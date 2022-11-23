Американские санкции бесполезны. Китай вот-вот выпустит процессор-«убийцу» сверхпопулярных чипов AMD

В ближайшие полгода в Китае выйдет 12-нанометровый процессор Loongson 3A6000 на уникальной архитектуре LoongArch. Разработчики утверждают, что в сравнительных тестах он может справиться с Ryzen 5000 – популярными процессорами AMD образца осени 2020 г.

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Китайский производитель процессоров Loongson готовится к выпуску нового процессора 3A6000, по своим возможностям сопоставимого с чипами компании AMD линейки Ryzen 5000. По данным портала Tom’s Hardware, премьера процессора состоится в первой половине 2023 г., пока без более точной даты.

Для Китая это очень значительный прорыв в «процессоростроении». Ryzen 5000 – это 7-нанометровые процессоры, которые AMD выпустила осенью 2020 г., и которые в настоящее время пользуются спросом во всем мире за счет сравнительно невысокой цены и одновременно хорошей производительности.

Таким образом, китайская Loongson по возможностям своих CPU отстает от AMD менее чем на три года. С одной стороны, это гигантский временной промежуток, с другой – AMD является одним из двух крупнейших игроков в сегментах настольных, мобильных и серверных процессоров, уступая по доле рынка лишь Intel. К тому же работа над чипами Loongson ведется с 2002 г., а AMD была основана в 1969 г.

Loongson развивается невероятно быстро

К слову, скорый выпуск 3A6000 – это повод задуматься еще и для Intel. Как пишет Tom’s Hardware, этот чип может оказаться на уровне Core 11 поколения образца сентября 2020 г., за месяц до премьеры Ryzen 5000. Intel до сих пор производит и продает их.

Прогресс очевиден

По утверждению самой Loongson, ее новый процессор 3A6000 показывает в тесте SPEC CPU 2006 на 68% более высокий результат по сравнению со своим предшественником 3A5000, анонсированным в апреле 2021 г. В данном случае имеется в виду производительность в одноядерном режиме в операциях с плавающей запятой.

Насколько эти данные соответствуют действительности, станет известно лишь после релиза самого процессора или хотя бы его официального анонса. Вероятно, CPU действительно стал мощнее на фоне 3A5000, но сможет ли он на равных конкурировать с AMD Ryzen 5000, сказать пока нельзя.

На повышенную вероятность провала 3A6000 сравнительных тестов, в которых его оппонентами выступят чипы AMD, указывают радикальные отличия в техпроцессах. Все Ryzen 5000 выпускаются по 7-нанометровым нормам, тогда как 3A6000 будет 12-нанометровым. В этом плане может оказаться, что он не дотянет и до Intel Core 11 поколения с их 10 нм техпроцессом.

Главное отличие 3A6000 от чипов AMD и Intel – в отсутствии архитектуры х86. Весной 2021 г. Loongson презентовала процессорную архитектуру LoongArch собственной разработки.

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Система команд LoongArch включает почти 2000 уникальных инструкций. В дополнение к базовому набору команд также были реализованы инструкции двоичного преобразования (LBT), векторной обработки (LSX), расширенной векторной обработки (LASX) и виртуализации (LVZ).

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Loongson подчеркивает, что LoongArch не нарушает каких-либо патентов, связанных с уже существующими архитектурами, включая x86, ARM, MIPS или RISC-V. Все процессоры компании совместимы с наборами команд х86 при помощи эмуляции.

Вопрос производства

В настоящее время Loongson не может похвастаться крупномасштабным производством своих процессоров. В ее активах нет ни одного завода, и ей приходится договариваться с контрактными вендорами. К тайваньской TSMC, находящейся под неусыпным контролем властей США, ей, вероятнее всего, путь заказан из-за американо-китайской торговой войны. Сейчас все процессоры Loongson небольшими партиями выпускает компания STMicroelectronics.

Китайский крупный производитель чипов SMIC лишь несколько недель назад освоил технологию 14 нм и пока не может обеспечить выпуск микросхем по более современным нормам. К тому же американские власти, как сообщал CNews, делают все возможное, чтобы уничтожить бизнес SMIC или, по крайней мере, снизить темпы его развития.

Скорее всего, Loongson придется искать производителя за пределами Китая. В теории, взять этот заказ могла бы и Intel, поскольку она теперь выпускает процессоры и прочие микросхемы не только для себя, но и для других компаний. Первым ее клиентом стала тайваньская MediaTek.