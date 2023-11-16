Российский Linux впервые научили работать со стратегическими китайскими процессорами, которые не уступают Intel Core и AMD Ryzen ботчика – компании «Базальт СПО», получили полноценную поддержку китайской процессорной архитектуры LoongArch. Это собственная разработка КНР, развитие которой идет более 20 лет. О грядущей ада

«Альт» — первая и пока единственная российская ОС, работающая на базе китайских процессоров с архитектурой Loongarch64 икам «Базальт СПО» оказали представители китайской компании-разработчика процессоров с архитектурой Loongarch: они предоставили сообществу всю подробную документацию, современные серверы для те

Китай запретил поставки в Россию процессоров, «способных заменить AMD и Intel» ША или от открытых продуктов, где есть американские технологии. На первом этапе она носила название Godson, позже ее переименовали в Loongson, а теперь она зовется LoongArch. Система команд Loo

Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS пляров. В 2019 г. CNews сообщил о выпуске двух MIPS-совместимых моделей 28-нанометровых процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000 общего назначения. В апреле 2020 г. стало известно о том, что Wave C

Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля. О своих планах по

Китайцы создали дешевый аналог Pentium 4 Англоязычное название процессора звучит как Godson 2Е, на китайском языке — Longxin IIE (Чип Дракона), сообщает издание China Daily.

Китайские процессоры вмешаются в борьбу AMD и Intel? тельно меньшую стоимость, сообщает издание China Daily. Англоязычное название процессора звучит как Godson 2Е, на китайском языке — Longxin IIE (Чип Дракона). По словам директора Китайской

Китайцы представили конкурента Pentium III В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godso