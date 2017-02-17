Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок За девять месяцев с момента запуска встроенного редактора в Maps.me пользователи приложений нанесли на карту OpenStreetMap более миллиона обновлений и дополнений. В среднем пользователи картографического сервиса Maps.me со всего мира вносят около 3,5 тыс. правок в день, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений Сервис Maps.me подвел первые итоги запуска встроенного редактора карты OpenStreetMap. За полтора месяца с момента запуска возможности редактирования в Maps.me для Android и iOS пользователи внесли более 100 000 дополнений и правок. Приложения Maps.me созданы на ос

Приложения Maps.me стали открытыми Mail.Ru Group открывает исходный код Maps.me, бесплатного сервиса мобильной навигации, предоставляющего бесплатные онлайн- и офлайн-карты для iOS и Android на основе данных OpenStreetMap. Компания сообщила об этом на международной конференции GMIC (Global Mobile Internet Conference) в Сан-Франциско. Картографы и гуманитарные организации будут использовать открытый

«Империя добра»: Сотрудники Google удаленно портили продукт конкурентов бодной и бесплатной географической картой всего мира, недавно официально обвинил интернет-гиганта Google в том, что сотрудники этой компании долгое время намеренно вносили вредоносные правки на карты OpenStreetMap. По словам представителей OSM, который управляется британской некоммерческой компанией, пользователи с IP-адресами, принадлежащими индийскому подразделению Google, нанесли серьезн

Microsoft поддержит открытую картографию Компания Microsoft поддержит проект открытой картографии OpenStreetMap (OSM), в рамках которого добровольцы по всему миру заняты отрисовкой и обновлен

Skobbler представил в России пошаговое навигационное приложение для iPhone на основе карт OpenStreetMap Немецкая компания Skobbler представила пошаговое навигационное приложение для iPhone на основе карт OpenStreetMap в России. Новый навигатор можно будет купить в российском app store с 27 сентября за $4,99. Окончательная версия уже доступна не только для Москвы, но и для всех регионов России.