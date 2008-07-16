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Microsoft WMA Windows Media Audio

Microsoft WMA - Windows Media Audio


16.07.2008 Новый червь заражает аудиофайлы WMA
28.03.2006 Olympus представил портативный WMA-диктофон
01.04.2005 Sharp представил новые WMA/MP3-плеера с радиопередатчиком
15.06.2004 "Полар" анонсировал DVD-плеер с поддержкой mpeg-4 и WMA
10.09.2002 VIA Technologies выпустила аудиоконтроллеры с поддержкой Windows Media Audio 9
26.07.2000 Diamond Multimedia представила Rio 600 - первый MP3-плеер с поддержкой формата Windows Media Audio

Публикаций - 942, упоминаний - 1083

Microsoft WMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 99
Microsoft Corporation 22497 64
Apple Inc 10683 61
Sony 6145 61
Philips 1960 54
iRiver 164 51
LG Electronics 3372 46
Toshiba Corporation 2830 33
JVC Kenwood 390 32
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 30
BBK Electronics Corp 396 26
Xoro Eectronics 67 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 25
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 69 23
Navitel - Навител Навигатор 288 23
Explay - Эксплей 231 22
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 20
MPIO 36 20
Cowon Systems 66 20
Lenovo Motorola 3463 19
Intel Corporation 11262 19
Archos 68 17
Sharp Corporation 1024 16
MAS Elektronik AG 190 16
Prology 69 15
Pioneer Corporation 405 15
HTC Corporation 1428 14
Sony Ericsson 1107 13
Google LLC 10352 11
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 115 11
Ritmix 59 11
Meta Platforms - Facebook 4267 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Treelogic 41 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Rover - RoverComputers 397 7
Polar - Полар 61 7
Hitachi - Хитачи 1421 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Yamaha - Ямаха 98 5
Dixis - Диксис 343 5
Nike 157 4
Carl Zeiss 294 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 3
Эра HD - Эра ХД 52 3
Sony Music Entertainment 140 3
Seiko Instruments Inc - SII 18 3
Техносила - СервисТрейд 239 3
Белый Ветер 340 3
Swiss - Swiss International Air Lines 32 3
Cosmos Hotel Group 21 2
E100 11 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 2
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 99 2
Pink Floyd - британская рок-группа 15 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
X5 Group 709 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 2
Daewoo 86 1
Sony BMG 183 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 7 1
Беталинк 102 1
Prada 51 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Swarovski AG 69 1
Levi Strauss - Леви Страусс 7 1
Hasbro 35 1
Восточный Банк 232 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
Градиент 52 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь 17 1
Kärcher 34 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Coca-Cola Company 241 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Kickstarter 117 1
Открытие ФК 2713 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 34 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 22
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
WiMAX Forum 66 1
Web development - Веб-разработка 0 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 878
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 449
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 296
WAV - Waveform Audio File Format 463 289
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 278
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 221
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 264 202
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 194
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 186
AAC - Advanced Audio Coding 390 185
Microsoft WMV - Windows Media Video 348 170
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 163
DivX - видеокодек 424 154
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 224 142
AVI - Audio Video Interleave 415 141
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 131
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 126
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 181 100
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 98
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 97
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 95
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 89
Xvid - видеокодек 187 82
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 71
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 69
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 66
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 63
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 359 63
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 295 62
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 365 55
Наушники - Headphones 1760 54
3GPP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 149 50
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 68 48
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 136 47
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 46
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 229 45
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 44
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 44
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 43
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 249 88
Apple iPod 1369 66
Microsoft Windows 10 11713 62
VMware vCloud Director - VMware vCD 226 61
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 58
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 54
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 48
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 301 43
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 43
Samsung SVR-диктофон 195 39
Apple iTunes Store 1053 38
Google Android 11959 35
Microsoft Windows XP 2291 30
Eastman Kodak Picture CD 43 26
Linux OS 7669 25
Apple iPod nano 215 25
Google YouTube - Видеохостинг 2277 24
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 23
Яндекс.Навигатор 399 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 20
Sony Memory Stick - M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 19
Microsoft Windows 2000 2856 18
Sony Walkman 232 18
Apple iPod Touch 721 17
Nullsoft Winamp - Универсальный медиапроигрыватель 102 17
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 16
Oracle Java - язык программирования 2554 15
SRS Labs - WOW 3D 52 15
ЭОС Дело СЭД 4365 13
Apple iOS 6422 13
Microsoft Edge - браузер 1891 13
Microsoft Skype 1940 12
Microsoft Office 3247 12
Nokia Symbian OS 1388 12
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 56 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 11
Toshiba SmartMEDIA 151 11
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 127 11
Microsoft Office Excel 818 10
Сергеев Иван 71 19
Малафеев Андрей 51 13
Ширшов Павел 76 8
Николаев Григорий 10 8
Ксенин Алекс 311 5
Сорокин Андрей 18 5
Наумов Максим 90 5
Никитин Николай 19 4
Борушевский Денис 36 4
Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
Урусов Александр 17 3
Речменский Игорь 20 3
Евстигнеев Денис 10 3
Симонов Игорь 100 3
Низовский Григорий 37 2
Васильев Григорий 38 2
Волошин Олег 5 2
Князева Мария 15 2
Газаров Артур 77 2
Лаврентьев Павел 9 1
Пелевин Виктор 10 1
Allen Paul - Аллен Пол 119 1
Свириденко Владимир 7 1
Езык Сергей 7 1
Константинов Константин 30 1
Болотов Дмитрий 6 1
Рубцов Илья 5 1
Комиссарова Валерия 5 1
Назарук Станислав 3 1
Макарский Дмитрий 3 1
Маслин Максим 3 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Земфира - российская певица 6 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Меламед Леонид 149 1
Соколов Андрей 15 1
Буховцев Михаил 8 1
Кудряшов Владимир 7 1
Борисов Евгений 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 286
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 61
Япония 10069 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 37
Южная Корея - Республика 4394 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 27
Европа 12319 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 15
Украина 6212 13
Беларусь - Белоруссия 3525 11
Германия - Федеративная Республика 8903 11
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 8
Финляндия - Финляндская Республика 1816 7
Франция - Французская Республика 5665 6
Испания - Каталония - Барселона 707 6
Китай - Тайвань 2115 6
Азия - Азиатский регион 3803 5
Казахстан - Республика 4467 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Америка Северная 2650 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
США - Нью-Йорк 2616 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 4
Индия - Республика 4263 4
Америка 2011 4
Болгария - Республика 657 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 3
Европа Восточная 2927 3
Нидерланды 2197 3
Румыния 592 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 3
Израиль 1756 3
Сингапур - Республика 1574 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Америка Латинская 1413 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 46
Эргономика 840 23
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 151 22
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 18
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 116 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 10
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 37 8
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
POI - points of interest 125 3
Английский язык 764 3
Fashion industry - Индустрия моды 91 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 8 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Слепые зоны 22 1
Юриспруденция 1629 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 27 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Латинский алфавит 33 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 194 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 1
VAD - Value Added Distribution 50 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 30 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 59 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 18
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
Associated Press 1975 2
DigiTimes - Издание 1284 2
Engadget - Блог о технологиях 411 2
ZDnet 584 2
NE Asia Online 313 2
MacWorld 136 2
Newsbytes News Network 319 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
The Economist 43 1
Wikipedia - Википедия 413 1
IDG - International Data Group 97 1
Inquirer 462 1
HPC.ru 82 1
BetaNews 46 1
NewsFactor 127 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
Electronista 166 1
EE Times 156 1
The Washington Post 298 1
Wired - Издание 217 1
FT - Financial Times 1118 1
IDC - International Data Corporation 4671 2
IBM Research 107 2
Yankee Group 166 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
Harris Interactive 83 1
NPD Group 140 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
In-Stat 81 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 3
University of Bristol - Бристольский университет 65 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
CeBIT 454 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
MacWorld Expo 35 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Связь-Экспокомм 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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