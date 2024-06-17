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MediaTek Ralink

MediaTek - Ralink


17.06.2024 Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G

Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G. Цель запуска трех новинок – позволить большему количеству потребителей насладиться удобством и преимуществами высокоскоростной сети 5G с помощью тщательно ра
07.09.2023 Обманувшая весь мир компания создала первый в истории процессор на 3 нанометра. Такого нет ни у кого, даже у Apple

MediaTek снова первая в мире Компания MediaTek разработала первый в мире центральный процессор с топологией 3 нанометра. Таких решений пока нет ни у одного другого вендора в мире – ни Qualcomm, ни Apple, ни AMD с Intel и Nvidia еще
16.11.2022 За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях

MediaTek готовится выйти на рынок Windows-ПК Тайваньская компания MediaTek, известный производитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и прочей техники, рассчитывает выйти на рынок чипов для ПК на базе операционной системы Microsoft Windows и

14.11.2022 Компания, годами обманывавшая весь мир, ищет замену Тайваню для выпуска чипов. В фокусе — американская Intel

Не хранить в одной корзине Тайваньская компания MediaTek, крупнейший поставщик мобильных процессоров в мире, приняла решение диверсифицировать процесс производства своих CPU, пишет Reuters. В настоящее время ее чипы выпускаются фабриках комп
09.11.2022 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel

Новый суперпроцессор Тайваньская компания MediaTek, известный производитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники, создала флагманский CPU Dimensity 9200. В настоящее время у него нет аналогов – единственн
25.07.2022 Intel наладит выпуск крупномасштабный процессоров для компании, обманувшей весь мир

У Intel новый клиент Intel займется производством процессоров для тайваньской компании MediaTek, крупнейшего вендора мобильных чипов, пишет Reuters. Для Intel это первая крупная сделка после ее превращения в контрактного производителя микросхем, состоявшегося в начале 2021 г. Int
08.06.2022 Производитель процессоров, обманывавший весь мир, низвергнут с Олимпа. Лидером стал его заклятый конкурент

Qualcomm снова в лидерах Компания MediaTek, производитель мобильных процессоров, потеряла лидерство на этом рынке, которое удер
25.04.2022 «Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android

спешной эксплуатации, баги можно использовать для шпионажа за владельцем устройства, сообщает фирма Check Point. По данным ее экспертов, проблемы заключаются в аудиодекодерах в процессорах Qualcomm и Mediatek. Злоумышленник может получить доступ к медийным файлам и аудиозвонкам. Кроме того, с помощью специально подготовленного аудиофайла можно произвести запуск произвольного кода. «Следстви
20.01.2022 Пойманный на вранье известный разработчик чипов заявил о выпуске «железа» под Wi-Fi 7

Продемонстрирована работа Wi-Fi 7 Тайваньский разработчик микросхем, компания Mediatek, «первой в мире» продемонстрировала своим технологическим партнерам и ключевым клиентам образцы оборудования на базе технологии Wi-Fi 7. Об этом сообщается на официальном сайте Medi
25.11.2021 Обманувший весь мир производитель процессоров выпускает чипы с «дырами» для слежки за пользователями. В опасности миллиарды людей

Процессоры MediaTek в помощь хакерам В процессорах компании MediaTek, в 2021 г. ставшей крупнейшим поставщиком мобильных чипов для смартфонов, обнаружены три критические уязвимости. По словам экспе
19.11.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет

MediaTek вырвалась вперед Компания MediaTek создала процессор Dimensity 9000, аналогов которому нет ни у Apple, ни у Intel с AMD
07.09.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров

Нечестные методы конкуренции действительно работают Компания MediaTek, тайваньский разработчик процессоров, по итогам II квартала 2021 г. стала новым лидером на рынке мобильных процессоров, показав гигантский рост своей доли. По данным исследовательской

28.07.2021 Первый 4-нанометровый процессор выпустит производитель чипов, годами обманывавший весь мир

MediaTek впереди всех До конца 2021 г. состоится премьера первого в мире мобильного ARM-процессора с топологией 4 нм. Как пишет портал GizChina, выпустит его тайваньская компания MediaTek. На момент публикации материала MediaTek отставала от других разработчиков процессоров с точки зрения используемых техпроцессов. Ее самые современные чипы, Dimensity 1100 и 1200
20.07.2021 МТС, MediaTek и Ericsson объединили несущие частоты 5G в диапазоне 4,8-5,0 ГГц

МТС, MediaTek, Inc и Ericsson впервые в мире продемонстрировали агрегацию двух несущих в диапазоне n79 (4,8-5,0 ГГц) в пилотной сети 5G. В результате тестирования агрегации спектра 5G общей шириной

29.03.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов

Новый лидер Компания MediaTek впервые в своей истории стала крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов по и
25.12.2020 Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов

Новый лидер Компания MediaTek, годами обманывавшая производителей смартфонов, стала крупнейшим поставщиком чипов для мобильных гаджетов. Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, она впе
17.11.2020 Intel распродают по частям. Важный бизнес компании отходит китайцам

Минус один бизнес у Intel Компания MediaTek сообщила о подготовке к приобретению компании Enpirion Power Solutions, дочернего предприятия американской Intel. MediaTek планирует выполнить все условия сделки до конца 2020 г
12.08.2020 ESET: похожая на Kr00k уязвимость обнаружена в Wi-Fi модулях Qualcomm и MediaTek

Компания ESET обнаружила уязвимость в Wi-Fi модулях Qualcomm и MediaTek, позволяющую похищать конфиденциальную информацию. Ранее ESET сообщала о похожей уязвимости Kr00k, обнаруженной в чипах Broadcom и Cypress. Kr00k позволяет перехватывать и дешифровать

09.04.2020 Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo

MediaTek-обманщица Компанию MediaTek уличили в умышленном завышении производительности ее процесссоров в синтетических тестах (бенчмарках). По словам специалиста портала AnandTech Андрея Фрумусану (Andrei Frumusanu), для

08.04.2020 OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G

идеозвонков. Технология VoNR (Voice/Video on New Radio) была реализована в партнерстве с Ericsson и MediaTek на модифицированном коммерческом смартфоне OPPO, оснащенном процессором MediaTek<
05.03.2020 В процессорах MediaTek опасная «дыра». Под ударом миллионы смартфонов LG, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi

Патч через год В процессорах для устройств под Android производства компании MediaTek обнаружены серьёзные уязвимости, которые активно эксплуатируются киберзлоумышленниками. Google на днях выпустила патч, однако вероятность тому, что его получат все уязвимые устройства,
13.12.2018 MediaTek разработала новый мобильный процессор Helio P90

Компания MediaTek объявила о выпуске новой системы на чипе Helio P90, которая поддерживает APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных. Процессор характеризуется производительностью 1127 GMACs (2.25
25.10.2018 Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ

м процессорах, Helio P70 обладает значительно более высокой производительностью для ИИ-приложений, при этом эффективно расходуя энергию, – сказал генеральный менеджер подразделения беспроводной связи Mediatek. — Запуск Helio P70 поддерживает курс Mediatek в области обеспечения массового рынка смартфонами с флагманскими функциями и современными технологиями». Технологии ИИ Helio P70 о
17.07.2018 MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента

MediaTek представила серию Helio A. С новой системой на кристалле (SoC) Helio A22 компания расширяет линейку многофункциональных и энергоэффективных чипсетов семейства Helio. MediaTek развивает кампанию «Этот чипсет меняет все» с «продвинутой» серией Helio A, которая следует ключевой миссии — создавать чипсеты для инновационных и еще более мощных смартфонов, которые
17.04.2018 MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere

620. Azure Sphere — это решение для создания подключенных устройств на базе микроконтроллера (MCU). MediaTek и Microsoft работают вместе, чтобы разработать специализированный чипсет со встроенн
27.02.2018 MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ

MediaTek представила систему на кристалле (SoC) MediaTek Helio P60 — первую SoC платформу с многоядерным блоком обработки данных, связанных с
09.01.2018 MediaTek представила платформу с ИИ и технологию для кросс-платформенных гаджетов

нации аппаратного и программного обеспечения, блока обработки AI (APU) и NeuroPilot SDK, технология MediaTek станет ближе к пользователю смартфона, умного дома, решений для автомобилей и тд.Тек
13.06.2017 MediaTek представила 4К-чип с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma

MediaTek анонсировала новое Ultra HD TV решение MediaTek MT5597 с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma (HLG). Платформа MT5597 предназначане для расширения возможностей телевизора по управлению цветами, яркостью и контрастностью. Неско
18.05.2017 MediaTek анонсировала решение с поддержкой Google Assistant и Android Things

Компания MediaTek Inc. представила своё новое многофункциональное решение, разработанное для устройств
27.02.2017 Mediatek представила технологию CorePilot 4.0 для энергоэффективной работы смартфонов

orePilot 4.0 автоматически направляет мощность устройства именно на те задачи и именно в то время, когда и где это необходимо, – сказал исполнительный вице-президент и управляющий содиректор компании Mediatek Джеффри Ю (Jeffrey Ju). – Сегодня пользователи хотят от своих смартфонов одновременно и максимальной производительности, и долгих часов без подзарядки аккумулятора. И CorePilot 4.0 пре
08.02.2017 MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер

MediaTek анонсировала чипсет Helio P25, пополнивший линейку MediaTek Helio серии P для смартфонов. Как рассказали CNews в компании, новый чипсет сочетает в себе мощь 16-нанометрового технологического процесса и технологию MediaTek Imagiq с исполь
10.01.2017 MediaTek представил чипсет MT2533D для для умных гарнитур и наушников

овой для создания на его базе умных наушников и гарнитур, беспроводных устройств и решений «hands-free», – сказал Джей Си Су (JC Hsu), вице-президент по стратегии и автомобильным технологиям компании MediaTek. – Комбинация передовых аудиотехнологий и низкого энергопотребления открывает новые возможности для инновационных решений на рынке смарт-гарнитур».MT2533D включает в себя маломощный ан
29.12.2016 Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото

Umi после ребрендинга объявила о предстоящем начале продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала хитом в 2016 году – такие модули установлены во флагманские смартфоны Apple, Huawei, Xiaomi и других

09.08.2016 MediaTek Helio X30 готов работать в смартфонах

Производители смартфонов уже в 2017 году обещают наполнить рынок моделями на представленном компанией MediaTek чипсете Helio X30. MediaTek Helio X30 – это топовое решение с десятью ядрами и три-кластерной архитектурой. Технология производства – десятинанометровая, FinFET. Три кластера

19.02.2016 MediaTek и Nokia демонстрируют новейшую технологию передачи данных с расширенной зоной покрытия EC-EGPRS на MWC2016

вки MWC2016 в секторе E21 холла №6 состоится демонстрация работы стандарта EC-EGPRS с использованием оборудования Nokia Flexi Multiradio 10, основанного на чипсетных решениях и программных протоколах MediaTek. Технология EC-EGPRS входит в число протоколов, проходящих стандартизацию в рамках стандарта 3GPP GERAN. Спецификация протокола будет финализирована и доступна в первой половине 2016 г
03.12.2015 MediaTek Labs представила макетную плату MediaTek LinkIt Smart 7688 для создания устройств с Wi-Fi для «умных» домов и офисов

MediaTek Labs представила платформу для разработчиков MediaTek LinkIt Smart 7688 — новейшее пополнение в серии платформ для разработчиков LinkIt. Н
01.06.2015 MediaTek анонсировала новую линейку чипсетов Helio P для смартфонов с тонким корпусом

Компания MediaTek, разработчик чипсетных решений для мобильных устройств, представила Helio P10 — высокопроизводительный чипсет среднего класса, предназначенный для растущего сегмента тонких смартфонов

13.05.2015 Чип MediaTek Helio X20 Tri-Cluster обходит серверные процессоры

Мобильные чипы по количеству ядер стремительно приближаются к уровню серверных процессоров. Так, первым отметку в 10 вычислительных единиц преодолела компания MediaTek и её чип Helio X20 Tri-Cluster. Десятиядерный MediaTek Helio X20 Tri-Cluster использует трёхступенчатую кластерную архитектуру, состоящую из двух ядер ARM Cortex-A72 с частотой

13.05.2015 Представлен первый в мире 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов

Тайваньская компания MediaTek официально анонсировала первый на рынке 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов — Helio X20. Новый чип призван удовлетворить возрастающие требования к аппаратному обеспечению в
03.03.2015 MediaTek MT8173 уходит в шестикратный отрыв

Компания MediaTek представила четырёхъядерный чип MT8173, производительность которого в шесть раз выше выпущенного в 2013 году MediaTek MT8125. Прирост скорости вычислений стал возможен за счёт и

Публикаций - 513, упоминаний - 540

MediaTek и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 11830 168
Samsung Electronics 10113 168
Xiaomi 1608 99
Huawei 3806 97
Intel Corporation 12037 95
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 835 91
Google LLC 11556 86
AMD - Advanced Micro Devices 4094 68
Lenovo Group 2260 52
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 345 45
BBK OPPO Electronics 371 45
Nvidia Corp 3382 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 43
LG Electronics 3590 37
Microsoft Corporation 24344 36
Sony 6518 35
HTC Corporation 1495 29
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 286 29
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 66 26
ZTE Corporation 741 25
Meizu Technology 159 22
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 642 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2020 20
Huawei - HiSilicon Technologies 57 19
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 112 19
Zoom Int - Zoom Video Communications 1419 19
BBK OnePlus 211 19
Meta Platforms - Facebook 4408 18
Broadcom Inc - Avago Technologies 503 17
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2493 17
BBK Electronics Corp 306 17
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Lenovo Motorola 3496 15
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5868 148
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23354 131
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2647 130
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2007 129
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11950 126
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27355 101
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2781 96
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2304 96
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16735 81
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2392 81
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3302 79
Наушники - Headphones 3854 77
USB Type-C - USB-C - USB 3 1743 72
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9798 68
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14065 67
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3527 67
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6341 67
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6411 65
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2871 63
USB micro 955 63
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9954 61
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2342 60
5G - пятое поколение мобильной связи 2105 60
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4689 59
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5932 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23870 56
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1146 55
Google Android 13677 208
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1446 104
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4905 103
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 618 93
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 334 91
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 226 75
Apple iPhone - серия смартфонов 6944 64
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2668 57
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 769 57
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 336 53
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 380 52
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 351 52
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 45
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 440 43
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 42
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 248 42
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 42
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 673 38
Apple iOS 7518 37
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 102 37
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 482 36
Intel x86 - архитектура процессора 1783 36
Google Play - Google Store - Android Market 3209 36
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 256 31
Samsung Galaxy Note 692 31
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 228 30
Microsoft Windows 15327 29
Samsung Galaxy 939 28
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 342 27
Apple iPad 3826 27
Apple iPhone 6 4861 26
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 145 26
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 25
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 388 23
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 421 22
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 211 22
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 58 22
Linux OS 9505 21
Google YouTube - Видеохостинг 2634 21
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 209 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 394 19
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 168 15
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 55 11
Biden Joe - Байден Джо 107 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 5
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 3
Thakur Randhir - Такура Рандира 7 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 92 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 3
Катаев Александр 40 3
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Ильяич Анатолий 5 1
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Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
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Шадаев Максут 910 1
Россия - РФ - Российская федерация 138443 279
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16495 250
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51482 137
Китай - Тайвань 3909 133
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Европа 21567 46
Индия - Bharat 5340 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13204 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14047 29
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Азия - Азиатский регион 5383 28
Солнце - звезда Солнечной системы 5084 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41931 16
Франция - Французская Республика 7749 13
Испания - Каталония - Барселона 742 12
США - Калифорния - Купертино 268 12
Испания - Королевство 3688 12
Китай - Шанхай 767 10
Германия - Федеративная Республика 12536 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3302 8
США - Аризона 502 8
Африка - Африканский регион 3415 7
Китай - Пекин - Beijing 972 7
Украина 7513 7
Земля - планета Солнечной системы 10262 6
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Италия - Итальянская Республика 4305 6
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1708 6
Финляндия - Финляндская Республика 3571 6
Бразилия - Федеративная Республика 2316 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 998 5
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16832 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1080 5
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Сингапур - Республика 1835 5
США - Калифорния 4578 5
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