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Microsoft WMA Windows Media Audio
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|16.07.2008
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Новый червь заражает аудиофайлы WMA
«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении вредоносной программы, заражающей аудиофайлы формата WMA. Целью заражения является загрузка троянской программы, позволяющей злоумышленнику установить контроль над компьютером пользователя. Червь, получивший название Worm.Win32.GetCodec.a, конвер
|31.10.2007
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели
остого стерео, а DTS сигнал и вовсе можно получить только на цифровом выходе. В списке воспроизводимых форматов присутствуют все распространенные аудио и видео стандарты (DVD-V, Video CD, CD-DA, MP3, WMA, DivX) за исключением DVD-Audio и SACD (которые, по нашему мнению, совершенно неактуальны в технике подобного уровня). Samsung DVD-HD850 неплохой набор коннектов, но многоканального аналого
|25.09.2006
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Acer вышел на рынок плееров
ляет воспроизводить форматы MPEG-4, DivX 3.11 4.x 5.x, DivX Pro 3.11 4.x 5.x DRM, XVID, WMV9, MP3 и WMA. Кроме того, есть возможность просматривать фотографии в форматах JPEG, GIF и BMP. Плеер
|28.03.2006
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Olympus представил портативный WMA-диктофон
Японская компания Olympus объявила о появлении нового диктофона V-11, позволяющего записывать аудио в формате WMA. Новинка расширяет серию Voice Treck, имеющую память объемом 64 МБ. Благодаря особенной конструкции модель может использоваться как USB-накопитель. Диктофон питается от одной батарейки типа
|27.07.2005
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i-Bead возвращается в Россию
яда), заряжающимся от USB-шины, полноразмерным USB-разъемом, позволяющим подключатся напрямую к USB-порту компьютера (поддерживается интерфейс USB 2.0 High Speed). Плеер проигрывает аудиоформаты MP3, WMA, OGG (до Q10) и WAV. Имеется встроенный FM-тюнер с возможностью записи, диктофон, возможность кодирования в формат MP3, устройство работает как сменный USB-накопитель без установки дополнит
|05.07.2005
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JVC выпустила новые МP3-плееры
памятью — XA-MP51 и XA-MP101. Обе модели могут хранить и воспроизводить музыкальные файлы MP3, WMA и WMA-DRM. Переносить файлы с компьютера на плеер и обратно можно через соединение
|01.04.2005
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Sharp представил новые WMA/MP3-плеера с радиопередатчиком
Японский производитель электроники Sharp анонсировал два новых MP3/WMA плеера, отличительной особенностью которых является наличие интегрированного FM-передатчи
|15.06.2004
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"Полар" анонсировал DVD-плеер с поддержкой mpeg-4 и WMA
тате появляется возможность одновременно подключать обычный телевизор на видеовыход RCA и монитор на выход VGA. Также в модели DV-3030 добавлена возможность воспроизведения музыкальных файлов формата WMA. Ориентировочная розничная стоимость DVD-плеера Polar DV-3030 составит $95. Холдинг «Полар» основан в 1992 году. Под маркой Polar выпускаются ЭЛТ- и ЖК-телевизоры, DVD-проигрыватели, домашн
|27.05.2004
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Россиян дешевыми МР3-плеерами не привлечь
FY-300. Она выполнена на базе чипа Philips и способна воспроизводить звуковые файлы форматов MP3 и WMA. Модель позиционируется, в первую очередь, как МР3-плеер, оснащенный дополнительными функ
|23.09.2002
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Неделя цифровых камер, джинсовая защита от мобильника, унитаз-аналитик и чудеса Sony Dream World 2002
е жесткого диска объемом 10 Гб. Основные технические характеристики: Воспроизводимые форматы: MP3 и WMA (Windows Media Audio), WAV Совместим с Windows Media Audio 9 Интерфейсы: USB1.1 и SB1394
|10.09.2002
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VIA Technologies выпустила аудиоконтроллеры с поддержкой Windows Media Audio 9
VIA Technologies представила в конце прошлой недели два новых аудиоконтроллера с поддержкой технологии Windows Media Audio 9, используемой Microsoft в её последней программе Windows Media Player 9. Обеспечивающие полную поддержку нового формата WMA Professional, чипы VIA Envy24 и VIA Envy24HT пр
|26.07.2000
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Diamond Multimedia представила Rio 600 - первый MP3-плеер с поддержкой формата Windows Media Audio
ров - Rio 600. В этой модели впервые реализована поддержка формата аудиосжатия Windows Media Audio (WMA). Наряду с MP3 и WMA новый плеер поддерживает форматы AAC и Audible для музыки, ск
Microsoft WMA и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Иван 74 24
|Малафеев Андрей 52 14
|Ширшов Павел 76 8
|Николаев Григорий 10 8
|Наумов Максим 100 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Сорокин Андрей 23 5
|Ксенин Алекс 311 5
|Никитин Николай 24 5
|Борушевский Денис 37 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Симонов Игорь 103 3
|Орлов Сергей 29 3
|Речменский Игорь 21 3
|Урусов Александр 17 3
|Евстигнеев Денис 9 3
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
|Низовский Григорий 36 2
|Васильев Григорий 44 2
|Князева Мария 16 2
|Голиков Борис 9 2
|Чебатко Алексей 7 2
|Газаров Артур 77 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Болотов Дмитрий 10 2
|Волошин Олег 5 2
|Богатырев Кирилл 4 2
|Иванов Герман 3 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
|Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
|Делицын Леонид 137 1
|Артамонова Анна 183 1
|Меламед Леонид 150 1
|Allen Paul - Аллен Пол 125 1
|Соколов Андрей 22 1
|Буховцев Михаил 9 1
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