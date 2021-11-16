МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор

Navitel Navigator («Навител Навигатор») — это мультиплатформенное программное обеспечение для автомобильной навигации, разрабатываемое компанией Navitel, которая входит в группу компаний MTS с 2019 года. Компания специализируется на создании цифровых навигационных карт, программного обеспечения и собственных аппаратных решений — автомобильных навигаторов и навигационных планшетов.

Программа «Навител Навигатор» поддерживает операционные системы Windows CE, Android, iOS, а ранее также работала на Windows Mobile, Symbian, Bada, BlackBerry и Windows Phone. ПО позволяет строить маршруты с учётом типа транспортного средства (включая грузовой транспорт), объезда платных дорог, грунтовок и паромов, отображать информацию о дорожных знаках, камерах контроля скорости (до 14 типов), пешеходных переходах, полосах для общественного транспорта и других навигационно значимых объектах. Также реализованы функции отображения пробок (при наличии интернета), расчёта времени в пути с учётом задержек на границах, поиска по адресам и POI (точкам интереса), включая брендированные объекты (АЗС, банкоматы, кафе и др.).

Компания Navitel самостоятельно разрабатывает и регулярно обновляет цифровые карты. К 2021 году охват карт включал Россию, Беларусь, Казахстан, Украину, страны Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Закавказья, Средней Азии и Юго-Восточной Азии. Карты характеризуются высокой детализацией: улично-дорожная сеть, адресный поиск (в том числе «до дома»), информация о скоростных режимах, транспортных развязках, тоннелях, мостах и полосности дорог.

Помимо ПО, Navitel выпускает собственные аппаратные устройства — навигаторы (например, E500, C500) и навигационные планшеты на базе Windows CE и Android (например, T700 3G, A735). Эти устройства поставляются с предустановленным ПО и картами, а также обеспечивают бесплатные и бессрочные обновления карт.

Технологически Navitel использует собственные алгоритмы маршрутизации, поддержку OpenGL для 3D-визуализации, динамические POI с актуальной информацией (цены на топливо, расписание киносеансов), а также сервисы: «Навител.Пробки», «Навител.Друзья», «Навител.События», «Навител.Погода». В 2013–2015 гг. была внедрена подписка на карты и фримиум-модель с пробным периодом.

В 2022 году Navitel упоминалась в контексте судебных разбирательств: в СМИ появлялись сообщения о том, что бывший топ-менеджер компании, работавший до приобретения MTS, был задержан по подозрению в хищении средств, однако официальных подтверждений причастности самой компании к нарушениям не представлено. После вхождения в MTS бренд Navitel продолжает существовать как часть экосистемы оператора.

Конкурирующие компании на рынке навигационного ПО и карт: