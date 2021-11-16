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МТС Navitel Navigator Навител Навигатор

МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор


16.11.2021 Navitel расширяет линейку видеорегистраторов
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021
29.10.2020 Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана
09.09.2019 «Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана
17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана
24.12.2018 Navitel расширила сеть сервисных центров
26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана
04.10.2018 Navitel выпустила новую версию «Навигатора» для Android, iPhone и iPad
09.07.2018 Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE
02.07.2018 Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018»
28.04.2018 Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic
13.04.2018 Navitel представила навигационную карту Аргентины
04.04.2018 Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана
09.10.2017 Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида
29.09.2017 «Навител» обновила «Навигатор» для iPhone и iPad
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор»
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
08.09.2017 Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
29.08.2017 «Навител» представила «Навигатор» 9.9 для Android-устройств
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена
03.08.2017 Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета
10.07.2017 Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России
18.04.2017 Navitel представила «Навигатор 9.8» c альтернативными маршрутами для iPhone и iPad
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
11.04.2017 Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017
05.04.2017 «Навител Навигатор» научился прокладывать три альтернативных маршрута
22.03.2017 Navitel обновила ПО и карты для своих автонавигаторов
10.02.2017 Navitel и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему мониторинга
11.01.2017 В России стартовали продажи навигатора Navitel E500 с расширенным пакетом карт
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы

Публикаций - 296, упоминаний - 503

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fly - Explay - Эксплей 241 29
Google LLC 11044 23
Microsoft Corporation 23638 19
Treelogic 41 17
Yandex - Яндекс 5829 17
ASBIS Prestigio Solutions 224 12
Samsung Electronics 9787 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9662 12
HTC Corporation 1493 12
Samsung CSR plc - SiRF Technology 54 11
Apple Inc 11294 11
Meta Platforms - Facebook 4348 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2784 10
Prology 71 9
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 210 8
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 10 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2429 7
Qualcomm Technologies 1717 7
Softline Allsoft Ecommerce 77 7
E-Ten Information Systems 120 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1339 6
Mio Technology 87 6
МакЦентр - MacCentre 136 6
VK - Mail.ru Group 3224 5
Rover - RoverComputers 414 5
MediaTek 460 5
Цифра ГК 2169 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4240 5
Dr.Web - Доктор Веб 1213 4
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8122 4
Twitter 2739 4
Garmin - Гармин 194 4
Huawei 3547 4
Philips 2054 4
Sony 6491 3
Softkey - Софткей 207 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5611 3
SPB Software 54 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10182 3
Ростех - Вертолеты России 157 8
Россети Ленэнерго 2369 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 127 5
ГПБ - Газпромбанк 951 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 337 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1875 4
Технология здоровья 8 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 154 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 142 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5947 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 367 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 2
Hyundai Motor Company 344 2
Связной ГК 1343 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 2
Совкомбанк Совесть 268 2
Формула Кино - Синема Парк 27 2
Почта России ПАО 2023 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 910 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 676 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
РЖД - Российские железные дороги 1650 1
Лента - Сеть розничной торговли 1738 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1024 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2446 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 423 1
Альфа-Банк 1612 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 206 1
Вотрон 19 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 244 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 151 1
CarPrice - Карпрайс 36 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 129 1
Совкомбанк ПАО 209 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 446 1
KIA Motors 100 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18279 13
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1190 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2967 3
Мосгортранс ГУП 95 2
Федеральное казначейство России 1571 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3084 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1338 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
Петербургский метрополитен ГУП 119 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 28 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1897 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2469 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2453 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3026 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10501 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
4CIO 719 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79890 122
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5760 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22264 87
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19366 82
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6773 81
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21642 79
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3533 79
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11951 73
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1347 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54288 70
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9385 64
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8523 63
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17535 62
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8756 60
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5715 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11644 46
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5462 44
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11387 42
Карты памяти - Запоминающее устройство 2198 38
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4902 37
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6462 35
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6174 33
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6190 33
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4161 32
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1954 32
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25613 32
USB mini 337 30
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AVI - Audio Video Interleave 447 25
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Samsung CSR plc - SiRF AlwaysFix - SiRF InstantFix 16 12
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