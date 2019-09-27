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Garmin GPSMAP
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.09.2019
|Garmin начинает российские продажи ручного навигатора GPSMAP 86s 3
|15.02.2017
|Garmin начала российские продажи новых морских приборов 2
|28.07.2011
|Club.CNews: В России появились первые навигаторы со встроенными радар-детекторами 1
|27.07.2011
|«МакЦентр» представил на российском рынке навигаторы со встроенными радар-детекторами 1
|06.04.2011
|Explay PN-970 TV: навигатор и ТВ в одном флаконе 1
|09.02.2010
|ЦНТ выпустила Symbian-версию навигационной программы «Навител Навигатор» 1
|01.06.2009
|GPS-чип Mediatek MT3329 будет устанавливаться в приёмниках Garmin 1
|26.08.2008
|Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов 1
|03.04.2008
|Программы GPS навигации для коммуникаторов 1
|14.02.2008
|Ликбез. GPS – что, зачем и почему 1
|18.10.2007
|Garmin представил в России новые решения 1
|23.08.2007
|Карты для мобильных телефонов и смартфонов 1
|21.12.2005
|Обзор: лучшие программы GPS-навигации 1
Публикаций - 14, упоминаний - 17
Garmin GPSMAP и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 2
|Зенин Владимир 3 1
|Любжин Владимир 4 1
|Гуреев Илья 3 1
|Путин Владимир 3454 1
|Казаков Александр 72 1
|Barthel Dan - Бартел Дэн 6 1
|Демидов Михаил 134 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Завьялова Светлана 21 1
|Исаев Анатолий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.