Господству Intel конец? В Китае создан суверенный процессор на уникальной архитектуре, в котором ядер не меньше, чем в мощнейшем Xeon

Loongson завершила тестирование новой линейки процессоров 3x6000. Ее флагманский представитель 3E6000 получил сразу 64 ядра и 128 потоков в сумме – в линейке Intel лишь два новейших и очень дорогих Xeon могут похвастаться такими же показателями.

Китай догнал США

Китайская компания Loongson объявила о начале тестирования своих новейших процессоров 3E6000 для серверов, 3C6000 для обычных ПК и 3D6000 для производительных рабочих станций, пишет Tom’s Hardware. Самым потенциально интересным в этой троице является 3E6000 – это флагман новой серии, который догнал по количеству ядер новейшие серверные Intel Xeon Emerald Rapids, премьера которых состоялась в самом конце 2023 г.

В современном модельном ряду Intel есть лишь два процессора с 64 ядрами и 128 потоками – это Xeon 8593Q с частотой до 3,9 ГГц и TDP на уровне 385 Вт, а также Xeon 8592+ с такой же пиковой частотой, но сниженным до 350 Вт TDP. Стоят они $12,4 тыс. и $11,6 тыс. соответственно.

Новый Loongson 3E6000 предлагает те же 64 ядра и 128 потоков, но при этом не эксплуатирует архитектуру х86 – в процессорах этой компании используется фирменная архитектура LoongArch. Она разработана в нуля в Китае и не имеет заимствований у других архитектур. Цена нового процессора пока не установлена.

Отметим, что догнать Intel по числу ядер Loongson смогла очень быстро. Компания существует с начала XXI века, но в самую активную фазу ее деятельность по разработке процессоров вступила лишь около трех лет назад, весной 2021 г.

Один процессор вместо четырех

Чтобы получить 64 ядра в одном процессоре, Loongson пришлось пойти на своего рода хитрость, к которой, впрочем, на протяжении много лет прибегает и AMD. Loongson сделала свой 3E6000 модульным, то есть создала его по принципу чиплетов.

В данном случае в качестве модулей выступают полноценные процессоры. Другими словами, 3E6000 – это лишь внешне один процессор, на деле же это сразу четыре базовых 16-ядерных 32-поточных 3С6000, размещенных на одной подложке.

По такому же принципу работает и производительны 3D6000 для рабочих станций. На деле под его крышкой расположены два кристалла 3С6000.

Для Loongson это уже проверенный метод быстрого наращивания производительности процессоров без дополнительных вливаний в разработку. С предыдущей линейкой 3х5000 она проделала такой же фокус, и у нее все получилось.

Для сопряжения модулей, вернее, процессоров, в новых CPU компании используется ее фирменная шина Loongson Coherent Link. Сама Loongson сравнивает Coherent Link с по производительности с шиной NVLink, которая применяется в современных видеокартах и ускорителях компании Nvidia. Впрочем, по мнению экспертов Tom’s Hardware, ее все же лучше сравнивать с аналогичным решением AMD под названием Infinity Fabric. Именно эту шину AMD использует в своих современных CPU

Лишь немного подождать

Как пишет Tom’s Hardware Loongson планирует выпустить всю линейку 3х6000 в течение IV квартала 2024 г., то есть в период с 1 сентября по 31 декабря 2024 г. Есть весьма большая вероятность того, что эти чипы доберутся и до России – в конце 2022 г. на их экспорт в Россию властями Китая был наложен строжайший запрет, но в итоге спустя год они все же приехали в страну, притом по вполне официальным каналам поставок.

Loongson пока не раскрывает спецификации своих процессоров, но, по информации издания, младший настольный 3C6000 содержит 16 ядер LA664. Представители Loongson утверждают, что ядра LA664 имеют вдвое большую производительность в сравнении с предшественники в процессоре 3C5000. Частота последних – 2,2 ГГц.

Семейство 3C6000 также будет поддерживать до четырех каналов памяти DDR4-3200. А это уже провальный показатель, потому что память DDR4 с 2020 г. не является самой передовой – ее активно вытесняет гораздо более современная DDR5, с которой умеют работать упомянутые Intel Xeon 8593Q и 8592+.

Вопреки всему

Развитие китайской ИТ-сферы сильно сдерживают американские санкции. На этом фоне чиплетная архитектура оказалась настоящим сокровищем для местных разработчиков процессоров.

Многие эксперты называют чиплетную архитектуру будущим процессоров, технологией, способной низвергнуть закон Мура (количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые два года). В Китае преимущества чиплетного формата процессоров проявляются ярче, чем в других странах. Поскольку санкции США ограничивают китайским производителям микросхем доступ к передовым процессам производства полупроводников, чиплеты рассматриваются здесь как действенный способ окольными путями обеспечить китайским процессорам более высокую производительность.