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OpenStreetMap OSM

OpenStreetMap - OSM


17.02.2017 Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок

За девять месяцев с момента запуска встроенного редактора в Maps.me пользователи приложений нанесли на карту OpenStreetMap более миллиона обновлений и дополнений. В среднем пользователи картографического сервиса Maps.me со всего мира вносят около 3,5 тыс. правок в день, сообщили CNews в Mail.Ru Group.
07.06.2016 За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений

Сервис Maps.me подвел первые итоги запуска встроенного редактора карты OpenStreetMap. За полтора месяца с момента запуска возможности редактирования в Maps.me для Android и iOS пользователи внесли более 100 000 дополнений и правок. Приложения Maps.me созданы на ос
30.09.2015 Приложения Maps.me стали открытыми

Mail.Ru Group открывает исходный код Maps.me, бесплатного сервиса мобильной навигации, предоставляющего бесплатные онлайн- и офлайн-карты для iOS и Android на основе данных OpenStreetMap. Компания сообщила об этом на международной конференции GMIC (Global Mobile Internet Conference) в Сан-Франциско. Картографы и гуманитарные организации будут использовать открытый
18.01.2012 «Империя добра»: Сотрудники Google удаленно портили продукт конкурентов

бодной и бесплатной географической картой всего мира, недавно официально обвинил интернет-гиганта Google в том, что сотрудники этой компании долгое время намеренно вносили вредоносные правки на карты OpenStreetMap. По словам представителей OSM, который управляется британской некоммерческой компанией, пользователи с IP-адресами, принадлежащими индийскому подразделению Google, нанесли серьезн
25.11.2010 Microsoft поддержит открытую картографию

Компания Microsoft поддержит проект открытой картографии OpenStreetMap (OSM), в рамках которого добровольцы по всему миру заняты отрисовкой и обновлен
21.09.2010 Skobbler представил в России пошаговое навигационное приложение для iPhone на основе карт OpenStreetMap

Немецкая компания Skobbler представила пошаговое навигационное приложение для iPhone на основе карт OpenStreetMap в России. Новый навигатор можно будет купить в российском app store с 27 сентября за $4,99. Окончательная версия уже доступна не только для Москвы, но и для всех регионов России.

16.06.2010 OpenStreetMap: четверть миллиона участников

Как сообщает GISDevelopment, количество участников сетевого проекта OpenStreetMap, предполагающего создание и актуализацию методами неогеографии полной информации о дорожной сети на планете, достигло 244 тыс. человек. Сообщество предлагает аккумулированную инфо

Публикаций - 56, упоминаний - 57

OpenStreetMap и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7393 14
VK - Mail.ru Group 3456 12
Google LLC 11815 11
Microsoft Corporation 24653 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 5
Apple Inc 12130 4
Esri 165 4
Ростелеком 9727 3
8254 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 2
Совзонд - Sovzond 118 2
VK - Mail.ru Group - My.com 20 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 2
Прогноз 1652 2
МакЦентр - MacCentre 158 2
AOL Inc - America Online 1868 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 166 2
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 37 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Oracle Corporation 6703 1
Yahoo! 3697 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12699 1
1С-Рарус 887 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Autodesk 609 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 165 1
X Corp - Twitter 2847 1
Adobe Systems 1550 1
Открытые технологии 701 1
OsmAnd 3 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 1
ORBISystems 4 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Mocality 2 1
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 812 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7351 1
Unilever - Юнилевер Русь 153 1
Infinity Taxi 8 1
Eurail 1 1
GetYourGuide 1 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Unsplash 804 1
РБТакси - Российская Биржа Такси 1 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1380 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 124 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2511 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 9 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
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International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1414 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7420 11
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VK - Mail.ru Maps.me 52 17
Google Android 14040 16
Apple iOS 7831 15
Google Maps - Карты Google - GMaps 664 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 504 6
Apple iPad 3864 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 466 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2760 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 152 3
Google Play - Google Store - Android Market 3300 3
Apple - App Store 2897 3
VK - Mail.Ru Карты 27 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2040 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 527 2
Microsoft Office Excel 1200 2
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 41 2
Microsoft Office 3739 2
AOL MapQuest 29 2
Booking.com 114 2
Geoserver 13 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1267 2
Apple iPhone 6 4861 2
Garmin GPSMAP 13 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 428 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 574 1
Новые облачные технологии - МойОфис 784 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 1
JavaScript - JS - язык программирования 1193 1
Python - высокоуровневый язык программирования 942 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Мельничек Юрий 11 7
Лисовский Евгений 20 6
Гришин Дмитрий 209 2
Лысенко Эдуард 308 1
Козлов Михаил 174 1
Кураш Антон 32 1
Белик Алексей 2 1
Золотарев Александр 4 1
Simmons Brooke - Симмонс Брук 1 1
Ивченко Владислав 2 1
Милюков Анатолий 18 1
Ветцель Ирина 8 1
Ермолаев Артем 378 1
Матвеев Евгений 12 1
Говако Виктор 2 1
Левитская Зоя 1 1
Макаров Евгений 6 1
Бабикова Юлия 4 1
Шевелькова Елена 1 1
Рачицкий Сергей 2 1
Гущин Павел 2 1
Кармацкий Андрей 5 1
Булатов Андрей 2 1
Meier Patrick - Мейер Патрик 2 1
Шушарин Максим 1 1
Скрипникова Светлана 1 1
Вайгель Елена 1 1
Смятских Алексей 48 1
Кулешов Артем 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144971 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52181 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43329 8
Германия - Федеративная Республика 12700 7
Беларусь - Белоруссия 5686 5
Европа 21791 4
Италия - Итальянская Республика 4357 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 3
Украина 7621 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14215 3
Земля - планета Солнечной системы 10390 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 3
Филиппины - Республика 565 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17443 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2975 2
Франция - Французская Республика 7858 2
Индия - Bharat 5459 2
США - Нью-Йорк 3099 2
Кения - Республика 152 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1775 2
Казахстан - Республика 5546 1
Япония 13297 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
Грузия 1243 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Абхазия - Республика 171 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 1
Канада 4889 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18598 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5024 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48180 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5142 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9851 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24192 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1737 3
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Паспорт - Паспортные данные 2518 3
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3428 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 2
Английский язык 6651 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 2
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
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ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 21 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6413 1
Экономический эффект 1069 1
Wikipedia - Википедия 510 8
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
Nature 811 2
Crunchbase 74 1
Sputnik 57 1
The Verge - Издание 559 1
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Gartner - Гартнер 3560 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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