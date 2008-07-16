Microsoft WMA - Windows Media Audio

Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели остого стерео, а DTS сигнал и вовсе можно получить только на цифровом выходе. В списке воспроизводимых форматов присутствуют все распространенные аудио и видео стандарты (DVD-V, Video CD, CD-DA, MP3, WMA, DivX) за исключением DVD-Audio и SACD (которые, по нашему мнению, совершенно неактуальны в технике подобного уровня). Samsung DVD-HD850 неплохой набор коннектов, но многоканального аналого