Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G. Цель запуска трех новинок – позволить большему количеству потребителей насладиться удобством и преимуществами высокоскоростной сети 5G с помощью тщательно ра

Обманувшая весь мир компания создала первый в истории процессор на 3 нанометра. Такого нет ни у кого, даже у Apple MediaTek снова первая в мире Компания MediaTek разработала первый в мире центральный процессор с топологией 3 нанометра. Таких решений пока нет ни у одного другого вендора в мире – ни Qualcomm, ни Apple, ни AMD с Intel и Nvidia еще

За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях MediaTek готовится выйти на рынок Windows-ПК Тайваньская компания MediaTek, известный производитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и прочей техники, рассчитывает выйти на рынок чипов для ПК на базе операционной системы Microsoft Windows и

Компания, годами обманывавшая весь мир, ищет замену Тайваню для выпуска чипов. В фокусе — американская Intel Не хранить в одной корзине Тайваньская компания MediaTek, крупнейший поставщик мобильных процессоров в мире, приняла решение диверсифицировать процесс производства своих CPU, пишет Reuters. В настоящее время ее чипы выпускаются фабриках комп

Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel Новый суперпроцессор Тайваньская компания MediaTek, известный производитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники, создала флагманский CPU Dimensity 9200. В настоящее время у него нет аналогов – единственн

Intel наладит выпуск крупномасштабный процессоров для компании, обманувшей весь мир У Intel новый клиент Intel займется производством процессоров для тайваньской компании MediaTek, крупнейшего вендора мобильных чипов, пишет Reuters. Для Intel это первая крупная сделка после ее превращения в контрактного производителя микросхем, состоявшегося в начале 2021 г. Int

Производитель процессоров, обманывавший весь мир, низвергнут с Олимпа. Лидером стал его заклятый конкурент Qualcomm снова в лидерах Компания MediaTek, производитель мобильных процессоров, потеряла лидерство на этом рынке, которое удер

«Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android спешной эксплуатации, баги можно использовать для шпионажа за владельцем устройства, сообщает фирма Check Point. По данным ее экспертов, проблемы заключаются в аудиодекодерах в процессорах Qualcomm и Mediatek. Злоумышленник может получить доступ к медийным файлам и аудиозвонкам. Кроме того, с помощью специально подготовленного аудиофайла можно произвести запуск произвольного кода. «Следстви

Пойманный на вранье известный разработчик чипов заявил о выпуске «железа» под Wi-Fi 7 Продемонстрирована работа Wi-Fi 7 Тайваньский разработчик микросхем, компания Mediatek, «первой в мире» продемонстрировала своим технологическим партнерам и ключевым клиентам образцы оборудования на базе технологии Wi-Fi 7. Об этом сообщается на официальном сайте Medi

Обманувший весь мир производитель процессоров выпускает чипы с «дырами» для слежки за пользователями. В опасности миллиарды людей Процессоры MediaTek в помощь хакерам В процессорах компании MediaTek, в 2021 г. ставшей крупнейшим поставщиком мобильных чипов для смартфонов, обнаружены три критические уязвимости. По словам экспе

Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет MediaTek вырвалась вперед Компания MediaTek создала процессор Dimensity 9000, аналогов которому нет ни у Apple, ни у Intel с AMD

Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров Нечестные методы конкуренции действительно работают Компания MediaTek, тайваньский разработчик процессоров, по итогам II квартала 2021 г. стала новым лидером на рынке мобильных процессоров, показав гигантский рост своей доли. По данным исследовательской

Первый 4-нанометровый процессор выпустит производитель чипов, годами обманывавший весь мир MediaTek впереди всех До конца 2021 г. состоится премьера первого в мире мобильного ARM-процессора с топологией 4 нм. Как пишет портал GizChina, выпустит его тайваньская компания MediaTek. На момент публикации материала MediaTek отставала от других разработчиков процессоров с точки зрения используемых техпроцессов. Ее самые современные чипы, Dimensity 1100 и 1200

МТС, MediaTek и Ericsson объединили несущие частоты 5G в диапазоне 4,8-5,0 ГГц МТС, MediaTek, Inc и Ericsson впервые в мире продемонстрировали агрегацию двух несущих в диапазоне n79 (4,8-5,0 ГГц) в пилотной сети 5G. В результате тестирования агрегации спектра 5G общей шириной

Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов Новый лидер Компания MediaTek впервые в своей истории стала крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов по и

Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов Новый лидер Компания MediaTek, годами обманывавшая производителей смартфонов, стала крупнейшим поставщиком чипов для мобильных гаджетов. Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, она впе

Intel распродают по частям. Важный бизнес компании отходит китайцам Минус один бизнес у Intel Компания MediaTek сообщила о подготовке к приобретению компании Enpirion Power Solutions, дочернего предприятия американской Intel. MediaTek планирует выполнить все условия сделки до конца 2020 г

ESET: похожая на Kr00k уязвимость обнаружена в Wi-Fi модулях Qualcomm и MediaTek Компания ESET обнаружила уязвимость в Wi-Fi модулях Qualcomm и MediaTek, позволяющую похищать конфиденциальную информацию. Ранее ESET сообщала о похожей уязвимости Kr00k, обнаруженной в чипах Broadcom и Cypress. Kr00k позволяет перехватывать и дешифровать

Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo MediaTek-обманщица Компанию MediaTek уличили в умышленном завышении производительности ее процесссоров в синтетических тестах (бенчмарках). По словам специалиста портала AnandTech Андрея Фрумусану (Andrei Frumusanu), для

OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G идеозвонков. Технология VoNR (Voice/Video on New Radio) была реализована в партнерстве с Ericsson и MediaTek на модифицированном коммерческом смартфоне OPPO, оснащенном процессором MediaTek<

В процессорах MediaTek опасная «дыра». Под ударом миллионы смартфонов LG, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi Патч через год В процессорах для устройств под Android производства компании MediaTek обнаружены серьёзные уязвимости, которые активно эксплуатируются киберзлоумышленниками. Google на днях выпустила патч, однако вероятность тому, что его получат все уязвимые устройства,

MediaTek разработала новый мобильный процессор Helio P90 Компания MediaTek объявила о выпуске новой системы на чипе Helio P90, которая поддерживает APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных. Процессор характеризуется производительностью 1127 GMACs (2.25

Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ м процессорах, Helio P70 обладает значительно более высокой производительностью для ИИ-приложений, при этом эффективно расходуя энергию, – сказал генеральный менеджер подразделения беспроводной связи Mediatek. — Запуск Helio P70 поддерживает курс Mediatek в области обеспечения массового рынка смартфонами с флагманскими функциями и современными технологиями». Технологии ИИ Helio P70 о

MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента MediaTek представила серию Helio A. С новой системой на кристалле (SoC) Helio A22 компания расширяет линейку многофункциональных и энергоэффективных чипсетов семейства Helio. MediaTek развивает кампанию «Этот чипсет меняет все» с «продвинутой» серией Helio A, которая следует ключевой миссии — создавать чипсеты для инновационных и еще более мощных смартфонов, которые

MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere 620. Azure Sphere — это решение для создания подключенных устройств на базе микроконтроллера (MCU). MediaTek и Microsoft работают вместе, чтобы разработать специализированный чипсет со встроенн

MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ MediaTek представила систему на кристалле (SoC) MediaTek Helio P60 — первую SoC платформу с многоядерным блоком обработки данных, связанных с

MediaTek представила платформу с ИИ и технологию для кросс-платформенных гаджетов нации аппаратного и программного обеспечения, блока обработки AI (APU) и NeuroPilot SDK, технология MediaTek станет ближе к пользователю смартфона, умного дома, решений для автомобилей и тд.Тек

MediaTek представила 4К-чип с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma MediaTek анонсировала новое Ultra HD TV решение MediaTek MT5597 с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma (HLG). Платформа MT5597 предназначане для расширения возможностей телевизора по управлению цветами, яркостью и контрастностью. Неско

MediaTek анонсировала решение с поддержкой Google Assistant и Android Things Компания MediaTek Inc. представила своё новое многофункциональное решение, разработанное для устройств

Mediatek представила технологию CorePilot 4.0 для энергоэффективной работы смартфонов orePilot 4.0 автоматически направляет мощность устройства именно на те задачи и именно в то время, когда и где это необходимо, – сказал исполнительный вице-президент и управляющий содиректор компании Mediatek Джеффри Ю (Jeffrey Ju). – Сегодня пользователи хотят от своих смартфонов одновременно и максимальной производительности, и долгих часов без подзарядки аккумулятора. И CorePilot 4.0 пре

MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер MediaTek анонсировала чипсет Helio P25, пополнивший линейку MediaTek Helio серии P для смартфонов. Как рассказали CNews в компании, новый чипсет сочетает в себе мощь 16-нанометрового технологического процесса и технологию MediaTek Imagiq с исполь

MediaTek представил чипсет MT2533D для для умных гарнитур и наушников овой для создания на его базе умных наушников и гарнитур, беспроводных устройств и решений «hands-free», – сказал Джей Си Су (JC Hsu), вице-президент по стратегии и автомобильным технологиям компании MediaTek. – Комбинация передовых аудиотехнологий и низкого энергопотребления открывает новые возможности для инновационных решений на рынке смарт-гарнитур».MT2533D включает в себя маломощный ан

Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото Umi после ребрендинга объявила о предстоящем начале продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала хитом в 2016 году – такие модули установлены во флагманские смартфоны Apple, Huawei, Xiaomi и других

MediaTek Helio X30 готов работать в смартфонах Производители смартфонов уже в 2017 году обещают наполнить рынок моделями на представленном компанией MediaTek чипсете Helio X30. MediaTek Helio X30 – это топовое решение с десятью ядрами и три-кластерной архитектурой. Технология производства – десятинанометровая, FinFET. Три кластера

MediaTek и Nokia демонстрируют новейшую технологию передачи данных с расширенной зоной покрытия EC-EGPRS на MWC2016 вки MWC2016 в секторе E21 холла №6 состоится демонстрация работы стандарта EC-EGPRS с использованием оборудования Nokia Flexi Multiradio 10, основанного на чипсетных решениях и программных протоколах MediaTek. Технология EC-EGPRS входит в число протоколов, проходящих стандартизацию в рамках стандарта 3GPP GERAN. Спецификация протокола будет финализирована и доступна в первой половине 2016 г

MediaTek Labs представила макетную плату MediaTek LinkIt Smart 7688 для создания устройств с Wi-Fi для «умных» домов и офисов MediaTek Labs представила платформу для разработчиков MediaTek LinkIt Smart 7688 — новейшее пополнение в серии платформ для разработчиков LinkIt. Н

MediaTek анонсировала новую линейку чипсетов Helio P для смартфонов с тонким корпусом Компания MediaTek, разработчик чипсетных решений для мобильных устройств, представила Helio P10 — высокопроизводительный чипсет среднего класса, предназначенный для растущего сегмента тонких смартфонов

Чип MediaTek Helio X20 Tri-Cluster обходит серверные процессоры Мобильные чипы по количеству ядер стремительно приближаются к уровню серверных процессоров. Так, первым отметку в 10 вычислительных единиц преодолела компания MediaTek и её чип Helio X20 Tri-Cluster. Десятиядерный MediaTek Helio X20 Tri-Cluster использует трёхступенчатую кластерную архитектуру, состоящую из двух ядер ARM Cortex-A72 с частотой

Представлен первый в мире 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов Тайваньская компания MediaTek официально анонсировала первый на рынке 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов — Helio X20. Новый чип призван удовлетворить возрастающие требования к аппаратному обеспечению в