OpenStreetMap OSM
|17.02.2017
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Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок
За девять месяцев с момента запуска встроенного редактора в Maps.me пользователи приложений нанесли на карту OpenStreetMap более миллиона обновлений и дополнений. В среднем пользователи картографического сервиса Maps.me со всего мира вносят около 3,5 тыс. правок в день, сообщили CNews в Mail.Ru Group.
|07.06.2016
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За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений
Сервис Maps.me подвел первые итоги запуска встроенного редактора карты OpenStreetMap. За полтора месяца с момента запуска возможности редактирования в Maps.me для Android и iOS пользователи внесли более 100 000 дополнений и правок. Приложения Maps.me созданы на ос
|30.09.2015
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Приложения Maps.me стали открытыми
Mail.Ru Group открывает исходный код Maps.me, бесплатного сервиса мобильной навигации, предоставляющего бесплатные онлайн- и офлайн-карты для iOS и Android на основе данных OpenStreetMap. Компания сообщила об этом на международной конференции GMIC (Global Mobile Internet Conference) в Сан-Франциско. Картографы и гуманитарные организации будут использовать открытый
|18.01.2012
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«Империя добра»: Сотрудники Google удаленно портили продукт конкурентов
бодной и бесплатной географической картой всего мира, недавно официально обвинил интернет-гиганта Google в том, что сотрудники этой компании долгое время намеренно вносили вредоносные правки на карты OpenStreetMap. По словам представителей OSM, который управляется британской некоммерческой компанией, пользователи с IP-адресами, принадлежащими индийскому подразделению Google, нанесли серьезн
|25.11.2010
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Microsoft поддержит открытую картографию
Компания Microsoft поддержит проект открытой картографии OpenStreetMap (OSM), в рамках которого добровольцы по всему миру заняты отрисовкой и обновлен
|21.09.2010
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Skobbler представил в России пошаговое навигационное приложение для iPhone на основе карт OpenStreetMap
Немецкая компания Skobbler представила пошаговое навигационное приложение для iPhone на основе карт OpenStreetMap в России. Новый навигатор можно будет купить в российском app store с 27 сентября за $4,99. Окончательная версия уже доступна не только для Москвы, но и для всех регионов России.
|16.06.2010
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OpenStreetMap: четверть миллиона участников
Как сообщает GISDevelopment, количество участников сетевого проекта OpenStreetMap, предполагающего создание и актуализацию методами неогеографии полной информации о дорожной сети на планете, достигло 244 тыс. человек. Сообщество предлагает аккумулированную инфо
OpenStreetMap и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельничек Юрий 11 7
|Лисовский Евгений 20 6
|Гришин Дмитрий 209 2
|Лысенко Эдуард 308 1
|Козлов Михаил 174 1
|Кураш Антон 32 1
|Белик Алексей 2 1
|Золотарев Александр 4 1
|Simmons Brooke - Симмонс Брук 1 1
|Ивченко Владислав 2 1
|Милюков Анатолий 18 1
|Ветцель Ирина 8 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Матвеев Евгений 12 1
|Говако Виктор 2 1
|Левитская Зоя 1 1
|Макаров Евгений 6 1
|Бабикова Юлия 4 1
|Шевелькова Елена 1 1
|Рачицкий Сергей 2 1
|Гущин Павел 2 1
|Кармацкий Андрей 5 1
|Булатов Андрей 2 1
|Meier Patrick - Мейер Патрик 2 1
|Шушарин Максим 1 1
|Скрипникова Светлана 1 1
|Вайгель Елена 1 1
|Смятских Алексей 48 1
|Кулешов Артем 7 1
|Wikipedia - Википедия 510 8
|CNews RND - R&D.CNews 2273 3
|Nature 811 2
|Crunchbase 74 1
|Sputnik 57 1
|The Verge - Издание 559 1
|МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
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