Китай запретил поставки в Россию процессоров, «способных заменить AMD и Intel»

По решению властей Китая в Россию не будут поставляться процессоры Loongson, среди которых есть сопоставимые по производительности с AMD Ryzen 5000. Эти CPU и их уникальная архитектура признаны стратегически важными разработками, вследствие чего России, как и другим странам мира, доступ к ним закрыт. Однако они все еще доступны на AliExpress с доставкой до Москвы в течение двух недель.

Китайские CPU не для России

Власти Китая запретили экспорт в Россию процессоров компании Loongson на базе уникальной архитектуры LoongArch, пишет «Коммерсант». Данные CPU разработчики позиционируют как замену чипам AMD и Intel, не уступающую им по производительности.

Система команд LoongArch включает почти 2000 уникальных инструкций. Процессоры на ее основе совместимы с наборами команд х86 при помощи эмуляции.

На момент выхода материала о широком распространении процессоров Loongson в России и речи не было. Несмотря на то, что Intel и AMD прекратили поставки своих CPU в Россию почти год назад, в магазинах по-прежнему можно купить и Core, и Ryzen, и другую их продукцию.

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Однако, по информации издания, некоторые производители российской электроники посматривали в сторону Loongson и даже тестировали ее процессоры. «Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson», – сообщил изданию представитель Минцифры. Однако теперь приобрести даже одну партию таких чипов, чтобы в дальнейшем собрать на них несколько ноутбуков или настольных ПК, у них уже не получится.

Никаких санкций

На декабрь 2022 г. Китай не присоединялся к антироссийским санкциям, за исключением некоторых отдельных компаний, в частности, Huawei. Она, как известно, уже давно прекратила поставки в Россию потребительской электроники, а также базовых станций для операторов связи.

Однако в случае с Loongson и запретом экспорта ее CPU на российский рынок решение принимало непосредственно руководство КНР. Связано это с тем, что процессоры компании, как и ее архитектура LoongArch, признаны стратегически важными. Это оригинальная китайская разработка, к тому же она используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Россия в данном случае не единственная страна, в которую теперь запрещены отгрузки продукции Loongson. Фактически, отныне география их распространения ограничена лишь территорией самого Китая – за пределами этого государства использоваться и продаваться они не будут, по крайней мере, официально.

Потенциальная проблема для России

Китай – одна из немногих крупных стран, пока еще не отвернувшихся от России. Ее процессоры Loongson, в теории, могли бы заменить продукцию AMD и Intel, которая сейчас ввозится по параллельному импорту, вследствие чего стоит дороже, чем стоила бы при легальных официальных поставках.

Собственных современных процессоров у России на декабрь 2022 г. не было, как и не было и производства. Имеющиеся в стране заводы рассчитаны максимум на 65 нм – топологию из 2004 г.

Источники издания в ИТ-сфере подтверждают, что тестирование процессоров Loongson подтвердило их высокий потенциал. Представитель неназванного российского производителя электроники назвал эти CPU «надежными, производительными и перспективными», а также «способными составить конкуренцию Intel».

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Впрочем, на 12 декабря 2022 г. о полноценном запрете поставок Loongson в Россию разговоров не было. Редакция CNews обнаружила в китайском интернет-магазине AliExpress и сами процессоры Loongson, и различные материнские платы под них, и даже готовые к работе системные блоки, собраны на этих CPU.

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К тому же у Loongson пока нет своего производства, а крупные контрактные поставщики не спешат браться массовый выпуск ее CPU. В настоящее время процессоры Loongson выпускает компания STMicroelectronics.

Подробнее о Loongson

За разработку процессоров Loongson отвечает китайская компания BLX IC Design Corporation. Она основана в 2002 г. Институтом компьютерных технологий, Академией наук Китая и группой Jiangsu Zhongy Group.

Компания с самого начала сделала ставку на уникальную архитектуру, чтобы не зависеть от США или от открытых продуктов, где есть американские технологии. На первом этапе она носила название Godson, позже ее переименовали в Loongson, а теперь она зовется LoongArch.

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Система команд LoongArch включает почти 2000 уникальных инструкций. В дополнение к базовому набору команд также были реализованы инструкции двоичного преобразования (LBT), векторной обработки (LSX), расширенной векторной обработки (LASX) и виртуализации (LVZ). По заверениям представителей Loongson, LoongArch не нарушает каких-либо патентов, связанных с уже существующими архитектурами, включая x86, ARM, MIPS или RISC-V. Все процессоры компании совместимы с наборами команд х86 при помощи эмуляции.

В распоряжении Loongson есть множество процессоров, включая анонсированный в апреле 2021 г. 3А5000. В ноябре 2022 г. ему на смену пришел более современный и совершенный 3А6000, на 68% более производительный.

Как сообщал CNews, по своим возможностям новый 3А6000 сопоставим с процессорами AMD Ryzen 5000 образца осени 2020 г. Это говорит о том, что Loongson взяла очень высокий темп развития своих процессоров – основанная в 2002 г., она почти догнала AMD, которая существует с 1969 г.