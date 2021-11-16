Индексная книга CNews*
МТС Navitel Navigator Навител Навигатор
Публикаций - 296, упоминаний - 503
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казаков Александр 46 9
|Ксенин Алекс 311 4
|Фадеев Михаил 56 3
|Кузнецова Марина 6 3
|Путин Владимир 2767 2
|Филиппов Сергей 34 2
|Демидов Михаил 133 2
|Казакова Александра 5 2
|Филиппов Василий 18 2
|Антошкин Юрий 6 2
|Емельченков Сергей 111 2
|Казак Максим 161 2
|Кибе Виталий 2 2
|Смирнов Денис 20 2
|Першин Алексей 2 1
|Рожковский Кирилл 14 1
|Серго Антон 41 1
|Хетагуров Коста 3 1
|Гребенников Евгений 3 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Никифоров Андрей 7 1
|Виноградов Павел 31 1
|Крылова Елена 27 1
|Маргарян Армен 6 1
|Лысенко Александр 8 1
|Шперлинг Андрей 9 1
|Лакеев Вадим 3 1
|Першин Денис 2 1
|Терентьев Константин 19 1
|Затонских Александр 3 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Жуланов Евгений 11 1
|Бриль Денис 13 1
|Хавжа Дмитрий 8 1
|Шалыто Инна 7 1
|Сударева Галина 7 1
|Харитонов Дмитрий 23 1
|Фадин Андрей 1 1
|Шестаков Владимир 4 1
|Сапунов Игорь 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1759 17
|Nature 795 5
|CNews - Soft.CNews 30 3
|Ведомости 588 2
|Cosmopolitan 25 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5784 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 576 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|CNews TV 747 1
|WapStart 45 1
|91Mobiles 1717 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 729 1
|ВолГУ - Волгоградский государственный университет 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.