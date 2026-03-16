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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Макаров Евгений

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Новейший и супердорогой смартфон Samsung ломает пользователям глаза. Восстаноление зрения в цену не входит 1
13.02.2023 OnePlus запретила россиянам говорить по своим телефонам и заблокировала звонки. Решение есть, но оно не для «чайников» 1
05.11.2013 СК: Директор «МРСК Центра» нанес ущерб на 880 млн руб. через подконтрольного ИТ-подрядчика 2
16.01.2013 Российское ПО будет следить за школьными автобусами в США 2
17.10.2012 Российский онлайн-сервис штурмует Нью-Йорк 1
17.05.2010 Более 40 докладчиков уже подтвердили свое участие в Международном форуме по спутниковой навигации 1
07.09.2006 24 октября откроется Форум ARIS 2006 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Макаров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Spirit Telecom - Спирит Телеком 5 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
LG Electronics 3735 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
BBK OPPO Electronics 484 1
BBK Electronics Corp 332 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
КорСсис - Корпоративные сервисные системы 7 1
BBK OnePlus 298 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Укрсоцбанк АКБ 19 1
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 223 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Samsung Galaxy S25 - смартфон 88 1
Samsung Galaxy S26 - смартфон 55 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 1
BBK OPPO ColorOS 69 1
BBK OnePlus Oxygen OS 51 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
OpenStreetMap - OSM 71 1
Милькин Станислав 1 1
Шилов Геннадий 2 1
Смятских Алексей 48 1
Михайлов Николай 11 1
Свириденко Владимир 8 1
Нейман Игорь 6 1
Полторацкий Виталий 6 1
Wagner Karl - Вагнер Карл 1 1
Шадрин Сергей 3 1
Соболев Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
США - Нью-Джерси 307 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 1
Джерси - коронное владение Британской короны 41 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Mobiltelefon 9 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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