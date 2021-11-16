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МТС Navitel Navigator Навител Навигатор

МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор

Navitel Navigator («Навител Навигатор») — это мультиплатформенное программное обеспечение для автомобильной навигации, разрабатываемое компанией Navitel, которая входит в группу компаний MTS с 2019 года. Компания специализируется на создании цифровых навигационных карт, программного обеспечения и собственных аппаратных решений — автомобильных навигаторов и навигационных планшетов.

Программа «Навител Навигатор» поддерживает операционные системы Windows CE, Android, iOS, а ранее также работала на Windows Mobile, Symbian, Bada, BlackBerry и Windows Phone. ПО позволяет строить маршруты с учётом типа транспортного средства (включая грузовой транспорт), объезда платных дорог, грунтовок и паромов, отображать информацию о дорожных знаках, камерах контроля скорости (до 14 типов), пешеходных переходах, полосах для общественного транспорта и других навигационно значимых объектах. Также реализованы функции отображения пробок (при наличии интернета), расчёта времени в пути с учётом задержек на границах, поиска по адресам и POI (точкам интереса), включая брендированные объекты (АЗС, банкоматы, кафе и др.).

Компания Navitel самостоятельно разрабатывает и регулярно обновляет цифровые карты. К 2021 году охват карт включал Россию, Беларусь, Казахстан, Украину, страны Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Закавказья, Средней Азии и Юго-Восточной Азии. Карты характеризуются высокой детализацией: улично-дорожная сеть, адресный поиск (в том числе «до дома»), информация о скоростных режимах, транспортных развязках, тоннелях, мостах и полосности дорог.

Помимо ПО, Navitel выпускает собственные аппаратные устройства — навигаторы (например, E500, C500) и навигационные планшеты на базе Windows CE и Android (например, T700 3G, A735). Эти устройства поставляются с предустановленным ПО и картами, а также обеспечивают бесплатные и бессрочные обновления карт.

Технологически Navitel использует собственные алгоритмы маршрутизации, поддержку OpenGL для 3D-визуализации, динамические POI с актуальной информацией (цены на топливо, расписание киносеансов), а также сервисы: «Навител.Пробки», «Навител.Друзья», «Навител.События», «Навител.Погода». В 2013–2015 гг. была внедрена подписка на карты и фримиум-модель с пробным периодом.

В 2022 году Navitel упоминалась в контексте судебных разбирательств: в СМИ появлялись сообщения о том, что бывший топ-менеджер компании, работавший до приобретения MTS, был задержан по подозрению в хищении средств, однако официальных подтверждений причастности самой компании к нарушениям не представлено. После вхождения в MTS бренд Navitel продолжает существовать как часть экосистемы оператора.

Конкурирующие компании на рынке навигационного ПО и карт:

  1. Yandex (Яндекс.Навигатор)
  2. Google (Google Maps)
  3. HERE Technologies
  4. Sygic
  5. TomTom
  6. Garmin
  7. Waze (принадлежит Google)
  8. 2GIS
  9. Автоспутник
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СОБЫТИЯ

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16.11.2021 Navitel расширяет линейку видеорегистраторов
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17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
24.12.2018 Navitel расширила сеть сервисных центров
04.10.2018 Navitel выпустила новую версию «Навигатора» для Android, iPhone и iPad

Navitel объявила о релизе новой версии программы «Навител навигатор 9.10» для устройств на базе ОС Android и iOS (iPhone и iPad). В обновлении реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля, потенциально опасным местам и
09.07.2018 Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE

Navitel объявила о релизе обновленной версии программы «Навител Навигатор» для автонавигаторов Navitel на базе ОС Windows CE. В версии «Навител На
02.07.2018 Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018»
28.04.2018 Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic

Внешний вид Навигатор Navitel E500 представляет собой планшет с утопленным в корпус 5-дюймовым экраном с разрешение
29.09.2017 «Навител» обновила «Навигатор» для iPhone и iPad

«Навител» выпустила версию приложения «Навител Навигатор» 9.9 для iPhone и iPad. Обновленная программа быстрее строит маршрут и показывает номера съездов. В приложении улучшена маршрутизация для грузового транспорта, а также расчет

26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор»

Navitel объявила о доступности пользователям программы «Навител Навигатор» обновленной версии навигационной карты России релиза Q2 2017. В связи с завершением сезонных дорожных работ и совершенствованием транспортной инфраструктуры на карту внесены

29.08.2017 «Навител» представила «Навигатор» 9.9 для Android-устройств

Navitel объявила о выходе «Навител Навигатор» 9.9 для устройств под управлением ОС Android. В обновлении улучшена маршрутизация для грузового транспорта и реализован новый алгоритм расчета времени в пути при пересечении

03.08.2017 Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета

l T700 3G обладает функциями современного автомобильного навигатора. На планшет предустановлено ПО «Навител Навигатор» с картами 47 стран. Устройство поддерживает интерфейсы USB 2.0, Bluetooth,
10.07.2017 Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России

16 944 высокодетализированных городов, 9 485 933 уникальных адреса, 1 301 299 точек POI.Программа «Навител Навигатор» позволяет осуществлять поиск по адресам, координатам, путевым точкам, ближ
18.04.2017 Navitel представила «Навигатор 9.8» c альтернативными маршрутами для iPhone и iPad

Navitel объявила о выпуске новой версии приложения «Навител Навигатор» для iPhone и iPad. Как рассказали CNews в компании, обновленный «Навител Навигатор 9.8» строит три альтернативных маршрута и отображает загруженность дорог на экране б
05.04.2017 «Навител Навигатор» научился прокладывать три альтернативных маршрута

Компания Navitel объявила о выходе новой версии приложения «Навител Навигатор» для устройств под управлением ОС Android. Об этом CNews сообщили в Navitel. «Навител Навигатор 9.8» прокладывает три альтернативных маршрута, отображая для каждого рас
22.03.2017 Navitel обновила ПО и карты для своих автонавигаторов

йств на базе операционной системы Windows CE. Как рассказали CNews в компании, улучшенная версия ПО Навител Навигатор прокладывает 3 альтернативных маршрута, из которых пользователь может выбра
10.02.2017 Navitel и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему мониторинга
11.01.2017 В России стартовали продажи навигатора Navitel E500 с расширенным пакетом карт

News в Navitel. Расширенный пакет карт На навигаторе Navitel E500 предустановлена свежая версия ПО «Навител Навигатор» с картами 47 стран. Объем встроенной памяти, равный 8 ГБ, позволяет хранит
08.11.2016 Навител Навигатор 9.7 для Android поддерживает прокладку альтернативных маршрутов

Navitel объявил о выходе новой версии программы Навител Навигатор 9.7 для Android. Как рассказали CNews в компании, в новой версии реализован ряд улучшений, включая возможность прокладки альтернативных маршрутов. Если возможных маршрутов нес
13.09.2016 Navitel представил навигационный планшет A735

атора и полноценного 4-ядерного планшета.На планшете Navitel A735 предустановлена свежая версия ПО «Навител Навигатор» с картами 12 стран: России, Беларуси, Дании, Казахстана, Латвии, Литвы, Но
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор»

Выпущено обновление карт Европы релиза Q1 2016 для «Навител Навигатор». Обновление карт Европы Q1 2016 включает в себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гиб
14.03.2016 «Геолайф» и Navitel представят обновленные личные кабинеты для мониторинга и управления транспортными средствами
14.07.2015 Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.6 для iPhone и iPad

Для смартфонов iPhone и планшетов iPad вышло обновление «Навител Навигатор» 9.6. В новой версии навигационного приложения реализована возможность загрузки аватарок в сервисе «Навител.Друзья» из меню программы, исправлены падения программы при поиске

09.07.2015 Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов
24.03.2015 «Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор»

Выпущено обновление карт Европы релиза Q1 2015 для «Навител Навигатор». Обновление включает в себя 43 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дани
03.03.2015 С помощью «Навител Навигатор» для Android теперь можно забронировать номер в отеле

Для устройств на платформе Android вышло обновление Навител Навигатор 9.5 с сервисом от Booking.com. Теперь пользователи смогут забронировать номер в отеле, не закрывая программу. «Навител Навигатор» поможет найти лучший вариант размещени
18.12.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.4 для Android

Для устройств на Android вышло обновление Навител Навигатор 9.4.0.28. В новой версии навигационного решения добавлена лента новостей –

14.11.2014 Вышла фримиум-версия «Навител Навигатор» для Android

Для устройств на платформе Android вышла фримиум-версия Навител Навигатор 9.3.0.187 с бесконечным бесплатным периодом использования. В новой версии по окончании 7-дневного полнофункционального периода, в котором доступны все навигационные возможност
09.10.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.1 для автонавигаторов

ology, Explay, Lexand, DNS, Intro, Texet, Treelogic, Mystery и Navitel вышло обновление приложения «Навител Навигатор» 9.1. В обновленной версии навигации реализовано ограничение проезда дорог

25.09.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.2 для iPhone и iPad

Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.2.0.6 для iPhone и iPad. В новой версии навигационного приложения добавлен показ информации о выбранном типе транспорта на основном экране программы, реализован поиск по сх
17.09.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.2 для Android

Для устройств на платформе Android вышло обновление «Навител Навигатор» 9.2.0.4. В новой версии приложения реализован функционал восстановления по
22.08.2014 Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив
18.07.2014 Вышел «Навител Навигатор» 9

Пользователям Android-устройств стала доступна новая версия программы «Навител Навигатор». В версии 9.0.0.11 появился новый сервис «Навител.Облако». Теперь можно со
26.03.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» для BlackBerry

Вышло обновление «Навител Навигатор» 8.7.0.11 для BlackBerry Q10/Z10/Z30. В новой версии добавились группы в сервисе «Навител.Друзья». Участники сервиса могут объединяться в группы по интересам, приглашать друзе
24.03.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Phone

Вышло обновление «Навител Навигатор» 8.7.0.6 для устройств на Windows Phone 7.5/8. В новой версии навигации стала доступна загрузка навигационных карт на внешнюю SD-карту, появились новые трехмерные карты и 3D м
14.03.2014 Вышел «Навител Навигатор» 8.7 для Android

Вышло обновление «Навител Навигатор» 8.7 с новыми сервисами для устройств на базе Android. В новой версии навигации появились группы в сервисе «Навител.Друзья». Участники сервиса могут объединяться в сообщества


Публикаций - 243, упоминаний - 367

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 173
Fly - Explay - Эксплей 243 31
Google LLC 12690 16
Treelogic 41 15
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 12
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 11
Samsung Electronics 11065 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Prology 72 9
Microsoft Corporation 25775 9
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
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Apple Inc 13156 7
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HTC Corporation 1512 6
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Acer Group - Acer Inc 2776 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 17
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 66
Google Android 15244 61
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