OnePlus запретила россиянам говорить по своим телефонам и заблокировала звонки. Решение есть, но оно не для «чайников»

Россияне столкнулись с блокировкой голосовых вызовов на смартфонах OnePlus, купленных в Китае. У бренда нет российского представительства, и купить его продукцию можно либо напрямую в КНР, либо через параллельный импорт. Проблема также коснулась устройств Realme и Oppo – все три бренда входят в холдинг BBK. В аналогичной ситуации оказались жители Бразилии, Индии и Италии. Решить проблему можно правкой кода приложения для звонков или перепрошивкой устройства, но это по силам далеко не каждому.

Смартфоны не для звонков

Новейшие смартфоны очень популярных среди россиян китайских брендов OnePlus и Realme перестали работать на территории России. При попадании на территорию этой страны у них отключается функция голосовых вызовов – нельзя ни позвонить, ни ответить на входящий звонок.

По данным портала AndroPlus, проблема также затрагивает устройства компании Oppo. Все три бренда входят в китайский холдинг ВВК, равно как и компании Vivo, но со смартфонами последней таких проблем пока не возникает.

О сбоях в работе китайских смартфонов сообщают пользователи многочисленных русскоязычных ресурсов. Также редакция CNews обнаружила упоминания о проблеме на портале XDA Developers и на официальном форуме OnePlus.

Фото: OnePlus Community Все началось с OnePlus 11

Больше всего жалоб поступает от владельцев новейшего флагманского смартфона OnePlus 11. Гаджет поступил в продажу в Китае и за его пределами в начале февраля 2023 г.

Что происходит

В российском сегменте интернета о проблемах с китайскими смартфонами в России сообщил, помимо прочих, главный редактор портала Mobiltelefon Евгений Макаров. В своем Telegram-канале «Лысый из МТ» он уточнил, что блокировка функции голосовых вызовов касается только устройств, приобретенных в Китае и активированных за пределами этой страны.

Проблема обещает стать массовой

Другими словами, россияне, не желающие переплачивать и покупать смартфоны в российской рознице и предпочитающие заказывать их из КНР, в группе риска. Притом, как пишет Макаров, обращение в российские представительства брендов не дает никаких результатов.

«На данный момент в России официально представлены устройства бренда Oppo, на которые распространяется сервисная поддержка. Сегодня бренд OnePlus официально не представлен на российском рынке. При возникновении проблем мы рекомендуем обращаться по месту приобретения устройства», – гласит официальный ответ российского офиса Oppo.

На запрос CNews представители Realme в России ответили: «Нам ничего на этот счет неизвестно, к Realme эти новости не относятся, поэтому мы не комментируем». Это идет вразрез с сообщениями портала AndroPlus о том, что проблема все же затрагивает гаджеты Realme.

Пользователи профильных ресурсов вовсю обсуждают сложившуюся ситуацию и ищут пути выхода из нее

Как бы то ни было, смартфоны этой марки – одни из самых популярных в России, что стало следствием ухода из страны Apple и Samsung в марте 2022 г. И нередко бывает так, что в России ее смартфоны стоят настолько дороже, чем в Китае, что многие россияне предпочитают остаться без гарантии на устройство и подождать две недели, пока приедет посылка из Китая, но сэкономить до 50% от российской цены.

Никаких санкций

В России представлены и другие смартфоны китайских брендов, к примеру, Xiaomi. Эта компания в холдинг ВВК не входит. На 13 февраля 2023 г. она никак не мешала россиянам заказывать свои смартфоны напрямую из Китая, минуя российскую розницу.

То же касается и устройств брендов третьего эшелона. К моменту выхода материала не было ни одного упоминания об их блокировке в России.

Запросы на официальном форуме OnePlus остаются без ответа

Таким образом, это «фишка» исключительно Oppo, Realme и OnePlus, но едва ли компании решили ввести санкции против России или заставить россиян переплачивать за официально ввезенные в страну устройства. Как пишет AndroPlus, с такой же проблемой столкнулись жители Индии, Бразилии и, внезапно, в Италии.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

В Бразилии, как и в России, официального представительства OnePlus нет, а блокировка голосовых вызовов – есть.

Пути решения

Самый очевидный способ решения проблемы с блокировкой китайских смартфонов в России – отказ от их покупки в КНР и приобретение их в официальной российской рознице. OnePlus это не касается ввиду отсутствия офиса бренда в России.

Второй вариант – не рисковать и не покупать устройства этих брендов в принципе во избежание потенциальной блокировки и официально ввезенных моделей.

Существуют еще два способа, позволяющие, в теории, решить проблему, но оба они обычным пользователям недоступны. Первый описан порталом AndroPlus и подразумевает правку кода приложения для звонков OplusEngineerNetwork.apk. Второй упомянут Telegram-канале «Лысый из МТ».

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На китайских версиях смартфонов OnePlus установлена прошивка ColorOS, такая же, как на мобильниках Oppo. За пределами КНР продаются устройства с гораздо более любимой пользователями OxygenOS. Способ разблокировки заключается в перепрошивке смартфона на OxygenOS, однако процесс замены фирменного ПО всегда сопряжен с риском «окирпичивания» устройства, что делает его недоступным обычным пользователям. Впрочем, они могут обратиться за этой услугой в сервисные центры.

Смена обуви в полете

В Рунете появилась информация, что OnePlus «раскаялась» и готовится отключить блокировку голосовых вызовов на своих смартфонах 20 февраля 2023 г., пишет Макаров в своем Telegram-канале. Но к моменту выхода материала ни OnePlus, ни Oppo, ни Realme не делали официальных заявлений, и неизвестно, откуда взялась эта дата.

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Пока что есть только факт блокировки, способный очень серьезной подпортить репутацию всех трех брендов во всем мире. Жители стран, столкнувшиеся с ограничениями со стороны вендоров, с высокой долей вероятности больше не будут покупать их продукцию, а другие пользователи получили предупреждение, что в такой же ситуации.

Напомним также, что крупные компании регулярно пытаются «задушить» серый импорт своей техники в Россию. Самый яркий пример – телевизоры корейской компании Samsung. Еще в начале 2020 г. Samsung начала отключать смарт-функции на телевизорах, ввезенных в Россию не через дистрибуторов. Под санкции тогда попали все, даже те, кто купил смарт-ТВ за границей не для перепродажи, а для личного пользования.

Ее примеру осенью 2020 г. последовала корейская LG.