Линейку серверного оборудования Videomax PRO пополнили модели серии ID2 с оптимальным соотношением цена/функциональность я «Видеомакс», российский разработчик и производитель серверного оборудования, расширила профессиональную линейку серверов систем безопасности Videomax PRO новой младшей серией ID2 на базе процессора Intel Xeon E (сокет 1200). Новинки ID2 оптимизированы для решения типовых задач видеонаблюдения, а также СКУД и ОПС на объектах малого и среднего масштабов и обеспечивают высокий уровень отказо

Intel закапывает сама себя. Она выпустила под видом новейших процессоры шестилетней давности На шесть лет назад Американский чипмейкер Intel провел анонс новых процессоров Xeon 6300 базового уровня. Вот только из нового в них, по большому счету, только название – как пишет профильный портал ServeTheHome, ядер в них столько же, сколько в серверных чипах Intel шест

Intel теряет последнее. Продажи процессоров Xeon обвалились до уровня 13-летней давности Xeon не в моде Продажи процессоров Intel Xeon по итогам 2024 г. упали до уровня 2011 г., то есть откатились на 13 лет назад, пишет пор

Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon Intel теряет ценного специалиста Ветеран корпорации Intel с 28-летним стажем Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli), принимавший участие в разработке серии процессоров Xeon в роли ведущего инженера, перешел на работу в Qualcomm на должность старшего вице-президента, пишет The Register. О своем решении сменить место работы Коттапалли сообщил на принадлежащей е

«Гравитон» предлагает доступные реестровые серверы на базе Intel Xeon 3-го поколения ня: модели линейки С2000ИО имеют в основе материнскую плату «Онега» и оснащаются процессорами Intel Xeon третьего поколения. Это сбалансированное решение по производительности и цене. Об этом C

«Гравитон» увеличил производство серверов на процессорах Intel Xeon 5-го поколения кладе компании доступно более тысячи платформ на базе материнской платы «Урал» с процессорами Intel Xeon пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона». Серверы С2122ИУ, С22

Господству Intel конец? В Китае создан суверенный процессор на уникальной архитектуре, в котором ядер не меньше, чем в мощнейшем Xeon ляется 3E6000 – это флагман новой серии, который догнал по количеству ядер новейшие серверные Intel Xeon Emerald Rapids, премьера которых состоялась в самом конце 2023 г. В современном модельно

Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения 4-го и 5-го поколений на данный момент являются наиболее передовыми процессорами, доступными для разработчиков. Серверные процессоры четвертого поколения (Sapphire Rapids) имеют до 60 ядер. Семейство Intel Xeon пятого поколения (Emerald Rapids) поддерживает до 64 ядер. Модели этого поколения оптимизированы для использования в составе систем и облачных платформ, а также для инфраструктуры NF

Санкциями больше не прикрыться. Новый китайский процессор для серверов ничем не хуже Xeon и Epyc. AMD и Intel загнаны в угол еспечить достойную производительность в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC), где ни Intel Xeon, ни AMD Epyc пока нет равных. Нужно ускориться Серию процессоров 6000 компания Loongson

ГК «Аквариус» анонсировала новую линейку серверов Aquarius AC на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения ГК «Аквариус» объявила о расширении модельного ряда серверов собственного производства. Это новое семейство серверов AC, построенных на базе третьего поколения процессоров Xeon Scalable. Модели имеют развитую систему удаленного управления и мониторинга «Командир». Спроектированы с учетом растущих потребностей крупных корпоративных заказчиков и обеспечивают наивыс

Технология, годами кормившая Intel, отправлена на свалку. Она принесла компании миллиарды долларов и позорное отставание от AMD роцессом Компания Intel оставила в прошлом техпроцесс 14 нм, на котором выпускала свои процессоры на протяжении почти 10 лет. Как пишет Tom’s Hardware, Intel сняла с производства серверные процессоры Xeon Scalable второго поколения, относящиеся к семейству Cascade Lake и выпущенные в 2019 г., и это последние 14-нанометровые CPU, которые она выпускала массово – линейка настольных чипов Rocke

Ветераны Intel и AMD создали сверхсовременный процессор на RISC-V. Он быстрее Epyc и Xeon и уже готов к производству ла последние несколько лет. Как пишет WCCFTech, это передовое решение, способное тягаться с современными серверными решениями AMD и Intel. По словам разработчиков, их творение во многом превосходит и Xeon, и Epyc. Ventana Microsystems – это очень молодой стартап из Калифорнии (США), основанный в 2018 г. группой выходцев из Intel и AMD. Большая часть штата компании состоит из специалистов, у

Выпущен крошечный ПК на Intel Xeon с производительностью, как у рабочей станции одноплатный компьютер EPIC-TGH7 на полноценных процессорах Intel серии Tiger Lake-H. Покупателю на выбор предоставлено несколько модификаций, одна из которых оснащена процессором серверного семейства Xeon. Несмотря на расширенные возможности, EPIC-TGH7 имеет сравнительно небольшие габариты. Размеры платы составляют 115х165 мм. Это значительно меньше системной платы формата mini-ITX (170х170

Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок Xeon утопают в ошибках Intel вновь откладывает вывод на рынок своих серверных процессоров Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids). По информации ресурса Igor’s Lab, корпорация вынуждена раз за разом переносить старт массового производства новейших чипов в связ

Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU ор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Предложение одно из немногих на рынке, где представлена широкая линейка устрой

Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel» Серверы без Xeon и Epyc Компания Gigabyte, известный производитель серверов, компьютеров и комплектующих, анонсировала новую линейку серверов с процессорами компании Ampere. Она основана в 2017 г. экс-през

Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона Прощаемся с уникальным процессором Intel уведомила своих клиентов о скором прекращении поставок процессора Xeon W-3175X. Как пишет Tom’s Hardware, это единственный чип компании для рабочих станций с 28 ядрами и разблокированным множителем, подходящий для экстремального разгона. Свое решение отказать

Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату Дополнительные функции Xeon за отдельную плату Intel планирует предоставлять доступ к дополнительным возможностям серверных процессоров Xeon за отдельную плату. Об этом сообщил портал Phoronix, специалисты кот

Новое поколение процессоров Intel Xeon Scalable стало доступно в Yandex.Cloud Облачная платформа Yandex.Cloud обеспечила доступ пользователей к решениям на основе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения (под кодовым названием Ice Lake). Теперь пользователи Yandex Compute Cloud могут выбирать новые процессоры как один из возможных вариантов CPU и создавать

Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров интеллектуальным планировщиком рабочих нагрузок Intel Thread Director, а также о процессорах Intel Xeon Scalable следующего поколения для дата-центров с кодовым названием Sapphire Rapids. В хо

Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel ьзовали одинаковые комплектующие в серверных платформах. В качестве управляющего контроллера системы хранения данных выступали два сервера: один — на базе процессора «Эльбрус-8СВ», а второй — на базе Intel Xeon E5-2620v4. В таблице 1 приведена подробная конфигурация данных платформ. Таблица 1. Спецификации серверов № Компонент «Эльбрус» Intel 1 Платформа DEPO AIC SB302-LB2 2 Материнская пла

Intel выпустила 10-нанометровые процессоры Xeon для рабочих станций. Они уступают AMD Ryzen годичной давности Новые Xeon для рабочих станций Intel представила процессоры Xeon W-3300 для рабочих станций.

Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников CNews: Весной 2021 года компания Intel сделала несколько громких анонсов. Например, выпущено третье поколение серверных процессоров Intel® Xeon® Scalable, представлена стратегия IDM 2.0, объявлено о создании Intel Foundry Services. С чем связано обилие новшеств? Михаил Цветков: Простого ответа на такой комплексный вопрос не сущест

РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI ппа компаний РСК представила вычислительные узлы «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система

Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2 и, надежности, гибкости и безопасности. Все новые модели серверов созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения и используют все преимущества шины PCIe четвертого поколения

Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового? пособные удивлять - 2021», компания Intel анонсировала свои самые производительные процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения под кодовым названием Ice Lake и другие экосистемные продукты. К мо

Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения аструктуры и услуг дата-центров, объявил о доступности для заказа выделенных серверов на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения — новых серверных процессоров с поддержкой искусственного ин

«Тринити» начнет поставки cерверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России Intel представила рынку Intel Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake — новые серверные процессоры с подд

Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения ка до сетей и интеллектуальной вычислительной периферии. Масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3 поколения с кодовым названием Ice Lake представляет собой основу платформы Intel для ц

«Рикор» начал производство серверных плат на Intel Xeon E рассчитан на самое массовое применение. Компания готова предложить своим заказчикам бюджетные однопроцессорные серверные платформы форм-фактора 1U на базе микроархитектуры Intel Xeon E Соffee Lake и Intel Xeon E Соffee Lake Refresh. Сервера начального уровня предназначены для решения основных базовых задач. Например, используются в качестве платформы для «1С» или веб-серверов. «Практически

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon (Varun Gupta) за кражу засекреченных данных, представляющих коммерческую тайну. Как пишет The Register, Гупта вынес из стен Intel два внешних жестких диска с тысячами файлов, связанных с процессорами Xeon. Общее число украденных документов превысило 3,9 тыс. В иске, поданном 5 февраля 2021 г. в окружной суд в Орегоне (США), сказано, что Варун Гупта проработал в Intel 10 лет прежде, чем в ян

Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake ности для будущей платформы Ice Lake, созданной на базе масштабируемого семейства процессоров Intel Xeon 3 поколения. Intel расширяет функционал безопасности в соответствии с ранее представленн

Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии -провайдер REG.RU одним из первых на российском рынке открыл клиентам всю линейку процессоров Intel Xeon W для Dedicated-серверов. Это новое решение, которое отличается высокой тактовой частото

Intel создала 10-нанометровые процессоры. Они долго «спят» и медленно «просыпаются» Меланхоличные 10-нанометровые Xeon При тестировании новых 10-нанометровых серверных процессоров Xeon линейки Ice Lak

Huawei запускает сервер FusionServer Pro V6 на базе Intel Xeon Scalable erver Pro V6 нового поколения. Этот продукт использует новейшие технологии на базе процессора Intel Xeon Scalable 3о поколения, предназначенные для создания мощных вычислительных систем. Процес

Облако «Крок» прошло тест Гилева благодаря новым процессорам Intel таких требовательных к производительности приложений, как системы «1С», благодаря процессорам Intel Xeon Gold 6244. По оценкам «Крок Облачные сервисы», созданные на их основе конфигурации более

Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc й линейки Altra, флагманские модели которых пока не имеют аналогов в мире. По заверениям самих разработчиков, эти чипы смогут многое противопоставить серверным решениям AMD (процессоры Epyc) и Intel (Xeon). Как пишет портал Tom’s Hardware, в своих топовых процессорах Altera уместит до 80 вычислительных ядер, но при этом сможет удержать TDP (величина отвода тепловой мощности) на уровне 210 В

Fujitsu представила новые серверы на базе Intel Xeon 2 поколения ния серверов PRIMERGY и PRIMEQUEST обеспечивается за счет новейших масштабируемых процессоров Intel Xeon 2 поколения. Новые серверы Fujitsu предоставляют компаниям дополнительные преимущества,

Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль Изменения в линейке Xeon Scalable Intel прекращает продажи серверных процессоров Xeon Scalable серии M сем