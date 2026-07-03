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BBK OnePlus

BBK OnePlus

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж

Аналитики «Авито» подвели итоги II квартала на рынке смартфонов. Выяснилось, что в новом сегменте заметнее всего выросли продажи бренда OnePlus, а на ресейле сильнее всего увеличились продажи vivo. При этом по объему продаж лидерство сохраняет Apple. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Новый сегмент В новом сегменте з
19.05.2026 OnePlus представляет OnePlus Nord CE6 и OnePlus Pad 4 в России

OnePlus представляет OnePlus Nord CE6 и OnePlus Pad 4 в России. Об этом CNews сообщили представители OnePlus. OnePlus Nord CE6 OnePlus Nord CE6 получил AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K

20.04.2026 Специально для российского рынка: OnePlus представляет умные часы OnePlus Watch 4

Вслед за запуском смартфона OnePlus Nord 6 компания OnePlus представляет еще одну новинку для российского рынка —

13.04.2026 OnePlus объявляет старт продаж в России смартфона OnePlus Nord 6

OnePlus представляет в России новый смартфон OnePlus Nord 6. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 4. Устройство оснащено оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей получил разрешение 1.5K и ч
10.03.2026 Знаменитых «убийц флагманов» ждет бесславный конец. OnePlus повышает цены на свои легендарные мобильники

От дешевых к дорогим Компания OnePlus, сделавшая себе имя на очень доступных смартфонах с флагманским «железом», объявила о
24.02.2026 Компактные смартфоны возвращаются. Создатель «убийц флагманов» спасет мир от надоевших «лопат». Опрос

Гегемонии «лопат» на Android конец Компания OnePlus подтвердила скорый выход смартфона 15T, который станет одним из самых компактных Andr
21.01.2026 OnePlus под угрозой гибели. Создателя «убийц флагманов» штормит – бизнес нестабилен, основателя хотят посадить

Риск исчезновения Компания OnePlus, производитель смартфонов, в обозримой перспективе может уйти с мирового рынка. Как п
14.01.2026 Выдан ордер на арест гендиректора OnePlus - производителя знаменитых «убийц смартфонов-флагманов»

йване выдала ордер на арест основателя и генерального директора китайского производителя смартфонов OnePlus Пита Лау (Pete Lau), пишет Reuters. Лау обвиняют в причастности к вербовке персонала

13.11.2025 Старт продаж OnePlus 15

OnePlus объявляет о старте продаж нового флагманского смартфона OnePlus 15. Смартфон объединяет высокую скорость, профессиональные камеры, практичный ИИ и узнаваемый дизайн, обеспечивая плавную работу в задачах, творчестве и играх. Об этом CNews сообщили пр
27.10.2025 OnePlus смогла. Создан флагманский смартфон с огромной батареей – он даже дешевле, чем у Xiaomi

Когда больше нет смысла переплачивать Компания OnePlus провела презентацию своего новейшего флагманского смартфона OnePlus 15. Он полностью оправдал все возлагавшиеся на него фанатами марки и обычными пользователями надежды, получивш
21.10.2025 Любимый россиянами бренд смартфонов пошел по стопам OnePlus. Выпущен ультрадешевый флагман с огромной батареей и крутой камерой

GT 8 почти нет, особенно с учетом наличия на нем смартфона GT 7. CNews писал, что он вышел в России в июне 2025 г. Не исключено, что, создавая GT 8, Realme брала пример с другой китайской компании – OnePlus. Она известна в первую очередь умением делать топовые смартфоны и продавать их вдвое дешевле конкурирующих моделей. Экран, память и процессор Смартфон GT 8 построен на процессоре Qualco
15.08.2025 У пользователей Android-смартфонов отбирают последние свободы. Проблема массовая

свободы Крупнейшие производители Android-смартфонов начали массово запрещать пользователям самостоятельно устанавливать сторонние прошивки через загрузчик. Дурной тренд поддержала китайская компания OnePlus, которая много лет назад выпускала дешевые мобильники с флагманскими характеристиками, с прошивкой которых можно было сделать что угодно благодаря разблокированному загрузчику. Кастомны
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео

OnePlus для экономных Китайская компания OnePlus выпустила смартфон Nord 5, относящемуся к среднему (по меркам самой OnePlus) ценовому сегменту. Линейка Nord существует с 2020 г., и это своего рода возвращение OnePlus к

24.04.2025 Настоящий «убийца флагманов» вернулся. Анонсирован супермощный и сверхдешевый OnePlus 13T. Опрос

Показать всем, как надо Компания OnePlus анонсировала новейший флагманский смартфон 13T. Она вернулась к истокам – OnePlus<
01.11.2024 Создатель «убийц флагманов» образумился. Выпущен мощнейший OnePlus 13, который стоит вдвое дешевле iPhone

OnePlus вернулась Китайская компания OnePlus анонсировала новый флагманский смартфон OnePlus 13, у которого есть все шансы вернуть ей былую славу. Сам бред существует с 2014 – он сделал себе имя на топовых смартфонах с пере
15.07.2024 На AliExpress стартовала продажа глобальной версии OnePlus Nord CE 4 Lite

На AliExpress открылся старт продаж смартфона OnePlus Nord CE 4 Lite. Глобальная версия устройства уже доступна для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Об этом CNews сообщили представители AliExpress. Смартфон One
28.06.2024 Знаменитые «убийцы флагманов» вернулись. OnePlus выпустила сверхмощный долгоиграющий смартфон почти вдвое дешевле iPhone. Видео

OnePlus восстановила репутацию Компания OnePlus выпустила смартфон Ace 3 Pro, который можно отнести к «убийцам флагманов». Так она называла свои самые первые смартфоны, имевшие самую лучшую по тем временам электронику, но стоившие пр
31.01.2024 Россияне остались без дешевого «убийцы флагманов». OnePlus насильно превращает свои новейшие смартфоны в России в «кирпичи». Опрос

Смартфон из чужого региона Компания OnePlus решила внедрить практику региональных ограничений в процесс распространения своих смартфонов. Как пишет портал Gizmochina, ее новый флагман OnePlus 12, предназначенный для китайс
04.08.2023 Xiaomi в великой опасности. Создатель легендарной OnePlus основал бренд дешевых смартфонов с «дизайном вне времени»

о запуске нового дочернего бренда CMF, под которым она будет выпускать недорогие смартфоны и различные гаджеты. Основателем Nothing является Карл Пей (Carl Pei), стоявший у истоков знаменитого бренда OnePlus. По своей концепции CMF напоминает Redmi – дочерний бренд Xiaomi, под которым она с января 2019 г. выпускает относительно недорогие смартфоны и прочую технику со сравнительно конкурентн
06.06.2023 OnePlus вернула себе умение делать дешевые мощные смартфоны. Выпущен Nord N30 5G с большой батареей и продвинутой камерой

Пополнение в линейке Nord Китайский производитель смартфонов OnePlus, в прошлом выпускавший недорогие топовые мобильники, которые называл «убийцами флагманов», выпустил смартфон среднего класса Nord N30 5G. Отличительная особенность модели – сравнительно
26.05.2023 В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing Phone

Ассортимент смартфонов в билайне пополнили четыре интересные новинки — новые Google Pixel 7 и 7 Pro, OnePlus 10T 5G и неординарный Nothing Phone 1. О достоинствах Google Pixel известно давно — это устройства на чистом Android для самых преданных поклонников этой операционной системы. Его 7 вер
26.05.2023 «Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus

OnePlus добрался до России Отечественный дистрибьютор diHouse (входит в группу «Ланит») сообщил CNews о начале крупномасштабного импорта в Россию смартфонов популярного бренда OnePlus. Это китайский производитель, который входит в холдинг ВВК наряду с тремя другими представленными на российском рынке вендорами – Oppo, Vivo и Realme. Последний входит в топ-5 самых поп
26.05.2023 Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с брендом OnePlus. В рамках соглашения diHouse будет представлять на российском рынке смартфоны и наушники производителя. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Китайская компания OnePlus б
27.03.2023 «Убийца флагманов» OnePlus бежит из Европы. Это больно ударит по россиянам

Прощай, Европа Китайские производители смартфонов Oppo и OnePlus намереваются уйти с Европейского рынка на фоне новых ограничений на продажу и общей негативной ситуацией на рынке смартфонов Старого света, пишет портал GizChina. На первом этапе вендор
13.02.2023 OnePlus запретила россиянам говорить по своим телефонам и заблокировала звонки. Решение есть, но оно не для «чайников»

Смартфоны не для звонков Новейшие смартфоны очень популярных среди россиян китайских брендов OnePlus и Realme перестали работать на территории России. При попадании на территорию этой ст
06.02.2023 Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики

OnePlus заинтересовалась планшетами Компания OnePlus, сделавшая себе имя на недорогих смартфонах с более чем достойным «железом», работает над своим первым планшетным компьютером, пишет GizChina. Свои смартфоны она годами называла «убийца
08.08.2022 В Европе запрещают продажи «убийцы флагманов» OnePlus

Финны выдворяют китайцев с немецких земель Компания OnePlus столкнулась с принудительной остановкой продаж всех ее смартфонов на территории Германии из-за жалобы Nokia, пишет портал Android Police. Это следствие патентного спора, возникшего межд
04.08.2022 Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео

OnePlus громогласно напомнила о себе Компания OnePlus анонсировала смартфон 10Т – улучшенную версию своего недавнего флагманского моноблока OnePlus 10. Модель характеризуется очень невысокой, особенно на фоне других топовых смартфон
27.06.2022 Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ

«Умная» новинка OnePlus Компания OnePlus, известная своими флагманскими смартфонами, анонсировала умный телевизор TV Y Series 50 Y1S Pro с экраном на 50 дюймов. Смарт-ТВ – это еще одна ниша, в которой з
20.05.2022 OnePlus выпустил дешевый «турбированный» смартфон на суперсовременном «железе». Цена, видео

Возвращение к истокам Компания OnePlus, называющая свои смартфоны «убийцами флагманов», анонсировала новую модель Nord 2T. Это смартфон среднего уровня, дополняющий созданную в 2020 г. линейку недорогих мобильников Nord и во
08.04.2022 Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена

Телевизор, которому нипочем санкции Компания OnePlus, известная своими смартфонами – «убийцами флагманов», создала недорогой смарт-ТВ со сравнительно большим экраном. Модель получила название TV 43 Y1S Pro и дисплей с диагональю 43 дюйма

25.03.2022 Создатель «убийц флагманов» готовит планшет, который заменит россиянам iPad. Цена

iPad Pro из Китая Компания OnePlus работает над своим первым полноразмерным планшетным компьютером, по габаритам почти не уступающим флагманской модели Apple iPad Pro, пишет портал 91Mobiles. Это известный бренд, в недал
09.11.2021 Смартфон знаменитой компании едва не убил владельца и оставил ему жуткие увечья

Смартфон-убийца Смартфон Nord 2 известной в России компании OnePlus взорвался в кармане джинсов своего владельца, после чего воспламенился. Это едва не стоило жизни его владельцу – жителю Индии Сухиту Шарма (Suhit Sharma). О происшествии Сухит сообщил в
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона

Создатель OnePlus вернется к производству смартфонов Стартап Nothing, запущенный сооснователем OnePlus Карлом Пеем (Carl Pei) после ухода из компании, собирается выпустить свой первый смартфон. По
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу

Взрывоопасная новинка OnePlus Смартфон Nord 2 компании OnePlus, поступивший в продажу в конце июля 2021 г. взорвался в кармане владелицы и спровоцировал аварию. По информации портала GizmoChina, с момента пок
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов

OnePlus попалась на обмане Компания OnePlus попалась на обмане. Она искусственно ограничивает производительность своих смартфонов, которые называет «убийцами флагманов», в большинстве популярных приложений. В результате топовые <
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi

Больше не флагман Компания OnePlus анонсировала новый смартфон Nord CE 5G по цене от 299 евро (26,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 июня 2021 г.). Мобильник относится к среднему уровню Раньше OnePlus выпускала только

10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных

Опасный апдейт Владельцы смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стали жаловаться на полное исчезновение информации с их устройств сразу после обновления прошивки. Проблема оказалась массовой, и восстановить утраченные данные
08.09.2020 OnePlus Watch — почти как у Apple?

из наиболее интересных брендов смартфонов, и поэтому многие пользователи с нетерпением ожидают умные часы от компании. Что на сегодня уже известно об одном из самых ожидаемых носимых девайсов года? И OnePlus, и OPPO принадлежат компании BBK Electronics. Новые смартфоны OnePlus часто лишь незначительно отличаются от смартфонов OPPO, которые выходят перед ними, и в случае с OnePlus<
03.09.2020 Зачем OnePlus готовит бюджетный смартфон и что о нем известно?

ступит в продажу по цене около $200 (примерно 15 000 руб.) и будет оснащено разъемом 3,5 мм, дисплеем 720p, 4/64 Гбайт памяти и емкой батареей. Выпуск смартфона начального уровня идет вразрез с идеей OnePlus по обеспечению максимальной производительности на всех своих устройствах. Например, во время запуска недавнего OnePlus Nord соучредитель компании Карл Пей сказал, что причина, по

Публикаций - 298, упоминаний - 333

BBK OnePlus и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2231 180
Samsung Electronics 11064 147
Apple Inc 13154 131
BBK OPPO Electronics 484 106
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 101
Huawei 4676 91
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 87
Google LLC 12688 71
BBK Electronics Corp 332 62
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 49
Qualcomm Technologies 1974 42
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 34
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 29
LG Electronics 3735 27
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 27
Sony 6739 25
MediaTek - Ralink 595 24
Lenovo Group 2446 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
X Corp - Twitter 2938 18
Cyanogen Mod 54 18
Lenovo Motorola 3566 16
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 14
HTC Corporation 1512 13
ZTE Corporation 800 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 11
Intel Corporation 12811 9
BBK vivo iQOO 43 9
Micromax Systems - Микромакс системс 78 9
Microsoft Corporation 25775 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
МегаФон 10742 7
Leica Camera 282 7
LeEco - LeTV 61 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
HP Inc. 5883 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Ланит - diHouse - Дихаус 264 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
Связной ГК 1401 6
JD.com - Jingdong Mall 101 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Carl Zeiss AG 307 5
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BMW Group 482 4
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TÜV Rheinland Group 181 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
KGI Securities 50 2
Резонанс НПП 407 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
Redpoint Ventures 18 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Allstate Insurance 7 1
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HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
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Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
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Tesla Motors 461 1
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Евросеть 1421 1
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