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МТС Navitel Navigator Навител Навигатор
Navitel Navigator («Навител Навигатор») — это мультиплатформенное программное обеспечение для автомобильной навигации, разрабатываемое компанией Navitel, которая входит в группу компаний MTS с 2019 года. Компания специализируется на создании цифровых навигационных карт, программного обеспечения и собственных аппаратных решений — автомобильных навигаторов и навигационных планшетов.
Программа «Навител Навигатор» поддерживает операционные системы Windows CE, Android, iOS, а ранее также работала на Windows Mobile, Symbian, Bada, BlackBerry и Windows Phone. ПО позволяет строить маршруты с учётом типа транспортного средства (включая грузовой транспорт), объезда платных дорог, грунтовок и паромов, отображать информацию о дорожных знаках, камерах контроля скорости (до 14 типов), пешеходных переходах, полосах для общественного транспорта и других навигационно значимых объектах. Также реализованы функции отображения пробок (при наличии интернета), расчёта времени в пути с учётом задержек на границах, поиска по адресам и POI (точкам интереса), включая брендированные объекты (АЗС, банкоматы, кафе и др.).
Компания Navitel самостоятельно разрабатывает и регулярно обновляет цифровые карты. К 2021 году охват карт включал Россию, Беларусь, Казахстан, Украину, страны Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Закавказья, Средней Азии и Юго-Восточной Азии. Карты характеризуются высокой детализацией: улично-дорожная сеть, адресный поиск (в том числе «до дома»), информация о скоростных режимах, транспортных развязках, тоннелях, мостах и полосности дорог.
Помимо ПО, Navitel выпускает собственные аппаратные устройства — навигаторы (например, E500, C500) и навигационные планшеты на базе Windows CE и Android (например, T700 3G, A735). Эти устройства поставляются с предустановленным ПО и картами, а также обеспечивают бесплатные и бессрочные обновления карт.
Технологически Navitel использует собственные алгоритмы маршрутизации, поддержку OpenGL для 3D-визуализации, динамические POI с актуальной информацией (цены на топливо, расписание киносеансов), а также сервисы: «Навител.Пробки», «Навител.Друзья», «Навител.События», «Навител.Погода». В 2013–2015 гг. была внедрена подписка на карты и фримиум-модель с пробным периодом.
В 2022 году Navitel упоминалась в контексте судебных разбирательств: в СМИ появлялись сообщения о том, что бывший топ-менеджер компании, работавший до приобретения MTS, был задержан по подозрению в хищении средств, однако официальных подтверждений причастности самой компании к нарушениям не представлено. После вхождения в MTS бренд Navitel продолжает существовать как часть экосистемы оператора.
Конкурирующие компании на рынке навигационного ПО и карт:
- Yandex (Яндекс.Навигатор)
- Google (Google Maps)
- HERE Technologies
- Sygic
- TomTom
- Garmin
- Waze (принадлежит Google)
- 2GIS
- Автоспутник
- CityGuide
СОБЫТИЯ
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|16.11.2021
|Navitel расширяет линейку видеорегистраторов
|09.09.2019
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«Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux
Navitel объявила о релизе новой версии программы Навител Навигатор 9.11 для устройств на базе Windows CE и Linux. В обновлении реализованы нов
|14.08.2019
|Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана
|17.04.2019
|Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
|24.12.2018
|Navitel расширила сеть сервисных центров
|04.10.2018
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Navitel выпустила новую версию «Навигатора» для Android, iPhone и iPad
Navitel объявила о релизе новой версии программы «Навител навигатор 9.10» для устройств на базе ОС Android и iOS (iPhone и iPad). В обновлении реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля, потенциально опасным местам и
|09.07.2018
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Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE
Navitel объявила о релизе обновленной версии программы «Навител Навигатор» для автонавигаторов Navitel на базе ОС Windows CE. В версии «Навител На
|02.07.2018
|Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018
|15.06.2018
|Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии
|01.06.2018
|Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018»
|28.04.2018
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Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic
Внешний вид Навигатор Navitel E500 представляет собой планшет с утопленным в корпус 5-дюймовым экраном с разрешение
|29.09.2017
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«Навител» обновила «Навигатор» для iPhone и iPad
«Навител» выпустила версию приложения «Навител Навигатор» 9.9 для iPhone и iPad. Обновленная программа быстрее строит маршрут и показывает номера съездов. В приложении улучшена маршрутизация для грузового транспорта, а также расчет
|26.09.2017
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Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор»
Navitel объявила о доступности пользователям программы «Навител Навигатор» обновленной версии навигационной карты России релиза Q2 2017. В связи с завершением сезонных дорожных работ и совершенствованием транспортной инфраструктуры на карту внесены
|29.08.2017
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«Навител» представила «Навигатор» 9.9 для Android-устройств
Navitel объявила о выходе «Навител Навигатор» 9.9 для устройств под управлением ОС Android. В обновлении улучшена маршрутизация для грузового транспорта и реализован новый алгоритм расчета времени в пути при пересечении
|03.08.2017
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Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета
l T700 3G обладает функциями современного автомобильного навигатора. На планшет предустановлено ПО «Навител Навигатор» с картами 47 стран. Устройство поддерживает интерфейсы USB 2.0, Bluetooth,
|10.07.2017
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Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России
16 944 высокодетализированных городов, 9 485 933 уникальных адреса, 1 301 299 точек POI.Программа «Навител Навигатор» позволяет осуществлять поиск по адресам, координатам, путевым точкам, ближ
|18.04.2017
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Navitel представила «Навигатор 9.8» c альтернативными маршрутами для iPhone и iPad
Navitel объявила о выпуске новой версии приложения «Навител Навигатор» для iPhone и iPad. Как рассказали CNews в компании, обновленный «Навител Навигатор 9.8» строит три альтернативных маршрута и отображает загруженность дорог на экране б
|05.04.2017
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«Навител Навигатор» научился прокладывать три альтернативных маршрута
Компания Navitel объявила о выходе новой версии приложения «Навител Навигатор» для устройств под управлением ОС Android. Об этом CNews сообщили в Navitel. «Навител Навигатор 9.8» прокладывает три альтернативных маршрута, отображая для каждого рас
|22.03.2017
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Navitel обновила ПО и карты для своих автонавигаторов
йств на базе операционной системы Windows CE. Как рассказали CNews в компании, улучшенная версия ПО Навител Навигатор прокладывает 3 альтернативных маршрута, из которых пользователь может выбра
|10.02.2017
|Navitel и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему мониторинга
|11.01.2017
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В России стартовали продажи навигатора Navitel E500 с расширенным пакетом карт
News в Navitel. Расширенный пакет карт На навигаторе Navitel E500 предустановлена свежая версия ПО «Навител Навигатор» с картами 47 стран. Объем встроенной памяти, равный 8 ГБ, позволяет хранит
|08.11.2016
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Навител Навигатор 9.7 для Android поддерживает прокладку альтернативных маршрутов
Navitel объявил о выходе новой версии программы Навител Навигатор 9.7 для Android. Как рассказали CNews в компании, в новой версии реализован ряд улучшений, включая возможность прокладки альтернативных маршрутов. Если возможных маршрутов нес
|13.09.2016
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Navitel представил навигационный планшет A735
атора и полноценного 4-ядерного планшета.На планшете Navitel A735 предустановлена свежая версия ПО «Навител Навигатор» с картами 12 стран: России, Беларуси, Дании, Казахстана, Латвии, Литвы, Но
|01.06.2016
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Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор»
Выпущено обновление карт Европы релиза Q1 2016 для «Навител Навигатор». Обновление карт Европы Q1 2016 включает в себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гиб
|14.03.2016
|«Геолайф» и Navitel представят обновленные личные кабинеты для мониторинга и управления транспортными средствами
|14.07.2015
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Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.6 для iPhone и iPad
Для смартфонов iPhone и планшетов iPad вышло обновление «Навител Навигатор» 9.6. В новой версии навигационного приложения реализована возможность загрузки аватарок в сервисе «Навител.Друзья» из меню программы, исправлены падения программы при поиске
|09.07.2015
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Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин
Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов
|24.03.2015
|«Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта
|12.03.2015
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Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор»
Выпущено обновление карт Европы релиза Q1 2015 для «Навител Навигатор». Обновление включает в себя 43 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дани
|03.03.2015
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С помощью «Навител Навигатор» для Android теперь можно забронировать номер в отеле
Для устройств на платформе Android вышло обновление Навител Навигатор 9.5 с сервисом от Booking.com. Теперь пользователи смогут забронировать номер в отеле, не закрывая программу. «Навител Навигатор» поможет найти лучший вариант размещени
|18.12.2014
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Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.4 для Android
Для устройств на Android вышло обновление Навител Навигатор 9.4.0.28. В новой версии навигационного решения добавлена лента новостей –
|14.11.2014
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Вышла фримиум-версия «Навител Навигатор» для Android
Для устройств на платформе Android вышла фримиум-версия Навител Навигатор 9.3.0.187 с бесконечным бесплатным периодом использования. В новой версии по окончании 7-дневного полнофункционального периода, в котором доступны все навигационные возможност
|09.10.2014
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Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.1 для автонавигаторов
ology, Explay, Lexand, DNS, Intro, Texet, Treelogic, Mystery и Navitel вышло обновление приложения «Навител Навигатор» 9.1. В обновленной версии навигации реализовано ограничение проезда дорог
|25.09.2014
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Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.2 для iPhone и iPad
Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.2.0.6 для iPhone и iPad. В новой версии навигационного приложения добавлен показ информации о выбранном типе транспорта на основном экране программы, реализован поиск по сх
|17.09.2014
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Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.2 для Android
Для устройств на платформе Android вышло обновление «Навител Навигатор» 9.2.0.4. В новой версии приложения реализован функционал восстановления по
|22.08.2014
|Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив
|18.07.2014
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Вышел «Навител Навигатор» 9
Пользователям Android-устройств стала доступна новая версия программы «Навител Навигатор». В версии 9.0.0.11 появился новый сервис «Навител.Облако». Теперь можно со
|26.03.2014
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Вышло обновление «Навител Навигатор» для BlackBerry
Вышло обновление «Навител Навигатор» 8.7.0.11 для BlackBerry Q10/Z10/Z30. В новой версии добавились группы в сервисе «Навител.Друзья». Участники сервиса могут объединяться в группы по интересам, приглашать друзе
|24.03.2014
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Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Phone
Вышло обновление «Навител Навигатор» 8.7.0.6 для устройств на Windows Phone 7.5/8. В новой версии навигации стала доступна загрузка навигационных карт на внешнюю SD-карту, появились новые трехмерные карты и 3D м
|14.03.2014
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Вышел «Навител Навигатор» 8.7 для Android
Вышло обновление «Навител Навигатор» 8.7 с новыми сервисами для устройств на базе Android. В новой версии навигации появились группы в сервисе «Навител.Друзья». Участники сервиса могут объединяться в сообщества
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|Антошкин Юрий 8 3
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|Сачков Илья 126 1
|Евтушенков Владимир 217 1
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|Меньшов Кирилл 139 1
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|Левчик Сергей 1 1
|Жуков Сергей 39 1
|Покровский Иван 136 1
|Филиппов Василий 18 1
|Соловьев Александр 120 1
|Казакова Александра 5 1
|Демидов Михаил 134 1
|Серго Антон 41 1
|Карпицкий Олег 84 1
|Свалов Дмитрий 3 1
|Хавжа Дмитрий 8 1
|Сударева Галина 7 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Сапунов Игорь 1 1
|Побединов Сергей 1 1
|Артемов Сергей 18 1
|Фадин Андрей 2 1
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