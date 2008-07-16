Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft WMA Windows Media Audio
Публикаций - 942, упоминаний - 1083
Microsoft WMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергеев Иван 71 19
|Малафеев Андрей 51 13
|Ширшов Павел 76 8
|Николаев Григорий 10 8
|Ксенин Алекс 311 5
|Сорокин Андрей 18 5
|Наумов Максим 90 5
|Никитин Николай 19 4
|Борушевский Денис 36 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
|Урусов Александр 17 3
|Речменский Игорь 20 3
|Евстигнеев Денис 10 3
|Симонов Игорь 100 3
|Низовский Григорий 37 2
|Васильев Григорий 38 2
|Волошин Олег 5 2
|Князева Мария 15 2
|Газаров Артур 77 2
|Лаврентьев Павел 9 1
|Пелевин Виктор 10 1
|Allen Paul - Аллен Пол 119 1
|Свириденко Владимир 7 1
|Езык Сергей 7 1
|Константинов Константин 30 1
|Болотов Дмитрий 6 1
|Рубцов Илья 5 1
|Комиссарова Валерия 5 1
|Назарук Станислав 3 1
|Макарский Дмитрий 3 1
|Маслин Максим 3 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Земфира - российская певица 6 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Меламед Леонид 149 1
|Соколов Андрей 15 1
|Буховцев Михаил 8 1
|Кудряшов Владимир 7 1
|Борисов Евгений 13 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 18
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
|Associated Press 1975 2
|DigiTimes - Издание 1284 2
|Engadget - Блог о технологиях 411 2
|ZDnet 584 2
|NE Asia Online 313 2
|MacWorld 136 2
|Newsbytes News Network 319 1
|Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
|The Economist 43 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|IDG - International Data Group 97 1
|Inquirer 462 1
|HPC.ru 82 1
|BetaNews 46 1
|NewsFactor 127 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
|Electronista 166 1
|EE Times 156 1
|The Washington Post 298 1
|Wired - Издание 217 1
|FT - Financial Times 1118 1
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|IBM Research 107 2
|Yankee Group 166 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
|Harris Interactive 83 1
|NPD Group 140 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
|In-Stat 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru