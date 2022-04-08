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BBK OnePlus

BBK OnePlus


08.04.2022 Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена
25.03.2022 Создатель «убийц флагманов» готовит планшет, который заменит россиянам iPad. Цена
09.11.2021 Смартфон знаменитой компании едва не убил владельца и оставил ему жуткие увечья
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi
10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных
08.09.2020 OnePlus Watch — почти как у Apple?
03.09.2020 Зачем OnePlus готовит бюджетный смартфон и что о нем известно?
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео
09.06.2020 OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ
17.10.2019 Концепция изменилась. Дешевых «убийц флагманов» больше не будет
27.09.2019 OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена
26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках»
12.07.2019 «Убийца флагманов» OnePlus 7 Pro самопроизвольно превращается «в кирпич»
23.04.2019 OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой
10.07.2018 В России начинаются продажи «убийцы флагманов» OnePlus 6
17.05.2018 OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото
17.11.2017 Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T
19.07.2017 Полицию не вызвать: Смартфоны Asus, Sony и OnePlus самовольно перезагружаются при наборе «911»
21.06.2017 «Убийца флагманов» OnePlus 5 завысил производительность, жульничая на тестах
04.08.2016 Oneplus приостановила продажу последнего «убийцы флагманов»
08.02.2016 «Убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 2 подешевел
17.12.2015 Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus
29.10.2015 Выпущен бюджетный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus X в корпусе из керамики
18.09.2015 «Убийца смартфонов-флагманов 2016 года» стал доступен в России
28.07.2015 Выпущен «убийца смартфонов-флагманов» второго поколения
22.05.2015 Рассекречены характеристики нового «убийцы смартфонов-флагманов»
30.04.2015 «Убийца Google Android» порвал отношения с «убийцей смартфонов-флагманов»
20.04.2015 «Убийца смартфонов-флагманов» впервые вышел в свободную продажу
06.04.2015 «Убийца флагманов» выложил в бесплатный доступ собственную ОС на основе Android
13.02.2015 «Убийца флагманов» выпустил собственную ОС на основе Android
28.11.2014 OnePlus вышла из онлайна

Публикаций - 172, упоминаний - 174

BBK OnePlus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1254 96
Samsung Electronics 9667 83
Apple Inc 11103 70
Huawei 3459 60
BBK OPPO Electronics 318 52
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 192 34
BBK Electronics Corp 277 24
LG Electronics 3530 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 15
Lenovo Group 2151 14
Microsoft Corporation 23395 7
Intel Corporation 11624 5
AMD - Advanced Micro Devices 3836 4
Amazon Inc - Amazon.com 2777 4
HMD Global - Nokia 130 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
Yandex - Яндекс 5551 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 344 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 24 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 1
Samsung - Harman - JBL 191 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Red Hat 1224 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Telegram Group 999 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 4
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 25
Президент Российской Федерации 3492 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 94
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 47
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 39
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 31
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 28
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 26
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 23
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 22
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 21
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 19
Автофокус - Автофокусировка 2228 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 6
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 6
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 6
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 5
Эквалайзер - Equalize - темброблок 445 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 4
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 483 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 80
Google Android 12432 73
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 62
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 28
Huawei P30 - Серия смартфонов 171 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 8
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 6
Nokia Sirocco 97 5
Microsoft Windows 2000 12612 5
BBK Realme UI 24 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 4
Honor - серия смартфонов 149 3
Microsoft Security Essentials - MSE 138 3
Microsoft Office 3405 3
Huawei AppGallery 174 3
Google AOSP - Android Open Source Project 51 2
Linux OS 8153 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 2
Honor SuperCharge 77 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 143 1
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Google Gmail 829 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 75 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 27 1
Путин Владимир 2696 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 42
Китай - Тайвань 3659 11
Азия - Азиатский регион 4633 9
Япония 12847 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 3
Бразилия - Федеративная Республика 2082 3
Нидерланды 3287 2
Таиланд - Королевство 720 2
Россия - ПФО - Казань 2333 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Германия - Берлин 697 1
Америка 2151 1
Сатурн - Титан (спутник) 424 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Швеция - Королевство 3449 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
DigiTimes - Издание 1292 3
FT - Financial Times 1159 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
The Register 1388 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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