Получите все материалы CNews по ключевому слову
Loongson Architecture Godson LoongArch Longxin серия процессоров
УПОМИНАНИЯ
|16.11.2023
|
Российский Linux впервые научили работать со стратегическими китайскими процессорами, которые не уступают Intel Core и AMD Ryzen
ботчика – компании «Базальт СПО», получили полноценную поддержку китайской процессорной архитектуры LoongArch. Это собственная разработка КНР, развитие которой идет более 20 лет. О грядущей ада
|16.11.2023
|
«Альт» — первая и пока единственная российская ОС, работающая на базе китайских процессоров с архитектурой Loongarch64
икам «Базальт СПО» оказали представители китайской компании-разработчика процессоров с архитектурой Loongarch: они предоставили сообществу всю подробную документацию, современные серверы для те
|13.12.2022
|
Китай запретил поставки в Россию процессоров, «способных заменить AMD и Intel»
ША или от открытых продуктов, где есть американские технологии. На первом этапе она носила название Godson, позже ее переименовали в Loongson, а теперь она зовется LoongArch. Система команд Loo
|19.04.2021
|
Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS
пляров. В 2019 г. CNews сообщил о выпуске двух MIPS-совместимых моделей 28-нанометровых процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000 общего назначения. В апреле 2020 г. стало известно о том, что Wave C
|25.12.2019
|
Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов
Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля. О своих планах по
|14.09.2006
|
Китайцы создали дешевый аналог Pentium 4
Англоязычное название процессора звучит как Godson 2Е, на китайском языке — Longxin IIE (Чип Дракона), сообщает издание China Daily.
|14.09.2006
|
Китайские процессоры вмешаются в борьбу AMD и Intel?
тельно меньшую стоимость, сообщает издание China Daily. Англоязычное название процессора звучит как Godson 2Е, на китайском языке — Longxin IIE (Чип Дракона). По словам директора Китайской
|20.04.2005
|
Китайцы представили конкурента Pentium III
В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godso
|20.04.2005
|
Китайцы представили конкурента Pentium III
В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godso
Loongson Architecture Godson и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 479 17
|The Register - The Register Hardware 1652 4
|FT - Financial Times 1242 3
|Times 633 3
|WCCFTech - Издание 77 3
|China Daily 69 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2060 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 2
|ITHome 38 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 2
|Pangnote 1 1
|NYT - The New York Times 1079 1
|cnTechPost 7 1
|Phoronix 49 1
|CNX Software 17 1
|TechSpot 148 1
|Forbes - Форбс 886 1
|РИА Новости 962 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 533 1
|EE Times 160 1
|DigiTimes - Издание 1319 1
|South China Morning Post 69 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 211 1
|Wikipedia - Википедия 548 1
|SCMP - South China Morning Post 25 1
|In-Stat 115 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
|TrendForce 123 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.