Creative Commons - некоммерческая организация 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 133 1
OIN - Open Invention Network 22 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
Eclipse Foundation 25 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 11 1
Союз кинематографистов России 11 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 1098
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 1005
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9399 343
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 325
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 313
DDR - Double data rate 2752 241
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 241
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 221
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7950 213
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1264 202
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 195
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6168 180
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1632 173
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 163
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 150
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21379 149
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16226 138
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3254 129
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 942 124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 122
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 117
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13884 109
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1395 106
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13361 106
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 546 104
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 101
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16088 100
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3789 99
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3656 94
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 524 92
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 91
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 86
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2598 85
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 341 83
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4271 82
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1485 77
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 75
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5293 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 72
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1049 70
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 223
Linux OS 10056 153
Intel Itanium 628 151
Microsoft Windows 15761 145
Intel x86 - архитектура процессора 1870 138
Intel Xeon E 193 138
Intel Pentium III 781 118
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 361 108
Intel Core - Семейство процессоров 1208 83
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 83
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 76
Intel Celeron - Серия процессоров 964 61
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 55
Microsoft Windows 2000 8661 55
HPE ProLiant 399 53
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 147 52
Nvidia Quadro GPU 248 51
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 47
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 46
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 46
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 46
Microsoft Windows Server 2003 569 41
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 38
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 503 36
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 36
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 36
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 35
Intel Turbo Boost Technology 211 35
Intel Core i - Cерия процессоров 520 34
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 34
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 30
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 29
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 29
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 29
Microsoft Windows 10 1774 27
Nvidia Tesla GPU 167 27
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 27
Intel Xeon Phi 38 27
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 27
Apple Mac - Apple Macintosh 2987 26
Otellini Paul - Отеллини Пол 165 25
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 184 24
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 11
Иванов Борис 58 11
James Renee - Джеймс Рене 24 10
Lisa Su - Лиза Су 51 9
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 61 8
Юсупов Ренат 118 7
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 7
Опанасенко Всеволод 133 6
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 6
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 6
Шмелев Алексей 23 6
Fister Mike - Фистер Майк 10 6
Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 6
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 12 6
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 5
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 5
Абрамов Сергей 73 5
Устюжанин Александр 11 5
Jens-Peter Seick - Зайк Йенс-Петер 11 5
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 195 4
Урусов Виктор 130 4
Кудрявцев Алексей 39 4
Конаш Дмитрий 21 4
Чуракова Елена 11 4
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 4
Водясов Алексей 222 3
Рустамов Рустам 419 3
Блинов Михаил 73 3
Зайцев Михаил 271 3
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 462 3
Spelman Lisa - Спелман Лайза 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 3
Изумрудов Олег 38 3
Pette Bob - Пэтт Боб 10 3
Устинов Алексей 8 3
Симонов Игорь 102 3
Россия - РФ - Российская федерация 145998 400
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 160
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 98
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 88
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 61
Европа 21831 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 34
Япония 13320 33
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 31
Германия - Федеративная Республика 12721 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 29
Китай - Тайвань 4006 24
США - Калифорния 4632 21
Африка - Африканский регион 3495 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13362 19
Ближний Восток 2957 19
Беларусь - Белоруссия 5737 18
Франция - Французская Республика 7868 17
Украина 7639 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 1900 17
США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 16
Земля - планета Солнечной системы 10416 15
Европа Восточная 3100 15
Казахстан - Республика 5581 12
Южная Корея - Республика 6678 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3137 11
Азия - Азиатский регион 5568 11
Индия - Bharat 5484 10
Китай - Шанхай 787 10
Россия - СФО - Новосибирск 4346 9
США - Нью-Йорк 3102 8
США - Аризона 520 8
Ирландия - Республика 1015 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2969 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1568 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 893 7
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 7
Нидерланды 3537 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3111 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 132
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 118
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 112
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11039 94
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 82
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 52
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 49
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7022 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 40
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3180 35
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5012 27
Энергетика - Energy - Energetically 5146 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 26
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 24
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4403 24
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 23
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1295 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4886 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3057 22
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2032 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 19
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6216 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4057 18
Кремний - Silicium - химический элемент 1594 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4033 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5694 17
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1588 17
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2419 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 13
Tom’s Hardware 410 37
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 19
Inquirer 463 16
The Register - The Register Hardware 1579 14
DigiTimes - Издание 1313 10
Silicon 484 9
TechnologyAdvice - eWeek 230 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 6
Bloomberg 1300 5
WCCFTech - Издание 64 5
CNews - ZOOM.CNews 1849 5
N+1 - Издание 165 5
Phoronix 42 5
Neowin 142 5
Forbes - Форбс 838 4
AnandTech 73 4
InformationWeek 241 4
DailyTech 96 4
Computer Weekly 375 4
cw360 84 4
Мобильные системы 116 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
EE Times 158 3
PCWorld - PC World 45 3
Ars Technica 425 3
TG Daily 98 3
VNUNet.com 214 3
AP - Associated Press 2004 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1284 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1905 3
GizmoChina 137 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 2
Wired - Издание 234 2
AppleInsider 396 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Times 624 2
Известия ИД 636 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 275 2
Microprocessor Report 10 2
IDC - International Data Corporation 4912 61
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 50
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 27
Gartner - Гартнер 3562 18
Mercury Research 66 13
Gartner - Dataquest 347 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 8
Insight 64 20 6
Cinebench 28 3
In-Stat 115 3
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 3
Illuminata 13 3
Forrester Research 821 2
Fortune Global 500 286 2
HFS Research 48 2
Fortune Global 100 140 2
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 2
Forbes Global 2000 48 2
Thomson Financial - Thomson First Call 382 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Fortune Global 1000 50 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 2
TrendForce 114 2
Juniper Research 528 1
Data61 3 1
Markets&Markets Research 112 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
Microsoft Research 139 1
ZK Research 8 1
Omdia 25 1
Allied Market Research 21 1
Jon Peddie Research 39 1
Current Analysis 24 1
IHS iSuppli 397 1
In-Stat/MDR 70 1
Aberdeen Group 48 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
ITResearch 119 1
РАН - Российская академия наук 1890 46
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 27
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 13
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 12
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 8
ТГУ - Томский государственный университет 174 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 7
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 4
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 44 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 3
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 153 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 3
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 16 3
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 3
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 13 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 2
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 5 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 341 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
University of Oxford - Оксфордский университет 203 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 2
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 8 2
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 2
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова 3 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 2
Intel Developer Forum - IDF 278 29
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 22
CeBIT 612 13
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 4
Intel Architecture Day 4 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2456 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 3
Oracle OpenWorld 65 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2033 2
День молодёжи - 27 июня 906 2
iF Design Awards 26 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
ПРОSTOR 6 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
MIXX Russia Awards 2 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
Huawei Network Conference (HNC) 4 1
Связь-Экспокомм 113 1
LinuxWorld 52 1
PC Expo 36 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 19 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 85 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
DOT-журналистика 3 1
Старкон 3 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще