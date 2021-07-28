Первый 4-нанометровый процессор выпустит производитель чипов, годами обманывавший весь мир

В конце 2021 г. состоится анонс первого в мире 4-нанометрового процессора. Над ним работает компания MediaTek, и он предназначен для смартфонов. Его производством займется тайваньская TSMC, и появление первых мобильников на его основе ожидается в I квартале 2022 г.

MediaTek впереди всех

До конца 2021 г. состоится премьера первого в мире мобильного ARM-процессора с топологией 4 нм. Как пишет портал GizChina, выпустит его тайваньская компания MediaTek.

На момент публикации материала MediaTek отставала от других разработчиков процессоров с точки зрения используемых техпроцессов. Ее самые современные чипы, Dimensity 1100 и 1200, выпускаются по 6-нанометровым нормам, тогда как Apple и Qualcomm еще в сентябре и декабре 2020 г. соответственно перешли на 5 нм.

5-нанометровых CPU в распоряжении MediaTek нет. Пока неизвестно, собирается ли она осваивать эту топологию, или же компания сразу перейдет на 4 нм.

Конкурентов пока не будет

MediaTek имеет все шансы на долгое время стать единственной компанией, имеющей в распоряжении 4-нанометровые процессоры. По предварительны данным, новый мобильный чип Apple A15 окажется 5-нанометровым, как и следующий флагманский Snapdragon компании Qualcomm.

Если MediaTek действительно раньше всех перейдет на 4 нм, внимание производителей смартфонов будет ей гарантировано

Топология чипа, который придет на смену Apple М1 (5 нм, дебют в ноябре 2020 г.), не раскрывается. Производители настольных чипов тоже пока не готовы к переходу на 4 нм –Intel все никак не может полностью отказаться от 14 нм, а AMD задержалась на 7 нанометрах.

Кто займется производством

Возможностью выпуска 4-нанометровых процессоров на момент публикации материала располагала лишь одна компания в мире. Это тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, более известная как TSMC.

На момент публикации материала TSMC не заявляла о своей готовности к запуску 4-нанометрового производства. Однако еще в марте 2021 г. портал DigiTimes со ссылкой на свои источники внутри компании сообщил, что освоение этого техпроцесса идет с опережением графика.

Со слов этих источников, если раньше TSMC планировала запустить конвейер лишь в первой половине 2022 г., то теперь она сдвинула дату начала его работы на IV квартал 2021 г. Это совпадает с планами MediaTek получить первые образцы чипов 4 нм до конца 2021 г.

Добавим, что TSMC – это крупнейший в мире производитель микросхем. В I квартале 2021 г. она удерживала 56% мирового рынка, оставив основного конкурента, Samsung, далеко позади с ее 18% (статистика Statista.com).

Когда ждать

Первые смартфоны на базе нового процессора MediaTek могут появиться в продаже в I квартале 2022 г., пишет GizChina. В мобильниках каких брендов он будет установлен в первую очередь, неизвестно, однако все больше производителей обращают внимание на ее современные чипы.

Процессоры MediaTek Helio и более современной линейки Dimensity в настоящее время можно встретить в смартфонах компании Realme, а также в устройствах Redmi компании Xiaomi. Многие из них продаются и на российском рынке. Например, россиянам доступен Realme 8 на базе MediaTek Helio G95 и Xiaomi Redmi Note 10T на MediaTek Dimensity 700.

Автоматизация цепочек поставок может снизить операционные затраты на 10% Ритейл

Также компания OnePlus, долгое время выпускавшая свои смартфоны только на процессорах Qualcomm, в июле 2021 г. анонсировала среднебюджетный мобильник Nord 2 на MediaTek Dimensity 1200.

По данным GizChina, первоначально смартфоны с 4-нанометровым чипом будут продаваться только в Китае. Однако со временем китайские производители привезут их в другие страны мира.

Краткая история успехов и обманов MediaTek

MediaTek была основана в 1987 г. Производители смартфонов первоначально использовали ее ARM-процессоры лишь в бюджетных моделях, в более дорогие устройства предпочитая устанавливать чипы американской Qualcomm.

Раньше продукция MediaTek нередко проигрывала процессорам Qualcomm по ряду параметров, доказательством чего является смартфон Xiaomi Redmi Note 4. Аппарат вышел на базе 10-ядерного MediaTek Helio X20, и его владельцы жаловались на сильный нагрев устройства в области CPU наряду с плохой автономностью. Немного позже вышла модификация этого смартфона с индексом 4Х и 8-ядерным Qualcomm Snapdragon 625, где всех этих проблем не было.

В апреле 2020 г. выяснилось, что MediaTek на протяжении многих лет умышленно завышала производительность своих процессоров в бенчмарках, чтобы они были не хуже конкурентов. MediaTek свою вину в этом так и не признала, хотя факт подлога был доказан.

Все это, тем не менее, никак не помешало MediaTek захватить рынок процессоров для смартфонов. В конце декабря 2020 г. CNews писал, что по итогам III квартала 2020 г. она заняла почти треть рынка мобильных процессоров. На тот момент она удерживала 31-процентную его долю против 26% за аналогичный период 2019 г. Qualcomm, долгое время бывшая лидером, сместилась на вторую строчку с результатом 29% вместо 31% годом ранее.

Вырваться на первое место MediaTek смогла впервые за все годы своего существования. Но это стало не единственным ее достижением. Компания была признана крупнейшим поставщиком мобильных чипов по итогам всего 2020 г. Она заняла 27,2% мирового рынка, хотя еще в 2019 г. ее доля не превышала 17,2%.

Всего за год MediaTek удалось отгрузить 351,8 млн систем на чипе. Для компании это действительно успех – к примеру, в 2019 г. она поставила своим клиентам лишь 238 млн чипов, то есть на 47,8% меньше.