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Garmin GPSMAP

СОБЫТИЯ

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27.09.2019 Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s 3
15.02.2017 Garmin начала российские продажи новых морских приборов 2
28.07.2011 Club.CNews: В России появились первые навигаторы со встроенными радар-детекторами 1
27.07.2011 «МакЦентр» представил на российском рынке навигаторы со встроенными радар-детекторами 1
06.04.2011 Explay PN-970 TV: навигатор и ТВ в одном флаконе 1
09.02.2010 ЦНТ выпустила Symbian-версию навигационной программы «Навител Навигатор» 1
01.06.2009 GPS-чип Mediatek MT3329 будет устанавливаться в приёмниках Garmin 1
26.08.2008 Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов 1
03.04.2008 Программы GPS навигации для коммуникаторов 1
14.02.2008 Ликбез. GPS – что, зачем и почему 1
18.10.2007 Garmin представил в России новые решения 1
23.08.2007 Карты для мобильных телефонов и смартфонов 1
21.12.2005 Обзор: лучшие программы GPS-навигации 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Garmin GPSMAP и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 233 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 4
Навиком - Navicom 17 3
TomTom - Tele Atlas 46 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
МакЦентр - MacCentre 171 3
Furuno Electric - Фуруно Еврус 17 2
Яндекс - СМИлинк 15 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
HTC Corporation 1512 2
Google LLC 12690 2
Rover - RoverComputers 423 2
Киберсо 6 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
MediaTek - Ralink 595 1
PayPal 671 1
Canalys 236 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
E-Ten Information Systems 119 1
TomTom 54 1
MiTAC - Mio Technology 89 1
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Транспорт - Автомобильный держатель - Car holder 36 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Аксессуары 4282 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 3
EDTV - Enhanced-definition television - 640x480 156 2
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 64 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 2
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 2
AVI - Audio Video Interleave 460 2
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 2
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 2
Наушники - Headphones 4479 2
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 185 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Навигационные системы - Автоспутник 35 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 3
Киберсо - ПалмГИС GPS Картографическая программа 3 2
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 2
Google Android 15244 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Microsoft Windows 16882 2
OpenStreetMap - OSM 71 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Nokia Nseries 538 2
Garmin Fishfinder 1 1
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 1
Vodafone Group - Wayfinder Navigation 8 1
Garmin Quickdraw Contours 1 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Nokia Xseries 54 1
Apple Локатор 87 1
Garmin HD-IDTM - сонар 1 1
Fly - Explay PN - ТВ-тюнер 12 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
TomTom Navigator 12 1
Rover - RoverPC 104 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 88 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
NNG iGO 48 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 7 1
Garmin Forerunner 19 1
E-Ten glofiish - джойстик 93 1
Nokia 5800 - Nokia Tube 45 1
Ксенин Алекс 311 2
Зенин Владимир 3 1
Любжин Владимир 4 1
Гуреев Илья 3 1
Путин Владимир 3454 1
Казаков Александр 72 1
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 1
Демидов Михаил 134 1
Фадеев Михаил 57 1
Завьялова Светлана 21 1
Исаев Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Европа 24964 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Европа Западная 1496 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Польша - Республика 2031 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Нидерланды 3746 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 291 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 2
POI - points of interest 173 2
Английский язык 7030 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 178 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 177 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Nature 832 2
SmartMarketing 74 1
Mobile Research Group 87 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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