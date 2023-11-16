Разделы

Loongson Architecture Godson LoongArch Longxin серия процессоров


УПОМИНАНИЯ


16.11.2023 Российский Linux впервые научили работать со стратегическими китайскими процессорами, которые не уступают Intel Core и AMD Ryzen

ботчика – компании «Базальт СПО», получили полноценную поддержку китайской процессорной архитектуры LoongArch. Это собственная разработка КНР, развитие которой идет более 20 лет. О грядущей ада
16.11.2023 «Альт» — первая и пока единственная российская ОС, работающая на базе китайских процессоров с архитектурой Loongarch64

икам «Базальт СПО» оказали представители китайской компании-разработчика процессоров с архитектурой Loongarch: они предоставили сообществу всю подробную документацию, современные серверы для те
13.12.2022 Китай запретил поставки в Россию процессоров, «способных заменить AMD и Intel»

ША или от открытых продуктов, где есть американские технологии. На первом этапе она носила название Godson, позже ее переименовали в Loongson, а теперь она зовется LoongArch. Система команд Loo
19.04.2021 Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS

пляров. В 2019 г. CNews сообщил о выпуске двух MIPS-совместимых моделей 28-нанометровых процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000 общего назначения. В апреле 2020 г. стало известно о том, что Wave C
25.12.2019 Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов

Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля. О своих планах по

14.09.2006 Китайцы создали дешевый аналог Pentium 4

Англоязычное название процессора звучит как Godson 2Е, на китайском языке — Longxin IIE (Чип Дракона), сообщает издание China Daily.
14.09.2006 Китайские процессоры вмешаются в борьбу AMD и Intel?

тельно меньшую стоимость, сообщает издание China Daily. Англоязычное название процессора звучит как Godson 2Е, на китайском языке — Longxin IIE (Чип Дракона). По словам директора Китайской
20.04.2005 Китайцы представили конкурента Pentium III

В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godso
20.04.2005 Китайцы представили конкурента Pentium III

В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godso

Публикаций - 57, упоминаний - 112

Loongson Architecture Godson и организации, системы, технологии, персоны:

Loongson Technology 58 41
Intel Corporation 12414 39
AMD - Advanced Micro Devices 4389 37
BLX IC Design Corporation 12 12
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 141 12
Huawei 4109 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 983 10
IBM - International Business Machines Corp 9504 8
Nvidia Corp 3644 7
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 313 7
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 36 7
Базальт СПО - BaseALT 739 7
Samsung Electronics 10483 6
Норси-Транс - НТ 118 6
Qualcomm Technologies 1870 5
Lenovo Group 2323 4
Apple Inc 12404 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 429 3
Wave Computing - MIPS Computer Systems 5 3
Открытые технологии 709 3
Oracle Corporation 6801 3
Imagination Technologies - VideoLogic 40 3
Sugon - Dawning Information Industry Company 27 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 419 3
Alibaba Group 443 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 580 2
MediaTek - Ralink 546 2
Tencent 169 2
Microsoft Corporation 25031 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 2
TKC - Tianjin Kylin Information 7 2
UnionTech 10 2
Google LLC 12072 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2249 2
MIPS Technologies 31 2
Hitachi - Хитачи 1474 2
Huawei - HiSilicon Technologies 62 2
Sophgo 16 2
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 132 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 471 3
SoftBank Group 266 2
РЖД - Российские железные дороги 1965 1
Tallwood Venture Capital 2 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1284 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 34 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 452 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1589 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3251 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 398 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1315 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 275 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6186 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 46 2
Linux Foundation 188 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 766 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21466 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31232 40
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8217 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26540 25
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 512 20
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 17
DDR - Double data rate 2843 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14785 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7931 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6497 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9684 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1675 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4382 8
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 569 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16518 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2649 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12654 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1363 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2658 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1544 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25119 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9958 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4650 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4010 4
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 291 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9872 4
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 90 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9557 3
Repository - Репозиторий 978 3
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 149 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 608 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 238 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12534 2
Intel x86 - архитектура процессора 1946 34
Linux OS 10606 22
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 533 12
Microsoft Windows 16112 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 8
UnionTech - UOS - Unity Operating System 36 8
Linux - Debian GNU 513 7
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 156 6
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 38 6
Intel Tiger Lake 63 5
FreePik 1269 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 5
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 160 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 410 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 174 4
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 20 4
Intel Core - Семейство процессоров 1225 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 152 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 78 3
Google Android 14457 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 305 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 914 3
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 3
Kylin neoKylin Linux 16 3
Kingsoft Office Software - WPS Office 38 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1395 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 967 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 958 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 225 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4944 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 2
MINIX - UNIX-совместимая операционная система 17 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1645 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 537 2
StatCounter 428 2
Wave Computing MIPS Open - Система команд и микропроцессорных архитектур 4 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 2
Kylin openKylin 7 2
Трандин Сергей 102 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 2
Овчинников Сергей 49 2
Zhimin Tang - Зиминь Танг 2 2
Mianheng Jiang - Мианхенг Джианг 2 2
Щербинин Павел 9 2
Burton Paul - Бертон Пол 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 563 1
Копосов Максим 70 1
Изумрудов Олег 41 1
Kasahara Hironori - Касахара Хиронори 1 1
Рыбаков Михаил 16 1
Новодворский Алексей 109 1
Макаров Валентин 238 1
Дубенсков Пётр 10 1
Ninghui Sun - Нинуй Сунь 1 1
Жовнер Павел 9 1
Панков Андрей 12 1
Богданов Максим 35 1
Ковалев Алексей 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17786 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 30
Россия - РФ - Российская федерация 152679 29
Китай - Тайвань 4085 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 6
Китай - Шанхай 798 5
Америка - Американский регион 2181 4
США - Калифорния 4691 4
Япония 13430 3
Индия - Bharat 5604 3
Южная Корея - Республика 6787 2
Азия - Азиатский регион 5678 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 2
Нидерланды 3585 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 578 1
Финляндия - Финляндская Республика 3639 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1767 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 77 1
Швеция - Королевство 3657 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 1
Япония - Токио 1002 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 42 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1024 1
Индия - Гуджарат - Гандинагар 26 1
Европа 24498 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1118 1
США - Калифорния - Санта-Клара 182 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3520 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3614 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 791 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 4
Blacklist - Чёрный список 654 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1643 2
Импортозамещение - параллельный импорт 541 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5180 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 725 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5763 2
Закон Мура - Moore's law 209 2
Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 12 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 1
"китайфон" 26 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6241 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2630 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 101 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2537 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6966 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 481 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3240 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5352 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 110 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 50 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6169 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4237 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1521 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3133 1
НКО - Некоммерческая организация 532 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1588 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 30 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5229 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2402 1
Tom’s Hardware 479 17
The Register - The Register Hardware 1652 4
FT - Financial Times 1242 3
Times 633 3
WCCFTech - Издание 77 3
China Daily 69 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 2
ITHome 38 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 2
Pangnote 1 1
NYT - The New York Times 1079 1
cnTechPost 7 1
Phoronix 49 1
CNX Software 17 1
TechSpot 148 1
Forbes - Форбс 886 1
РИА Новости 962 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 533 1
EE Times 160 1
DigiTimes - Издание 1319 1
South China Morning Post 69 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 211 1
Wikipedia - Википедия 548 1
SCMP - South China Morning Post 25 1
In-Stat 115 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
TrendForce 123 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 24
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 965 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 5 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 925 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Hot Chips 10 1
