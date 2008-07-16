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Microsoft WMA Windows Media Audio

Microsoft WMA - Windows Media Audio

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.07.2008 Новый червь заражает аудиофайлы WMA

«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении вредоносной программы, заражающей аудиофайлы формата WMA. Целью заражения является загрузка троянской программы, позволяющей злоумышленнику установить контроль над компьютером пользователя. Червь, получивший название Worm.Win32.GetCodec.a, конвер
31.10.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели

остого стерео, а DTS сигнал и вовсе можно получить только на цифровом выходе. В списке воспроизводимых форматов присутствуют все распространенные аудио и видео стандарты (DVD-V, Video CD, CD-DA, MP3, WMA, DivX) за исключением DVD-Audio и SACD (которые, по нашему мнению, совершенно неактуальны в технике подобного уровня). Samsung DVD-HD850 неплохой набор коннектов, но многоканального аналого
25.09.2006 Acer вышел на рынок плееров

ляет воспроизводить форматы MPEG-4, DivX 3.11 4.x 5.x, DivX Pro 3.11 4.x 5.x DRM, XVID, WMV9, MP3 и WMA. Кроме того, есть возможность просматривать фотографии в форматах JPEG, GIF и BMP. Плеер

28.03.2006 Olympus представил портативный WMA-диктофон

Японская компания Olympus объявила о появлении нового диктофона V-11, позволяющего записывать аудио в формате WMA. Новинка расширяет серию Voice Treck, имеющую память объемом 64 МБ. Благодаря особенной конструкции модель может использоваться как USB-накопитель. Диктофон питается от одной батарейки типа
27.07.2005 i-Bead возвращается в Россию

яда), заряжающимся от USB-шины, полноразмерным USB-разъемом, позволяющим подключатся напрямую к USB-порту компьютера (поддерживается интерфейс USB 2.0 High Speed). Плеер проигрывает аудиоформаты MP3, WMA, OGG (до Q10) и WAV. Имеется встроенный FM-тюнер с возможностью записи, диктофон, возможность кодирования в формат MP3, устройство работает как сменный USB-накопитель без установки дополнит
05.07.2005 JVC выпустила новые МP3-плееры

памятью — XA-MP51 и XA-MP101. Обе модели могут хранить и воспроизводить музыкальные файлы MP3, WMA и WMA-DRM. Переносить файлы с компьютера на плеер и обратно можно через соединение
01.04.2005 Sharp представил новые WMA/MP3-плеера с радиопередатчиком

Японский производитель электроники Sharp анонсировал два новых MP3/WMA плеера, отличительной особенностью которых является наличие интегрированного FM-передатчи
15.06.2004 "Полар" анонсировал DVD-плеер с поддержкой mpeg-4 и WMA

тате появляется возможность одновременно подключать обычный телевизор на видеовыход RCA и монитор на выход VGA. Также в модели DV-3030 добавлена возможность воспроизведения музыкальных файлов формата WMA. Ориентировочная розничная стоимость DVD-плеера Polar DV-3030 составит $95. Холдинг «Полар» основан в 1992 году. Под маркой Polar выпускаются ЭЛТ- и ЖК-телевизоры, DVD-проигрыватели, домашн
27.05.2004 Россиян дешевыми МР3-плеерами не привлечь

FY-300. Она выполнена на базе чипа Philips и способна воспроизводить звуковые файлы форматов MP3 и WMA. Модель позиционируется, в первую очередь, как МР3-плеер, оснащенный дополнительными функ
23.09.2002 Неделя цифровых камер, джинсовая защита от мобильника, унитаз-аналитик и чудеса Sony Dream World 2002

е жесткого диска объемом 10 Гб. Основные технические характеристики: Воспроизводимые форматы: MP3 и WMA (Windows Media Audio), WAV Совместим с Windows Media Audio 9 Интерфейсы: USB1.1 и SB1394

10.09.2002 VIA Technologies выпустила аудиоконтроллеры с поддержкой Windows Media Audio 9

VIA Technologies представила в конце прошлой недели два новых аудиоконтроллера с поддержкой технологии Windows Media Audio 9, используемой Microsoft в её последней программе Windows Media Player 9. Обеспечивающие полную поддержку нового формата WMA Professional, чипы VIA Envy24 и VIA Envy24HT пр
26.07.2000 Diamond Multimedia представила Rio 600 - первый MP3-плеер с поддержкой формата Windows Media Audio

ров - Rio 600. В этой модели впервые реализована поддержка формата аудиосжатия Windows Media Audio (WMA). Наряду с MP3 и WMA новый плеер поддерживает форматы AAC и Audible для музыки, ск

Публикаций - 1018, упоминаний - 1070

Microsoft WMA и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 114
Sony 6739 83
Philips 2099 73
Apple Inc 13156 72
Microsoft Corporation 25775 68
iRiver 182 61
LG Electronics 3735 56
JVC Kenwood 422 37
Xoro Eectronics 81 36
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 35
Toshiba Corporation 2980 35
Fly - Explay - Эксплей 243 31
Creative Technology 273 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 29
BBK Electronics Corp 332 28
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 26
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 25
MPIO 43 23
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 22
Cowon Systems 73 21
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 21
Intel Corporation 12811 21
Lenovo Motorola 3566 20
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 20
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 20
Google LLC 12690 20
Prology 72 20
Sharp Corporation 1062 19
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 19
Archos Technology 72 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
HTC Corporation 1512 16
Ritmix 64 12
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Rover - RoverComputers 423 8
Treelogic 41 8
Gmini 20 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Россети Ленэнерго 1699 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Yamaha - Ямаха 110 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 9
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Hyundai Motor Company 436 4
Carl Zeiss AG 307 4
Nike 195 4
Композит 99 4
Белый Ветер 365 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Sony Music Entertainment 161 3
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 3
Эра HD - Эра ХД 54 3
Seiko Instruments Inc - SII 19 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
E100 13 2
Верный - торговая сеть 326 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Sony BMG 187 2
Pink Floyd - британская рок-группа 18 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 58
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 40
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Спорт Против Наркотиков - фонд 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 948
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 596
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 471
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 373
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 323
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 323
WAV - Waveform Audio File Format 532 309
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 289
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 288
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 270
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 263
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 257
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 255
Наушники - Headphones 4479 223
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 220
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 219
AAC - Advanced Audio Coding 479 198
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 191
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 179
DivX - видеокодек 431 165
AVI - Audio Video Interleave 460 154
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 150
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 147
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 147
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 142
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 142
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 133
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 132
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 124
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 120
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 120
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 119
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 111
Микрофон - Microphone 2809 111
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 110
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 107
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 103
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 100
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 99
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 119
Samsung SVR-диктофон 464 110
Microsoft Windows 16882 97
Apple iPod 1553 85
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 83
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 74
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 70
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 61
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 57
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 53
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 52
Apple iTunes Store 1118 43
Google Android 15244 38
Microsoft Windows XP 2431 32
Microsoft Windows 2000 8678 30
Linux OS 11533 30
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 29
Sony Walkman 285 26
Eastman Kodak Picture CD 43 26
Apple iPod nano 215 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 26
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 26
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 25
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 23
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 21
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 20
Apple iPod Touch 747 18
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 18
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 18
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Apple iPhone 6 4861 17
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 17
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 16
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 16
Creative MuVo 36 16
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 14
iRiver Clix - iRiver U 28 14
Apple iOS 8583 14
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 13
Сергеев Иван 74 24
Малафеев Андрей 52 14
Ширшов Павел 76 8
Николаев Григорий 10 8
Наумов Максим 100 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Сорокин Андрей 23 5
Ксенин Алекс 311 5
Никитин Николай 24 5
Борушевский Денис 37 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Симонов Игорь 103 3
Орлов Сергей 29 3
Речменский Игорь 21 3
Урусов Александр 17 3
Евстигнеев Денис 9 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Низовский Григорий 36 2
Васильев Григорий 44 2
Князева Мария 16 2
Голиков Борис 9 2
Чебатко Алексей 7 2
Газаров Артур 77 2
Филимонов Сергей 46 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Болотов Дмитрий 10 2
Волошин Олег 5 2
Богатырев Кирилл 4 2
Иванов Герман 3 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Дурбажев Владимир 3 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Делицын Леонид 137 1
Артамонова Анна 183 1
Меламед Леонид 150 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Соколов Андрей 22 1
Буховцев Михаил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 330
Южная Корея - Республика 7052 94
Япония 13807 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 70
Европа 24964 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
Финляндия - Финляндская Республика 3697 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 20
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Украина 7928 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
Китай - Тайвань 4245 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Франция - Французская Республика 8177 9
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Казахстан - Республика 6048 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Испания - Королевство 3840 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Швеция - Королевство 3782 5
Европа Восточная 3138 5
Канада 5082 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Куба - Республика 417 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Дания - Королевство 1337 4
Сингапур - Республика 1953 4
Индия - Bharat 5870 4
Америка - Американский регион 2206 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Солнечная система - Solar system 2569 3
Болгария - Республика 799 3
Нидерланды 3746 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 107
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 64
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 46
Английский язык 7030 41
Ergonomics - Эргономика 1755 41
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 32
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 30
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 30
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 30
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 28
Литий - Lithium - химический элемент 663 26
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 24
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 21
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 20
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 16
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 16
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 14
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 12
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 11
Металлы - Серебро - Silver 827 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
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Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 9
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 9
POI - points of interest 173 8
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Times 661 6
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MobileMag - Mobile Magazine 49 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
ZDnet 663 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
DigiTimes - Издание 1331 2
Чудо техники 60 2
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2007 2
MacWorld 134 2
NE Asia Online 313 2
Newsbytes News Network 379 2
Nikkei Communications 21 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Wired - Издание 276 1
The Washington Post 350 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
IDG - International Data Group 117 1
Известия ИД 770 1
EE Times 160 1
Nature 832 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Electronista 166 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
NewsFactor 127 1
РС Рro 91 1
HPC.ru 117 1
The Economist 49 1
BetaNews 50 1
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IDC - International Data Corporation 4975 2
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Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
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CeBIT 614 7
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
DevCon 18 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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